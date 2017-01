El cambio de ciclo, percepcin o realidad?

Tras ms de 15 aos desde que las polticas neoliberales comenzaran a ser desterradas paulatinamente en los denominados pases progresistas de la regin latinoamericana, en el largo ao 2016 (pongamos su inicio en diciembre de 2015) comenz a posicionarse la idea del cambio de ciclo en Amrica Latina. Fueron las victorias de la derecha regional en las presidenciales argentinas y las legislativas venezolanas, las que parecan inaugurar este aparente nuevo ciclo poltico en la regin. A estas victorias electorales, se uni el cambio de gobierno mediante el golpe orquestado en Brasil contra la presidenta electa Dilma Rousseff, y la derrota del oficialismo en el referndum boliviano. Nicaragua fue la nica nota discordante en el ao 2016.

La derecha regional pronto proclam el xito de su ofensiva, alegando que los procesos progresistas haban agotado sus modelos y perdido el apoyo de la mayora social; y que todas las transformaciones en el Estado, la sociedad y la economa regional, eran producto de una anomala histrica y no de una verdadera construccin de un nuevo bloque histrico que hiciera tambalear los pilares neoliberales otrora hegemnicos en la regin.

En estos aos de supuesta anomala histrica, la correlacin de fuerzas en la pugna ideolgica de la regin cambi de signo. Esto trastoc los planes del gran capital, tanto nacional como extranjero, que vea como la satisfaccin de las necesidades de las mayoras sociales se antepona a los intereses del gran capital. Las transformaciones llegaron. Y llegaron tanto en el plano nacional como en el de la insercin internacional de nuestros pases. Esto se tradujo en las fuertes tensiones geopolticas y geoeconmicas que aparecen en toda la regin latinoamericana durante los ltimos aos.

Adems, estas tensiones se ven continuamente alimentadas por los intereses del capital forneo, marcando a la regin latinoamericana con un lugar privilegiado en la disputa internacional. El volver al mundo de Macri lo deja claro, volver a posicionar a la regin como el actor perifrico del comercio desigual. Eso por el lado argentino. Pero el golpe en Brasil y la conformacin del gobierno burgus, patriarcal y blanco de Temer lo afianza para Brasil, y por su papel de hegemn regional, para buena parte de la regin.

El vuelco ideolgico en las dos principales economas de la regin Sudamericana, se convirti en el principal justificante del cambio de ciclo en la regin. Poco importaba que para el caso brasilero las elecciones las hubiera vuelto a ganar el Partido de los Trabajadores poco tiempo antes. S, cierto, Dilma gan con una diferencia porcentual pequea, pero gan. Macri tambin gan y no se cuestion su victoria, a pesar de que la diferencia porcentual fue incluso menor que la que hubo en las elecciones en Brasil.

La realidad, sin embargo, es que como dijo Alfredo Serrano esta semana en Quito durante la presentacin del libro Las vas abiertas de Amrica Latina, en clave presidencial, en los pases de la regin donde llegaron las fuerzas progresistas al poder [1], los resultados dan una victoria inapelable de 24 victorias presidenciales de los gobiernos progresistas de la regin, frente a dos derrotas: en Argentina en 2015 y en las elecciones presidenciales de 2013 del Paraguay post-golpe.

Por tanto, y aunque es cierto que la derecha ha conseguido instalar la percepcin durante el ltimo ao de que el cambio de ciclo es real, lo cual s representa una victoria en el imaginario, lo cierto es que en lo que se refiere a la disputa electoral en las presidenciales no es as. Quizs la izquierda en este tiempo se acostumbr a ganar todos los procesos electorales y ante algunas derrotas en las urnas se ha visto en un nuevo terreno que no manejaba desde haca aos. Ecuador es el prximo terreno en disputa. Y es por esto que el resultado de las prximas elecciones presidenciales del 19 de febrero ser clave para desterrar esta falsa idea de que los procesos progresistas ya estn agotados. Ecuador puede, y debe, marcar el punto de inflexin para frenar la ofensiva conservadora en la regin y liderar el camino para que el verdadero cambio siga siendo el nuestro.

[1] Entindase Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay y Paraguay.

