Las primeras palabras que acuden a la boca nombran y as crean vnculos: Hermanas, compaeras. Con toda la distancia que nos separa, mientras ac el calor agobia y all, a donde se mira cuando se quiere busca el centro poltico del mundo, el fro agradece los gorros de lana rosa con orejas de gatita que usaron para unificar la rebelda y tambin la sorna contra ese hombre que ahora es presidente de los Estados Unidos y pretende a las mujeres slo mimosas, para agarrarlas por la pussy, que tiene el doble sentido de gatita y de vulva.Contra toda esa distancia que no es slo geogrfica porque es bien distinto ser mujeres en el sur del continente que en el norte, la marcha de las mujeres en Washington y otras 616 ciudades alrededor del mundo hace sensibles sin dificultad los lazos: hermanas, compaeras en lucha, tomando la calles, ponindose a la delantera, sin esperar ni un minuto para mostrar la fuerza de lo que ya no se tolera, ni la misoginia ni el racismo, ni la xenofobia ni pnico moral frente a quienes migran en busca de recursos, de otras derivas.Hermanas y compaeras todas agitando una enorme marea que no se detiene, que da seales de fortaleza en todo el mundo, que se retrae slo para volver, un inmenso tsunami de voluntades interconectadas que registran en el nfimo territorio de sus cuerpos la polticas globales que quieren que decir mujer sea una sola, afn a su lgica de acumulacin de capital, su lgica de negocios, su lgica de privilegios.Las mujeres registramos las heridas en nuestra experiencia, sabemos de qu se trata la feminizacin de la pobreza, sabemos de qu se trata la brecha salarial, la precarizacin de nuestras vidas, sabemos lo que causa que nuestros cuerpos sean expropiados: cuando nos impiden abortar de manera segura, cuando se recortan nuestros derechos sexuales, cuando nos pretenden al servicio de los deseos de otros.Nos rebelamos frente al miedo que nos quieren imponer, miedo al otro, miedo a ser ms pobres, miedo a que nos ajusticien por tomar decisiones sobre nosotras mismas, miedo a la violencia machista. Alguna vez nos quisieron hacer creer que ramos dbiles, no lo somos, mucho menos cuando ponemos en comn nuestra fragilidad, cuando asumimos que solas no podemos ni queremos, que es slo en esta marea comunitaria que podemos poner lmites, jerarquizar nuestras voces, inventar el mundo que queremos.La marea viene creciendo y arrasa. Cuando el 19 de octubre de 2016 desde Argentina llamamos a un paro, las voces se replicaron por el planeta y tambin en cientos de ciudades se sali a la calle, se hizo visible la trama social y econmica que hace posibles los femicidios. Si no aseguramos la autonoma sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones, siempre vamos a estar expuestas a la violencia femicida.Sobre nuestros cuerpos nunca ms, dijimos como si dibujarmos un horizonte sabiendo que a esa autonoma se la recorta de muchas maneras y nuestro basta es rotundo frente a quienes creen que pueden hablar de nosotras como lo hizo Donald Trump, como si estuviramos siempre disponibles y sin deseo propio y tambin frente a quienes disean la economa de modo que tengamos que sostener sobre nuestros cuerpos el costo social de ser las ms precarizadas y las que sostenemos las tareas domsticas y de cuidado que hacen la vida posible sin que ese trabajo nunca sea reconocido.La marcha de Washington es una muestra de lo que significa estar para nosotras y para quienes como nosotras llevan en el cuerpo el estigma de ser el descarte del capitalismo y el patriarcado. Es una enorme muestra de poder y de cmo esa categora mujer, asociada al consumo de peluquera, paales y productos de limpieza, poda convertirse en una categora que produce otras imgenes, imgenes de rebelda, de lucha, de irona, de desparpajo vean los gorritos Rosas, que hermosa manera de exhibir nuestras vulvas, an sin necesidad de tenerlas, de revolucin.La marea se est levantando, decir hermanas, decir compaeras, es cada vez ms fcil. Ahora, hermanas y compaeras, vamos a la huelga.El prximo da internacional de las mujeres, nosotras paramos alrededor del mundo porque dispuestas, porque cada paso que se da tiene ecos en confines lejanos y en la vecina de al lado, porque no queremos esperar ms para ser libres y no tener miedo, porque podemos. Y porque queremos.Porque las mujeres, al contrario de lo que dijo el presidente de Estados Unidos en esos dichos misginos que fueron puntapi inicial de esta movilizacin emocionante, no estamos disponibles para los deseos machistas.A nosotras nos mueve nuestro deseo.