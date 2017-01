Ecuador decidir si retorna al patio trasero norteamericano

Sputnik

(John Berger, 1926-2017)Durante la contienda electoral estar en juego no solamente la continuidad del corresmo en forma de Revolucin Ciudadana que ha cumplido 10 aos, sino el futuro del progresismo nacional popular en Latinoamrica, que hace poco cedi su espacio poltico econmico al neoliberalismo despiadado en Argentina y Brasil.El camino que elegir el pueblo de Ecuador se reflejar sin duda alguna en el futuro de Venezuela y Bolivia, donde la oposicin derechista ha estado satanizando al Estado progresista como lo hicieron primero, en Argentina, y, posteriormente, en Brasil, tratando de repetir actualmente la misma estrategia con toda su fuerza en Ecuador. En su reciente discurso ante ms de 90.000 personas en Guayaquil en el dcimo aniversario del Gobierno de Alianza Pas, Rafael Correa luca nostlgico y cansado pero al mismo tiempo optimista.Habl de la 'dcada ganada', cuando el pas pas "de los imposibles a ser el pas con grandes logros en todos los sectores". "Saltamos de los ltimos lugares a ser los primeros (en): desarrollo social, infraestructura, seguridad, calidad del Estado, cuidado ambiental, sistema de justicia, seguridad social, equidad de gnero", dijo. Correa resalt como el mayor logro de la revolucin "haber recuperado el orgullo y la esperanza".Precisamente, estos logros de la Revolucin Ciudadana se est negando a reconocer la oposicin ecuatoriana, que considera que los 10 aos del Gobierno de Correa se han convertido en una "dcada decadente" o una "dcada perdida". Para los ricos y poderosos de Ecuador no existe el crecimiento del pas considerado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los ms altos de Amrica Latina. Tampoco la lite nacional reconoce el hecho de que ms de dos millones de ecuatorianos fueron sacados de la pobreza.La nica meta de la oposicin, patrocinada desde el exterior por la derecha internacional y en especial por el departamento de Estado norteamericano, es poner fin al corresmo y destruir la mayora de los logros, iniciativas y proyectos de la Revolucin Ciudadana que estn en marcha. Los medios de comunicacin globalizados, tanto extranjeros como nacionales, han desatado una guerra contra Rafael Correa y su Gobierno, lo que constituye una parte de la contraofensiva reaccionaria global dirigida desde Washington con el propsito de hacer regresar a Ecuador con sus recursos naturales al 'patio trasero' de EEUU. As lo lograron con Argentina y Brasil bajo el pretexto de "restablecer la paz, la seguridad y la libertad" en el Hemisferio Americano, y ahora estn tratando de doblegar a Ecuador.La oligarqua nacional est soando con los aos 90 cuando haba logrado manejar, despilfarrar y atracar ms de 90.000 millones de dlares durante el proceso de dolarizacin. En aquel entonces se enriquecieron con la liquidacin de los ahorros de ms de un milln de cuenta-ahorristas, de los fondos de reserva, los sueldos y pensiones. Sin embargo, estn evitando hablar de aquel perodo nefasto en la historia de Ecuador. En su reciente discurso en Guayaquil, Rafael Correa denunci a los hermanos William y Roberto Isaas como los mayores "saqueadores del pas en los tiempos modernos, defendidos por importantes sectores polticos y tambin por sectores econmicos, mediticos e incluso sectores religiosos".La guerra meditica contra Rafael Correa se intensific especialmente en los tiempos difciles que comenzaron con la baja del precio de petrleo; la cada de las importaciones en casi un 40%; la 'inyeccin' que tuvieron que aplicar a Petroamazonas y Petroecuador de 1.600 millones de dlares, para evitar que quiebren; la depreciacin de la moneda en los pases vecinos; el terremoto de 7,8 grados del 16 de abril de 2016, con cientos de prdidas humanas y daos materiales equivalentes a ms de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).Pero de lo que ms se aprovech la oposicin fue de los casos de corrupcin relacionados con Petroecuador y la constructora brasilea Odebrecht.El caso de la corporacin brasilea, que est poniendo