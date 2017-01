La evidencia cientfica desmiente la realidad presentada por Quantum sobre la minera de tierras raras

El experto, perteneciente al Medical Research Center for Prophylaxis and Health Protection in Industrial Workers (Ekaterimburgo, Federacin Rusa) recomienda en su artculo cientficola toma de una serie de medidas paliativas frente a los peligros inherentes al trabajo con el mineral, dando por hecho queLa investigacin, publicada en la revista cientfica italianaconcluye que los efectos negativos de la monacita en el organismo humano se deben,a la presencia en su composicinLos expertos afirman tambin que los compuestos de tierras raras como la monacita afectan sobre todo a los rganos internos,y que se conocen efectos adversos sobre los procesos metablicos dado que los xidos solubles y los fosfatos presentes en el mineralgrave enfermedad producida por la infiltracin en el aparato respiratorio del polvo de determinadas sustancias minerales, causando igualmenteRespecto a la presencia de elementos como el torio y el uranio en el mineral, la investigacin considera. Adems, cerca de las grandes masas de monacita, el efecto de la radiacin sobre el cuerpo humano tambin es causado por la liberacin de los gases torn y radn y los productos fruto de su decaimiento/semidesintegracin. Sin embargodebido a sus potenciales efectos dainos, pudiendo afectar tambin a las poblaciones cercanas.Tanto este estudio, circunscrito al mbito especfico de la minera de monacita, como la abundante literatura cientfica internacional sobre los efectos de las tierras raras, confirman una vez ms la inviabilidad del plan minero de Quantum tanto ambiental como socialmente, y convierten en papel mojado el estudio de la empresa encargado de manera interesada a la consultora Geomnia y desarrollado por la Universidad de Sevilla, que en ningn caso analiza el impacto radiolgico acumulativo y que incluso reconoce que queda fuera del alcance actual de las conclusiones presentadas la evaluacin radiolgica en la planta de proceso definitiva asociada al proyecto de explotacin. En cualquier caso, adems del personal de las explotaciones, hay que recordar que la propia Agencia del Proteccin del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), reconoce en un informe dado a conocer a principios de este ao por la Plataforma que, pese al establecimiento de medidas correctoras esta actividad extractiva genera un impacto inasumible sobre aire, agua y suelos, llegando a ser posible que algunos tipos de tierras raras pasen a formar parte de los cultivos e incluso incorporarse a la cadena alimentaria.En este sentido, las recientes declaraciones pblicas de Raquel Vergara, directora facultativa de Quantum Minera S.L., al afirmar que est previsto que los terrenos, resultan inaceptables y demuestran un profundo desconocimiento de la realidad de una comarca cuyo sector primario es su principal motor econmico.Por otra parte, la rebaja de recursos hdricos a100 millones de litros de agua anuales frente a los 500 millones iniciales slo puede ser valorado como un falaz y completo despropsito, tanto como el garantizar a priori que no se produzca ningn tipo de vertido en ely el nulo impacto ambientalcuando se pretende extraer 19 millones de toneladas de mineral en bruto a cielo abierto.Finalmente, es necesario recordar que aunque Quantum Minera lo haya negado en pblico la semana pasada, en la documentacin entregada comoa la Junta de Castilla-La Mancha, la empresa reconoce que entredel supuesto apoyo nacional y europeo est la construccin de una planta piloto que, en base a su informacin,, por lo que de salir adelante sus planes, la Provincia de Ciudad Real podra convertirse en un almacn de residuos txicos del que sera difcil cuantificar sus efectos futuros.Plataforma "S a la Tierra Viva" http://www.sialatierraviva.org @SialaTierraViva