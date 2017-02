Suplementeros luchan por sobrevivir

Los suplementeros pretenden impedir su muerte anunciada. Era otro Chile cuando sus convenios laborales se firmaron, en 1972, con la suplementera Mireya Baltra como ministra del Trabajo. Actualmente, el duopolio que controla la prensa escrita - El Mercurio y Copesa-, regala y vende diarios y revistas en supermercados, bencineras y otros negocios. Competencia desleal que les provoca a los suplementeros un dao irreparable y los empuja a la extincin. Saieh y Edwards controlan los medios de comunicacin escritos gracias al dadivoso apoyo de la publicidad privada y estatal. Para nadie es un misterio que los fondos fiscales acrecientan la concentracin del sector.

Juan Placencia, secretario del Sindicato de Suplementeros La Florida y presidente de la Federacin Regional Metropolitana de Suplementeros, dice: Nuestros problemas son muchos, pero hay uno que es particularmente determinante: el gremio est sumido en un profundo proceso de extincin. Hace algunos aos ramos entre diez y doce mil, actualmente, segn datos entregados por la Confederacin Nacional de Suplementeros de Chile (Conasuch), somos apenas cuatro mil. Eso significa que sobre el 60% ha desaparecido. Con respecto a los diagnsticos de la Confederacin, tenemos grandes diferencias: ellos sostienen que el problema es la lectura digital, el diario electrnico; nosotros decimos que no, que eso nos hizo un dao muy grande, pero la causa de la crisis del gremio se debe a la concentracin privada de los medios de comunicacin.

LOS AMOS DE LA PRENSA

Edwards y Saieh prcticamente deciden todo lo que ocurre con la prensa escrita, y la relacin que el duopolio mantiene con nuestro gremio demuestra que lo que dicen los grandes empresarios es verdad, ellos tienen el dinero, y quien lo tiene pone la msica. Muchos suplementeros han debido diversificar su oferta, como una manera de sobrevivir. El 22 de diciembre de 1973, poco despus del golpe militar, se promulg el Decreto Ley 211, y a partir de 1974 la Asociacin Nacional de la Prensa inici gestiones para lograr la desregulacin de nuestro gremio. Dejamos de ser el nico factor de venta para ser el principal. Y hoy, no somos siquiera el principal, sino el ltimo, agrega.

Segn el dirigente, la prioridad del duopolio est en atender de manera preferencial a los suscriptores: En los primeros aos de la dictadura eran muy pocas las suscripciones, por el contrario hoy El Mercurio tiene ms de 153 mil, y La Tercera bordea las 100 mil. No son nuevos lectores, eran nuestros clientes. Crecen los clubes de lectores, con un montn de beneficios: entradas a bajo precio, regalos, etc., y los suplementeros no pueden competir con eso. El golpe fue formidable y el gremio enfrenta una dramtica realidad.

La mayora sobrevive vendiendo lo que sea, ya no viven de los diarios sino de otros productos. La venta de peridicos ha bajado. Venden muchsimo menos. Los diarios de rutina, como La Cuarta y Las Ultimas Noticias , de circulacin masiva, bajaron su venta producto de diarios gratuitos, como La Hora y Hoy x Hoy . Una pauta de semana no supera la venta de cuarenta publicaciones. Si vendemos diez ejemplares de Las Ultimas Noticias y diez de La Cuarta , nos dejan 70 pesos por cada uno, es decir, 1.400 pesos de ganancia. Ese es un ingreso de hambre, y existen realidades ms dramticas. Como denuncias que ha hecho el Sindicato Cordillera, presidido por Andrs Agram, en consultivos nacionales: suplementeros que ganan mil pesos al da, dice Placencia.

