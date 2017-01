Trotsky, Siqueiros y el estalinismo

Viento Sur

Coyoacn, Ciudad de Mxico. Contenida por las calles Viena, Morelos y Churubusco se levanta la casa en la que Trotsky busc su ltimo refugio y donde hall la muerte cuando slo haban transcurrido tres aos y medio de su exilio mexicano en enero de 1937. Ahora es una casa-museo de obligatoria visita, testimonio de uno de los episodios ms tristes de la historia del siglo XX. Se aprecia rpidamente que en aquella casa reinaba la austeridad. Est claro que la riqueza de Trotsky era inmaterial, que resida en su cabeza, en su alma. El visitante aprecia tambin al instante, junto a la austeridad, un clima de orden y disciplina propio de una vida dedicada al trabajo. Trotsky resista con su trabajo, resista a la derrota personal y poltica. Pese a su vulnerabilidad y la amenaza constante de atentado contra su vida, es difcil imaginarlo viviendo con miedo en aquella casa. Se saba condenado y trabajaba. Simplemente, trabajaba como el intelectual revolucionario que siempre fue. Claro que su drama era demasiado real, y un crimen surrealista termin cumpliendo la orden firmada tiempo atrs: la de acabar con su vida. A la sazn, escriba una biografa de Stalin que desgraciadamente qued inconclusa. El hroe revolucionario mora como vctima de la gran revolucin que l mismo haba dirigido: Mxico, 21 de agosto de 1940. El criminal, un personaje insignificante, un tal Ramn Mercader, al que la historia registra slo como asesino de Trotsky.

Siqueiros, sin embargo, David Alfaro Siqueiros, el gran artista, no era un personaje insignificante. Y tambin intent matar a Trotsky en su casa mexicana. El contundente pintor de la madre campesina, de la madre proletaria, el muralista del pueblo oprimido y de su emancipacin democrtica, el anti-imperialista defensor del indigenismo, ese mismo Siqueiros dirigi un comando armado contra Trotsky, un comando de artistas dispuestos a asesinarlo. Desde la larga ventana, desde la puerta, los miembros del comando descargaron sus fusiles en el dormitorio del matrimonio Trotsky. Los numerosos boquetes e impactos de bala en las paredes del cuarto dan fe del fulgurante suceso. Slo con verlos, an se siente el ruido atronador, el olor a plvora, el terror de la pareja. Y podemos imaginar a un tembloroso Trotsky agarrando instintivamente a Natalia Sedova y arrastrndola hacia el hueco milagrosamente salvador. Fue en efecto un milagro que la pareja sobreviviera a aquel atentado.

Tambin podemos imaginar la escena con los ojos de Siqueiros. Es lo que propongo aqu ahora, que nos metamos en la cabeza de ese gran artista e intentemos ver la escena desde dentro, como protagonistas y no como espectadores. David Alfaro Siqueiros, el gran luchador, el rebelde, el coronel en el bando republicano espaol frente al fascismo, el comunista Siqueiros. Cmo es posible que dirigiera aquel comando? Qu haba en su cabeza? Qu certezas, qu convicciones, qu lealtades? Qu senta Siqueiros?

Siqueiros, y los otros artistas que formaban el comando, apretaron el gatillo por conviccin, en la firme creencia de que Trotsky era un traidor y un enorme peligro para la causa revolucionaria. Haba que eliminarlo. No bastaba con tenerlo apartado en un distrito de la Ciudad de Mxico, desterrado, desarmado, vencido. Haba que hacerlo desaparecer fsicamente. Todo su heroico pasado revolucionario quedaba anulado en una sumaria sentencia. Toda su enorme labor -poltica, intelectual, moral, diplomtica, militar- qued borrada de la cabeza de Siqueiros mientras descargaba su rifle contra Trotsky. En aquel momento Siqueiros no vio al padre de la revolucin rusa, a su gran terico y artfice; slo vio a un renegado traidor que deba ser eliminado. Aquel hombre sensible y creativo, capaz de empatizar con las vctimas universales de la opresin, descargaba su rifle contra Trotski sin pensrselo dos veces.

