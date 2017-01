La pelea feroz entre Viteri y Lasso abre camino para Paco Moncayo

Los tres candidatos presidenciales ecuatorianos que lideran las encuestas parecen estar hacindole el juego al que va cuarto. A Lenn Moreno le est costando muchsimo tener a Jorge Glas de binomio: el segundo vicepresidente de Rafael Correa no logra distanciarse de los escndalos de corrupcin que se hicieron pblicos en 2016. Despus de que Panama Papers revelase que contratistas de la empresa estatal petrolera, Petroecuador, haban pagado millonarios sobornos a altos funcionarios estatales (incluido al ministro de Petrleos, Carlos Pareja) la cosa parece ir en picada.A Guillermo Lasso le est costando muchsimo mantener el segundo lugar en las encuestas que ha logrado a un gran costo de tiempo y, sobre todo, dinero porque es un psimo candidato: aburrido, demasiado producido, con un discurso demaggico (el milln de empleos le suena a todo el mundo a pajaritos preados), con un antecedente personal banquero y multimillonario que le juega en contra. Ahora tiene que lidiar con la incmoda cercana de Cynthia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano (PSC). Como en una carrera de frmula uno, los equipos de cada uno tiene claro lo suyo: unos buscan cmo adelantar y los otros cmo no permitirlo. La pelea ha cado a los bajos niveles del chisme de redes sociales y las acusaciones sin firma de responsabilidad, pero cuando el polvo se haya asentado podramos ver el panorama con mayor claridad: el exgeneral Paco Moncayo, aspirante a la Presidencia por la Izquierda Democrtica, podra ser la sorpresa de las elecciones 2017.Moncayo no es solo un hroe de guerra, sino un exalcalde de Quito al que no se le acab la carrera poltica (como a Augusto Barrera y, parece que tambin, a Mauricio Rodas). Tiene setenta y seis aos, pero le dijo a Mara Sol Borja y John Dunn que antes de la campaa electoral sus mdicos certificaron que su salud era excelente. La intensidad con la que ha recorrido el pas desde que anunci su candidatura a finales de 2015, parece ratificarlo. En las entrevistas aparece siempre de la misma forma: un hombre pausado, sin apuros, sinceramente, aburrido. Genuinamente aburrido, sin las intenciones de Lasso de parecer chvere o los esfuerzos de Cynthia Viteri por mantenerse dentro de los libretos de su partido. Es un aburrimiento que podra salirle caro en una eleccin tan mediatizada al punto de que Tiko Tiko, el payaso candidato a la Asamblea, hace sus recorridos con la cara pintada y el traje de luces. Y, sin embargo, esa parsimonia ajena a estos tiempos voraces no ha impedido que tenga, segn la interesantsima (y poco mencionada) Clculo Electoral, un 14,2% de intencin de voto. Nada despreciable para un candidato que ha elegido a una absoluta desconocida como binomio (Monserratt Bustamante una mujer que segn este cuadro no tiene ni una sola vinculacin poltica) y que lleva mucho menos tiempo en la carrera que todos los dems.Pongmoslo en contexto: ese porcentaje es en el escenario con incidencia de indecisos. En l, quienes an no deciden por quin votar pueden tomar dos caminos: alinearse o no alinearse con las tendencias generales de voto. En ese supuesto, Moreno tiene 35,9%, Lasso 21,1% y Viteri 17,5%. Las encuestadoras ecuatorianas dedicadas en su mayora a crear tendencias y no a reportar las intenciones de los votantes presentan cada tanto resultados casi incompatibles entre una y otra, pero la metodologa de Clculo Electoral (tomada parcialmente del respetado sistema de 538 del matemtico Nate Silver, en Estados Unidos) hacen que sus nmeros se vean slidos y sus proyecciones dignas de credibilidad. Por supuesto: solo despus de la eleccin veremos si tanta solidez se ratifica.En el Ecuador, la indecisin permanece. Lenn Moreno trata de hablar poco y parece ms preocupado de llegar a la Presidencia con el momentum de popularidad de la que an goza el gobierno de Rafael Correa. Mientras tanto, por el segundo lugar se ha desatado una lucha descarnada entre Viteri y Lasso. Los socialcristianos dicen ya estar detrs del binomio de Alianza Pas, y llaman al exbanquero candidato estancado. En redes sociales insinuaron que la filtracin de una lista de nombres en las que constaba el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y que fue mostrada como evidencia de supuestos sobornos de la constructora Odebrecht en los aos ochenta fue obra de CREO. El domingo 22, la propia Viteri mand la ms directa de las indirectas a Lasso: le dijo que l era el que se beneficiaba de la filtracin de la lista que Diario Expreso atribuy a Concepcin Andrade, una mujer que habra sido secretaria en el departamento de relaciones estratgicas de la compaa brasilea.Lasso lleva la peor parte en esta pelea. Su binomio, Andrs Pez, ha rematado su mala hora al decir que los hermanos Restrepo aparecen en el padrn electoral. Quiso decir que en el Ecuador de Alianza Pas los muertos votan (y donde los muertos votan hay fraude). Y quiso poner de ejemplo uno de los casos de desaparecidos ms emblemticos que hay en el pas. La realidad es que los hermanos Restrepo, como lo aclararon su padre y su hermana, constan en el padrn desde hace 28 aos. No estn muertos porque siguen desaparecidos. Es un tiro sucio que le ha salido por la culata a Pez. Los ltimos das slo han sido de malas noticias para CREO.De lejos, Moncayo observa el enfrentamiento. Si en los prximos das nuevos casos de corrupcin golpean al gobierno de Rafael Correa, los votantes de Moreno que se desencanten irn, directamente, a engrosar los votos del exalcalde quiteo. Es poco probable que esos votos den vuelcos tan radicales que los pongan en las bolsas de Viteri y definitivamente no irn donde Lasso (a nadie le llama la atencin que en cinco aos de campaa Lasso no pase de un 25%?)La ferocidad con que se ataquen el PSC y CREO podra terminar por cansar y asquear a muchos indecisos, hartos de las constantes confrontaciones que han propuesto Rafael Correa y su gobierno. Con el binomio Moreno-Glas en cada, y la derecha despedazndose por un pool de electores bastante limitado (el voto duro anticorresta), la estrategia de guerra del exgeneral podra ser la de la paciencia: dejar que su adversarios se coman entre ellos. Hace dos días, Blasco Peñaherrera, director de la consultoría Market dijo públicamente lo que varios politólogos repiten hace semanas en privado: el candidato que más opciones tiene de ganar una segunda vuelta contra Moreno es Paco Moncayo. Podría ser que el silencio del socialdemócrata sea solo la antesala de un asalto muy planificado.Le alcanzará el mes que queda de campaña para hacer crecer ese 14,2% y remontar a Viteri y a Lasso? Está un hombre de 76 años en capacidad de soportar la vorágine de una segunda vuelta que se peleará puerta a puerta, voto a voto? El 2016 fue un año lleno de predicciones fallidas. Está por verse si las elecciones de Ecuador inauguran la temporada de pronósticos desacertados de 2017 y Paco Moncayo podría jugar un rol central en ese disrupción.