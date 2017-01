Preparar una brutal invasin paramilitar contra todos nuestros asentamientos

La sordera y ceguera del Estado tena metas ahora claras

El Presidente no ve ni oye nada concreto y sigue fingiendo que vive en un pas sin paramilitares; los ministros se hacen los ciegos y los sordos; los rganos de control siguen en su monte Olimpo donde slo delinquen las Farc; la secretaria jurdica de la Presidencia sigue bloqueando las comunicaciones para el Presidente y desvindolas hacia los victimarios; las dems instituciones se lavan las manos y no saben nada, pero tampoco les preocupa que las comunidades de paz sean destruidas.

Dejamos constancia ante el pas y el mundo de los ltimos crmenes perpetrados contra nuestra Comunidad de Paz:

El domingo 15 de enero de 2017 , en las veredas La Unin, Buenos Aires, y Arenas Altas, del corregimiento de San Jos de Apartad, hubo presencia masiva de contingentes paramilitares fuertemente armados y con las insignias AGC. Han venido reuniendo a pobladores de la regin advirtindoles que si no trabajan con ellos se tienen que ir de la zona o se mueren.

El mismo domingo 15 de enero de 2017 , en horas de la maana, un grupo de paramilitares fuertemente armados hizo presencia junto a las viviendas de nuestra Comunidad de Paz en la vereda la Unin, all procedieron a amenazar de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad si la Comunidad se negaba a trabajar con ellos.

El lunes 16 de enero de 2017 , un grupo paramilitar fuertemente armado hizo presencia en la vereda las Claras del Corregimiento de San Jos, all reunieron a varias personas anuncindoles que estaban obligadas a trabajar con ellos. Este mismo da los paramilitares llegaron junto a la base militar de san Jos y all se les vio conversando amigablemente con los militares acantonados en dicha base.

Precisamente este mismo da lunes 16 de enero de 2017 , en la pgina Web del Comando General de las Fuerzas Militares se afirmaba, con enorme capacidad de descaro y de mentira, que nuestra Comunidad de Paz est trabajando en conjunto con las fuerzas militares y que ya no pone denuncias, afirmaciones ambas totalmente falsas y malintencionadas. Se afirmaba incluso que lderes de nuestra Comunidad de Paz se reunan con los mayores asesinos que ha tenido la regin de Urab, algo que jams hemos hecho, mucho menos con nuestros verdugos.

[Ver:http://cgfm.mil.co/-/ejer cito-y-comunidad-de-san-jose-d e-apartado-trabajando-por-la-s eguridad-de-la-region]

El martes 17 de enero de 2017 , un grupo de paramilitares lleg a la vivienda de varios miembros de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas, advirtiendo que si la Comunidad de Paz no se quedaba callada asesinaran a sus lderes y por consiguiente la exterminaran; que el plan ya estaba cantado.

Este mismo martes 17 de enero de 2017 , en la vereda la Esperanza, varios paramilitares llegaron a la vivienda de Reinaldo Areiza, por quien preguntaron advirtiendo que iban por la cabeza de l, afortunadamente Areiza haba salido de su vivienda el da anterior.

El martes 17 de enero de 2017 , la fuerza pblica en unin con los paramilitares realizaron un evento de integracin social y de apertura en la vereda la Esperanza donde advirtieron que el desarrollo lleg y a esa hp Comunidad de Paz le haba llegado su fin, al anunciar que continuarn con la construccin de la carretera que los paramilitares ya haban iniciado dos aos antes; que ahora unidos terminaran dicha carretera que adems es ilegal. Dicen que la van a pasar por los predios de nuestra Comunidad de Paz en dicha vereda, nos guste o no a los integrantes de la Comunidad.

El jueves 19 de enero de 2017 , un grupo de paramilitares lleg a la vereda Resbalosa, all anunciaron que tenan el control de todas las veredas, que slo faltaban los asentamientos de esa hp de comunidad. Que tenan luz verde para dar de baja a esa hp comunidad si no se someta a ellos. All anunciaron, adems, que no van a admitir a informantes o sapos de ninguna clase; que van a colocar sus propios informantes para vigilar a la poblacin civil y van a entrar a la Aldea de Paz de Mulatos por encima de quien sea. Este mismo da hubo presencia de contingentes paramilitares en las veredas La Hoz y Rodoxal, donde adems hacan presencia jefes paramilitares quienes lideraron las reuniones con las distintas juntas de las veredas.

Este mismo jueves 19 de enero de 2017 , un grupo de paramilitares hizo presencia en las propiedades vecinas de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medio.

El viernes 20 de enero de 2017 , un grupo de 5 reconocidos paramilitares vestidos de civil y portando armas subieron desde Nuevo Antioquia a la vereda la Esperanza, all, de nuevo procuraron ingresar a la vivienda de Reinaldo Areiza quien no se encontraba en la vivienda.

Durante dos dcadas hemos clamado a todas las autoridades y no han escuchado; se han hecho responsables de los varios millares de crmenes perpetrados contra la comunidad y contra el campesinado de nuestro entorno. Nuevamente le advertimos al Presidente y a todas las instituciones del Estado que debern responder ante la historia por estos crmenes que siempre se anuncian y se cumplen sin que las instituciones hagan nada para evitarlos.

Llamamos a la Comunidad Internacional, a los rganos encargados de vigilar el cumplimiento de los numerosos pactos suscritos por el gobierno colombiano y violados cotidianamente; a las misiones diplomticas presentes en Colombia; a las organizaciones y grupos humanitarios que siempre nos han sostenido con su talante tico; a tantas personas que nos conocen en tan diversos rincones del mundo y que nos sostienen con su energa solidaria. Aydennos a detener esta barbarie y a censurar con energa y concrecin a este Estado criminal.



Pedimos auxilio, de manera apremiante, al pas y al mundo.