en aprieto prcticamente a la mayora de los pases latinoamericanos, fue denunciado por el Gobierno ecuatoriano y la transnacional brasilea fue expulsada del pas en 2008. Sin embargo, la constructora volvi a Ecuador en 2015 con nuevos contratos para formar parte de las empresas beneficiarias de las 'megaconstrucciones'. Segn la publicacin ecuatoriana Sociedad Historias, la empresa Odebrecht habra pagado 33,5 millones de dlares en sobornos en Ecuador, entre unos 800 millones de dlares en sobornos pagados en Amrica Latina y Angola.Respecto al caso de Petroecuador, el presidente Correa confes que los episodios de corrupcin han "escandalizado" al Gobierno, pero, al mismo tiempo, el mandatario asegur que "el pas puede tener la seguridad de que jams tolerarn estas corruptelas. Aqu no habr impunidad, ni perdn, ni olvido: no se puede jugar con los recursos del pueblo".Por supuesto, la oposicin aprovech estos casos de corrupcin para desatar una campaa bien orquestada para satanizar al Gobierno de la Alianza Pas en vsperas de las elecciones, tratando de convencer a la poblacin de que es necesario sustituir el modelo poltico y econmico del actual Gobierno por estar agotado. La situacin empez a hacerse ms complicada despus de las rupturas entre el Gobierno y sus antiguos aliados marxistas, algunos movimientos sociales e indgenas asesorados por numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Los medios de comunicacin globalizados lograron tambin convencer a algunos sectores de la clase media y hasta un segmento de los pobres de que el Gobierno los haba defraudado en sus expectativas econmicas y polticas.Ya en junio del 2016, se registr, segn la encuesta Cedatos-Gallup, el ndice de apoyo ms bajo a la gestin de Rafael Correa (46,6%), mientras la desaprobacin alcanz el 45%.En su ltimo discurso en Guayaquil, el presidente Correa coment que "la oligarqua tiene ms conciencia de clase que los pobres y la clase media. Y con sus medios de comunicacin pueden hacer opinar a las grandes mayoras, incluso contra sus propios intereses". Rafael Correa denomina este fenmeno 'el sndrome de Doa Florinda', cuando "ciertos grupos que dejaron la pobreza ya no se identifican con los pobres, sino con la gente de bien".Precisamente estos sectores de la clase media y de los pobres estn utilizando los siete candidatos presidenciales de la oposicin para hacer retroceder al pas al pasado neoliberal.Mientras el candidato de la Alianza Pas, Lenn Moreno, usa la consigna 'El futuro no se detiene', enfocando en los xitos de la 'dcada ganada', otros siete candidatos utilizan las consignas 'Cambiemos', 'Vamos por el Cambio' o 'Cambio Positivo'. El 'cambio', en su interpretacin, est siempre relacionado con el retorno al mercado libre, reduccin del gasto pblico y del Estado, eliminacin de impuestos, privatizacin de las empresas pblicas y, sobre todo, la derogacin de la Ley de Comunicacin que fue aprobada con la intencin de terminar con los monopolios mediticos. Algunos, como el candidato Ivn Espinel, del FCS, proponen eliminar los exmenes de ingreso en las universidades o aprobar la pena de muerte.Segn el ltimo sondeo de Cedatos/Win/Gallup sobre la intencin del voto, Lenn Moreno est liderando con el 36,2%. Lo sigue el postulante de CREO, Guillermo Lasso, con el 22%, y Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, se qued en el tercer lugar, con el 14.2% de intencin de voto. Cedatos sostiene en su informe del 16 de diciembre pasado que, de "mantenerse las tendencias electorales, Moreno y Lasso iran a la segunda vuelta". Guillermo Lasso, que es un supernumerario del Opus Dei, admirador de Jos Mara Aznar, enemigo de la ALBA y amigo de lvaro Uribe, es en realidad un Mauricio Macri ecuatoriano.Entonces, ms de 12 millones de ecuatorianos facultados para votar tendrn que decidir el prximo 19 de febrero si el 'cambio de poca' sigue su curso en el pas y de paso dando un nuevo impulso al progresismo en Latinoamrica o Ecuador o si, por el contrario, el pas retorna a su histrico lugar en el 'patio trasero' norteamericano.Fuente: https://mundo.sputniknews.com/firmas/201701181066310247-america-latina-eeuu-politica-ecuador/