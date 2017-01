Mazrquica de la nueva Constitucin

Hace un par de das escuch a la Presidente Michelle Bachelet hacer referencia al compromiso que adquiriera su gobierno respecto de elaborar una nueva Constitucin para Chile, con participacin de todos y todas, una de sus frases favoritas. Dijo que se haba cumplido la primera etapa con mucho xito y que ahora vena la otra. No lo dijo exactamente as, claro, habra sonado burdo; fue ms elegante, rimbombante, etc.; pero la idea es sa.

Entonces me acord de algo que escrib hace unos meses, cuando empez este mentado procsico constituyente, para expresar la indignacin que sent al ver que ese remedo de invitacin a la participacin ciudadana no era otra cosa que un chiste de mal gusto.

Una amiga me haba preguntado si estaba inscrita en la asamblea constituyente. Cre que quera gastarme una broma de mal gusto; pero despus me di cuenta de que se trataba de un lapsus linguae. De todas maneras decid inscribirme en unaconstitucionparachile.cl, aunque ya el nombre del sitio trasuntara propaganda y demagogia, y responder la as llamada consulta individual del proceso constituyente.

Estuve a punto de desistir a poco andar; sin embargo, invoqu a la diosa de la paciencia, a la de la tolerancia y a la de la humildad, y haciendo uso de mi ms disciplinada disciplina poltica y ciudadnica, me dije,

Guisela Parra Molina: no habrs de dejar pasar absolutamente ninguna oportunidad de expresar tu opinin e intentar un aporte social, aunque no sirva para nada. Tal vez lo que empezaste en los tiempos de la esperanza haya sido en vano, como has constatado tantas veces; pero no has de dejarte invadir por el escepticismo.

Ya la sudaste en marchas contra la dictadura, en marchas por el NO, por la educacin, por el fin de la discriminacin y de la violencia hacia las mujeres. Has organizado reuniones, hecho talleres, publicado boletines y panfletos, hecho activismo con tus estudiantes y en cuanta ocasin has hallado. Ests cansada de la farsa y la burla, s; pero qu te cuesta hacer unos cuantos clics, aunque sea sin fe.

Eso me dije pa mis adntricos cuando me empezaron a enfurecer unas largas y aleatorias listas de dizque valores, derechos, instituciones, deberes y no s qu ms, que no eran otra cosa que una lluvia de ideas sin depurar, tal vez de citando y parafraseando a la Viola unos gracisicos, unos ocisicos y unos ignornticos, que ciertamente, son funcionarios pblicos poco lingsticos, porque no creo que los caballerticos almidondicos almibardicos minininini, desde el confort (el coludido y el otro) de los sillnicos donde estn arrellandicos, tengan tiempo para dejar de firmar paplicos bajito curdicas, y abocarse a ridiculeces como pensar en preliminares para elaborar una constitucin participativa.

Suger en ese indignado, irreverente y poco esperanzado texto que en dicha consltica haca falta por lo menos un glosario, con el fin de explicar, esclarecer y desambiguar el uso de ciertos conceptos, para que la ciudadana y el ciudadnico pudieran responder de manera informada. Naturalmente, todo depende de quin sea el destinatario; pero tanto de las aseveraciones de la Presidenta como de la publicidad televisiva se desprenda que el llamado a la participacin estaba dirigido a todos los ciudadanos, sin supongo requisito de determinado nivel de escolaridad.

Si incurro en error o falta de resptico, ruego excusar mi ignorancia; pero se me ocurri que si los conceptos no resultaban claros para una profesional que antes de la universidad estudi en los tiempos de las preparatorias, cuando la educacin cvica era parte del currculum, era bastante probable que alguien ms joven, nacido y educado bajo preceptos dirigidos hacia derogar o trastocar el significado de conceptos como poltica y cvico, o simplemente, alguien con un nivel menor de educacin, se hiciera preguntas como las que pa mis adntricos yo comentrica y no logrrica responderme.

La consulta individual del proceso constituyente era aparentemente sper facilita, como una prueba de seleccin mltiple. En la primera pregunta haba que escoger algunos valores y principios, sin pasarse de un nmero mximo. Entindase: si el ciudadano o, como en este caso, la ciudadana, estimaba que en un pas deban regir todos los principios y valores propuestos, o un nmero superior al mximo establecido, tena que hacer una eleccin previa; a saber, establecer una escala de prioridad, o bien hacer una especie de ene-tene-t cape-nane-n para decidir, algo as como elegir un alcalde tirando al aire una moneda.

