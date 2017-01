El presidente "bueno" y el presidente "malo"

Rompiendo lanzas por sus amos estadounidenses, los europeos en vez de luchar por su propia soberana se unen a coro al concierto de crticas no siempre justificadas bajo la batuta de las lites de la ribera occidental del Atlntico. Invocando la democracia, incluso desfilan contra el resultado de las elecciones. Barack Obama fue designado santo subito, o sea santo de inmediato: en cuanto entr en la Casa Blanca, en 2009, se le entreg a ttulo preventivo el Premio Nobel de la Paz por sus extraordinarios esfuerzos por fortalecer la diplomacia internacional y la cooperacin entre los pueblos.

Eso fue mientras su administracin ya preparaba en secreto, a travs de la secretaria de Estado Hillary Clinton, la guerra que 2 aos ms tarde destruira el Estado libio, guerra que se extendera despus a Siria e Irak mediante los grupos terroristas, instrumentos de la estrategia de Estados Unidos y la OTAN. Donald Trump, por el contrario, ha sido demonizado de inmediato, incluso antes de entrar en la Casa Blanca. Lo acusan de usurpar el puesto destinado a Hillary Clinton, gracias a una operacin malfica ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin.



Las pruebas vienen de la CIA, incuestionablemente experta en materia de infiltraciones y golpes de Estado. Basta con recordar sus operaciones destinadas a provocar guerras contra Vietnam, Cambodia, Lbano, Somalia, Irak, Yugoslavia, Afganistn, Libia y Siria; o sus golpes de Estado en Indonesia, Salvador, Brasil, Chile, Argentina y Grecia. Y sus consecuencias: millones de personas encarceladas, torturadas y asesinadas; millones de personas desplazadas de sus tierras, convertidas en refugiados, vctimas de una verdadera trata de esclavos.



Y sobre todo las mujeres, adolescentes y nias sometidas a la esclavitud, violadas, obligadas a ejercer la prostitucin. Habra que recordar todo eso a quienes, en Estados Unidos y en Europa, organizan el 21 de enero la Marcha de las Mujeres para defender precisamente esa paridad de gnero conquistada en duras luchas y constantemente cuestionada por posiciones sexistas, como las que expresa Trump. Pero no es por esa razn que se apunta con el dedo a Trump en una campaa sin precedente en el proceso de transmisin del poder en la Casa Blanca.



El hecho es que, en esta ocasin, los perdedores se niegan a reconocer la legitimidad del presidente electo y estn implementando un impeachment preventivo. Donald Trump est siendo presentado como una especie de Manchurian Candidate que, infiltrado en la Casa Blanca, estara bajo el control de Putin, enemigo de Estados Unidos. Los estrategas neoconservadores, artfices de esta campaa, tratan de impedir as un cambio de rumbo en la relacin de Estados Unidos con Rusia, que la administracin Obama ha retrotrado a los tiempos de la guerra fra.



Trump es un trader que, aunque sigue basando la poltica estadounidense en la fuerza militar, tiene intenciones de abrir una negociacin con Rusia, probablemente para debilitar la alianza entre Mosc y Pekn. En Europa, quienes temen que se produzca una disminucin de la tensin con Rusia son ante todo los dirigentes de la OTAN, que han ganado importancia gracias a la escalada militar de la nueva guerra fra, y los grupos que detentan el poder en los pases del este principalmente en Ucrania, en Polonia y en los pases blticos que apuestan por la hostilidad anti-rusa para obtener mayor respaldo militar y econmico de parte de la OTAN y la Unin Europea.



En ese contexto, no es posible dejar de mencionar, en las manifestaciones del 21 de enero, las responsabilidades de quienes han transformado Europa en la primera lnea del enfrentamiento, incluso nuclear, con Rusia. Tendramos que salir a la calle, ciertamente, pero no como sbditos estadounidenses que rechazan a un presidente malo sino exigiendo uno bueno, para liberarnos de lo que nos ata a Estados Unidos, pas que sin importar quin sea su presidente ejerce su influencia sobre Europa a travs de la OTAN.

Tendramos que manifestar, pero para salirnos de esa alianza guerrerista, para exigir la retirada del armamento nuclear que Estados Unidos tiene almacenado en nuestros pases. Tendramos que manifestar para tener derecho a opinar, como ciudadanas y ciudadanos, sobre las opciones en materia de poltica exterior que, indisolublemente ligadas a las opciones econmicas y polticas internas, determinan nuestras condiciones de vida y nuestro futuro.

Traduccin de Carles Acozar

Fuente:Il Manifesto