Sin dobles pensamientos, sin dudas, con la certeza del creyente, Siqueiros no debi ser consciente de la importancia simblica de su acto. No debi darse cuenta de que no atentaba slo, ni siquiera principalmente, contra Trotsky. En realidad, atentaba contra la misma revolucin. Su fallido crimen otro momento infame para la historia- no entraba ya en el sueo revolucionario contra la tirana y la injusticia, no era parte ya de la lucha por la sociedad emancipada del futuro. Ni aportaba nada al arduo proceso de construccin del socialismo. Ms bien al contrario, era una aportacin una ms- a la causa de su destruccin. Formaba ya parte, en realidad esencial, de la pesadilla estalinista, consumndola en el plano simblico. No era ms que otro acto del terror totalitario, del pensamiento mecanizado que no soporta la crtica y la divergencia, del odio convertido en certeza y viceversa: de la certeza convertida en odio.

Qu fue el estalinismo? Cmo sucumbieron los partidos comunistas a semejante ceguera dogmtica? Qu enorme operacin de autoengao sufrieron sus militantes? Por qu se vendaron los ojos? Tuvo remordimientos Siqueiros? Qu revolucin dej todo aquello? Qu esperanzas de emancipacin futura?

En verdad, del delirio estalinista ya slo poda salir una revolucin metlica, sin corazn. Aquel socialismo, en cuyo nombre se atentaba contra Trotsky, era ya un socialismo sin rostro, sin empata, sin compasin. Careca de minoras, de contracorriente y antagonismo; de la riqueza, en fin, que da la diferencia y la variedad. Era un socialismo romo, sin sutileza, de uniforme y desfile, de acero y hormign, hurfano de dialctica, carente de vida. Como dej patente el suicidio de Maiakowski ya en 1930, se haba quedado sin arte ni poesa. Haba perdido la alegra, la espontaneidad, la risa, y la fantasa creadora. Los mismos partidos comunistas que combatieron el fascismo incluso con las vidas de muchos camaradas, llenaron de traidores sus cabezas y se armaron de falsas coartadas para combatir al imaginado enemigo interior, con un diablico Trotsky a la cabeza de la contrarrevolucin. De crticos audaces pasaron a pobres justificadores, de rebeldes a obedientes soldados de una revolucin abortada, de luchadores antifascistas a inquisidores sedientos de sangre. Su lenguaje se hizo barroco, abstruso, cerrado. El marxismo vivaz y matizado en los grandes pensadores marxistas- se volvi escolstica de cartn piedra. Se impuso una estril ortodoxia y la cucaa prosper. Coyoacn, 1940, slo 23 aos despus de la revolucin de octubre: un insignificante comunista asesinaba a Trotsky, con el acierto esta vez que le haba faltado al gran artista Siqueiros.

Qu fue el estalinismo? En realidad, fue muchas cosas. Se ciment en una estructura de Estado a la que la planificacin centralizada de la economa oblig a una extrema burocratizacin, con sus aledaas clientelas polticas y una nueva clase privilegiada ligada al partido nico. El estalinismo fue adems un rgimen totalitario basado en el terror y la indefensin individual, sin libertad personal ni sociedad civil. Fue tambin una enorme maquinaria orwelliana de manipulacin meditica, propaganda ideolgica y control de la informacin. Pero no fue slo eso. No fue slo un rgimen totalitario asentado en el terror, en una burocracia clientelar y en la manipulacin generalizada. Ese moderno Leviatn gener adems un estado peculiar y perverso de la conciencia colectiva. Porque Siqueiros y su artstica tropa no atacaron a Trotski por miedo a una represalia. Lo hicieron, como el mismo Mercader, por compromiso poltico. El mito revolucionario que el estalinismo fabric y supo mantener vivo gener adhesiones, lealtades, entrega, compromiso. Incluso herosmo. Y lo hizo ms all de toda razn moral. De forma sobrecogedora y fascinante. De hecho, el estalinismo como tambin el fascismo- desarroll una fuerza colectiva descomunal capaz de envolver al individuo en un vrtice gigantesco y elevarlo a una nueva dimensin. En cierto modo, a la trascendencia. El sujeto revolucionario, humillado tantas veces en su cotidianeidad, sometido a jefes, necesidades, estrecheces, vctima o espectador de mil injusticias, ahora se enlaza al movimiento comunista, abraza una causa comn, une su voz a la de otros centenares de miles como l, y se siente miembro de una fuerza superior. Sus pasiones y deseos antes reprimidos tienen ahora un vehculo de expresin, su sed de justicia encuentra un instrumento ejecutivo, vuelven las ilusiones y la vida cobra un sentido nuevo. El individuo se trasciende en algo ms grande que l, en un rgano colectivo. Y se deja llevar. En realidad, se libera. Ahora puede hacer cosas que antes no habra podido justificarse a s mismo. Puede atacar, pegar, incluso matar. Ahora la violencia es una nueva forma de ser, la del luchador, la del partisano, la del revolucionario. Y obedecer tiene una dimensin liberadora. Antes la obediencia era resultado de la humillacin social y lo degradaba ante su patrn o su jefe. Ahora obedece con orgullo a su partido y a su direccin. No es intrprete de la historia, sino su agente. No cuestiona, no critica. Cumple un destino. Se entrega y lo hace sin importarle el sacrificio. Sacrifica familia e hijos, olvida a sus viejos amigos. Ahora es un fiel camarada que no necesita justificacin por sus actos porque ya tiene a la justicia de su lado: la suya es la causa de la humanidad. Es preciso eliminar a Trotsky: hgase!

