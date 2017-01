Jvenes o ignorantes?

Es legtimo apelar a la juventud para no opinar, hacerlo mal o de manera irresponsable? No, no es legtimo, as como no lo sera que alguien dijera que lo sabe todoo que puede emitir mejores juicios porque vivi en esa poca. Afirmar algo as sera ridculo, pero muchos piensan que son listos cuando repiten que estn muy jvenes para entender un evento histrico, como los acuerdos de paz de hace 25 aos, en El Salvador, o la centenaria revolucin bolchevique, por ejemplo. Posiblemente pensaban lo mismo cuando, en la escuela, leyeron sobre la llegada a la Luna o la conquista de Amrica, y por eso saben muy poco sobre eso o no les importa. Total, an no haban nacido. En realidad, sus opiniones deficientes se deben a una ignorancia que podran combatir estudiando, no a que todava no tengan la mayora de edad.

Ser joven no garantiza mayor inteligencia o claridad ideolgica. No podemos estar seguros de que los consejos que nos da un muchacho de 15 aos o una joven de 25 nos ayudarn a saber mejor qu hacer, a qu temer o por qu luchar. Tampoco la juventud asegura la bondad o la inocencia. Es cierto que ah tenemos a los muchachos militantes comprometidos con las mayoras populares y los blogueros ligados a causas nobles, pero tambin estn las juventudes neonazis y los homofbicos imberbes.

En las redes circula una frase, quizs un poco forzada, de Salvador Allende: Ser joven y no ser revolucionario es una contradiccin hasta biolgica. Aunque pueda ser una frase bonita, es falsa; refleja ms los anhelos de un revolucionario que la realidad de las cosas. Y esto porque, en primer lugar, se puede ser joven y reaccionario ; es ms, se puede ser joven y asesino a sueldo de la oligarqua, de un ejrcito invasor o de algn grupo criminal. Pero tambin es una expresin falsa porque ni la biologa ni la edad pueden determinar las opciones polticas de nadie.

Realmente, cuando alguien dice que la esperanza est en los jvenes apunta a valores y no a un grupo de edades. Es usual escuchar que las ilusiones de muchacho son algo bueno en s mismo y que, por el contrario, con los aos nos volveremos cobardes o cnicos. No obstante, esta es una manera retrica de hablar , con la que buscamos convencer o impresionar. Solo un despistado crnico negar que las esperanzas de muchos jvenes dan asco y que, con frecuencia, son otros ms viejos los que nos motivan a ser mejores personas.

La juventud no asegura sabidura, pero tampoco es un lugar poltico. Para sumarse a las luchas por la democracia y la justicia social, puede ser bueno tener 20 aos; sin embargo, esto no garantiza ni una eleccin justa ni mayor capacidad estratgica. Lo que se necesita son estudios adecuados y una opcin poltica correcta. Pero antes hay que renunciar al irresponsable ―y tambin insoportable― fetiche de la juventud.

Carlos Molina Velsquez. Acadmico salvadoreo, columnista del peridico digital ContraPunto y colaborador de Rebelin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.