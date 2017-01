Ganar Vistalegre II para el nuevo proyecto de pas

Queda menos de un mes para. Lo que se debata y decida no slo determinar lo que ser Podemos, sino que influir decisivamente en la partida entre el pueblo y las lites. Un proceso tan importante como este tambin sufre la exposicin meditica, las pugnas, los deseos y las interpretaciones diversas, propias de una organizacin heterognea como es Podemos. Esta heterogeneidad, adems, es una pieza clave para el debate en cuestin.

Hay dos preguntas bsicas para explicar lo que creo que es y debe ser Podemos. La primera es qu significa ganar. La segunda es cmo hacerlo. Ganar, en un contexto de internacionalismo neoliberal, de colonizacin econmica, as como de la propia vida, gracias al hundimiento de las certezas revolucionarias del siglo XX, no es sencillo. No existe la victoria en trminos absolutos en un pas y un mundo donde las certezas totalizantes han sido desalojadas por las oligarquas y sus dispositivos polticos y culturales, pero eso tampoco puede dar pie a las renuncias de las conquistas histricas, ni de la apuesta por consolidar otras certezas para la construccin de la alternativa democrtica y popular. Quienes defienden las causas justas de los ms no eligen el camino fcil, sabiendo que la victoria de estos suele ser ms excepcin que regla. Por todo ello, Vistalegre II debe decidir cul es el horizonte, sin dibujarse en las fotografas pasadas legtimas y respetables moral e histricamente, pero sin capacidad de produccin y articulacin poltica en la actualidad y sin la resignacin del menos malo de los mundos posible.

Ganar significa articular una voluntad general nueva, para un nuevo pas en clave de emancipacin, con los materiales humanos heredados; esto significa que la idealizacin o la demonizacin de los sujetos polticos que protagonizan el Cambio no sirven, sino que nos hace retroceder a las posiciones que quiere el enemigo. Los tres aos de recorrido de Podemos han estado marcados por ser conscientes de ello, y ah radica su xito. La pasin razonada, la adaptacin a las realidades, a la par que se construan horizontes por los deseos colectivos, lo emocional como lazo de identidades-fuerza, han generado una sntesis eficaz para disputar posiciones al poder.

Estas cuestiones, vitales no slo para la consolidacin de la organizacin, sino para el futuro del pas y del continente (viendo cmo las voluntades colectivas, en medio de la crisis de refugiados, la geopoltica imperialista y el terrorismo internacional financiado por grandes potencias, las est disputando el nacional-populismo, de ultraderecha y reaccionario; la victoria de Trump o el Brexit no son monstruos surgidos de la extrema derecha sin ms, sino que responden a articulaciones populares disputadas en este momento por disidencias oligrquicas), no pueden ser difuminadas o desplazadas por el ruido que genera el debate. A mi entender, hay una serie de cuestiones sobre las que el Podemos que salga de Vistalegre II debe cimentarse, fortaleciendo su cara interna y externa, con vista a al nuevo proyecto de pas, con las dificultades mencionadas, pero con la necesidad de dar la batalla.

1. Partir de la hegemona y el antagonismo como motores de la construccin poltica: apelar a la hegemona no es un mantra de las sociedades postindustriales, sino una latente en toda construccin poltica. Podemos, como fuerza todava subalterna pero con vocacin dirigente, tiene el papel de convencer a la poblacin de que encarna los intereses generales, y que el adversario poltico es quien representa intereses de una minora que vive de saquear la patria y los derechos, tanto individuales como colectivos. Es clave retratar a la Triple Alianza PP-PSOE-Cs en sus acuerdos clave de empobrecimiento de las clases populares TTIP, pobreza energtica, reformas laborales, salarios y pensiones, Ley Mordaza, privatizaciones, etc, a la vez que producimos iniciativa poltica. Esto no se logra con una pedagoga vertical y esencialista que invoca intereses objetivos que todo ciudadano debe descubrir si no quiere quedar como un idiota o un traidor, sino con un dilogo entre iguales, ya que las filas de Podemos son una fotografa del pas; el pueblo en construccin. Se trata de trazar fronteras polticas donde el enemigo no quiere que las situemos, y de superar identidades (que no ideas) que no anan hoy al pueblo como sujeto poltico. En el conflicto poltico Podemos debe poder tener la capacidad de no ser subsumido por el adversario, consciente o inconscientemente. Se trata de ser funcional a la ruptura democrtica.

