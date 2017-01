La poltica vista por un joven de 14 aos

Lecciones para adultos

Punto Final

iene 14 aos y opina que los polticos institucionalizados se han alejado de las personas, que tienen malas prcticas y que sus proyectos no representan los intereses del pueblo. Se declara, por el contrario, ferviente partidario de una nueva forma de hacer poltica, que respete la opinin de la ciudadana. Piensa que el abuso infantil debe ser enfrentado desde la derecha hasta la Izquierda como un tema pas. Defiende con pasin el proyecto de alcalda ciudadana iniciado por Jorge Sharp en Valparaso y explica los motivos que lo llevaron a escribir un poema a Fidel Castro.

Tadeo Villanueva Villagrn naci en Ciudad de Mxico el 9 de julio de 2002, de padre mexicano y madre chilena. Vino a Chile en 2010 con su madre, vive en Valparaso y en Santiago mantiene estrecha relacin con su abuelo, que fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El joven Tadeo se hizo conocido masivamente a travs de un video viralizado por las redes sociales. Ha participado como invitado en el programa Modo Termmetro de Chilevisin que anima el periodista Ivn Nez. Tadeo estudia en el liceo Eduardo de la Barra de Valparaso, el mismo en que estudi Salvador Allende. Luego quiere estudiar filosofa.

Cmo ha vivido este periodo de efervescencia poltica?

Cuando llegu a Chile, particip en marchas por la educacin y contra Hidroaysn. Me impact su masividad, su diversidad y el deseo de participar de quienes marchaban. Haba no solo estudiantes, tambin padres, madres, profesores o familias completas. Me sent atrado por este movimiento tan humano y diverso; con batucadas, representaciones teatrales y caceroleos en los barrios.

Esta experiencia fue decisiva en mi toma de conciencia sobre la necesidad de ayudar a resolver la injusticia social en Chile, dnde hay una desigualdad que me causa rechazo. A partir de 2015 hemos conocido adems casos de corrupcin y de financiamiento ilegal de la poltica por grandes empresarios privados que han reafirmado mis convicciones.

Hoy la poltica est muy alejada de las personas. Eso se puede remediar?

Los polticos institucionalizados estn lejos de las personas y sus intereses. En su concepcin de la democracia, la nica opinin de un ciudadano es el voto. En Chile no existe la discusin poltica ni proyectos que emerjan desde el sentir de las personas. La Nueva Mayora y la Alianza pueden proponer soluciones parches sobre nuestros problemas e incluso levantar algunas de las banderas de los movimientos sociales, pero no actan desde el dilogo y la inclusin. Esa realidad ha llevado a una desconexin profunda entre la casta poltica y la ciudadana.

LUCHA POLITICA

Participa en algn movimiento poltico?

Cuando ingres a Revolucin Democrtica en 2015, la poltica se convirti en un tema constante de conversacin en mi familia, principalmente con mi abuelo. Necesitaba un espacio de participacin y mi mam me cont de un movimiento poltico al que el Servicio Electoral no le haba permitido inscribirse por tener en su nombre la palabra revolucin. Le sobre sus principios y descubr su relacin con el diputado Giorgio Jackson, al que me siento cercano. Fui a su congreso estudiantil el verano de 2016 y termin renunciando a mediados de mayo de 2016. Actualmente no milito.

Lo que ms me gusta de RD es su invocacin a hacer poltica desde las bases, algo diametralmente contrario a los proyectos de la Nueva Mayora y la Alianza. Hoy las personas ven la poltica como algo malo, porque los cargos de administracin burocrtica o representacin popular son ejercidos por personajes que tienen malas prcticas y sus proyectos emergen de intereses ajenos al pueblo.

Estoy interesado tambin en el Congreso Construyendo Alternativa, que convocan el Movimiento Autonomista y Convergencia de Izquierdas. Es una propuesta que no solo incluye a quienes militan en esas organizaciones, sino a todos quienes se sienten cercanos a la construccin de un proyecto poltico renovador, inclusivo y participativo.

Usted se hizo conocido por explicar las propuestas estudiantiles en los trolebuses de Valparaso.

