Pocos lderes han logrado generar tantas manifestaciones de rechazo

El efecto Trump

Desde Sydney a Los ngeles, desde Londres a Nueva York, con ecos en Guatemala, Mxico, Chile y otros pases en los 5 continentes, las voces de millones de personas en su mayora mujeres se unieron para manifestar su rechazo a la explcita posicin misgina, racista y discriminatoria del nuevo habitante de la Casa Blanca. No esperaron a que Donald Trump desempacara sus valijas para hacerle ver que no importando la distancia, la vigilancia sobre sus polticas ser constante.

Los temas ms preocupantes para las manifestantes del 21 de enero se refieren a las actitudes carentes de empata del nuevo presidente estadounidense con las minoras, en especial sus intenciones de cambiar leyes que representan conquistas importantes, como las que permiten el aborto y garantizan programas de asistencia en programas de salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario, los programas para establecer controles de prevencin contra el cambio climtico, la contaminacin y la degradacin del ambiente y otros de beneficio social.

Trump parece haber alcanzado el sueo de su niez sin reparar en que la presidencia del pas ms poderoso del mundo no es un juego de nios. Lleg con un discurso agresivo y descalificante hacia sus antecesores, convencido de haber logrado, junto con el palio presidencial, la omnipotencia. Craso error, porque an con las desigualdades y precariedad en la cual vive el grueso de la poblacin mundial, existe un contrapeso natural en las decisiones emanadas desde las principales potencias. Este poder se manifiesta no solo en convenios y tratados firmados y ratificados por las distintas naciones, sino tambin en la voz de ciudadanos cada vez ms conscientes de sus derechos.

Este cambio de mando y de tendencia poltica, aun con ser relativo el Departamento de Estado nunca ha bajado su bandera expansionista ni su agresiva poltica econmica muestra a un mandatario decidido a transformar su territorio en una fortaleza inexpugnable, hostil hacia los inmigrantes y abiertamente orientada a proteger sus intereses comerciales contra viento y marea, no importando cules sean las consecuencias para los pases socios en esos tratados de intercambio. Sin embargo, lo que se vea fcil y posible en promesas de campaa con el objetivo de seducir a una poblacin decepcionada de la poltica tradicional, en la realidad ser una lucha a brazo partido contra intereses mucho ms poderosos, fincados en complejos acuerdos entre compaas multinacionales y pases productores de mano de obra barata cuyos intereses trascienden la visin de nacionalismo reeditada por Trump.

Para los pases ubicados al sur, la situacin es amenazante. Los mayores receptores de remesas de inmigrantes muchos de ellos residentes legales, pero tambin miles de indocumentados que trabajan en todo el territorio estadounidense, son los pases del tringulo norte de Centro Amrica y la nueva administracin constituye una alerta roja para sus gobiernos, los cuales ya deberan comenzar a disear sus estrategias de negociacin.

De no hacerlo, y de no hacerlo correctamente, la poltica anti inmigrantes de Trump podra generar una repatriacin masiva de ciudadanos centroamericanos, quienes de paso perderan todo lo ganado durante su estada en Estados Unidos. Esto, porque al ser indocumentados y carecer de estatus legal, el manejo de sus bienes es precario e inseguro. Al darse un movimiento de tal magnitud, la mayor fuente de divisas de algunos de estos pases, como Guatemala, se reducira drsticamente con las graves consecuencias que eso implica para los sectores ms necesitados.