2. Determinar el papel de la institucin y su relacin con la movilizacin social: frente a la falsa dicotoma calle-institucin que se traduce a veces a radicalidad-moderacin (otra gran falsedad), tenemos que construir la nueva institucionalidad, que no es otra cosa que el desborde democrtico y la eficacia revolucionaria. El desborde implica superar viejas paredes que encorsetan la vida poltica, pero la alternativa debe ser slida, pensada en la realidad como punto de partida. La democracia representativa no est fallando porque sea representativa, tal como sugieren algunas teorizaciones que ponen el foco en lo meramente social, sino precisamente por lo contrario; no representa al pueblo, porque la representacin popular es una lnea recproca, de hacer y de rendir cuentas, la garanta de condiciones materiales para la libertad y la igualdad, adems de la generacin de una identidad colectiva como contrahegemona frente a los poderosos. Podemos no debe renunciar a semejante arsenal, sino empuarlo como forma de transformacin estructural de toda la vida poltica. Lo social es imprescindible, pero sin articulacin poltica la movilizacin no tendra por qu seguir un trayecto exponencial; las teoras que apuntan a Podemos como vaciador de protestas no se sostienen, ya que la movilizacin ya estaba en reflujo cuando naci la organizacin, aunque esta pudiese haber influido. La irregularidad de las movilizaciones, tanto en nmero como en tipo, puede responder a otros factores. En resumen, la institucionalidad nueva tiene como punto de partida los materiales viejos, y en la travesa al nuevo pas renunciar a los dispositivos que producen polticamente no es una opcin. Podemos, adems, no puede ser visto como la papeleta electoral de los movimientos sociales, porque jams fue ni pudo ser ese su objetivo, tanto por respeto a la autonoma entre ambos como a la sucesin de los hechos; la relacin entre Podemos y la sociedad civil debe ser la de asimilar los intereses comunes populares, trabajar en torno a ellos, empoderar sin fagocitarse mutuamente y aceptar las tensiones inherentes a la construccin poltica.

3. Solvencia para crear certezas: debemos asumir que el neoliberalismo gan el siglo XX, imponiendo su cosmovisin, asimilada por el grueso de la poblacin como nico orden posible. Las referencias del hubo y hay alternativa son tumbadas por la ideologa hegemnica de la gobernabilidad y el miedo. Aquello de nosotros o el caos sigue vigente en buena parte del imaginario colectivo, y no se le puede culpar desde el paternalismo. A partir de saber en qu terreno jugamos, decidamos dnde vamos y cmo haremos para llegar. Tenemos la tarea y el riesgo de construir pequeas referencias internas suficientemente slidas como para convencer, pero, por desgracia, sin la fuerza suficiente que pudiera tener el ser una fuerza hegemnica con el control de los dispositivos polticos y culturales fundamentales. Aqu entra el hecho de tener prcticas polticas confiables para toda la gente que falta por unirse al proyecto de Cambio, como las alcaldas de Madrid, Barcelona o Cdiz (entre otras muchas) que, con los estrechsimos mrgenes de actuacin, van creando una imagen de que el desorden viene de arriba, y el orden y el patriotismo viene de abajo. Invirtamos el nosotros o el caos: nosotras queremos conservar derechos, ellos quieren llevarnos al abismo, al desorden de una sociedad fragmentada, pobre y desigual. Es decisiva la construccin de un sentido comn de poca, popular y transversal, donde oponerse a las injusticias como son los desahucios, la precariedad laboral, la brutal represin de los derechos civiles o el desmantelamiento de los servicios pblicos, es un sentir mayoritario de la poblacin, as como que plantear alternativas a esos dolores sociales es justo y posible. Esto no es parecerse a los partidos viejos, sino conquistar pequeas posiciones en un marco diseado por la revolucin neoliberal.

4. No parecerse a los partidos viejos, sino a Espaa: si algo han sabido hacer muy bien los viejos actores del rgimen, PP y PSOE y lo intentan los nuevos fichajes de la oligarqua, como Ciudadanos, ha sido encarnar en sus figuras los intereses generales. Podemos tiene que disputar eso, la famosa centralidad del tablero. Ello implica dibujarse a partir del pueblo espaol, en una plurinacionalidad que el inmovilismo exprime para asegurar sus posiciones, con menos xito que hace aos (el ltimo barmetro del CIS en 2016 indicaba que el principal problema de la poblacin es el desempleo, y la cuestin catalana apenas tena presencia entre las preocupaciones del pas). Supone partir de un pueblo diverso, producto de su historia, con el objetivo de construir un pueblo nuevo para un nuevo pas. Esto significa, lejos de esperar un ejrcito hecho a la medida de lo que esperamos, conocer las particularidades del proceso de transformacin popular, sus lmites y sus virtudes. Las tcticas para la construccin de esa voluntad colectiva no implican un transformismo, ni una moderacin, sino la trascendencia a una ciudadana que no se puede dividir en unas etiquetas y escoger las que ms nos gusten. Que la gente perciba de forma amable un programa poltico con capacidad de alterar las actuales relaciones de poder en Espaa puede cambiar el miedo de bando, y no los lemas incendiarios que no toman el pulso del campo donde se propagan. Se trata de aquella concepcin de Lenin de elevar el nivel de las masas, atraerlas a nuestro ideario; eso s, sumado a lo que deca Gramsci: junto al saber, debemos comprender y sentir las pasiones del pueblo.

