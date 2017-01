Un interludio musical o los horrores de la ocupacin?

El dilema de una periodista israel

Haaretz

El plan original era dejar mi casa en El Bireh, alrededor de las 11 de la maana del jueves para poder llegar a la sala de conferencias en las Piscinas de Salomn en Beln. Ellos lo llamaron un "da abierto", con varias actuaciones musicales, una clase maestra con la violinista francesa Amandine Beyer, un concierto en el que ella tocar con el Bethlehem Strings - ensayo general a las 13:00, concierto a las 6:30 pm junto con varios coros.

El programa prometa que las piezas seran de la poca barroca. He odo que la entrada es asombrosa. S que la vista es impresionante. Y he visto que van a presentar el proyecto "Palestine Philharmonie" - no he averiguado de qu se trata, pero leo que pretende crear "una entidad cultural, como una Ciudad de la Msica"-, que ofrecer una variedad de actividades y eventos interculturales relacionados con la msica, en particular mediante la creacin de la primera orquesta profesional permanente de Palestina".

Ocupacin, ocupacin, pero en los enclaves que ha invadido hay creatividad, pasin por la belleza y el talento. Aleluya!

Uno de los organizadores me invit hace dos semanas. Esperaba que asistieran algunos jvenes conocidos del campo de refugiados de Deheisheh. No nos hemos encontrado desde que escrib sobre los soldados del ejrcito que les dispararon en las rodillas y los dejaron caminando con muletas. Hay nios de los campamentos de refugiados de la zona que estudian msica en el conservatorio local, y asum que, si no como intrpretes, al menos asistiran como oyentes.

En un momento incluso pens que tendra tiempo de entrar en Tekoa, quiero decir el pueblo, no el asentamiento. Haba odo hablar de arrestos all una semana despus de que la Administracin Civil destruyera algunas de las cisternas de recoleccin de agua de lluvia que son tan vitales para los agricultores. Pero dej ese plan por retrasos fuera de mi control.

He estado fantaseando sobre este interludio musical durante toda la semana. En vistas de que mi mente ha sido programada para traducir cada pedazo de la vida en un artculo, pens en el lugar apropiado para tal informe. Tal vez en el suplemento de las galeras de artes de Haaretz; tal vez en mi columna semanal; tal vez como una funcin de viernes. Vacil entre las opciones. O tal vez no vaya como periodista? No averiguar quines son los msicos y de qu aldeas fueron expulsadas sus familias en 1948; quines perdieron a un hermano o a un padre en ataques militares israeles o en enfrentamientos con soldados o quienes fueron enviados para realizar un ataque. Y no preguntar como se ven afectadas sus interpretaciones por el robo de las tierras de sus familias por medio de trucos de estafa de los gobiernos de los colonos. Preguntas de las que no podemos prescindir si queremos una imagen completa; preguntas que son difciles de preguntar porque cunto ms se puede respirar, vivir, dormir y despertar con todo este sadismo organizado llamado poltica de Israel?

As que dejadme en paz y disfrute de un concierto y de ver a los jvenes de ambos sexos emocionarse con una clase magistral ofrecida por un msico francs sin tener que escribir sobre ello.

(Editor: "Tienes 380 palabras". Pero necesito 420. "Est bien, vamos a pactar en 400").

El jueves por la maana no haba podido terminar mi trabajo para el peridico del viernes acerca de la abuela palestina que defenda a sus nietos contra un grupo de hombres enmascarados del ejrcito de ocupacin israel. No importa, me dije. Lo terminar y lo enviar antes de las 10 de la maana. Pero la reaccin del portavoz del ejrcito se retras.

Mientras tanto otro tema que exiga la atencin de mi teclado se abri paso: Zona de fuego 918, o ms exactamente las aldeas del sur de las colinas de Hebrn que la zona de fuego amenaza con destruir finalmente. Despus de 17 aos de hostigamiento, batallas legales y luchas populares, el Tribunal Superior de Justicia orden al Estado que sugiriera un plan para ejercicios militares que infligiera un mnimo de dao a los residentes. Despus de todos los aos que he perseguido esta monstruosidad ("El entrenamiento all ahorra tiempo y dinero del ejrcito", el Estado respondi a la Corte Suprema explicando por qu las aldeas deban ser destruidas), no poda esperar que la noticia se escribiera a s misma.

As que con cinco dedos termin el artculo sobre los hombres enmascarados y con los otros cinco comenc a escribir la otra historia. Ah, bueno, no llegar all para el ensayo general a la 1 de la tarde, pero al menos presenciar la clase magistral a las 4.

Y luego lleg la noticia de que el fiscal del Estado haba llegado a un acuerdo con el abogado del polica fronterizo Ben Deri, que mat al adolescente palestino Nadeem Nawara en mayo de 2014. Todos vimos el video: ni los soldados ni los policas se enfrentaron a alguna amenaza para sus vidas. Y todos omos que el ejrcito neg que hubiera habido uso de fuego vivo, pero luego tuvieron que admitir que Nawara fue asesinada por una bala real. Su amigo Mahmoud Salameh tambin fue asesinado y otros dos resultaron heridos. Todos de fuego vivo. Excepto que la acusacin se bas en una sola acusacin, contra un solo polica, sobre un joven asesinado, como si los dems fueran fusilados por el diablo. El Estado quiere minimizar incluso esto argumentando que la muerte se produjo por negligencia. Bien, me dije, voy a renunciar a la clase magistral; llegar al concierto a las 6:30 PM

El artculo estaba casi subido a la pgina web cuando recib nueva informacin: no hay ningn acuerdo de declaracin de culpabilidad. El abogado de Deri, Zion Amir no est de acuerdo con la seccin que dice que los policas y soldados no estaban en peligro mortal. Tengo que localizarlo y verificar la informacin.

Tengo que reescribir el artculo y renunciar al concierto.





Fuente original: http://www.haaretz.com/ opinin / .premium-1.765209