Hay estados de la conciencia individual forjados a base de anular las propias capacidades intelectuales por las que aspiramos a entender el mundo. Ortega /1 hablaba del enamoramiento como uno de esos estados intelectualmente empobrecedores del espritu basados en una certera mixtificacin: el ser querido se convierte como por arte de magia- en un ser perfecto. Es una imagen repentinamente cristalizada. Tambin la mstica crea estados perfectos de comunin, en este caso, con Dios, pero sin mediacin de la racionalidad teolgica. Hay tambin mucho amor y mucha mstica en la conciencia revolucionaria. Es una conciencia ensimismada, llena de certezas (y autoengaos), dispuesta a la entrega total, trascendida toda su individualidad en una causa superior que no admite dudas ni contemplaciones. Dispuesta a todo, incluso al sacrificio de la propia vida.

El engagement del revolucionario encierra sin duda algo grande y noble, ante lo cual el individualismo de la llamada conciencia burguesa resulta mezquino y cobarde, atrapado en sus pequeos placeres y particularsimos intereses. Pero la entrega mstica y enamorada esto es, ciega- a una gran causa, aunque sea la emancipacin de la humanidad, tiene su lado fustico y desata fuerzas demonacas tanto o ms (auto)destructivas que creadoras. El propio Trotsky lo experiment cuando todava estaba en la cima del poder: salvar la revolucin implicaba renegar del mismo socialismo, eliminar la democracia, reprimir a la misma clase obrera, extirpar la libertad poltica y sindical. Todava no haba muerto Lenin, y ya la revolucin haba empezado a devorar a sus mejores hijos: la dictadura del proletariado se converta en dictadura sobre el proletariado. La diferencia esencial con el estalinismo, adems del grado, es que Trotsky era muy consciente de la contradiccin de su praxis revolucionaria y esa contradiccin lo atorment siempre, porque tena conciencia moral. Stalin se regocijaba en el terror que infunda. Aunque es una gran diferencia, Stalin, sin embargo, no cay del cielo sino que fue engendrado por la misma revolucin. Fue una variante particularmente sdica y criminal, pero la semilla del totalitarismo estaba en sus entraas. Y Trotsky lo haba predicho tempranamente, en 1914, cuando todava se opona a Lenin.

Nadie ha captado mejor que Sartre los dilemas existenciales del autntico compromiso poltico. En su clebre triloga Los caminos de la libertad inventa al comunista Brunet, y sus dilogos con Mathieu, el escptico profesor de filosofa, no tienen desperdicio. El engagement es una decisin en la que no slo uno se pone en accin; tambin pone en juego cuestiones como la autntica libertad y la responsabilidad moral.

Eres libre, le dice Brunet a Mathieu /2. Y precisamente por eso, aade, tienes necesidad de comprometerte. Porque, para qu sirve la libertad si no es para comprometerse?. Esta es una pregunta fundamental que esconde una certeza: sin compromiso, la libertad est vaca, es una libertad flotante. El hombre esclavo de su libertad personal es una abstraccin, est como ausente, vive dice Brunet- entre parntesis.

Parece que esas razones hacen mella en Mathieu pues llega a reconocerle a Brunet que ha terminado por perder el sentido de la realidad: nada me parece completamente verdadero dice-, y se autocalifica de irresponsable. Por el contrario: Tu. T eres real Todo lo que tocas parece real. Y aade a modo de conclusin: T eres un hombre, has elegido ser un hombre.

