Notas al debate sobre el gasolinazo

He elaborado esta breve exposicin bajo el entendido de que la mayora de los aqu presentes ya hemos discutido nuestros motivos para estar en contra del gasolinazo y que todos estamos conscientes de que las explicaciones del gobierno de Enrique Pea Nieto, son tramposas y falaces, por lo que empezar por concentrarme en el debate con otras posiciones que dicen compartir tambin el sentir de esta lucha, pero que lo hacen de forma oportunista e incongruente.As pues empezar por debatir algunas explicaciones cortas, con impacto meditico, pero al final de cuentas demaggicas.- 1.- Pea Nieto nos odia y en efecto se levanta pensando en cmo joder a Mxico y entonces dijo : Voy a subir el precio de la gasolina para equipar el avin presidencial que no tiene ni Obama.Desgraciadamente nuestro nivel poltico es tan bajo que tendemos a querer explicar la poltica como una especie de telenovela, con buenos, malos, malvados y hroes; comienzo con esta advertencia porque vemos que para variar, el oportunismo, por ejemplo MORENA y el PRD, tratan de aprovechar la situacin para elevar a Pea Nieto a calidad de villano para poder elevar a Lpez Obrador u otro personaje a calidad de hroe. Apuesta que adems de tramposa, no siempre funciona, sino pregntenle a Hillary Clinton.Lo cierto es que en Mxico hay una burocracia poltica, multipartidista que est comprometida profundamente con los intereses de la gran burguesa imperialista y que desde hace aos ha venido acomodndoles el marco jurdico, el presupuesto, la infraestructura y todo el pas para que ellos puedan hacer buenos negocios. Pea Nieto es sin duda parte de esa burocracia; ha sido formado por instituciones y crculos polticos que desde jvenes ensean a los futuros cuadros polticos de sus partidos el arte del cochupo, la demagogia, la simulacin y la actuacin con la finalidad de hacerle creer al pueblo trabajador de Mxico que vivimos en un sistema democrtico en donde hay buenos y malos y todo consiste en elegir correctamente.En pocas palabras, Pea Nieto es resultado de la forma en que opera el Estado mexicano al servicio de la burguesa imperialista, es lamentablemente charlatanesco decir que un personaje explica al Estado, es al revs. Coincidimos totalmente en que Pea Nieto tiene que irse, lo dijimos desde la desaparicin de los 43 compaeros de Ayotzinapa, pero tambin sostenemos que no basta con que se vaya l, es el aparato de poder y represin completo el que tiene que irse, incluidos los dems partidos electoreros.2.- Segunda afirmacin a debatir: Todo el problema de Mxico es la corrupcin, el dinero alcanzara perfectamente si los funcionarios de Estado recortaran sus sueldos y sus privilegios.No hay duda de que la burocracia poltica en Mxico es parasitaria y ladrona, es un sector de cientos de miles de personas que como dijimos anteriormente, estn formadas, educadas y adiestradas para tener un modus vivendi de privilegios ingresando a los partidos polticos y/o a las instituciones de Estado.Sin embargo sostener que ese es todo el problema resulta por dems tramposo, pues implica disculpar a los verdaderos dueos del pas, la burguesa imperialista, los grandes empresarios que hacen negocios millonarios extrayendo recursos naturales, explotando trabajadores de todos los sectores y controlando el comercio y el crdito. Ellos son los jefes de los polticos, no al revs. La burguesa imperialista, aunque seguramente tiene un profundo desprecio hacia los burcratas, ha estado dispuesta a comprar su lealtad de esa forma, y al parecer les ha resultado, pues incluso los partidos que dicen fundarse con principios de izquierda, terminan compitiendo por ganar la atencin y las preferencias de esos grupos empresariales.En primera instancia habra que decir que este cambio en la poltica energtica y petrolera, es parte de un cambio de poltica econmica hecho para rescatar al capitalismo de una crisis de larga duracin desde la poca de los setenta y que por cierto dicho ajuste, conocido como neoliberalismo, est agotndose.Desde hace dcadas se han adecuado una serie de medidas para que Mxico, esto implica sus fuerzas productivas, se integren de forma intensiva al mercado mundial para que ste en general funcione de manera ms gil y los ciclos de acumulacin se mejoren; la justificacin poltica utilizada por los burcratas y empresarios que promovieron dichas medias en el pas, ha sido que si el mercado mundial mejora y nosotros estamos en l, la mano milagrosa del mercado har que nos vaya bien tambin. Esto naturalmente no sucede.Cuando hablamos del mercado, sobre todo si es el mercado mundial, podemos decir que est compuesto por propietarios de mercancas, y que la importancia en el mercado se mide por la cantidad de mercancas y dinero que se posee, de tal suerte que existen empresas y rubros de la economa que son los que tienden a ganar. En ese grupo se encuentran los grandes monopolios petroleros del mundo.Derivado