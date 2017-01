Entrevista a Emilio Pantojas Garca, docente e investigador puertorriqueo

La erudicin es un reducto casi olvidado por google, Wikipedia y todos esos recursos maravillosos de la Internet y las redes sociales

Emilio Garca Pantojas es docente e investigador en la Universidad de Puerto Rico. Est adscrito como lo primero a su Departamento de Sociologa y Antropologa y como lo segundo a su Centro de Investigaciones Sociales. Es egresado de la Universidad de Liverpool, Reino Unido, en Estudios Latinoamericanos (B. Phil, 1976) y en Sociologa (Ph.D., 1983). Ha concentrado su trabajo creativo al estudio poltico y econmico de la Cuenca del Caribe, con especial atencin a su pas de origen, Puerto Rico. Hemos tenido oportunidad de intercambiar unas palabras por escrito dentro del contexto de su trabajo-creativo y(Puerto Rico: Ediciones Callejn 2014, 2015).

- Wilkins Romn Samot (WRS, en adelante) Eres un socilogo que investiga y escribe crnicas. En el 2014, publicaste Crnicas del colapso: Economa poltica y sociedad en Puerto Rico del siglo veintiuno. De qu trata o tratas en este trabajo? Cmo insertas tu trabajo creativo como investigador con tus convicciones polticas y tu formacin y quehacer sociolgico?

- Emilio Pantojas Garca (EPG, en adelante) Crnicas del colapso es un libro de sociologa pblica que trata sobre el colapso econmico, poltico y social de Puerto Rico. La sociologa pblica es una prctica que el expresidente de la Asociacin de Sociologa Americana Michael Burawoy (2004) promovi invitando a los socilogos a tomar parte en las discusiones de asuntos y poltica pblica. El libro recoge ese tipo de intervenciones en el debate pblico entre 2000 y 2015. Este volumen consta de artculos de peridicos y revistas organizados en torno al tema de colapso del rgimen poltico puertorriqueo, conocido como Estado Libre Asociado, y el modelo de desarrollo econmico llamado operacin manos a la obra. Se organiza en cuatro secciones: El colapso, economa y globalizacin, poltica, y sociedad y cultura. La segunda edicin cuenta con un eplogo. Se trata de opinar y debatir utilizando las herramientas de la sociologa y las ciencias sociales.

- WRS - Development Strategies As Ideology: Puerto Ricos Export-Led Industrialization Experience (Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico 1990) es uno de tus primeros trabajos de investigacin sobre la economa poltica de Puerto Rico. Por qu dedicasteis una de tus investigaciones pioneras a las estrategias de desarrollo implantadas en Puerto Rico? Cmo se ha integrado esa investigacin pionera a tu experiencia de vida como investigador en el Centro de Investigaciones Sociales? Cmo integras esas experiencias de vida en tu propio quehacer investigativo hoy en Puerto Rico y la Cuenca del Caribe?

- EPG Development Strategies fue mi segunda gran investigacin para la tesis doctoral. En los aos setenta estaba muy de moda el tema de la ideologa como falsa conciencia y como representacin de las relaciones vividas. Antes de este libro, la editorial Siglo Veintiuno public dos libros sobre las estrategias de desarrollo como ideologas o la ideologa desarrollista. En los ochenta se intensific el debate sobre estrategias desarrollistas. Los economistas del Banco Mundial asumieron un rol activo en promover el modelo de promocin de exportaciones como estrategia superior a la sustitucin de importaciones. El viejo debate entre librecambismo y proteccionismo tom as una nueva forma.

Se tomaron como modelos exitosos las experiencias de pequeas economas abiertas exportadoras de manufacturas de Asia. Corea del Sur, Taiwn y Singapur se constituyeron en modelos ejemplares. A estos se aadieron las experiencias de Irlanda y Puerto Rico. En el libro desmitifico la experiencia puertorriquea y caracterizo el desarrollismo como una estrategia de desarrollo articulada por el capital transnacional.

En 1982 la Administracin Reagan propuso la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). Esta propona un modelo de promocin de exportaciones como estrategia de desarrollo para la cuenca del Caribe. Publiqu en 1985 un artculo sobre la ICC y el modelo puertorriqueo, anticipando que promovera desigualdades, desempleo y emigracin. Desde entonces desarroll una lnea de investigacin sobre el rol de Caribe en la economa mundial.

