Movilizacin histrica de mujeres contra Trump

Respeta nuestra existencia o espera resistencia

Pgina/12

Ventanas destrozadas, tachos de basura quemados, la polica rociando gases lacrimgenos a los manifestantes. Algunas calles de Washington DC completamente cubiertas por el humo y la gente corriendo sin ningn orden. El desborde de la frustracin luego de la jura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el medioda del viernes 20 de enero. Este fue un panorama muy distinto al del da de ayer.Un da marcado por el reclamo de justicia, igualdad y democracia en la marcha de mujeres ms grande de la que se tiene recuerdo. Se esperaba la asistencia de unas doscientas mil personas, pero los primeros conteos afirmaban que el nmero no bajara de quinientos mil y que probablemente se acercara al milln.Segn lo que pude ver, el milln es un nmero ms cercano a esta explosin de indignacin y reclamo. Un milln de voces. El da comenz a las 4.30 de la madrugada en Nueva York, todava con el cielo oscuro, desde donde abordamos los buses que nos llevaran a la marcha.Curiosamente, mi bus llevaba el nombre de Bus de los artistas y era uno de los muchos que se lanzaran a la carretera a las 5 de la maana, en una caravana llena de feministas adormecidas. La llegada a DC estaba programada para las 10, hora oficial del inicio de la marcha, con una asamblea donde participaran personalidades reconocidas, activistas, artistas y celebridades. La maana nos sorprendi en pleno trfico de la carretera. La carretera estaba llena de buses cuyo interior rebosaba de personas con carteles. Todos iban a la marcha!Quizs nos despert el cambio de velocidad del bus, la sensacin de que avanzbamos ms lento o de que casi no lo hacamos. Aunque suene contradictorio, el cuerpo no slo se irrita por la velocidad, tambin es susceptible a la lentitud. La vida reclama seguir avanzando. Y de pronto, una marea rosada. La ola de pussy hats nos dio la bienvenida a Washington. Muchas mujeres de diferentes ciudades del pas tejieron para s mismas y para sus amigas y compaeras de la marcha unos gorros de mil tonos de rosa, con dos orejitas que simulaban un gato (tambin llamado pussy en ingls, palabra que tambin denomina los genitales femeninos, la concha).Los pussy hats eran democrticos, no discriminaban por edad, orientacin sexual, raza, haba tantos tonos de rosado como grupos de manifestantes. Pussy hats como respuesta indignada a la infeliz frase del ahora presidente Trump, quien dijo a las mujeres que haba que agarrarlas por la concha. Bajamos del bus y uno de los primeros afiches deca No vas a agarrar ni mierda, en letras doradas llevado por tres chicas totalmente agatunadas.No solamente el gorro, sino las mscaras, la pose, colas, sus cuerpos gritando rotundamente NO! al desprecio misgino mostrado por Trump durante su campaa electoral. Otras amigas llegaran luego en otros buses, y confibamos en nuestros telfonos y las redes sociales para encontrarnos. As que nos dirigimos al punto de inicio de la marcha, en el cruce de la Avenida Independencia y la Calle Tres.La marea humana era impresionante, no solo por su cantidad sino por su diversidad. Los carteles expresaban, en diversos tonos y estilos, los reclamos y preocupaciones de quienes habamos decidido participar, poner el cuerpo en la capital del imperio. La palabra feminista se repeta en remeras, banderolas, carteles, dibujos. No decan que era una palabra que provocaba miedo y hasta rechazo? Mi cuerpo, mi decisin, invocaban unas jvenes universitarias que venan desde Austin y marchaban por defender su derecho a elegir y a tener acceso a Planned Parenthood, una organizacin sin fines de lucro que brinda acceso a salud reproductiva de la mujeres. Trump y los congresistas republicanos tienen en la mira retirar los fondos estatales que recibe esta institucin, lo que dejara sin cobertura a mujeres de escasos recursos.Somos viejas mujeres repugnantes (Nasty old women) reclamaban las remeras rosadas de tres seoras que ya eran veteranas de las luchas feministas de los aos sesenta y que ven con temor una amenaza a estos derechos con el gobierno de Trump. Si los pussy hats fueron el objeto smbolo de la marcha, la frase Nasty woman (mujer repugnante) se convirti en el emblema. En plena campaa presidencial, Trump no supo qu responder a las ideas de