ATROPELLAN LOS CONVENIOS

Placencia seala que, ante la crisis, el gremio no debiera actuar por reaccin, sino tomar iniciativas: Por eso hemos llegado a la conclusin que lo que nos ocurre no solo es responsabilidad del duopolio, que nos ha destruido sistemticamente, sin duda. Tambin hay responsabilidad nuestra. Somos el gremio que ha estado menos veces en las calles luchando, haciendo presin o denunciando los abusos. Hemos usado la lucha epistolar, incluso cartas plaideras. Llam la atencin que Copesa atropellara el convenio nacional, que en su artculo N 7 prohbe la venta de diarios los das 1 de mayo y 1 de enero. El pasado 30 de abril, imprimieron una edicin de La Tercera , con fecha 1 de mayo. Las mismas trampas de siempre Desde el punto de vista laboral no se pudo hacer nada, pero ms nos indign la carta de la Conasuch diciendo que se sentan dolidos. Esas reacciones tan tibias o menos que tibias, timoratas, son las que han permitido que estn reduciendo el gremio a escombros, dice.

Agrega que en las bases hay profundo malestar. Quienes eligen la directiva de Conasuch son los dirigentes de sindicatos. No hay voto universal. Por eso siguen eligindose. Desgraciadamente, eso ha llevado a que se produzcan situaciones inaceptables. Suplementeros que ganan mil o dos mil pesos diarios, mientras tenemos dirigentes nacionales que cortan ms de un milln solo por ser de la directiva, y eso sin contar lo que venden en sus quioscos. Son ABC1 y, sin temor a equivocarnos, podemos decir que representan una aristocracia sindical, pues ni siquiera permiten crticas. Dos dirigentes fueron expulsados del Sindicato N 4 y una dirigenta del Sindicato N 2 de Maip -que es vicepresidenta de nuestra Federacin-. Fue sancionada con la no asistencia a dos consultivos solo por pedir que se respetaran los estatutos. Si seguimos as, no nos cabe duda que esa sentencia que uno escucha todas las madrugadas en las agencias donde retiramos los diarios, el gremio va a desaparecer, se har realidad.

BUROCRACIA SINDICAL

Jaime Miranda, presidente del Sindicato de Suplementeros de Talagante, seala: Actualmente tenemos 21 socios, pero hace dos aos ramos 50. As va decreciendo esta actividad. Desde la dictadura, vivimos una crisis institucional y econmica. Eso nos tiene convocados para buscar la forma de hacer entender a nuestros dirigentes nacionales que hay que jugrsela y gestionar. Hace falta una renovacin del directorio nacional, nuevos aires. Pero la Conasuch no lo quiere hacer, y a todos quienes pensamos diferente, nos coartan, dice. Relata que el sindicato de Talagante tiene cuatro socios con cncer y otros dos en tratamiento de quimioterapia. Los recursos que poseemos son muy pocos para ayudarlos. La impotencia que esto provoca es muy grande. Nadie va a seguir trabajando esos quioscos. Muchos de nuestros hijos han logrado estudiar o se dedican a otros trabajos. Para ellos no es atractivo continuar el oficio. Sobre el tema econmico -agrega-, el duopolio, la desigualdad y la competencia desleal, nos han perjudicado. No es rentable ser suplementero. Sabemos que nuestra actividad seguir desarrollndose, pero tiene un tope, y si no existe gestin para la defensa del gremio, vamos a caer en picada. En Talagante el 75% de los socios no alcanza a ganar el sueldo mnimo, y el 25%, solo poco ms Yo nunca he pasado del mnimo porque tengo competencia por todos lados. Somos el ltimo eslabn de la cadena y ya hemos perdido mucho. Sabemos que nuestros problemas se deben al modelo que instaur Pinochet, dice.

La Federacin se ha reunido con parlamentarios y autoridades, presidentes de partidos, colegios de Periodistas y de Profesores, centrales sindicales y la OIT. Hemos hecho todo lo humanamente posible para gestionar mejoras. Seguiremos en lucha. Hemos tocado todas las puertas. Logramos sacar a la Federacin del ostracismo en que estaba, y pusimos nuestros problemas en el tapete. El ao pasado nos reunimos con el ministro de Cultura, Ernesto Ottone. Participamos en un programa de lectura, nos capacitamos en un plan piloto, y el Ministerio nos ayud a colocar en la opinin pblica nuestra situacin. Eso result muy bien. Tambin hemos trabajado con el Consejo Regional Metropolitano (Core), en contacto muy estrecho con algunos consejeros, dice Jaime Miranda.

