La "etnicidad" era a menudo un criterio clave para aspirar a ser padres adoptivos

Los archivos sobre nios yemenitas extraviados en Israel describen el "mercado" de adopcin de los primeros das del pas

Haaretz

Nios judos yemenes en un campamento de trnsito en Adn esperan a ser trasladados a Israel, diciembre de 1949. David Eldan / GPO

En la clusula sobre una solicitud de adopcin en 1946 donde se describa al nio deseado, una mujer de Petah Tikva que haba venido a este pas desde Alemania escribi: "Ashkenazi o ligeramente yemenita", y tambin pidi que el nio tenga una "veta artstica. Una pareja en la que "el hombre de Polonia y la mujer de Austria sealaron en su solicitud que buscaban "una nia sana, una hurfana", aadiendo, "si es posible, de Europa occidental". En 1947, un carpintero de Rodas y su esposa nacida en el pas, pidieron una nia de origen sefard. Unos aos ms tarde, en 1955, una nueva inmigrante de Austria que trabajaba como enfermera jefe en un hospital de Tel Aviv escribi: "un nio, no de las comunidades mizrahes". Sin embargo, su esposo escribi que estaba "preparado para aceptar alguna oferta".

Recibieron al nio que queran? Esto nunca lo sabremos, pero los formularios que llenaron estn entre los 200.000 documentos que los Archivos Estatales publicaron en la web el mes pasado en relacin con la desaparicin de nios yemenitas a finales de los aos 40 y 50.

Los documentos, que se encuentran en el Archivo Sionista, provienen de varias agencias que se ocupaban de la adopcin antes del establecimiento del Estado, como las autoridades de bienestar social en ciudades y organizaciones como Youth Aliyah (Lo traduzco como inmigracin juvenil N. de T). Cuando se estableci el Estado, el Ministerio de Bienestar entr en escena. Tambin participaron los tribunales, basados ​​en la ley britnica, que autorizaron adopciones basadas en el testimonio de un trabajador social de que no haba posibilidad de encontrar a la familia biolgica de un nio. Sin embargo, segn el comit estatal que investiga la desaparicin de nios yemenitas, los tribunales a menudo se involucraron despus de que el nio hubiera estado en la familia adoptiva por algn tiempo.

Segn la agencia de investigacin privada Ben-Asher, que fue contratada por el comit estatal, los documentos "describen muy precisamente el mercado de adopcin en ese momento, incluyendo a los individuos especficos implicados".

Los documentos no muestran una industria organizada de secuestros, pero s revelan que las autoridades no eran estrictas cuando se trataba de la adopcin.

La inmigracin ilegal

"ltimamente se han descubierto varios casos de los nios, a cargo de nuestro departamento que fueron dados para su adopcin, que queran volver con sus padres [biolgicos] o de su madre, que qued con vida, y esto no fue conocido por nosotros en absoluto", escribi en un informe en 1949 Yona Langer, quien fue responsable de examinar las listas de nios inmigrantes que llegaron a este pas a travs de Youth Aliyah.

En un caso describi a una madre que buscaba reunirse con su hijo de 4 aos. Haba venido solo a Israel, mientras que ella haba permanecido en el extranjero. Al principio le dijeron que no haba tal nio. Pero, como Langer escribi: "Ella no acept una respuesta negativa y afirm que su nio pequeo debera estar en Israel." Por suerte para la madre, Langer decidi accionar. "No poda soportar ver el dolor de la madre ...comenc a buscar a un nio cuya edad y descripcin coincidan con el nio buscado, sin referencia al apellido. Entonces encontr al muchacho, que de hecho haba sido adoptado".

Result que el muchacho haba venido a este pas subrepticiamente con la ayuda de documentos falsos y le dieron otro nombre. "Por error se declar que era totalmente hurfano ", escribi Langer, por lo que fue dado en adopcin. "Si en ese momento nos hubieran dado una lista de los nombres de los nios, anotando el nombre con el que inmigraron y su verdadero nombre, esto habra evitado muchas complicaciones", escribi en su informe.