Ms aun, la ora separacin, ora mescolanza de conceptos como, por ejemplo, repblica, democracia y ciudadana, hacan difcil decidirse. Me pareci que haba algunos conceptos y su relacin, o falta de ella, que podan suscitar en la poblacin algunas dudas, tales como: Las repblicas no son todas democrticas? Puede haber democracia sin ciudadana? En qu consiste el principio llamado de amistad cvica?

Otros principios y valores, como el de subsidiariedad, eran fciles de aclarar consultando el Diccionario de la Real Academia Espaola: criterio que pretende reducir la accin del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por s misma. Sin embargo, me pareci detectar una trampita: entre las alternativas se echaba de menos alguna que permitiera elegir el principio contrario o, al menos, uno diferente; por ejemplo, que al Estado correspondiera garantizar los derechos bsicos de los ciudadanos. Esa alternativa no era parte de la seleccin mltiple.

Me llam la atencin tambin el principio de transparencia y publicidad. El primer concepto lo entend y pens pienso- que es algo de lo que carece este pas desde hace tiempo y eso est ms que claro; pero el segundo quera decir que se debe respetar la publicidad en general, o que no se debe objetar la publicidad aunque sea engaosa, o qu?

Por otra parte, justicia y equidad de gnero se presentaban como principios separados. Yo me pregunt, entonces: Puede respetarse el valor de la justicia sin equidad de gnero o de cualquier otro tipo?

La segunda seccin de esta prueba se relacionaba con derechos. Haba conceptos que, aparentemente, no necesitaban aclaracin, como el derecho a sufragio/votar aunque habra sido ms claro llamarlo, simplemente, a sufragio o a votar, pero est de moda usar barras (o slash, que le dicen ahora) o el derecho a libre iniciativa econmica/libre empresa (y dale con el slash); especialmente este ltimo, base del modelo neoliberal, cuyos efectos conocemos bien.

Sin embargo, a sufragio/votar se presentaba como alternativa independiente de participacin, y de ser elegido en cargos pblicos. Entonces pens: Acaso puede el derecho a sufragio excluir el derecho a la participacin y viceversa, o puede alguien ser elegido en cargos pblicos sin derecho a participacin y a sufragio/votar? No pareca lgico, pero no haba a quin preguntar. Haba que resignarse a poner los dedos en la barbilla y mirar hacia arriba, con cara de emoticn de whatsapp.

El derecho a la vida pareca sumamente amplio y claro; sin embargo, sabemos que es ambiguo, ya que, como hemos visto repetidamente con ocasin del debate sobre aborto, entre otros, esta expresin es susceptible de ser manipulada para constituir una restriccin del derecho a libertad de conciencia, otra de las alternativas. Caba preguntarse, adems: el derecho a esta libertad incluye las alternativas, presentadas separadamente, de libertad personal y privacidad e intimidad, o estas libertades hacen referencia a algo ms ntimo que la conciencia?

Esta parte de la seleccin mltiple inclua tambin cuatro alternativas diferentes de derecho a la igualdad (qu difcil, elegir entre igualdades!). Estaban los derechos de igualdad a secas, de igualdad ante la ley, de igualdad de acceso a la justicia/debido proceso, y de igualdad de gnero. Eso, sin mencionar otras alternativas difciles de separar, como el derecho a la proteccin judicial de los derechos, a la no discriminacin y a la integracin de discapacidad. Debo aclarar que esta especie de agrupacin en campos semnticos es ma: en la consltica los tems estaban al azar. Como dije, en forma de lluvia de ideas.

Otros ejemplos de interrogantes que complicaban la seleccin: Hay diferencia entre derecho de asociacin y a sindicalizarse? Quiere decir esto que agruparse en una asociacin o en un sindicato son derechos distintos? En ese caso, faltara el derecho a colegiarse, a agruparse en un colectivo, tal vez otros... Por otra parte, el derecho a la negociacin colectiva era independiente de los dos anteriores, de modo que: Significaba aquello que se contempla la posibilidad de que en Chile exista el derecho a sindicalizarse y de asociacin, sin derecho a negociacin colectiva? (En cualquier caso, esto ltimo parece coherente con nuestro sistema poltico). El derecho a reunin pacfica significa que se concibe un derecho poco deseable a reunin violenta? Qu es libertad ambulatoria? Despus de consultar nuevamente el DRAE, supuse que tena ms relacin con la prctica de andar que con los procedimientos mdicos ambulatorios; pero un derecho a libertad para andar? Acaso tiene relacin con los derechos del nio que aprende a caminar?