Fue una idea que tuvimos con mi compaero Carlos Zepeda; estbamos un poco desmoralizados por la prdida de credibilidad del movimiento estudiantil, y porque sus demandas han sido criminalizadas por los medios de comunicacin. Nos subimos a los troles, para explicar los fundamentos del movimiento estudiantil y cmo funcionaba la toma de nuestro colegio; que era pacfica, abierta e inclusiva, sin sillas en las rejas de acceso y con actividades diarias abiertas a la comunidad portea.

Despus fue invitado a la televisin

Ha sido una experiencia que me abri muchas puertas, pero no quiero ser otro personaje de la televisin. Las mas solo son opiniones sobre la contingencia, que no me convierten en un referente. Cercanos me han aconsejado evitar que los humos se me vayan a la cabeza, porque si eso sucede uno pierde en todos los planos de la vida y eso no lo quiero.

La gente me echa tallas en la calle y mis vnculos con el entorno siguen siendo normales. Lo ms decepcionante ha sido mi relacin con algunos colectivos polticos, que por el solo hecho de salir en televisin han querido acercarme a sus orgnicas. Otros, desde la extrema izquierda hasta la derecha, critican mi maneta de pensar. Esta situacin me ha trado problemas emocionales, por algunos comentarios ofensivos vertidos en mi contra en redes sociales. Es fcil escudarse detrs de la pantalla de un computador para decir lo primero que se le ocurra sobre otras personas. Cuando esos comentarios hirientes empezaron a afectarme, dej simplemente de leerlos.

Mientras aparezca en televisin, he decidido mantenerme sin militancia; para no comprometer con mis opiniones a algn colectivo y no recibir pautas sobre lo que tengo que decir.

POEMA A FIDEL

Cul es el contenido de esas crticas?

He opinado que debe existir una cultura de paz y apoyo a quienes carecen de un cobijo sentimental donde refugiarse. El principal motivo de la violencia en la conducta de muchos jvenes hoy es el despojo emocional que sufren. Me refiero a la imposibilidad de relacionarse sanamente con sus pares, de expresar libremente sus emociones, de tener un refugio afectivo en las personas encargadas de su cuidado. Son jvenes que viven en un entorno de violencia y mala crianza, que les ha impedido acceder a una educacin que cumpla con mnimos estndares de calidad. Se ven impulsados a buscar salidas por el camino de la violencia y en ltima instancia de la delincuencia. No podemos seguir atacando solo las consecuencias de estos actos, hay que enfrentar tambin las causas de estos problemas para impedir que la criminalidad se siga extendiendo.

Algunos grupos de izquierda radical estn en contra de la va democrtica para solucionar los problemas que existen en Chile y creen que es hipcrita criticar a los medios de comunicacin masiva y al mismo tiempo participar en ellos. Dicen que no represento al pueblo y que soy un monigote de la tele.

Otras personas de derecha, como Sebastin Izquierdo, me contradicen afirmando que el crimen no puede desaparecer de nuestra sociedad; porque es algo propio de la sociopata de algunos individuos. Que esas conductas van a ocurrir siempre, con independencia de las condiciones de vida que afecten a esos sujetos. Pero la mayora de los delincuentes no son socipatas y casi siempre son las circunstancias en que se criaron las que los impulsan a delinquir.

Con el poema que le hice a Fidel, la situacin fue distinta. Muchos lo consideraron algo vergonzoso, pattico y aberrante, y los entiendo en parte; porque si Prez de Arce hubiera ledo un poema a Pinochet, probablemente yo hubiera reaccionado de manera parecida. El poema a Fidel sac ronchas, porque escribir un poema a alguien tan polmico indudablemente nos hace polmicos. Lo que tuve en mente fue la figura de Fidel, ms all del proyecto cubano, respecto al cual tengo diferencias. Pens en el Fidel joven, en el revolucionario, en el que estuvo en la Sierra Maestra con el Che y Camilo Cienfuegos; muy distinto al Fidel que gobern Cuba durante 56 aos. Fue un reconocimiento al protagonista de una epopeya.

DERECHOS HUMANOS EN CHILE

Qu visin tiene de los medios de comunicacin y su lugar en la sociedad?

Critico a los medios porque deforman la realidad al no difundir ciertas noticias. Su enfoque tampoco me gusta, porque se criminaliza o descalifica la demanda social y estn influidos por intereses empresariales.

