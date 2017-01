Estados Unidos

El poder ms fuerte est en la calle

El Primer da de gobierno de Trump se transform, para el poder poltico y econmico mundial, en el ms inusual. No podemos decir inesperado, en el sentido de que eran convocatorias anticipadas desde diciembre, pero s que superaron todas las expectativas y abrieron nuevos temores en la gran burguesa imperialista.

Como nunca antes en la historia de la principal potencia mundial, durante la propia asuncin y sobre todo al otro da, millones de personas tomaron las calles para repudiarlo. Durante su da de asuncin, tanto en Nueva York como en otras ciudades -entre ellas Buenos Aires-, hubo actos y movilizaciones contra Trump, algunas de las cuales terminaron con represin y ms de 200 detenidos. Y las protestas se multiplicaron el sbado encabezadas por las mujeres. Estos hechos hablan de que est comenzando un nuevo tiempo, donde el poder imperialista y capitalista mundial tendr muchos problemas para intentar aplicar sus recetas.

Lo ms genuino, entusiasta, formidable y masivo, fueron las enormes movilizaciones del movimiento de mujeres que conmovieron al mundo y pusieron en alerta al nuevo gobierno de Trump, quien tuvo una asuncin de poco pblico y mucha frialdad, que contrast con la masividad de su rechazo. Ms de medio milln de mujeres en Washington, ms de un cuarto de milln en Chicago, ms de 150 mil en Los Angeles, decenas de miles en Miami, Boston, Nueva York, Denver, San Francisco, Seattle y muchsimas otras ciudades estadounidenses, se expresaron en las calles contra las machistas y misginas, reaccionarias y xenfobas declaraciones del magnate.

Tambin en distintos continentes y capitales se acompa la jornada con marchas en solidaridad: 80 mil en Londres, miles en Pars y Barcelona, 5.000 en Amsterdam, Berln, Praga, Roma, Florencia, Gnova, Oslo, Estocolmo, Mxico, Buenos Aires, Brasilia, Melbourne, Sydney, Toronto, Tel Aviv, Tokio, Bangkok, Nairobi, Honolulu, Alaska, la Antrtida y muchas otras ciudades y pases. Fue sin duda, un da mundial de lucha contra los planes de Trump y el imperialismo, sin olvidar que a estas jornadas las precedieron las gigantes movilizaciones en Mxico contra el gasolinazo, golpeando a un gobierno socio de EEUU y mostrando los hilos comunes de ascenso social de estos pases vecinos.

Conclusiones de una jornada histrica

Semejante muestra de fuerza y oposicin a los planes oficiales, que oficiaron como una clara advertencia social, merecen un anlisis profundo de porqu sucedieron, qu representan y de cul puede ser la dinmica poltica y social en EE.UU. con sus repercusiones sobre el mundo. A esto vamos a referirnos, adelantando unas primeras opiniones.

Por un lado, estas masivas jornadas ponen blanco sobre negro un debate que viene de meses atrs. Hay diversos sectores y corrientes de opinin que, tras el triunfo electoral de Trump y otros lderes derechistas, hablan de un mundo que gira a la derecha. De nuestra parte siempre hemos rechazado esa afirmacin, porque entendamos que la llegada de Trump se explicaba por otras causas, el desastre econmico mundial, las desigualdades crecientes, la responsabilidad de la elite de Wall Street y sus castas polticas que condujeron la Casa Blanca todos estos aos, las divisiones en la gran burguesa.

El voto a Trump fue un castigo a todos ellos y no necesariamente un giro mayoritario de la sociedad a las posiciones xenfobas y racistas que Trump representa. Por eso, hoy podemos decir que las contundentes marchas anti-Trump son la expresin concreta de una sociedad polarizada, pero con un actor dinmico y en crecimiento, ajeno a posiciones fascistoides y reaccionarias. Esto es lo ms notorio de la situacin y el principal escollo que Trump enfrentar en la realidad.

Otra conclusin importante, es que toda esa fuerza social encabezada por el movimiento de mujeres y sus demandas particulares, expresa mucho ms. Podramos decir que las mujeres canalizaron positivamente con su convocatoria diversos reclamos sociales y genuinos que transformaron en los hechos, las marchas de mujeres en un enorme multi-reclamo anti-Trump. Detrs de miles de mujeres se escuch tambin el reclamo negro, de inmigrantes, de diversidad, de trabajadores y sectores medios castigados por la crisis, de la juventud; todo acompaado y apoyado por personalidades del arte y la cultura.

Esta es tal vez de las ms importantes conclusiones porque anticipa lo que viene: cada medida de Trump que ataque derechos particulares encontrar una fuerte resistencia social y, a la vez, la solidaridad de otros sectores. Hablamos de una unidad social construida en la calle y que, en los hechos, a un da de gobierno de Trump, ya es principal protagonista de la situacin.

Lo que vimos estos das, habla tambin de la crisis capitalista global y de la decadencia imperialista. Vivimos hace cerca de nueve aos una crisis capitalista que no encuentra solucin, y ao tras ao en diversos pases y continentes muestra sus expresiones. Ahora estamos presenciando el captulo estadounidense de esta crisis, que en trminos econmicos tambin comenz en EEUU y que hoy vuelve agregndole su faceta de crisis social, poltica y de dominacin.