La independencia del derecho al trabajo, a libertad de trabajo y al salario equitativo me llev a deducir que nuestra nueva constitucinica podra garantizar la posibilidad de a) derecho a trabajar pero no a elegir en qu, y b) trabajar y elegir, pero no necesariamente con salario equitativo; por ejemplo, entre hombres y mujeres. Difcil eleccin. El derecho a la informacin y a la informacin pblica tambin se planteaban de manera independiente Es porque se contempla la posibilidad de que los chilenos tengamos derecho a la informacin privada, y no a la pblica, o al revs? Quiz...

Y he aqu una pregunta que podra ser fundamental para cualquier insurrecto o insurrecta que tuviera la osada de combinar la pregunta de los principios y valores con la de los derechos: Cmo se relacionan los derechos a la educacin, a la salud y a la vivienda digna con el principio de subsidiariedad? Recordemos que esta prueba de seleccin mltiple no presentaba otra opcin a este principio; ergo, no hay posibilidad de eliminar el Estado subsidiario, en cuyo caso, por muchos derechos y libertades que logremos incluir en la nueva Crtica Fundamentlica, no podemos esperar ningn cambio en la manera precaria que hemos vivido hasta ahora el acceso a estos derechos y libertades. Otra vez el emoticn. Sera preferible cambiarlo por esos de puos y msculos varios, digo yo...

La tercera seccinica tena relacin con deberes y responsabilidades. Mi mayor signo de interrogacin aqu fue la responsabilidad llamada ejercicio legtimo y no abusivo de los derechos. Cmo se podra hacer un ejercicio abusivo de los derechos? Parece una contradiccin en los trminos.

En cuanto a la seccin dedicada a decidir la ndole de nuestras instituciones, me pareci poco probable que los ciudadanos comunes y corrientes estuvieran capacitados para diferenciar una institucin llamada Jefatura de gobierno de una llamada Gobierno nacional y otra denominada Presidencia de la Repblica. De hecho, yo no lo estoy.

Por otra parte, quiz sea tambin mi falta de competencia lo que me lleva a creer que los conceptos de divisin territorial, gobierno provincial, gobierno local/municipal y gobierno regional se relacionan directamente con la Forma de Estado. Ahora, si una posibilidad es Forma de Estado: federalismo/autonomas regionales y otra, Rgimen de gobierno presidencial/semi presidencial/parlamentario, creo que habra que esclarecer ese uso obsesivo de la barra (o slash, si se prefiere), que al menos para m, no hace ms que enredar el panorama: Son tems independientes entre los cuales hay que escoger? O un rgimen presidencial es lo mismo que uno semi presidencial? Uno semi presidencial es igual a uno parlamentario? En un rgimen parlamentario hay o no hay presidente? Uno presidencial tiene o no tiene parlamento? Complicado. Lo que s es indiscutible aunque no me parece suficientemente claro con tanta barra- es que en la Constitucin de un pas debe definirse explcitamente, con claridad suficiente, de tal modo que no quede ninguna duda y nadie se confunda, si se trata de una repblica, una monarqua, un gobierno federal, una dictadura... o no?

Casualmente, a los pocos das asist a la Cuenta Pblica de una entidad gubernamental, y me entregaron una bolsita con logo, que contena una carpeta atingente a esa actividad y oh, sorpresa! tambin un folleto llamado Qu constitucin queremos para Chile? Gua para el dilogo. Y adems, oh, otra sorpresa! La gua inclua un glosario. Se llamaba Constitucionario, no s si para hacer una figura potica con el diccionario o porque tienen un problema con las palabras esdrjulas, en realidad quisieron llamarlo Constitucionrico en honor a la Violeta, como mi Mazrquica, y no les result. En cualquier caso, vino a reafirmar mi opinin anterior: slo un piflico la formulrica.

Lo primero que me llam la atencin, y me hizo pensar nuevamente en el problema de las esdrjulas, fue el calificativo indito y democrtico: creo que confundieron indito con inslito y democrtico con burocrtico. Luego, la ambigedad en el enunciado estas Bases Ciudadanas servirn para que la Presidenta de la Repblica enve un proyecto de cambio constitucional.