En la tele todo es muy frentico y hay mucha presin. La dinmica de la televisin va al ritmo del rating . Hay que ir muy rpido cuando el rating est bajo y muy lento cuando est alto. Es una dinmica que no me gusta. Una vez fui a la radio Bo Bo y fue fascinante ver a los periodistas tan relajados, tomando caf entre comerciales, sin preocuparse tanto de cuanta gente los estaba escuchando.

Las redes sociales son tambin un importante espacio para compartir informacin y ayudan a quedar informado; aunque los comentarios que se emiten no siempre aportan buena informacin. Hay algunos poco serios o mal intencionados que contribuyen a crear ms confusin.

Se violan en Chile los derechos humanos?

Tengo el testimonio de un amigo que estuvo en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) y me explic cmo se vive adentro. Creo que all se atenta constantemente contra la dignidad y el bienestar de los nios y nias; desde la convivencia cotidiana entre pares, hasta en su relacin con los adultos que los supervisan.

Desde la derecha hasta la Izquierda, el abuso infantil debe ser asumido como un tema pas, y la discusin debe ir ms all de si Sename debe crecer o si los servicios de apoyo a los nios y jvenes tienen que ser administrados por privados. En este sentido me siento plenamente interpretado por lo que ha dicho Gabriel Boric, que mand a la cresta al ministro de Justicia por su indolencia ante el abuso infantil.

Que una mujer mapuche tenga su guagua en la crcel y engrillada y que todava no se despenalice el aborto, son situaciones, como muchas otras, que atentan contra la dignidad y la libertad humana, con independencia de la posicin poltica o del estrato social de la vctima. Creo que en Chile se atenta diariamente contra los derechos humanos.

Me gustara erradicar tambin las prcticas machistas que cometemos en la casa, el colegio o con amistades. Para m es difcil renunciar a los privilegios que tengo como hombre y a la cultura que me entrega esas preferencias frente a las mujeres. Me siento identificado con muchas de las banderas del movimiento feminista, pero lejano de un feminismo radical. Por fortuna hoy est emergiendo un sentir diferente en la sociedad sobre las prcticas machistas o la violencia de gnero.

ALCALDIA DE VALPARAISO

Qu opina de Jorge Sharp como alcalde de Valparaso?

Representa a un movimiento ciudadano y un proyecto poltico y social opuesto al duopolio Nueva Mayora-Chile Vamos. El movimiento que lo llev a la alcalda ha sido muy transparente e inclusivo, organizado en un comando ciudadano que emergi desde el desencanto, la indignacin y el deseo de cambio de la sociedad portea. En su papel como alcalde de Valparaso, Jorge Sharp ha desarrollado un excelente trabajo hasta ahora, reduciendo costos. Esto es importante porque el municipio tiene una deuda de 50 mil millones de pesos. Redujo a 11 millones de pesos la licitacin de las luces navideas de Plaza Victoria, que inicialmente haban sido contratadas por su antecesor por 273 millones, y elimin un cctel privado reservado para algunos personajes de Valparaso. Tambin fue una gran seal que haya desayunado con los trabajadores del aseo el 1 de enero.

No hay que ver la poltica solamente como la disputa de un cargo, sino como un instrumento para una nueva praxis. Vamos por buen camino, pero hay que tener cuidado con que la conquista de alcaldas, concejalas o cargos parlamentarios se vuelvan un fin en s mismo. La accin poltica ser siempre un medio para realizar los cambios sociales que busquemos en conjunto con la ciudadana, y por ese motivo esta alcalda ciudadana es una herramienta que est a disposicin de las personas. No queremos usar a los electores como instrumento para nuestros fines, sino convertir la municipalidad en una herramienta a su servicio.

El apoyo a Jorge Sharp se origina en comandos ciudadanos que demuestran que una democracia social es posible. El rol de los dirigentes es escuchar a la ciudadana y dar vida a una conexin nacida desde el dilogo. La posibilidad de que esta nueva forma de hacer poltica se sostenga depender de que los dirigentes no olviden que su responsabilidad es ser representante de un proyecto poltico cuyo poder proviene de la sociedad

Publicado en Punto Final, edicin N 869, 20 de enero 2017.