5. Resistir no es vencer: Podemos pate la pica de la derrota, pura y sin mancillar, para tirarse al barro a hacer poltica. Reconocer el mrito de quienes han luchado, y siguen luchando tantos aos contra la injusticia es un deber, pero no podemos recrearnos en premisas mecanicistas de que a partir de acostarnos golpeados amaneceremos habiendo conquistado el poder. Resistir muchos aos no implica vencer, sino resistir. Hay un salto cualitativo entre las luchas sociales y la articulacin poltica a la ofensiva; esto no quiere decir que no se necesiten una a la otra, ni un desprecio mutuo, pero ligarlo de forma lineal sera un error.

6. Radicalidad cotidiana como forma de naturalizar que el Cambio es posible: Vistalegre II deber jugar entre juegos de equilibrios para salir fortalecido. Esto no significa que haya que elegir entre moderarse o radicalizarse de forma caricaturesca, sino que dentro de las tcticas y estrategias, se debe elegir lo funcional a ganar la batalla de las ideas y del pas. Los equilibrios siempre estn tensin, y es imposible establecer una balanza perfecta, pero no intentarlo sera desastroso. Uno de esos equilibrios viene de conseguir compatibilizar la radicalidad, entendida como el diagnstico y solucin de problemas desde su profundidad, con la eficacia que permita poner en prctica tales recetas. Por un lado, se trata de ser excepcionales frente a lo establecido, con prcticas coherentes y, por otro, normalizarnos frente a la posibilidad de ser desplazados como una moda pasajera. Cada cuestin tiene sus virtudes y sus vicios, lo honesto es hacer un debate sereno y fraterno para abordar los quehaceres sucesivos.

7. Apelar a la unidad desde la diversidad: la unidad frente a las divisiones ha sido una llamada muy sonada durante las ltimas semanas, como forma de acabar con las tensiones entre posiciones internas. Creo que se hace un flaco favor a Podemos y al pas aceptar este formato de comunicacin en el que se normaliza la existencia del enemigo interno como punto de produccin de posteriores posiciones polticas. Deberan ser las posiciones polticas debatidas las que diesen lugar a las diferencias o acuerdos, y no al revs. Si no queremos parecernos a los partidos viejos, empecemos por no establecer tableros viejos, y evitemos hacernos esas trampas al solitario. Esto no quiere decir que no haya sensibilidades diferentes, con propuestas que se debaten; sin embargo, entre la pluralidad y un partido de partidos que confronta internamente como identidad para obtener cupos, y no como producto de posiciones polticas, hay un trecho bastante amplio. La unidad entre facciones (este trmino no est elegido de forma inocente por los medios) es algo contradictorio, y su degeneracin puede llegar a una suerte de clientelismo, o de desintegracin. Podemos no puede partir de ah, sino de la heterogeneidad social y militante, y de que los debates deben servir para encontrar las mejores soluciones desde nuestra posicin de alternativa democrtica a los problemas que enfrentamos.

8. Aprovechar la ventana de oportunidad y construir movimiento popular: las lites quieren cerrar la crisis por arriba, es decir, acabar con el revuelo que inici el 15M, para que la situacin de miseria actual se normalice en el imaginario espaol. Frente a eso, debemos ser fuerza dirigente, trabajando barrio a barrio, para empoderar a la gente en los asuntos cotidianos. Generar contrapoderes sociales que faciliten el vernos como fuerza de gobierno, que no es ms que el inicio de otra gran batalla por el sentido. El poder queda lejos, pero teniendo una construccin poltica robusta y una estrategia hegemnica de ruptura democrtica, hay que intentar ganar donde no pudimos hacerlo anteriormente. No se trata de elegir entre el mientras tanto y la institucionalizacin, sino en proyectar la imagen del S se Puede: proyecto de pas viable y necesario, y con una concepcin poltica radicalmente diferente que ocupe la centralidad del imaginario colectivo.

Si Vistalegre II falla, estaremos fallando a nuestro pas. A las ilusiones de quienes estn y a la gente que duda o no confa en nosotras, pero que ni mucho menos nos sobra. No podemos resistir ms, porque una vez que ganemos el pas es cuando empezar otra batalla dursima, y necesitaremos todas nuestras fuerzas para democratizar Espaa y devolver la soberana a nuestro pueblo. Lo viejo es nuestro punto de partida, imaginando siempre la alternativa, aterrizndola a la realidad para que lo nuevo florezca, nunca de forma mecnica, sino de forma compleja, en redes y con muchas curvas tambin. Necesitamos un debate de altura para un Podemos que d la talla. Con Vistalegre I conseguimos avanzar, y esa es la estela con la que dibujarnos: ganar, siempre ganar, desde abajo y con la mirada amplia.