de este cambio de poltica econmica, ha habido un ajuste de la poltica energtica y petrolera.Con la finalidad de no idealizar el modelo anterior, hemos de aclarar que la poltica petrolera siempre ha estado orientada a favorecer el desarrollo del capitalismo, sin embargo hay discusiones acerca de cul es el lugar que debe ocupar. En Mxico estamos viviendo la transicin de un modelo de utilizacin capitalista de la industria petrolera a otro. El modelo abandonado es en donde PEMEX era concebido como una fuente de financiamiento del Estado mexicano para que ste distribuyera y administrara la renta petrolera de tal forma que se incentivaran otras industrias y se pudiera controlar la distribucin y especializacin de la fuerza de trabajo. Esto implica infraestructura pblica, proyectos educativos, etc.En el plan actual, PEMEX es una empresa que simplemente se encargar de hacer transitar la riqueza petrolera y la infraestructura de refinacin y petroqumica a manos de los grandes monopolios petroleros. PEMEX hizo durante aos, exploracin, investigacin, desarrollo de infraestructura y de mercado, nacional e internacional, corriendo todos los riesgos del negocio y sin embargo con muy buenos nmeros en trminos productivos, y ahora los grandes monopolios petroleros van a adquirir todo ese capital, libre de riesgos, con el mercado asegurado y en ptimas condiciones para reponer pronto su inversin.En ese sentido la liberalizacin del precio de la gasolina y su aumento relativamente artificial, tiene por finalidad el hacer ms competitivo el comercio de la gasolina en Mxico para que las grandes empresas petroleras quieran invertir en dicho comercio. La promesa de la reforma energtica era que el precio iba a bajar, lo que no nos dijeron es que sera inflado en ms de un 30% antes de que exista la posibilidad, no la seguridad, de que baje. Por supuesto, esa posibilidad de que baje el precio ser sobre la base de ese aumento, no sobre la base de los precios de 2015. Los propagandistas del gobierno dicen que una vez que haya competencia en las gasolineras, esas empresas pueden bajar los precios para ganar ms clientes.Ese supuesto es lejano, poco probable y considerablemente falso, pues la gasolina puede aumentar, digamos en diez pesos por litro y despus las gasolineras podrn hacer promociones de bajar cincuenta centavos, uno o dos pesos, de tal forma que en el mejor de los casos, habr das o tal vez semanas en que ese aumento de diez pesos sea solo de$ 8.00, otros das de $9.50, pero otros das de $11.00 o $12.00. Por supuesto es ms fcil que se sostenga un aumento del precio que una disminucin del mismo.El Estado, a travs del IEPS sigue consevando la facultad, por un tiempo, para financiarse a travs del comercio de la gasolina, pero habra que discutir si polticamente es ms adecuado debatir la pertinencia del impuesto o de la ganancia capitalista de los grandes monopolios. Mi opinin es que es, por decirlo as, peligrosa, la posicin que cuestiona el uso fiscal y guarda silencio ante la transferencia de capital hacia los grandes monopolios. Voceros del PAN, PRD y MORENA, hablan sobre la posibilidad de recortar el IEPS para que no suba tanto el precio de la gasolina, pero todos coinciden en dejar intacta la ganancia de las empresas que controlan las gasolineras.Hay pocas posibilidades de que el asunto cambie porque renunciar al impuesto implicara un suicidio para las finanzas pblicas, las cuales ciertamente estn en nmeros rojos; s, en parte por el despilfarro de recursos que opera la burocracia poltica, pero tambin porque en estas dcadas, so pretexto de su ineficiencia, el Estado mexicano ha malbaratado sus fuentes efectivas de financiamiento, las cuales naturalmente eran apetecidas por las grandes empresas monoplicas. El Estado mexicano exenta de impuestos a la Inversin Extranjera Directa, a la indirecta y al comercio internacional con el pretexto de incentivar la inversin, pero a cambio reduce su capacidad financiera.As pues, los siguientes pasos en el plan econmico sern, como en el caso de la gasolina, elevar impuestos al consumidor, elevar los costos por trmites en el servicio pblico y reducir el gasto social, lo cual implica destinar menos dinero para la educacin, salud, cultura, deporte, etc. Evitar que el Estado contrate personal con pleno goce de sus derechos laborales, sacrificar las pensiones y jubilaciones as como las prestaciones laborales, etc. He ah donde la reforma educativa tena un papel importante.Parte de este manejo artificialmente ineficiente que ha provocado el mismo Estado mexicano en coordinacin con la burguesa imperialista ha sido que se vende barato el petrleo crudo, sobre todo a Estados Unidos, y se compra la gasolina cara, tambin principalmente a Estados Unidos, mientras que las refineras mexicanas funcionan ms o menos al 50% de su capacidad.En esta parte, la Unin Nacional de Trabajadores de Tcnicos y Profesionistas Petroleros, UNTYPP est