El fracaso de todo el establishment, del 2008 a la fecha, dio origen al fenmeno Trump y, a un da de su gobierno, podemos decir que nada indica que este siniestro personaje pueda avanzar fcilmente en sus reaccionarios planes. En trminos futbolsticos, podemos decir que ayer le marcaron la cancha. A partir de hoy ningn plan preestablecido por su equipo de gobierno ser como antes. Todo tiene que recalcularse, medirse socialmente.

Nos animamos a prever que de lo contrario, las prximas movilizaciones anti-Trump sern an mayores. Eso es lo que viene en EE.UU. y el mundo enter sentir sus cimbronazos. Este fin de semana se despert un gigante, dio sus primeros pasos, nada ms que eso. Tiene por delante mucho por andar.

Por otra parte, dentro de los EEUU, cuando crece positivamente el movimiento anti-Trump, tambin se plantea para la izquierda un gran desafo y oportunidad histrica. Porque es lgico que en la calle haya cientos de miles y honestos votantes del Partido Demcrata y, a la vez, en forma oportunista la elite de ese partido quiere capitalizar el descontento; cuando lo que en verdad hace falta es construir un nuevo movimiento poltico independiente.

Manteniendo esa unidad callejera que debe ser bien amplia, el desafo en nuestra opinin, es comenzar a dar pasos hacia algo nuevo. Es tratando de lograr que todo ese torrente de fuerza social y reclamos genuinos encuentre una expresin poltica por fuera de las Hillary y otras familias acomodadas del establishment oficial que nutre los dos grandes partidos estadounidenses. Es la hora de comenzar a dar pasos hacia lo nuevo y hay mucho terreno frtil para comenzar, de a poco, a intentarlo.

Debates sobre los imperialismos y el mundo que viene

Vivimos la crisis de ellos, de los capitalistas y sus castas gobernantes, odiadas por millones. Tenemos que ser vanguardia en la lucha contra los planes de Trump, dentro y fuera de los EE.UU., en ese punto hace falta la mayor unidad de accin. A la vez, tambin debemos enfrentar a otras potencias e imperialismos que se intentan ubicar como nuevos gerenciadores de la globalizacin, ante el incipiente cambio de poltica yanqui; del cual veremos su verdadera magnitud los prximos meses, ya que detrs de los discursos proteccionistas y recientes peleas discursivas con China y con Merkel, en el fondo hay millonarios negocios comunes que todos tratarn de no perder.

El mundo y los acuerdos nacidos entre los imperios en la posguerra est terminando, a causa de la crisis y el fracaso capitalista; y an no hay certezas sobre qu nuevos esquemas internacionales se van a intentar construir. No es la primera vez que un presidente de EE.UU. adquiere un rumbo proteccionista, lo que s es nuevo es que sea en medio de una larga crisis global, con su capacidad de hegemona imperialista disminuida y en medio de un fuerte ascenso.

Mientras se va desarrollando este nuevo escenario y sabiendo de la necesidad de enfrentar, en primer lugar, los planes de Trump; no podemos tampoco obviar que nada positivo vendr de potencias como la Unin Europea; China o Rusia. Las que tambin recorren el mundo con sus negocios e intereses imperiales; que quieren expoliar nuestros pases y continentes; y que, dentro de sus pases, tambin aplican recetas de ajuste antipopulares.

Slo se pueden construir grandes alternativas de izquierda sobre la base de una independencia plena de todos los actores imperialistas. Y tambin manteniendo una posicin independiente del Vaticano y sus polticas. Valga como ejemplo que, ahora mismo y frente a las enormes movilizaciones, el Papa ha declarado sobre Trump que hay que esperar Ver qu hace, no podemos ser profetas de calamidades. Cuando es ms que evidente que, lejos de esperar a ver que hace, lo que hace falta es desarrollar el movimiento de lucha desde ahora, como han hecho millones este fin de semana.

Las mujeres y el pueblo de EE.UU. dijeron presente. Mostraron su enorme poder en la calle. Hay razones para tener confianza en que puedan frenar las nuevas y nocivas poltica imperialistas. Nuestra tarea es apoyarlas/os y seguir construyendo alternativas y organizaciones de izquierda, que propongan una salida de fondo.

A lo largo del mundo diversos sectores de izquierda acompaamos y apoyamos las movilizaciones anti-Trump. En nuestro caso, realizamos un acto en repudio frente al Obelisco el mismo da de su asuncin, convocado por el MST y el MAS en IZQUIERDA AL FRENTE por el socialismo, junto a otros sectores de izquierda. Tambin compaeras/os de nuestra corriente internacional hicieron acciones similares en diversos pases, todo como parte del apoyo de la izquierda a la lucha contra Trump.

Ms all de las acciones concretas que se hicieron y se harn, es muy importante que en medio de esta crisis capitalista y estos nuevos sucesos, desde la izquierda luchemos, no slo contra los planes imperialistas, sino tambin por transformarnos en alternativa para millones, para eso debemos mantener e impulsar una salida anticapitalista y socialista, como nica opcin alternativa a los Trump, los Macri y a toda la casta poltica.

