El pasado Sbado 21 de Enero 2017, cuando Donald Trump tom posesin como Presidente de los Estados Unidos, han aparecido, en medio de tanta incertidumbre, varias certezas.se refiere al retroceso que representa para la participacin y la presencia poltica de las mujeres el gabinete propuesto por el nuevo presidente estadounidense. El gobierno anunciado hasta ahora (compuesto, adems de por el presidente y el vicepresidente, por quince secretarios de Estado, ms el fiscal general del Estado) estar integrado por trece hombres y dos mujeres (Elaine Chaine al frente de Transporte, y Betsy DeVos al frente de Educacin), adems de la Embajadora ante Naciones Unidas, con rango ministerial y cuya predecesora fue una mujer. Tras el pequeo avance que represent el primer gabinete de Barack Obama, que nombr en 2009 ms mujeres que ningn presidente anterior (un total de ocho al frente de las Secretaras de Estado, Seguridad Nacional, Interior, Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, la Fiscal General del Estado, adems de la Embajadora ante la ONU), el gabinete de Donald Trump representa un paso atrs que no es menor, en un pas donde slo ha habido 32 mujeres en el gabinete presidencial a lo largo de toda su historia.es que si consideramos adems que presencia no es poder, es tambin una certeza el hecho de que, por primera vez desde 1993, ninguna mujer estar al frente de alguno de los cuatro grandes Departamentos: Estado, Defensa, Tesoro o Justicia, aquellos que pesan ms en cualquier administracin, y desde luego tambin en la primera potencia econmica mundial.es que el nuevo equipo va a revisar sin duda a la baja las polticas pblicas impulsadas por la anterior administracin para promover la igualdad de gnero, cuyos programas, actividades y financiacin fueron objeto de peticin de informacin por parte del equipo de transicin al Departamento de Estado. Hasta ahora, se ha pedido informacin a otros Departamentos sobre cambio climtico y contraterrorismo, reas en las que el cambio de poltica parece ms que probable, lo que apunta a que tambin ser as en materia de igualdad.En el balance de la administracin Obama sobre la promocin de la igualdad de gnero en la poltica exterior, hay que destacar la creacin, en el Departamento de Estado, de la oficina para Asuntos Globales de las Mujeres, cuyo objetivo ha sido asegurar que la promocin de la igualdad de gnero est plenamente integrada en la poltica exterior, con cuatro prioridades esenciales: el impulso al dosier Mujeres, paz y seguridad, cuyo primer plan de accin se aprob en 2011 con el objetivo de acelerar e institucionalizar los esfuerzos para impulsar la participacin de las mujeres en la prevencin y gestin de conflictos y en la construccin de la paz; el empoderamiento econmico de las mujeres; la lucha contra la violencia de gnero, con la puesta en marcha de la primera Estrategia para Prevenir y Responder a la Violencia de Gnero Globalmente; y el empoderamiento de las nias adolescentes.La continuidad de estas prioridades, y la propia integracin de la igualdad de gnero en la poltica exterior son claros interrogantes. Adicionalmente, qu ocurrir con el Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Nias creado por el Presidente Obama para garantizar, desde la propia presidencia, la coordinacin sobre la perspectiva y el impacto de gnero en todas las polticas que se diseen en el conjunto de la administracin?.La institucionalidad construida para promover la igualdad de gnero podra jugar un papel clave para mantener vivas algunas prioridades, y sin duda su desmantelamiento ser una seal inequvoca de la voluntad poltica en este mbito.es que, a diferencia de la candidata demcrata Hillary Clinton, Donald Trump no hizo propuestas en materia de igualdad de gnero durante la campaa electoral, y s plante algunas promesas que supondran un retroceso para los derechos de las mujeres (como la de eliminar la financiacin de la planificacin familiar, o el cuestionamiento a la necesidad de combatir la brecha salarial, entre otras). Como se ha sealado tras su victoria electoral, las actitudes y comentarios misginos y abiertamente sexistas de Trump no fueron castigados por las mujeres (al menos no por las mujeres blancas). As, con un electorado formado por un 52% de mujeres y un 48% de hombres, Donald Trump logr el apoyo del 42% de las mujeres, mientras el 54% vot a Hillary Clinton, situndose la llamada brecha de gnero en el voto en 11 puntos (el 53% del voto de Trump provino de los hombres).No obstante, Donald Trump gan el voto de las mujeres blancas, con un 53% frente a un 43% que votaron a Clinton, mientras sta consegua el 94% del voto de las mujeres afroamericanas, y el 68% del voto de las mujeres latinas.Si la eleccin de Hillary Clinton habra podido tener un eventual impacto directo en la promocin de la igualdad de gnero (participacin de ms mujeres en puestos en el poder ejecutivo, entre otras medidas), lo cierto es que los nombramientos del Presidente Trump y los primeros pasos dados en este mbito hacen visible y previsible un retroceso en las polticas pblicas que impulsan los derechos de las mujeres, no solo en Estados Unidos, sino tambin en el mundo.El compromiso de la primera potencia del mundo en asuntos globales como la promocin de la igualdad de gnero (objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), y con el dosier Mujeres, paz y seguridad estn claramente en duda.Pronto sabremos si acaba siendo una certeza.