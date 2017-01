La tortura y el tratamiento degradante

Una prctica que persiste en las prisiones colombianas

El 19 de enero de 2017 hacia las 4 am y hasta el medio da se desarroll en los patios a, b y c, de la crcel de Barranquilla un operativo conjunto de GAULA, cuerpo de reaccin inmediata del Inpec - CRI y Escuadrn Mvil Antidisturbios - ESMAD de la Polica Nacional, con el que se buscaba afrontar la accin delictiva que desde los establecimientos de reclusin se realiza por medio de telfonos celulares.



Este propsito de investigacin no tiene reparo alguno, pero s las prcticas humillantes y actos que pueden constituir tortura, adems del desconocimiento de garantas judiciales bsicas, cometidas contra la poblacin reclusa durante su ejecucin.



Desde el inicio del operativo, en horas de la madrugada, los detenidos son obligados a salir de sus celdas y bajar hacia el patio, donde deben permanecer sentados en el suelo y con las manos sobre la nuca, mientras el CRI en asocio con el ESMAD, cometen todo tipo de improperios que van desde expresiones verbales humillantes, hasta el sometimiento y maltrato fsico de quien reclama por este tipo de tratamiento represivo en exceso. Se encienden adems lo que los funcionarios denominan cigarrillos que contienen una sustancia que produce los mismos efectos de los gases lacrimgenos.



Mientras esto ocurre en las reas comunes del establecimiento; en las celdas se realizan requisas en las que se destruyen o causan daos a las propiedades de los internos. Las colchonetas donde duermen, por ejemplo, son pisoteadas y sobre ellas se vierten alimentos y bebidas que guardan los detenidos. Algunos de ellos, han informado que objetos de valor como relojes, son sustrados.



Se denuncia igualmente que cuando son hallados supuestos elementos prohibidos, se llama al interno y se le presiona para que acepte la tenencia de los mismos. Quien se niega es golpeado. Estas actas de incautacin son a la postre usadas con fines procesales contra los detenidos, por lo que resulta particularmente grave el hecho de que los operativos se realicen sin presencia de ellos, pues se incrementa el riesgo de lo que los internos llaman los falsos positivos carcelarios que no es otra cosa que la implantacin de evidencias.



Se ha informado a nuestra Corporacin, que al menos 10 detenidos sufrieron agresiones fsicas, cuando reclamaron por las irregularidades y tratamiento humillante, degradante y posiblemente constitutivo de tortura al que estaban siendo sometidos. Entre ellos se indica el representante de los internos al comit de derechos humanos del patio C fue golpeado, por negarse a dar informacin sobre otro detenido por el cual era interrogado.



Esta situacin se ha tornado reiterativa. En octubre ocurri algo similar y a pesar de las denuncias nada ocurre, seala uno de los detenidos que inform al Equipo Jurdico Pueblos los hechos presentados el 19 de enero.



Esta organizacin de derechos humanos, ve con preocupacin la continuidad de estas prcticas dentro de las prisiones. La violencia contra la poblacin reclusa y el desconocimiento de sus garantas judiciales, han sido una constante y se trata de procedimientos que hemos evidenciado tambin en otros establecimientos de reclusin, los cuales han sido objeto de denuncia, sin que se adopten medidas correctivas, ni se avance hacia la humanizacin de las relaciones Estado-ciudadano, en contextos de encierro. Por el contrario, observamos una avanzada en la militarizacin y el uso de facultades legales de manera irregular en los centros de privacin de la libertad; lo cual no slo conlleva a un incremento de las violaciones de los derechos humanos, sino tambin al silenciamiento, por el temor a sufrir represalias que afecten la seguridad personal y jurdica de la poblacin reclusa que denuncia y reclama.



Repudiamos estos hechos y solicitamos a las autoridades de control, el desarrollo de investigaciones que contribuyan a su esclarecimiento y a la adopcin de medidas de no repeticin.