Cabe preguntar qu se entiende por cambio constitucional: no est claro si contempla la posibilidad de cambiar la Constitucin que nos ha venido perpetuando la dictadura y jodiendo la vida desde el ao 1980 por otra, muy distinta, o solamente la de introducir modificaciones, en la lnea de lo que se ha hecho durante todos los gobiernos del arcoris, es decir, en la medida de lo posible.

Me surgi esta pregunta, particularmente despus de haber escuchado la opinin de Toms Mosciatti, basada en desesperanzadora y, lamentablemente, muy verosmil informacin periodstica, de que la famosa constitucin del proceso participativo ya estaba hecha.

En segundo lugar, al igual que a Mosciatti, me sorprendi el misterio de la identidad de las personas de gran prestigio en distintas reas del quehacer nacional que conformaban el as llamado Consejo Ciudadano de Observadores, encargado de conocer e informar sobre este indito y democrtico proceso inslito. No vea no veo la necesidad de mantener la identidad de estos ciudadanos en secreto. Es idea ma o esto tiene alguna relacin con transparencia, uno de los conceptos en debate?

Entre los principios inspiradores de la etapa participativa (de donde se deduce que hay una etapa no participativa; es decir, impuesta, inspirada por otros principios) estaba el de certeza, definido como que las reglas sean previamente conocidas. Que no fuera la definicin de la Real Academia Espaola no era tan importante como el hecho de que el principio as definido no se estaba cumpliendo, ya que el mencionado folleto recin se distribua; sin embargo, segn la informacin que all mismo apareca, el proceso participativo haba comenzado haca ya una semana, y supongo que el de preparacin y conocimiento de los Observadores haba empezado antes.

Ahora bien, en esta gua se indicaba que podan participar personas desde los 14 aos. Me pareci lgico suponer que era desde esa edad hacia arriba, es decir, 14 aos y ms, no 14 aos y menos. Sin embargo, al leer el glosario me qued claro que, una vez ms, haba ms de una alternativa: o mi lgica estaba equivocada y los participantes seran personas desde la etapa escolar llamada medio menor (quiz incluso sala cuna) hasta 14 aos, o sencillamente la tomada de pelo y la falta de respeto a la ciudadana era incluso mayor de lo que pens. Y aclaro que no me refiero al recurso ldico de las ilustraciones del folleto; sino, por ejemplo, a las siguientes definiciones (incluyo preguntas y comentarios de prvulos y escolares imaginarios):