El caso fue entregado a Hava Cohen, jefe del departamento de trabajo social de Aliyah de la Juventud. Cohen "discuti el asunto con los padres adoptivos y la madre real y al final el nio fue devuelto a su madre", inform Langer. Uno slo puede preguntarse sobre el destino de otros nios, a los que Langer no dedic esfuerzos especiales para encontrarlos.

Una carta enviada a Cohen en 1949 por Hanoch Reinhold (Rinot), director de Youth Aliyah y eventualmente directora general del Ministerio de Educacin, plantea la posibilidad de que la respuesta a esta pregunta sea oscura. "Agradecera una respuesta a las siguientes preguntas: Entreg Inmigracin Juvenil nios en adopcin legal?" - y la palabra "legal" es subrayada con nfasis. "Hubo casos en que se modific el acuerdo?" como por ejemplo, -Reinhold le pregunt a Cohen "debido a la aparicin de los padres o familiares" Si recibi una respuesta, no se incluye en los documentos del Archivo.

Adopcin ilegal

Otro documento fue enviado en 1948 por un funcionario (el nombre es ilegible debido a la mala calidad del documento) bajo el encabezado "Re: Adopcin de nios de la dispora". El documento fue dirigido a funcionarios de varios comits municipales, organizaciones y asociaciones de inmigrantes. "Recientemente llam nuestra atencin que entre las familias que han sido candidatas a adoptar un hijo durante aos... y que hasta ahora no haban recibido respuesta, hubo algunas que recibieron a un nio de alguna manera privada, sin informarnos [a nosotros] de ello en su momento". Esta prctica, segn el documento, "impidi la posibilidad de una supervisin pblica de las adopciones... "El documento afirmaba adems que" nuestro departamento ha anunciado ahora a nuestros representantes en la dispora que deben tomarse todas las medidas necesarias para evitar tales acciones indeseables".

Segn el documento, hubo muchos casos en que los nuevos inmigrantes "haban trado consigo extranjeros hurfanos y supuestos hurfanos y estaban dispuestos a entregarlos directamente a las familias conocidas sin previa aprobacin de las instituciones pblicas".

Otro documento, del 7 de mayo de 1948, indica que Inmigracin Juvenil estaba al tanto de las adopciones ilegales. "A los emisarios (que haban ido a Europa a enviar a jvenes a este pas) se les debe prohibir tomar nios y enviarlos a amigos en Israel, como ya sucedi".

Lo que es peor, la carta indica que en algunos casos las familias adoptivas pagaron dinero a Inmigracin Juvenil o al Keren Hayesod, que luego apareci como una donacin, a cambio de un hijo.

Los documentos dejan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, no est claro qu pas con la familia sobre la que se dijo en 1950 que "es especialmente adecuada para adoptar a un nio pequeo, incluso de las comunidades de mizrahes". Hava Cohen escribi que el padre era un activista en la inmigracin juda del norte de frica y su esposa era una mdica de Hungra. "Las visiones del mundo del marido, su cultura y su conocimiento, as como las personalidades de ambos, son adecuados para la adopcin de uno de los hurfanos de los pases rabes, Irak, Kurdistn o Bukhara".

Y qu pas con las mellizas de cuatro aos que vinieron de Yemen y vivieron en el campo de inmigrantes en Ein Shemer? Un documento del Ministerio de Bienestar de 1950 habla de un "arreglo para gemelos yemenitas con..." (el nombre estaba dibujado por el Archivo). "Le informamos de que en principio la seora [nombre dibujado] est dispuesta a aceptarlos en su cuidado por un pago... pero ella ha pedido verlos primero".

Es posible que nunca sepamos qu sucedi a los gemelos, porque el material que documenta las actividades del campo de inmigrantes de Ein Shemer fue destruido antes de que los investigadores del comit de investigacin estatal pudieran llegar a l. En un informe que el comit public, tambin basado en los documentos mencionados en este artculo, se determin que los nios no fueron secuestrados, sino que: "existe la posibilidad de que cuando los nios fueron mantenidos fuera de sus familias, en casa para bebs o en hospitales, fueron entregados a otras familias bajo circunstancias en las que los que los tenan crean que haban sido abandonados por sus familias en el contexto de la interrupcin de las comunicaciones con ellos".

