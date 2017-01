Donald Trump firma decreto para retirar oficialmente al pas del acuerdo comercial TPP

Russia Today

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva anunciando su intencin de retirarse del Acuerdo Transpacfico de Cooperacin Econmica (TPP, por sus siglas en ingls).Asimismo, Trump ha firmado dos acciones ejecutivas: una que prohbe la financiacin con dinero oficial a cualquier entidad extranjera que realice abortos en EE.UU. y difunda informacin sobre esta prctica y otra para congelar los contratos del personal federal no militar.El TPP constituye el mayor acuerdo comercial regional de la historia al englobar a un 40% de la economa mundial. Tras seis aos de negociaciones, el tratado fue finalmente firmado el pasado mes de febrero por doce pases que bordean el ocano Pacfico: Australia, Brunei, Canad, Chile, EE.UU., Japn, Malasia, Mxico, Nueva Zelanda, Per, Singapur y Vietnam.En sus 30 captulos, el acuerdo regula un gran nmero de temticas, que van desde el comercio de lcteos, hasta la regulacin laboral, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.En este sentido, el secretismo con el que se llevaron a cabo las negociaciones, iniciadas en 2010, as como el hecho de que los textos fueran acordados solo por gobiernos y 'lobistas', sin ningn estndar mnimo de transparencia y participacin, han provocado que que un sector importante de la ciudadana rechace el acuerdo comercial.Sin embargo, el tratado se enfrenta ahora a su mayor amenaza: para que entre en vigor, tendr que ser ratificado por los parlamentos nacionales de todos los pases que lo integran, por lo que una retirada de EE.UU. del acuerdo podra significar el fin del mismo.A pesar de que el TPP ha sido promovido por la administracin Obama para tratar de contrarrestar el crecimiento de la economa China, este pas no era su nico objetivo."Lo que ha pretendido EE.UU. es frenar las economas emergentes: frenar los BRICS", asegura la representante de ATTAC, para quien este tratado es solo uno ms dentro de la poltica de grandes tratados del pas norteamericano, junto al TISA y el TTIP. "EE.UU. ha intentado acelerar su crecimiento a consta de otras economas", aade.Para Hernndez, "el problema de las economas occidentales, EE.UU. y Europa, es que no estn creciendo como quisieran. As que tratan de incentivar el comercio para que crezcan las economas". Sin embargo, sostiene que "el crecimiento no puede seguir siendo el objetivo y, sobre todo, lo que supone el libre comercio, que es un deterioro de las condiciones sociales all donde se implanta, as como un mayor perjuicio a nivel climtico".Durante su campaa, Trump conden en repetidas ocasiones el TLCAN, describindolo como "el peor acuerdo comercial jams aprobado", y destac que le ha costado su puesto de trabajo a muchos estadounidenses en los ltimos aos. Este acuerdo regional destinado a crear una zona de libre comercio fue firmado en enero de 1994 por EE.UU., Canad y Mxico. Por otro lado, el mandatario se mostr contrario al TPP, calificando este acuerdo como un "potencial desastre" para su nacin, y anunci que negociara tratados comerciales bilaterales "justos" que generen empleos e industria en EE.UU.Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/229220-trump-firmar-decreto-renegociar-tratado-comercio