Esa delgada lnea roja

La Vanguardia

Con lo que conocemos ahora basta para asegurar que la historia de la ponderada transicin fue una gran estafa. Nadie sabe por qu, o si lo sabe no lo ha explicado, la fuerza poltica ms influyente, numerosa y combativa, que se llamaba PCE-PSUC, con el tiempo se fue diluyendo incluso en los libros de historia y en las memorias de los protagonistas hasta quedar reducida a una delgada lnea roja. Nada ms.

Eso explicara cmo se fue achicando la realidad y la leyenda. Hoy, a duras penas se puede intervenir ya sea para ponerle los puntos a la realidad o atenuar la leyenda. El prximo martes, da 24, se conmemora si tal expresin tiene sentido en este caso la que fue famosa matanza de abogados de la calle Atocha. Una panda de colegas franquistas llamarlos fascistas sera un exceso de precisin porque la mayora no tena ni idea ni de fascismo ni de nada, eran carne de chulo al servicio del Caudillo se presentan en un bufete dependiente de Comisiones Obreras y del Partido Comunista, y nada ms abrir empiezan a disparar con la conciencia de no dejar a ninguno vivo. Se lo haba dicho el presidente del Sindicato del Transporte franquista, Francisco Albadalejo. Todos rojos!, darles un buen escarmiento porque me estn jodiendo con una huelga. Qu mejor escarmiento que matarles!

Y as fue. Entraron, descargaron las pistolas ante unos laboralistas perplejos ante aquellos asesinos a los que no haban visto en su vida. Qued un inmenso charco de sangre. Luego se fueron y tres de ellos, Fernndez Cerr, Garca Juli y Lerdo de Tejada, que haban encontrado plaza para aparcar a escasos metros, se fueron a coger el coche. Nunca ninguno de los tres neg que se tomaran una caa de cerveza mientras llegaba la madera con su ruido de sirenas.

As fue la transicin, entre otras cosas, ese popurr de lo viejo muy viejo y lo viejo disfrazado de nuevo. Hasta ah la primera parte. Nadie sali corriendo, siguieron viviendo en sus casas, mientras los comunistas trataban de salvarse de lo que amenazaba una razzia, que a ms de a uno se le ocurri y era posible. Figuraba de ministro del Interior, como no poda ser menos, Rodolfo Martn Villa, el ciego, sordo y mudo manipulador de la transicin. La maquinaria de la represin no se puso en marcha hasta pasadas muchas horas de la matanza. Aquellos arrogantes del patriotismo franquista no tenan nada que temer hasta que les advirtieron que la sangre corrida era mucha y que las cosas amenazaban cambio. La mayora ni se inmutaron. La polica poltica del franquismo y ellos eran ua y carne, en este sentido nada haba cambiado y no iba a ser Martn Villa quien les diera un curso de adaptacin.

Pero matar abogados no es lo mismo que asesinar albailes. No est bien decirlo, pero es una verdad incontrovertible. Y los abogados se movieron en la que fue la segunda parte de la matanza de Atocha. La primera se situ en el Ministerio del Interior y el audaz demcrata Martn Villa, en pleno trnsito, con Rosn de gobernador civil de Madrid, entendi aunque muy despacio que haba que cortar con aquello. Que no se limitaba a meter a Carrillo en los despachos de la direccin general de Seguridad y preguntarle si le gustaba ms Espaa o el plomizo cielo de Pars. Ahora se iniciaba la segunda parte y luego otra tercera, hasta que se ocup la semana entera de enero.

Haba que encontrar una puerta de escape a los asesinos. Entre ellos haba hijos y parientes de personajes notables. El Bernard de las supuestas Manos Limpias andaba por ah, entre el Sindicato del Transporte, Fuerza Nueva y la familia Tejada. Como toda nuestra historia de los ltimos aos, es un pozo sin fondo, eso que algunos llaman, en culto, sentina o pozo ciego, y el comn alcantarilla. No apareci que yo recuerde la singularidad de que las manos limpias fueran colegas de las manos sangrientas; no es que la gente haya olvidado, es que sencillamente nadie quiso contarlo.

La segunda parte de la matanza de Atocha fue una autntica pelea poltica. El Colegio de Abogados y su presidente mximo, el inefable Antonio Pedrol Rius, de Reus, una fortuna fabricada fundamentalmente en Tnger, tenan muy claro la evidencia de que los que haban sido asesinados eran abogados comunistas y un empleado sin el ttulo contar los rifirrafes con el empleado sin ttulo an, a quienes los prohombres del Ilustre Colegio de Abogados no queran conceder el mismo derecho que a los ya titulados, es digno de pelcula.

Ahora bien, el nudo estaba en que una vez aprobado que los cadveres de los abogados laboralistas fueran expuestos en la sala de honor del Colegio, qu hacamos con los comunistas. No haban sido asesinados por ser abogados sino por ser comunistas. Es una pena que letrados comunistas de longa data, como Jaime Sartorious (no Nicols) y el olvidadsimo Antonio Rato no hayan escrito nada sobre aquella batalla de ilustres letrados. S pero no, no pero s. Los haban matado por comunistas pero el Partido Comunista no estaba an legalizado. Adems la sangre vertida por ellos no poda convertirse en un aval de la legalizacin.

Por supuesto, era condicin sine qua non que Santiago Carrillo no apareciera por all. En el gran saln el lder comunista! Hizo, no obstante, una visita de psame ante la mirada expectante del puado que consideraba a Carrillo el asesino de Paracuellos y no el secretario general de un partido que pocas semanas ms tarde iba a ser legalizado.

Siempre he pensado que la delgada lnea roja en la que se convertir el PCE durante el proceso de transicin empez tras los asesinatos de Atocha. Aquella emocionante e inolvidable manifestacin silenciosa que cruz el paseo de Recoletos es algo que pertenece al momento ms ilusionante de una militancia poltica que pronto entrara en barrena. Pero fjense si la historia de la transicin, en detalle, sin retrica, est por relatar, que miles de cndidos vieron al helicptero de la direccin general de Trfico de Madrid, que atenda aquel fluir lleno de emocin, y quiz consciente ya de que el tiempo de las ilusiones haba terminado y que la poltica era otra cosa, como un filme de Berlanga.

Fjense si aquel personal aspiraba a hacer una revolucin, cuando estaba metido en la contrarrevolucin ms plcida que haba conocido la historia de Espaa, que cuando el helicptero sobrevolaba ese centro de Madrid una buena parte de aquellos ingenuos exclamaron: Ah va el Rey!. Y muchos asintieron, seguros de la veracidad de la apuesta.

Qu idiotas ramos!

