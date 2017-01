Seis aos en prisin preventiva

Este titujlar sera llamativo si no se tratase de presos saharauis.Recuerdo que maana se reanuda el juicio de Gdeim Izik, es decir la venganza del Gobierno marroqu a 21 activistas defensores del derecho de auto-determinacin del Sahara Occidental ocupado. Algunos ni estaban all cuando les desmantelaron brutalmente su campamento, acusndoles despus. A estos 21, se les acusa de algo que no tiene que ver con ellos, pero ah les tienen encerrados durante seis aos, torturados de manera insoportable. La ltima vctima: Mohamed El Ayubi. Le soltaron de la crcel porque se mora. A pesar de las splicas por que le suministrasen insulina, los carceleros no le hicieron caso. Ahora se tiene que dializar y tiene una hepatitis. Est muy dbil. Seguro que no es noticia lo que sucede en nuestra colonia sin descolonizar?6 aos sin juicio. A los tres aos de su detencin les juzg un tribunal militar por supuestamente matar a 11 supuestos miembros de las fuerzas de ocupacin.Los abogados recurrieron, y, por fin, se anul el juicio militar y pas el expediente a la jurisdiccin penal ordinaria. Este nuevo juicio se convoc para el 26 de diciembre de 2016 (para jorobar a los observadores occidentales) y, ese mismo da el Presidente del tribunal decidi posponerlo un mes. Los abogados pidieron la libertad provisional, pero se ve que para ese tribunal, seis aos sin juicio no es suficiente.Y aado que este segundo juicio tambin es ilegal. Marruecos no puede juzgar por hechos ocurridos en el Sahara Occidental ocupado. Claro que tampoco puede torturar ni matar ni secuestrar ni llevar colonos ni tantas otras cosas que, si les interesa, les puedo contar.