En efecto, Brunet, el comunista Brunet, ha renunciado a su libertad y ha entrado en otra dimensin. Ahora cumple un destino y, como el resto de sus camaradas, no es ms que un soldado. Mathieu quisiera entregarse igual que su amigo, pero necesita estar convencido, necesita una certeza por la que cambiara gustoso su libertad, porque piensa como l que no se es un hombre hasta encontrar una cosa por la que se aceptara morir. Esto ltimo es obviamente una estupidez muy del gusto del dramatismo existencialista de la poca, una estupidez que implica que el fantico de turno incluido un terrorista suicida- porta ms humanidad que cualquiera de sus vctimas. Pero lo cierto es que Mathieu no est convencido de entrar en el Partido Comunista, tiene dudas. Y se abstiene.

Al final, en La ltima oportunidad, apndice indito de la triloga, se reencuentran los dos amigos, desatada ya la II Guerra Mundial. Y Brunet desvela entonces un dato de su propio aprendizaje B73:

El P.C. dice- es un partido de violencia Y la violencia jams me ha dado miedo. Solamente crea que era un mal necesario y que se la poda dirigir, limitar su empleo.

Pero enseguida reconoce:

No se puede. Si la usas una vez, est en todas partes, hasta en la organizacin interna del partido.

Y como Mathieu mantiene un rostro inexpresivo, decide escandalizarlo con un golpe de ultrarrealismo:

La injusticia explica- reina incluso en la comunidad de los justos.

Hay que despojarse del idealismo pequeo-burgus y de la moralidad individualista, piensa Brunet, para entender y aceptar esta cruda realidad. Ahora bien, quines son los justos? La respuesta llega al final, cuando en realidad es el axioma principal de toda la argumentacin. Obviamente aqu est el ncleo del problema. Y por fin lo descubrimos. Sencillamente, concluye Brunet: Somos nosotros los justos somos nosotros, y jams dejar de decirlo, incluso si dejo el Partido.

Somos nosotros porque somos nosotros los nicos que combatimos por el hombre.

Por eso la accin del comunista Brunet no necesita justificacin, porque contina diciendo- queramos cambiar el mundo, y la menor de nuestras acciones pona en juego el universo entero. Trotsky padre incuestionable de la revolucin- tambin deba ser sacrificado al universo entero. Por eso, decir otra cosa, esto es, decir la verdad, termina afirmando Brunet y sorprende la sinttica conclusin- no es sino trotskismo. Hablar de la mentira del estalinismo, de su criminalidad intrnseca, de la deshumanizacin del socialismo realmente existente, de la aberracin totalitaria; decir que Stalin era un nuevo y terrible strapa Todo eso es trotskismo y haba que acallarlo porque la justicia estaba de nuestro lado, en el bando correcto. Y Stalin, el camarada Stalin, era el salvador de la revolucin frente a sus enemigos.

Camus tiene razn en El hombre rebelde al detectar un trasfondo de nihilismo metafsico en esta conciencia revolucionaria redentorista que lucha, ms all de toda moral, por la emancipacin de la humanidad. Lo que queda en el nihilismo no es una tica nueva ms all de los valores, sino su total destruccin, y de ah, de esa tierra quemada, slo puede mantenerse en pie una voluntad de poder desnuda a la que todo est permitido, pendiente tan solo de su propia eficacia tcnica. El estalinismo fue as la destruccin nihilista de la mejor esperanza revolucionaria. Sin darse cuenta, con la fe del creyente, en un arrebato casi mstico de amor a la causa de la humanidad, eso es lo que hicieron Siqueiros y su comando de artistas, al apretar sus gatillos contra Len Trotsky.

Notas

1/ Vase, Jos Ortega y Gasset (1939), Estudios sobre el amor, Madrid, Revista de Occidente-Alianza, 1981.

2/ Este primer bloque de citas est comprendido entre las pginas 521 y 525 de Les Chemins de la libert, Libro I. Lge de raison, VIII, en J-P. Sartre, Oeuvres romanesques, Paris: Gallimard, 1981.

3/ Este segundo bloque de citas se encuentra entre las pginas 1644-1647 de, Appendice III, "La Dernire Chance" (fragments), en J-P. Sartre,, op. cit.