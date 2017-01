Salida de Obama cierra posibilidad de libertad para Simn Trinidad

Prensa Rural

Una gruesa capa de nieve cubre las calles de una concurrida ciudad estadounidense. Afuera el viento inclemente se abre paso a travs del trfico. Con abrigos, gorros, botas y guantes se hace soportable la temperatura por debajo de cero. Adentro, en una oficina atiborrada de papeles, un abogado algo barrign entremezcla el ingls y espaol mientras atiende sus mltiples ocupaciones. Entre casos de explotacin laboral, defensa de los indocumentados, agresiones por racismo y xenofobia; este abogado se ha caracterizado por defender a los ms pobres.

Quiz por los lazos familiares que lo unen a Colombia, quiz por haber conocido la regin del Magdalena Medio -una de las zonas ms marcadas por la violencia y por la muerte-, quiz por haber compartido con lderes sociales y sindicalistas las historias de estigmatizacin y persecucin hacia el movimiento social en nuestro pas, quiz por sentir la soledad de encontrarse en un pas extranjero lejos de los suyos; quiz existen muchos quizs. Lo cierto es que este abogado os desafiar al sistema y acercarse a quienes se consideran vetados para las normas jurdicas estadounidenses, colombianas e internacionales: este abogado defiende a Ricardo Palmera, un vallenato de 66 aos al que muchos conocen como Simn Trinidad.

Se podra considerar un caso perdido ser el abogado de un gerrillero de las Farc-EP condenado a 60 aos de prisin por un juez norteamericano y recluido en una crcel de mxima seguridad ubicada en medio del desierto; sin embargo existe siempre una tenue posibilidad de que las peticiones de los pases garantes y acompaantes en el proceso de paz sean escuchadas. Desde la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba, nunca cesaron las solicitudes para que Simn Trinidad ocupara el puesto que le fue designado como plenipotenciario en estos dilogos. El gobierno colombiano tambin dej entrever en ciertas ocasiones su intensin de que fuera repatriado como gesto de buena voluntad de paz. La ltima palabra la tena Barack Obama, en sus manos estuvo la posibilidad de firmar un indulto para Simn Trinidad tras los 11 aos que lleva recluido, antes de que terminara su periodo presidencial.

En un dudoso juicio, en el que el jurado no lograba ponerse de acuerdo sobre su culpabilidad, Simn fue condenado a la mxima pena que contempla la jurisdiccin colombiana [1]. En encierro aislado, sin conocer el idioma y sin tener derecho a ningn tipo de contacto, ha purgado desde 2004 su condena, desde que el gobierno de Uribe lo envi a Estados Unidos. En gran medida gracias a la presin internacional, las condiciones de reclusin y la atencin en salud han mejorado para Simn. Con dudosas declaraciones lo inculparon, utilizando testimonios de desmovilizados de la guerrilla, por la retencin de los tres contratistas norteamericanos que estuvieron en poder de las Farc-EP acusados de espionaje, y de narcotrfico. Para los estadounidenses no existe el delito poltico y menos an la posibilidad de rebelarse contra el Estado tomando la va armada como lo decidi Simn al incorporarse a la insurgencia.

El planeta entero adquiere nuevos aires polticos con la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, las argucias administrativas del nuevo presidente estadounidense dejan poco margen de esperanza para presos polticos de un grupo al que los republicanos siguen considerando como terrorista. La jugada meditica que necesitaba Obama para limpiar su nombre antes de dejar el poder, la logr con el indulto al independentista puertorriqueo scar Lpez Rivera; tampoco el gobierno de Juan Manuel Santos hizo mucho por lograr la liberacin de Simn Trinidad.

Es incierto el futuro que le depara a una de las naciones ms influyentes del mundo con su nuevo presidente magnate; pero, aunque directamente Donald Trump no se ha referido en sus declaraciones al tema del proceso de paz en Colombia, es poco probable que tenga intensiones de indultar a Simn Trinidad, Ivn Vargas o Sonia, los tres guerrilleros presos en crceles estadounidenses.





Nota



[1] Paradjicamente en el tratado de extradicin se establece que la mxima pena que puede recibir un colombiano en territorio extranjero es de 60 aos, lo cual es equiparable a la condena a cadena perpetua que se aplica en suelo estadounidense.

Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20863