Hillary Clinton durante un debate y slo atin a llamarla Nasty woman.Desde all, lo repugnante ha sido recuperado por los movimientos feministas y se ha vuelto un significante que las mujeres llevan con orgullo: Las mujeres repugnantes siguen luchando, Las mujeres repugnantes consiguen hacer las cosas, Sigue siendo repugnante, y as en ciencia de carteles y hasta bandas que llevbamos como si furamos ganadoras de concursos (abyectos) de belleza.La marea humana no nos permiti llegar al inicio de la marcha, pues se iba haciendo ms compacta a medida que nos acercbamos a la avenida Independencia. Por la calle tres fue imposible, as que intentamos por la calle seis, donde haban colocado una pantalla gigante. En ese momento, daba un discurso Gloria Steinem, una de las lumbreras del feminismo estadounidense, desbordada ella misma por esa multitud que segua creciendo y ovacionndola. En su discurso reconoci la potente energa de los manifestantes, la clara respuesta frente al nuevo presidente. Ms ovaciones.Y dijo tambin algo fundamental, que es importante poner el cuerpo y no solamente hacer clics. Ms ovaciones. En ese momento me di cuenta de que no haba cobertura de Internet. Como si fuera un conjuro de la Steinem, no ms clics, ni tweets, ni Facebook. Puro cuerpo. Piernas para seguir marchando, piel para seguir aguantando el fro, brazos para levantar nuestros carteles. La avenida Independencia se resista, y ya que era central en la ruta de la marcha, haba que entrar en ella. Mientras tanto, sus mrgenes, las avenidas paralelas vean tambin la marcha sin la celebridades. Un nia llevada en hombros por su padre con el cartel Ya es suficiente.Soy suficiente; una madre y su hija compartiendo Pelea como una chica; un nio de ojos brillantes reclamando Protejamos a los nios trans; la joven afroamericana sin pussy hats pero con los bigotes gatunos dibujados sobre el rostro; el chico de falda y su bsame, soy queer; diversidad de reclamos, diversos motivos por los que estbamos all. La diversidad tambin se organiz paralelamente en grupos de tambores. Uno muy especial fue el grupo Batala, de DC. Se alinearon a un lado de la acera y bajo la direccin de una mujer que pareca salida de una pelcula hippie (vestido delicado, cmo no senta fro?) impregnaron el aire hmedo de la resonancia de sus tambores. Ligeros al inicio, y cada vez ms potentes, ms y ms hasta que los cuerpos se convertan en una extensin de esas vibraciones.Los cuerpos eran percusin y el fro se volva nada, mientras que detrs de la banda un cartel resuma la escena: Solamente amor. Otro intento por entrar en la Independencia; pero los mrgenes ya haba hecho lo suyo: la marcha tuvo que cambiar su ruta. En ese momento, la internet se reactiv y entr el mensaje de una amiga: Claudia, que est pasando, no estamos avanzado aqu. Estamos cerca del estrado. Iba a responder y la red de cay nuevamente. Pas eso, el desborde. Pas que la ruta Pre establecida no pudo contenernos. Ni a los musulmanes repitiendo No somos terroristas, ni a los afroamericanos con su combativo Black Lives Matter, ni a los latinoamericanos con carteles escritos en espaol Los migrantes no somos violadores.Menos an a los nios que corran envueltos en las banderas del arco iris y a los miles de hombres que caminaban al lado de sus esposas, amigas madres, abuelas, con carteles Yo apoyo lo que digan ellas y flechas sealando a todas las que marchbamos. O a aquel chico delgado con pinta de rockero Los hombres de calidad no temen la igualdad.Dentro de su ritmo pacfico, hubo tambin espacio para el disenso y las manifestaciones medievales en medio de la marcha: grupos religiosos conservadores que nos llamaban pecadoras y abominacin, leyendo en voz alta pasajes bblicos y conminndonos a regresar a nuestro rol natural de santas mujeres, adjudicado por el buen seor de los cielos, y carteles repitiendo lo mismo; se acerc una mujer con flores y el lema Querido Blanco supremacista patriarcal.No somos nosotras, eres t. Lrgate!. Y a pocos metros, uno de ellos llevando orgulloso su cartel: El feminismo es una rebelin. Todas pasamos a su lado y nos tomamos fotos con l, sonrientes.En su ignorancia conservadora, el tipo lo haba dicho todo.Galera de fotos: http://www.telesurtv.net/multimedia/Multitudinaria-marcha-de-mujeres-contra-misoginia-de-Trump-20170121-0037.html