1. Congreso: Sabas que nuestro Estado tiene poderes? No son tan impresionantes como los de los superhroes, pero son de verdad. --En serio son de verdad, profe? Ms de verdad que los poderes de los empresarios? 2. Constitucin: La llave maestra de nuestros derechos y libertades, tan poderosa que ninguna ley o regla la puede contradecir Es la madre de todas las leyes de un Estado, y ya sabemos que las madres son MUY importantes. --Oiga, profe, Llave maestra significa que puede abrir y cerrar nuestros derechos y libertades, as como mi mam puede abrir y cerrar la puerta? 3. Democracia: Los que vivimos en Chile tambin tenemos un poder en serio! El poder de elegir cmo queremos vivir --Eso es democracia, profe? O sea que la gente pobre elige vivir as? O usted quiere decir que por ejemplo los pobres, las mujeres, los mapuches y muchas otras personas no tenemos derecho a ese poder? Cmo puede ser, si tambin vivimos en Chile, profe? 4. Gobierno: Tiene un montn de oficinas. El capitn del barco llamado Chile es el Presidente. Ya sabemos que tambin puede ser mujerno pueden hacer lo que quieran, as que para no enredarse ordenan sus planes y acciones en polticas. --S, profe, hemos visto la montonera de oficinas que tiene, incluso a veces son tantas que parece que fueran a hundir el barco. (Si fuera adulta, la nia dira que flaco favor nos hace a las mujeres eso de que tambin puede ser mujer: no quedaba muy claro si es que todos los presidentes se enredan o es propio de las mujeres que ocupan ese cargo). 5. Historia: la suma de los acontecimientos que hemos vivido y que han dejado huellas en nosotros, en forma de cicatrices o de recuerdos. Como todos, nuestro pas tambin tiene una historia; a veces ha sido alegre, pero tambin ha tenido momentos dolorosos, grandes catstrofes, peleas, reconciliaciones y pequeos cambios cotidianos. Lo importante es que mientras crecemos sigamos aprendiendo de lo que nos pas, para hacer las cosas mejor en el futuro. --O sea que si no hacemos mejor las cosas nos van a castigar de nuevo, profe? As como bombardear La Moneda y matarnos a la familia dice usted? (Me asalta una duda: es que al comienzo al educador se le olvid que los nios son concretos y se fue en una vol potica con las cicatrices, o es referencia explcita a efectos de la tortura? De cualquier modo, fue bien didctico: primero mencion la llegada de la alegra; para no provocar terror en los prvulos le baj el perfil a la dictadura refirindose a ella como momentos dolorosos y peleas; nombr la reconciliacin, que para los nios y la derecha viene siempre despus de las peleas; como record que los nios son concretos evit abstracciones como impunidad, y finalmente, supongo que los pequeos cambios cotidianos apuntan a las modificaciones que se han hecho a la Constitucin. Una clase de historia y educacin cvica inmejorable). 6. Igualdad: no se trata de que todos nos vistamos con la misma ropa o escuchemos la misma msica por favor! --Pucha profe, menos mal, porque a m me cargan los uniformes y tampoco me gusta esa cancin que dice Chile! la alegra ya vieeneee! 7. Organizaciones sociales: --Sabe profe? Yo he escuchado eso de la unin hace la fuerza y conozco el centro de alumnos de los nios grandes; mi mam va a las reuniones de la junta de vecinos de mi barrio y he odo decir a mi pap que sus patrones se pasan al sindicato por ah mismo; pero cmo sera ese Frente Ciudadano por la Sanda Cuadrada que usted dice que debera existir? 8. Persona: Mrate eres humano? eres humana? S. Bien, entonces eres persona, felicidades! --Gracias, profe me saqu un siete? 9. Poltica: busca resolver los problemas que aparecen por vivir juntos. Y es necesaria porque aunque haya muchos problemas, siempre es mejor que vivir solitos. --Ahora entiendo, profe: mis paps se separaron por falta de poltica. Pero igual, profe, yo prefiero vivir solita antes de que gente irrespetuosa y sin escrpulos, pero poderosa, viva ponindome la pata encima o me quiera vender pomadas democrticas participativas. (De ms est decir que para cambiar la definicin demonaca de poltica que instaur la dictadura hace falta algo ms que esa explicacin, que podra causar desconcierto en una persona nacida o criada en esa poca). 10. Qurum: Viene del latn, el abuelito del castellano --Profe, fjese que yo siempre juego con mi abuelito El latn jugaba con su nieto, el castellano? 11. Repblica: No hay rey (salvo el rey del mote con huesillos) --Entonces, profe, con la constitucin nueva se va a tener que ir de Chile el rey del completo? Es por lo de la comida saludable? Pucha a m me gustan 12. Tribunales de Justicia: Es el mundo de los jueces, los juzgados, los tribunales. --Pero el otro profe nos dijo que no podemos definir una palabra usando la misma palabra, porque no se entiende parece que tena razn 13. Voto: Es un papelito superpoderoso y secreto. Secreto, qu entretenido; pero no entiendo bien, profe, porque si mi papelito tiene superpoderes cmo s si mis superpoderes son ms superpoderosos que los superpoderes de mi compaero? Y ms encima usted me dice que todos valen lo mismo

Insisto: slo un piflico la formulrica, tanto la consltica como su instructvico.

En su parte final, la prueba de seleccin mltiple traa una pregunta de desarrollo, donde se peda un aporte a la memoria histrica de este proceso e ideas, propuestas y visiones sobre nuestro pas para las futuras generaciones.

Ya dije que las otras preguntas eran difciles; pero, derechamente, sa me desconcert tanto que no la pude responder: Qu se supone que deban la ciudadana y el ciudadano plasmar all? Una frase pal bronce? Piensan ponerlo junto a las varias matncicas que tiene la histrica, y publicar una antologa? Van a hacer un museo con sus pagnicas bien imprentdicas? En el Centro Cultural de La Moneda, al ladito del Museo de la Memoria, acaso?

Me van a perdonar, pero si este proceso constituyente no es una ms de las innumerables burlas (por no usar un improprico) a las que nos han venido sometiendo por quedar bien con dios y con el diablo a las que quiera dios o quiera el diablo que nunca me acostumbre, no s qu es.

Es una ms de las libertades garantizadas en Chile en la medida de lo posible, en nombre del arcoris que ya no viene ni del norte ni del sur, ni va hacia ninguna parte. Esa frase, de hecho, debera ser la que encabezara las pagnicas de la antologa y el bronce del museo.

Y ms no cntico porque no quirico, tengo flojrica en los zapticos Gracias, Violeta, por el humor