- WRS Si comparas la poca en que realizas tu trabajo investigativo para Development Strategies As Ideology: Puerto Ricos Export-Led Industrialization Experience (1990), con la de las Crnicas del colapso: Economa poltica y sociedad en Puerto Rico del siglo veintiuno (2014), qu diferencias observas?, qu que fue aquello que no aprendi o no quiso aprender Puerto Rico de sus estrategias de desarrollo econmico? Tenis en Puerto Rico algo bueno que aprender de alguna de las estrategias de desarrollo econmico de la Cuenca del Caribe?

- EPG Crnicas del colapso es el eplogo de Development Strategies. En el ltimo captulo de DS anticip que la gran ventaja de la economa de Puerto Rico en trminos globales era su rol como paraso fiscal para empresas transnacionales norteamericanas. Tambin anticip que el sector dinmico era el sector de servicios, especialmente el financiero. Afirm que si se terminaba el trato fiscal preferencial de la seccin 936 del Cdigo de Rentas Internas de Estados Unidos a las empresas transnacionales, habra que reposicionar a Puerto Rico como un centro de servicios internacionales para mantener el dinamismo econmico de la Isla.

No obstante, la lite gobernante se fue transformando en una clase rentista, que no se ocup de desarrollar nuevas polticas sino de consolidar su poder y posicin econmica en medio de la bonanza fiscal de un rgimen de excepcin. Cuando el Congreso norteamericano derog la seccin 936 en 1996, esta lite no anticip que deba reposicionar la economa de la Isla en los circuitos de produccin y cadenas de valor global. Se neg a reformar e insisti en sus prcticas de mala gobernanza y corrupcin llevando el pas al colapso.

- WRS Emilio, cmo visualizas tu trabajo creativo de carcter econmico y sociolgico con el de tu ncleo generacional de escritores e investigadores en Puerto Rico y la Cuenca del Caribe?

- EPG He tenido el privilegio de trabajar con una cohorte de colegas investigadores/as de mucha calidad y compromiso acadmico. He participado y participo en grupos regionales de investigacin. El ms reciente en un grupo de investigadores sobre los territorios no independientes del Caribe. Es ah que he podido entender a Puerto Rico y el resto del Caribe en un contexto global. Estos son, adems, grupos interdisciplinarios que compartimos un perspectiva de economa poltica y nos retroalimentamos del trabajo de unos/as y otros/as.

A travs de la Asociacin de Estudios del Caribe (Caribbean Studies Association) contribuimos con nuestro legado y recibimos el trabajo de las nuevas generaciones a quienes preocupan nuevos problemas como las identidades transnacionales, las nuevas identidades de gnero, la transmigracin y otros.

- WRS - Cmo concibes la recepcin a tu trabajo creativo dentro de Puerto Rico, y la de tus pares, bien sean escritores de carcter econmico y sociolgico o no?

- EPG La recepcin de mi trabajo investigativo-creativo ha superado mis expectativas. Crnicas del colapso no slo ha llegado a una segunda edicin sino que, adems, recibi una mencin honorfica del Pen Club de Puerto Rico en la categora de ensayo.

Para este libro cre una pgina de Facebook que me permite interactuar con los/as lectores/as y que hace del libro un ente vivo pues le aado las publicaciones sobre los temas de la crisis que aparecen en diarios y revistas del pas. Esta es la direccin de la pgina que puede ser visitada por los lectores de esta entrevista: https://www.facebook.com/ cronicas.delcolapso/

- WRS S que eres de Puerto Rico. Te consideras un autor puertorriqueo o no? O, ms bien, un autor de literatura econmica y sociolgica, sea esta puertorriquea o no. Por qu?

- EPG Soy un autor, puertorriqueo, caribeo y latinoamericano. Mis temas y mi perspectiva se sitan en los debates de nuestra Amrica. Claro, que esos debates se informan por teoras y escritos que vienen de muchas partes. Por eso he dado cursos sobre perspectivas y teoras sobre desarrollo econmico en la Universidad de Harvard (2010) y en la de Kassel, Alemania (2014).

Hoy en da todo dilogo y debate acadmico es global, aunque enraizado en nuestra realidad nacional/regional especfica.

- WRS Cmo integras tu identidad tnica y tu ideologa poltica con o en tu trabajo creativo?