proponiendo que se reactiva la industria petrolera a nivel nacional, que:Priorizar la entrega de crudo a las refineras antes que a la exportacin (es decir dejar de vender las naranjas para luego comprar el jugo), proporcionado la cantidad y mezcla adecuada al diseo de las plantas, para que las refineras trabajen al 100% de su capacidad y poder reducir en la importacin de gasolinas, disel y otros petrolferos que en 2015 represent 20,854 millones de dlares.Tambin sugieren invertir adecuadamente en el personal de PEMEX, por ejemplo dejar de reprimir a petroleros eficientes slo por ser sindicalistas independientes, dejar de colocar recomendados en puestos claves y garantizar al personal las condiciones adecuadas para realizar su trabajo.Es fundamental entender que si el Estado mexicano ha podido realizar todas estas medidas, las cuales sin duda perjudican a la mayor parte del pueblo trabajador, es simplemente porque ha podido hacerlo, es decir, la presin que recibe por parte de la burguesa imperialista es mucho ms contundente y significativa que la ejercida por el pueblo trabajador.Ni la burguesa imperialista, ni la burocracia de Estado tienen, han tenido, ni tendrn el ms mnimo inters en readecuar las polticas econmicas o pblicas para que se beneficie la mayora trabajadora a costa de sacrificar el margen de ganancia de las grandes empresas slo porque eso es justo.La poltica se hace con fuerza y no slo se explica por la fuerza de la burguesa, sino por la debilidad organizativa del proletariado, la verdad es que nuestros mecanismos de protesta y organizacin han sido sencillamente insuficientes para presionar al Estado a tal punto que considere necesario presionar a la burguesa imperialista para hacerla comprender que si no acota su margen de ganancia puede haber una revolucin. El caso es que ni el Estado ni la burguesa imperialista sienten que esa amenaza sea emergente.Este clculo de la correlacin de fuerzas lo han hecho sobre la base de las derrotas acumuladas de la clase trabajadora en Mxico y del pueblo explotado en general, es cierto que ha habido resistencias y es cierto que en cierta medida se han detenido ms este tipo de decisiones, pero el problema es que detener una iniciativa de Estado o ganar lo ms mnimo en favor del pueblo trabajador, cuesta mucho, sangre, jornadas intensas de movilizacin, desgaste, sacrificios econmicos, etc, y se gana poco.Esto ha sido as porque el Estado mexicano, por lo mismo de haber agotado sus fuentes de financiamiento, cada vez tiene menos margen de maniobra para resolver los conflictos sociales accediendo, cuando menos en parte a las peticiones de los inconformes, incluso, se ha reducido el margen para que puedan resolver los conflictos como solan hacerlo, disparando algo de dinero con la finalidad de corromper y dividir sindicatos, organizaciones campesinas y dems movimientos. Pero tambin se explica esta situacin porque el movimiento popular no tiene la fuerza suficiente para revertir estas medidas.Por lo tanto urge que la clase trabajadora y el pueblo trabajador en general se dote de organizaciones ms eficientes y adopte a su vez formas ms combativas y eficientes de hacerse escuchar y sentir, en ese proceso, en la medida en que seamos ms fuertes, obligaremos al Estado a considerar mejor sus decisiones, y si no lo hace, nos estaremos fortaleciendo de tal suerte que ahora s estemos en posibilidad de tomar el poder como clase. Es necesario hacer ms sindicatos, luchar contra el charrismo y la simulacin sindical donde lo hay, organizar gremios, ejidos y comunidades para defender sus intereses inmediatos, pero tambin para incrementar los lazos entre las luchas y los procesos de forma sistemtica y organizada, dejar atrs el gremialismo y la comodidad de lo inmediato, esas organizaciones de base, deben destinar cuadros y elementos para que se dediquen de forma cuasi permanente a las tareas de organizacin de la lucha proletaria y popular.Es necesario rebasar las actitudes pequeoburguesas dentro del movimiento popular que en lugar de alentar la lucha la limitan y la reprimen desde dentro, bajo el supuesto de que somos ciudadanos, que tenemos instrumentos oficiales para mandarle al gobierno y que todo consiste en portarse bien; esas posiciones no hacen sino defender el carcter del Estado mexicano suponiendo que con unos cuantos ajustes de personal, se va a cambiar profundamente su carcter antipopular. Por supuesto este no es un llamado a la violencia desorganizada y catica, lo cual tambin favorece al Estado, ms bien me parece importante subrayar que no slo se necesita estar bien organizados, sino tambin la decisin de usar la organizacin para actuar, tomando ciertos riesgos pero con decisin. Retrasar estas decisiones slo ha convencido a la burocracia corrupta y a la burguesa imperialista de nuestra debilidad, mientras se burlan de nuestros twits, nuestros likes y nuestras crticas superficiales de la situacin.

