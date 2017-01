Obama o Vamos!

El legado de Obama o Trump? La dicotoma positivista nos persigue como -o porque- nos persigue la prehistoria. De modo, que en todo el mundo hoy, desde todos los confines -o hasta donde llega La Tele-, desde todas las derechas y las izquierdas, se presiona sobre el mismo eje, pensando que jala(mos) de uno u otro lado de la soga: unos porque quieren o lo eligieron -o al menos eso imaginan- y otros porque no tenemos ms remedio y vamos a tener que seguir jalando por la civilizacin contra la barbarie y por la naturaleza sobre la falsa erudicin.

Ser peor o mejor? Y aplasta la incertidumbre, porque a la que ya sobrevivamos se sum la cuota de incertidumbre que se ha venido transfiriendo a casi todas las variables de la ecuacin to be or not to be-, desde las ltimas horas del pasado 8 de noviembre.

EE. UU. o el-resto-del-mundo? El pasado que ya conocimos dependiente de la decisin del 1% o el futuro nos promete un magnate? Creer o no creer?: eso es lo que le (nos) pasa cada 4 aos a los que deciden ir a elegir, a los que no creen que elegir marca la diferencia, a los ilegales y/o perseguidos y a todos los ciudadanos o esclavos de nuestra nica nave espacial que no votamos ni por Trump, ni por Hillary. As es, cada vez que se transfiere el poder (capacidad de hacer y/o decir y/o expresar y/o ejecutar una accin) en el ms poderoso de los imperios que ha existido jams. O ms rigurosamente, el poder ejecutivo, de ejecutar el final, de apretar un botn y que no importe ms de qu lado te ata la soga y/o lo que digas y/o quieras expresar.

Esperamos pacientemente o con el pecho agitado o con los brazos cruzados o con las manos en el fango que nos cubre el cuello y/o en el cuello de los demagogos, hasta (o mientras) que Trump cumpla su sueo o el sueo que nos ha vendido hoy desde La Casa Blanca o la realidad que le permitan o nos merezcamos segn el poder real?

Obama o el que nos crea en cualquier oscuro rincn? El que decide El Mercado o aquel que ve y/o dice y hace por los ojos y/o la boca de los consumidores? El pueblo-palabra en la boca de los 45 presidentes o nosotros mismos?

S, nosotros, los ciudadanos del mundo, los que vamos, que no hemos sido presidentes -ni jams lo seremos-, pero somos ms y ms sinceros; por tanto, tenemos ms oportunidades -y menos oportunismo- de cumplir las promesas que le hacemos, no a millones, a los pocos que componen nuestra familia. Nosotros que hubisemos cerrado la prisin de Guantnamo como l lo prometi y hubisemos indultado por razones humanitarias a Ana Beln Montes como le pedimos.

Pasado o futuro o presente inmediato? Pasado imperial o presente multipolar o democrtico o futurista? Gato pardo conocido o fascista por conocer y/o que los compre el que no los conozca.