PERDIERON CONQUISTAS SOCIALES

Para Juan Martnez, tesorero del Sindicato de Suplementeros N 2 de Maip, retomar la Federacin y formar la Comisin de Regulacin Suplementera, ha sido muy importante: Hemos recorrido muchos caminos y entre ellos, elaboramos un proyecto de ley para la regulacin de la actividad, venta y distribucin de medios escritos. El duopolio prcticamente no deja espacio a la circulacin de otros medios, lo propio ocurre con los diarios regionales. Agustn Edwards y Alvaro Saieh tienen toda la cadena de produccin, distribucin y venta, dice. Seala que ms del 80% de los suplementeros no tienen previsin. La ley 17.393 les permita jubilar a los diez aos de imposiciones en el antiguo sistema -el Servicio de Seguro Social- pero con la instalacin de las AFP perdieron esa opcin. Hoy no alcanzamos a ganar un sueldo mnimo que nos permita imponer. Es un anhelo del sector y le solicitamos a la OIT que medie ante el gobierno. Nuestra situacin es crtica, agrega.

Como Federacin han participado en proyectos del Fondo de Solidaridad e Inversin Social (Fosis) y del Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo (Sence), y con la Asociacin de Municipalidades gestionaron la rebaja en las patentes, conseguir espacios con mayor flujo de transentes y que se les permita vender otros productos para obtener mayor ingreso. Sin perder la identidad de suplementeros, son alternativas para mejorar la actividad. Si nos quedamos estancados, inexorablemente desapareceremos En Maip hay dos sindicatos. Nosotros somos 25 de un aproximado de 200 suplementeros. Pero en muchos aspectos trabajamos juntos pues los problemas nos afectan a todos. La mayora trabajamos en la periferia y el flujo de pblico es mnimo, Maip es una ciudad dormitorio, dice Martnez.

CRITICAS A LA CONFEDERACION

El 23 y 24 de noviembre del ao pasado, la Conasuch realiz un congreso nacional, despus de aos sin convocarlo, dice Juan Placencia. Aunque participamos, seguimos manteniendo una opinin crtica. Por ejemplo, nos parece impresentable que en las siete comisiones que se formaron no se discutiera lo que para nosotros es determinante: cmo abordar el proceso de extincin. Para Juan Placencia todos los sectores organizados del mundo de las comunicaciones debieran unirse: Luchando individualmente se sabe de antemano quin va a ser el ganador. El duopolio es lo ms perverso que existe, han hecho lo que han querido, aunque no los podemos culpar de todo. Tambin nosotros tenemos responsabilidad. Hace falta un lineamiento sindical claro en la Confederacin en defensa de nuestra actividad. El problema no es slo la irrupcin de diarios digitales o el que se regalen otros, sino la apropiacin privada. En la mentalidad de los dirigentes nacionales, suplementeros son solo los que tiene quioscos. Eso es mentira, pues todava en nuestro pas existen suplementeros ambulantes. A ellos les pedimos que se contacten con nosotros, estamos haciendo esfuerzos para organizarlos, dice Placencia.

La Federacin tiene programada una reunin con los pescadores artesanales. Hay convergencias, problemas comunes. Se ganan la vida igual que nosotros, ellos en el mar, nosotros en las calles. Pescadores y suplementeros estamos en un proceso de extincin. Ellos luchan por las cuotas de pesca, nosotros, por la pauta de venta. No aceptaremos que los grupos econmicos que han destruido todo lo que huela a trabajadores, mantengan esta dictadura neoliberal, este modelo de sociedad de quienes se han coludido para concentrar poder econmico y poltico.

Publicado en Punto Final, edicin N 869, 20 de enero 2017.

