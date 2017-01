Discutiendo el verdadero desarrollo humano

El ideal de una sociedad en la que todos fueran felices acompaa el pensamiento social desde sus orgenes, durante largo tiempo el proyecto de esa sociedad estuvo vinculado a descripciones de como estara organizada esa sociedad, con Marx hay una ruptura pues este vincula el alcance de esa sociedad al anlisis cientfico de la dinmica del sistema capitalista y de sus tendencias, concluyendo que:

El monopolio del capital se convierte en grillete del rgimen de produccin que ha crecido con l y bajo l, la centralizacin de los medios de produccin y la socializacin del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta salta hecha aicos. Ha sonado la hora final la propiedad privada capitalista.

Aunque la cita puede dar la impresin de un carcter teleolgico acerca del fin del capitalismo, esto no ser posible sin la accin concertada de los hombres y mujeres que se propongan un futuro diferente al del capitalismo, en esa direccin juega un papel importante el imaginario que se tenga de la sociedad futura y de que esa imagen prenda en las masas , como elemento movilizador de los que luchan por ella, porque Si la gente cree que no hay alternativa, va a luchar por vivir lo mejor posible dentro del capitalismo y no perder su tiempo y su energa en intentar lograra lo imposible. Por esta precisa razn es esencial visualizar una alternativa

En esa direccin se inscribe el libro de Michael Lebowitz, titulado La alternativa socialista: el verdadero desarrollo humano, lo acertado del ttulo e que sita la perspectiva socialista como la realizacin del ser humano. De hecho se contrapone a la visin eurosovitica que lo situaba en la satisfaccin de las crecientes necesidades de la poblacin.

El objetivo del libro es mostrar que el socialismo e un proceso, no un modo de produccin acabado como lo pretenda la versin difundida en tiempos de hegemona sovitica en el pensamiento socialista, que presentaba un socialismo por etapas , una de las cuales era el socialismo desarrollado que se materializaba en la URSS . La idea de un socialismo como proceso entronca con el trmino ms apropiado de transicin socialista para designar la etapa que transcurre entre el capitalismo y el comunismo.

El libro est atravesado por una lnea pedaggica que va desmontando los mitos del capitalismo para , apoyndose en un conocimiento profundo de Marx, mostrar la verdadera cara de este y de cmo su dinmica de funcionamiento oculta la explotacin del obrero mostrando que la lgica del capital genera una sociedad en la que todos los valores humanos se supeditan a la bsqueda de ganancia ; como contraparte la lgica del socialismo es el desarrollo humano.

El autor no asume el concepto desarrollo humano acrticamente, al contrario analiza el conocido ndice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD. En la concepcin del IDH no se cuestiona que es la dinmica del sistema el que genera la desigualdad y no se plantea camino para la transformacin de este, por lo cual concluye: En esencia esta perspectiva es reformista liberal del mercado y todos sus efectos inhumanos y acepta la importancia del papel del Estado en el apoyo al bienestar humano. Sin embargo argumenta implcitamente que la ampliacin y el establecimiento de igualdad de oportunidades que deberan ser tarea de los Estados- son la respuesta al neoliberalismo .

Al abordar el proyecto socialista, el autor, siguiendo a Chvez, establece lo que denomina Triangulo Elemental del Socialismo: La propiedad de los medios de produccin, la produccin social organizada por los trabajadores y la satisfaccin de las necesidades y objetivos comunitarios, estos elementos son la base de un sistema orgnico socialista, que no cae del cielo, sino se forma en un proceso de lucha en el cual las personas al cambiar sus circunstancias se cambian a s misma.

La segunda parte del libro est dedicada, en la visin del autor, a como se puede construir el tringulo socialista, en lo cual ocupa ms de la mitad del libro. No vamos a glosar las argumentaciones del autor, pero si sealar algunos puntos clave e interesantes, expuestos por l.

El proceso de produccin de seres sociales va ms all de la produccin.

A la pregunta clave, Cmo llegar al socialismo? La respuesta: cada pas debe inventar su propio camino.

El socialismo no es inevitable, es necesario saber el camino porque el camino que se tome siempre tiene consecuencias.

Todos los caminos al socialismo necesariamente deben crear las condiciones para que los seres humanos puedan transformarse a s mismo.

La conquista del poder es necesario al camino socialista, aunque la forma de llegar a l es variada y de acuerdo a las circunstancias.

Es necesario un Estado que funcione como partera de la nueva sociedad, aunque previene contra las deformaciones burocrticas.

El camino al socialismo necesita un liderazgo y este se encarna en un Partido que tiene que ser diferente, un liderazgo que cree las condiciones a travs de las cuales el pueblo pueda desarrollar sus capacidades. Siguiendo a Marta Hanecker, el papel del instrumento poltico es el de orientar, facilitar, no suplantar. Tenemos que luchar por eliminar el verticalismo que anule la iniciativa de la gente, porque la participacin popular no es algo que se pueda decretar desde arriba. Y sin participacin popular le aado- no hay socialismo.

En resumen, este es un libro que vale la pena leer por todos los que estemos interesados en que el futuro pueda ser diferente al reino del capital. Podemos discrepar de una u otra afirmacin del autor o quizs percibir el texto muy en el mbito de la teora y l debe ser, pero sin duda es una reflexin profunda que contribuye al debate socialista en tiempos en que la barbarie capitalista no es un fantasma , sino una cruda realidad, cuyas expresiones ms palpables, en el momento que se escriben estas lneas, puede reflejarse en Irak, Afganistn, Libia, por solo mencionar los pases que han sido democratizados, en realidad reneocolonizados con bombas.

Carlos Marx (1959), Fondo de Cultura Econmica, Mxico. Tomo I, Pp. 648-649.

Michael Lebowitz (2015) La alternativa socialista. El verdadero desarrollo humano . Editorial de ciencias sociales, La Habana. Pg. 8.

En propiedad, a mi juicio, estas concepciones eran en parte una copia de las teoras de la modernizacin, generadas en los centros hegemnicos del capitalismo en los aos cincuenta y sesenta del siglo pasado. Ver por ejemplo Las etapas del crecimiento econmico de W.W. Rostow.

Michael Lebowitz, p. Cit. Pg. 4.

p. Cit. Pg.33.

Jos Bell Lara. Programa FLACSO-Cuba, Universidad de La Habana

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.