- EPG No pienso en ello, soy quien soy. Si me obligas a pensarlo y conceptualizarlo, te dira que mi modelo es el del apstol Pablo: judo, ciudadano romano y evangelizador Cristiano en Asia Menor. Soy un socilogo puertorriqueo que camina el mundo con un pasaporte de Estados Unidos como ciudadano nacido en un territorio de ese imperio y mi trabajo se extiende por Amrica y Europa. Soy bilinge y me aprovecho del hecho de que el ingls es el latn moderno; el idioma principal de los intercambios acadmicos globales.

- WRS Tu trabajo creativo se inicia en los 90 del siglo pasado. La economa poltica puertorriquea, en todas estas dos dcadas no ha sido un referente internacional como s lo ha sido la Argentina, bien sea para bien o para mal. Eres especialista en sociologa poltica y desarrollo econmico de la Cuenca del Caribe. Cmo relacionas la recepcin y desarrollo de tu trabajo creativo con tu lectura particular la economa poltica puertorriquea y caribea?

- EPG En realidad, mi trabajo comienza en los setenta con un artculo que publiqu en la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico titulado La iglesia protestante y la americanizacin de Puerto Rico (1974). Esa fue luego mi tesis de maestra en la Universidad de Liverpool (1975). En 1978 escrib mi primer ensayo sobre las estrategias de desarrollo como ideologa que se public, tambin en la Revista de Ciencias Sociales en 1979.

En los ochenta, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe me dio la oportunidad de utilizar mi trabajo sobre Puerto Rico en el contexto del debate internacional sobre desarrollo econmico. Escrib, entonces, y publiqu mi primer trabajo sobre el Caribe en la revista Latin American Perspectives (1985) titulado: The U.S. Caribbean Basin Intitiave: Some Paralles and Lessons. Esa publicacin coincidi con el debate sobre estrategias de desarrollo promovido por el Banco Mundial y otros expertos y logr insertar tanto mi trabajo sobre Puerto Rico como sobre el Caribe en ese debate. De hecho, gan una beca Fulbright en 1987 para investigar el impacto de la ICC en el Caribe Oriental gracias a ese trabajo.

Claro que no fui el primero en ubicar a Puerto Rico en el debate internacional. El colega Joaqun Villamil public en los ochenta un trabajo pionero sobre el modelo puertorriqueo de desarrollo que abri ese espacio en el que me ubicara y expandira hacia el Caribe.

En los noventa se comenz a hablar de los tigres Asiticos, el tigre celta (Irlanda) y el quinto tigre Puerto Rico, como lo bautizaron los economistas Edward N. Wolff y William Baumol (1996). Puerto Rico se convirti en parte del debate sobre estrategias de desarrollo y DS se convirti en parte de estos debates.

- WRS Qu diferencias observas, al transcurrir del tiempo, con la recepcin del pblico a tu trabajo creativo y a la temtica investigativa del mismo?

- EPG El mundo, incluyendo el acadmico, ha cambiado. La erudicin es un reducto casi olvidado por google, Wikipedia y todos esos recursos maravillosos de la Internet y las redes sociales. Los eruditos son una especie sobreviviente del pasado. Hoy da si alguien quiere saber algo lo busca en google u otro buscador de Internet. En tanto que mi trabajo de investigacin se difunda en Internet y las redes sociales y en formas acordes con ese nuevo mundo, su recepcin es positiva. Mis columnas periodsticas son ms ledas que mis artculos acadmicos, lo cual impone una responsabilidad mayor sobre lo que se escribe.

Tengo presencia en las redes, Twitter, Facebook y Academia.edu. Estas son las fuentes principales para la difusin de mi trabajo. He recibido comunicaciones de periodistas desde Bratislava hasta Sao Paulo. Es un gran honor y placer saber que ests conversando con gente tan diversa. Pero tambin es una gran responsabilidad como acadmico.

- WRS - Qu otros proyectos investigativos tienes pendientes?

- EPG Estoy terminando un libro titulado: De la plantacin al resort: El Caribe en el siglo veintiuno. Recoge un conjunto de investigaciones sobre las transformaciones del Caribe en el cambio de siglo. Deber publicarse luego de este verano (2016).





Wilkins Romn Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realiz estudios avanzados en Antropologa Social y Derecho Constitucional.