Entrevista a Jos Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias (1966-2016)

Cuando lo espaoles supieron que los repostajes se venan realizando sobre sus cabezas se indignaron

Jos Herrera Plaza (Almera, 1955) curs estudios de Economa en la Universidad de Valencia. Tcnico Superior en Imagen y sonido, trabaja actualmente, como cmara operador, en Canal Sur TV. Desde 1985 ha seguido de cerca todo lo relacionado con el accidente nuclear de Palomares. En 2003 fue coautor y coorganizador del libro y exposicin en el Centro Andaluz de Fotografa "Operacin Flecha Rota. Accidente nuclear en Palomares". Posteriormente dirigi el largometraje documental homnimo (2007).

* * *

Seguimos en el captulo VII: "Resultas y reparaciones". Me haba quedado en este punto. Hablas de un estudio que yo desconoca: "Estudio preliminar de los efectos producidos por la explosin de una Bomba de 20 megatones en Torrejn de Ardoz". Nada menos que el que sera general Armada fue coautor de este estudio. Qu nos puede decir de l? Sigue estando en situacin de clasificado?

JH.- Si, de hecho, el otro autor, Guillermo Velarde, me iba a donar uno, pero fue imposible al comprobar que an no haba sido liberado. La razn no es porque afecte a la seguridad nacional, sino porque en este pas siempre ha habido una oposicin de las fuerzas progresistas a las bases, por la merma de soberana y el alineamiento militar con uno de los dos bandos. Su injustificable permanencia entre los documentos secretos por parte de la derecha ms rancia, enquistada en nuestros estamentos polticos y militares, intenta no dotar de slidos argumentos a la oposicin poltica.

Tras los pactos sobre los bases usamericanas, Espaa fue realmente un objetivo de la URSS en un posible enfrentamiento nuclear entre USA y la Unin Sovitica?

JH.- S, concretamente las bases norteamericanas. Y no son cualquier objetivo, sino aquellos clasificados como de primer nivel o mxima prioridad. Es decir, seran los que recibiran las ojivas nucleares de la primera oleada, al ser aquellos enclaves que se hallan relacionados directa o indirectamente con el potencial nuclear del oponente. En el caso de Torrejn, Zaragoza y Morn, por pertenecer al Mando Areo Estratgico (SAC); en el de Rota por ser base de los submarinos nucleares armados con Polaris, Poseidon y actualmente Trident. Cuando firmaron los Pactos en 1953, transigieron con todo lo demandado, sin importarles la proximidad de importantes ncleos urbanos como Madrid, Zaragoza, Sevilla y Cdiz, y los millones de muertos que podra ocasionar la precipitacin radiactiva tras un ataque nuclear.

Y qu es eso del pesquero-espa sovitico Lostman?

JH.- Pues era un falso pesquero que se pasaba largas temporadas frente a Rota, en aguas internacionales. Estaba clasificado como barco auxiliar de inteligencia (AGI) por el contraespionaje militar norteamericano. Al parecer, estaba dotado de un sofisticado sistema de radio escucha para la interceptacin y descifrado de las comunicaciones. Al mes justo del accidente apareci frente a las costas de Palomares, donde permaneci un par de semanas. Su molesta visita oblig a modificar el protocolo y la caucin en las comunicaciones.

Radio Espaa Independiente tena sus informantes en la zona? Quines pudieron ser? T has entrevistado a uno de ellos que, segn dices, prefiere mantener el anonimato. Tantos aos despus?

JH.- S, me entrevist con el "Emigrante", que as firmaba en sus informes. Ya los haba ledo anteriormente en el Archivo del PCE e intu que era l cuando lo conoc. En la entrevista lo sorprend con la copia de una de sus cartas enviadas a Bucarest. Al principio neg su autora, pero ms tarde la reconoci. Prefiri mantener el anonimato por residir en una pequea poblacin donde todo el mundo se conoce, incluido progenitores, hermanos, familias polticas. Microcosmos abonado a las habladuras y maledicencia.

Por qu pones tanto nfasis en la estabilidad psquica de las comunidades? Incluso ahora, 50 aos despus?

JH.- Porque mientras el plutonio y americio se encuentren all, o el trmino fuente, como ahora se denomina eufemsticamente, persista en derredor, tambin permanece en sus habitantes el sufrimiento en silencio, como en las hemorroides, algo que no se percibe, ni se habla y, en la mayora de las ocasiones, tampoco se reconoce.





Sin posibilidad de pescar, ni que las mujeres trabajaran de jornaleras en el campo, el hambre apareci en Villaricos a partir de la primera semana del accidente. Entre otras medidas, se repartieron alimentos. Las imgenes recuerdan las emergencias humanitarias de Darfur (Somalia) o cualquier lugar del Sahel. (Fotos: NARA) .

En el apartado 7.2. tocas el tema del hambre. Hambre? Por qu? Quines lo pasaron mal? No eran tierras de cultivo?

JH.- Pocos das despus del accidente se paralizan las economas locales: la agricultura en Palomares y la pesca en Villaricos. Este ltimo no dispona de tierras de cultivo. Se viva al da. No existan sucursales bancarias, ni organismos de asistencia social. Si se trabajaba se coma, si no, haba que comprar fiao. El crdito disponible de las familias en los colmados era bastante limitada. En menos de dos semanas apareci el hambre, o la "falta" como le denominan. Tal situacin provoc un conato de motn en personas pacficas, lo que se resolvi dando trabajo a los pescadores, librando pagos de emergencia y repartiendo alimentos en la plaza de abastos de la barriada.

Entro un momento en el apartado 7.3. El general Agustn Muoz Grandes, se enfrent a las autoridades norteamericanas? Cuentas que exigi que las operaciones de reposicin se llevaran a cabo sobre el mar, sobre el agua, no sobre el territorio espaol.

JH.- Efectivamente, cuando lo espaoles supieron que los repostajes se venan realizando sobre sus cabezas se indignaron. En la provincia de Almera y en la comarca de los hechos la poblacin andaba soliviantada por tal hecho. El general Muoz Grandes, del que jams sali una palabra de reproche, les dijo a los norteamericanos que repostaran en el mar. Aceptaron de mala gana, pues sostenan que contravenan los Pactos de Madrid. Parte de la informacin de los medios se da como si fuera iniciativa norteamericana (Le Monde, Le Figaro, etc.) Ese fue el nico y exclusivo gesto soberano ejercido por el Gobierno tras el accidente.

Hubo alguna recogida de firmas para conseguirlo? De quines parti la idea si fue as?

JH.- Pues segn Associated Press y Newsweek 9 das despus del accidente, fueron jvenes relacionados con "Amigos espaoles de la UNESCO", sin saber que dos das antes Muoz Grandes haba prohibido el reavituallamiento de combustible, no los vuelos con armamento nuclear, como se solicitaba. Dos das despus el diario L'Humanit anunciaba que los estudiantes de izquierda haban recogido ya ms de 5.000 firmas.

Lo dejo aqu por el momento. Continuamos ms tarde.

JH.- De acuerdo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.