Odebrecht en Quito

La trama de la corrupcin

CELAG

I

Si algo le faltaba para terminar el ao a la penosa administracin del alcalde Mauricio Rodas era un escndalo de corrupcin. El mircoles 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos public un informe sobre la entrega de coimas efectuada por la empresa Odebrecht a funcionarios del Ecuador. La informacin mencionada establece que Odebrecht otorg sobornos por 33.5 millones de dlares entre 2007 y 2016 para de esta forma ejecutar contratos que rondaran los 116 millones de dlares.

Este caso salpica directamente la postergada y lenta construccin del metro en Quito. De acuerdo a la informacin que consta en el sitio web de Odebrecht, el proceso licitatorio empez en 2013 con la precalificacin de siete consorcios interesados. Y fue en octubre de 2015, cuando el contrato para la construccin fue adjudicado al consorcio Odebrecht Acciona. Inicialmente, el valor del contrato era por 1.538 millones de dlares[1]. Pero termin siendo de 2009 millones de dlares.

Sin embargo, por razones que an se desconocen, en septiembre de 2016, Odebrecht haba solicitado salirse del proyecto de la construccin del metro cediendo sus acciones a Acciona, la empresa que formaba parte del consorcio. La justificacin, poco convincente, era que la firma atravesaba un proceso de reorganizacin a nivel global.

En el caso del gobierno nacional, la empresa fue expulsada del Ecuador en 2008 mediante el Decreto Ejecutivo 1348, debido a fallas estructurales que provocaron el cese de operaciones de la Hidroelctrica San Francisco cuando solo tena seis meses en funcionamiento. En el mismo decreto se estableci la finalizacin de todos los contratos que se encontraban vigentes.

En su descargo, el municipio de Quito emiti un comunicado afirmando que la obra que ejecuta la constructora brasilea, consistente en la Fase I y II de la Ruta Viva como as tambin la contratacin de la Fase II del metro, tuvieron lugar durante la anterior administracin municipal, de signo contrario al actual alcalde Rodas. En esa oportunidad, se disearon los trminos de referencia, los pliegos y se realiz el concurso resultando ganador el consorcio Acciona-Odebrecht. Mientras que, en la administracin de Rodas, se adjudic y firm el contrato al representar la oferta econmica ms baja. Ello, teniendo en cuenta el aumento en los costos de la obra, que como sealbamos, inicialmente se presupuest en 1.500 millones de dlares pero termin costando 2.009 millones. Un aumento del 33%[2].

Ante estas acusaciones, el anterior alcalde, Augusto Barrera emiti un comunicado afirmando que la responsabilidad contractual de la fase 2 del metro corresponde a la actual gestin de Rodas. Adems, inform que el proceso de seleccin y contratacin se detuvo en la transicin de una gestin a la otra, para permitir que el alcalde entrante fuera el que ejecutara todo el proceso. Una decisin que, en su momento, fue celebrada por Rodas.

Los sucesos han llevado a que la Comisin de Fiscalizacin de la Asamblea Nacional solicite a la Contralora un examen especial al patrimonio del alcalde y sus allegados y un anlisis de los contratos del Metro[3].

En los ltimos das, la presidenta de la Comisin, Mara Jos Carrin, inform en rueda de prensa que durante 2014 se registraron viajes a Brasil y Mxico por parte del alcalde de Quito y Jacobo Sanmiguel, exconcejal de Ambato y actual candidato a asamblesta alterno por CREO SUMA en la provincia de Tungurahua. Este nuevo personaje que se agrega a la trama registrara movimientos en sus cuentas por 30 millones de dlares posterior a las fechas de los viajes. Casualmente Rodas, al volver, habra adquirido una casa valuada en 370. 000 dlares. En su defensa, el alcalde reconoci haber efectuado los viajes, los cuales estaran vinculados a agendas y compromisos de la gestin pblica. Adems, afirm que su propiedad habra sido adquirida con ahorros personales y con la ayuda de un prstamo familiar.

Pese a que, en campaa electoral y a menos de un mes de las elecciones, todos los candidatos de la oposicin han insistido en el combate a la corrupcin en sus planes de gobierno, ninguno de los miembros de la alianza CREO SUMA se ha pronunciado respecto al paradero de Sanmiguel, desconocido hasta el momento.

Tampoco ha hecho declaraciones el Partido Social Cristiano o su candidata a la presidencia, Cynthia Viteri, a pesar de que se hizo pblico el libro de cdigos de Odebrecht, Caixa 2 que incluye los nombres de los polticos ecuatorianos que recibieron sobornos entre 1986 y 1992. Bajo el seudnimo de Matraca, figura el nombre del actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot quien habra recibido dinero por parte de la empresa brasilera para la construccin de una obra hidrulica, el Trasvase Santa Elena.

II

Como si la trama anterior fuera poco para el alcalde, el viernes 6 de enero fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Quito, Mauro Tern. La causa: una serie de inconsistencias en los movimientos financieros de sus cuentas. Sin tener ingresos por relacin de dependencia, entre 2010 y 2016, registr acreditaciones econmicas por ms de 6 millones de dlares[4]. Los giros a su cuenta habran sido realizados desde Estados Unidos, Panam y Singapur. Lo ms llamativo es que la recepcin de estos depsitos coincidira con las fechas en que se adjudic y firm el contrato para la segunda fase de construccin del metro de Quito.

Tern no figura en la nmina del municipio como empleado. Sin embargo, Rodas ha afirmado que es alguien que ha colaborado desde el inicio de nuestro proyecto y sus criterios estratgicos, tanto en el campo poltico como jurdico, siempre han sido valorados[5]. Se ha referido a l como una persona honorable acusando al gobierno nacional de querer vincular un caso tributario con el contrato del metro de Quito. Actualmente, Tern se encuentra preso por presunta defraudacin tributaria y enriquecimiento ilcito. Adems, se lo investiga por sus posibles nexos con el escndalo de Odebrecht.

III

Contrario a enfrentar la situacin y brindar informacin sobre el tema o mostrar disposicin para colaborar, Rodas decidi sorpresivamente viajar a Estados Unidos. El objetivo: solicitar al Departamento de Justicia del pas del norte que difunda la informacin completa respecto a las supuestas coimas de Odebrecht. Algo que podra haber hecho por email, por carta protocolaria o por una llamada telefnica.

Pero el objetivo del alcalde iba ms all. Imitando el ejemplo de victimizacin de otros sectores de oposicin latinoamericanos, Rodas denunci ser vctima de persecucin poltica. Y siguiendo el manual, anunci que aprovechara su viaje para recurrir a la Organizacin de Estados Americanos (OEA) para solicitar se tomen medidas para garantizar el respeto a la democracia y la voluntad popular[6].

Pese a sus ambiciones, la agenda de Rodas en Estados Unidos no tuvo xito. La cita con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue cancelada. Durante el mes de junio, Almagro s haba recibido en Washington a Guillermo Lasso tras el pedido de que la OEA actuara como veedor de las elecciones presidenciales y a la Asamblea de febrero de 2017.

IV

La serie de escndalos ha restado an ms capital poltico a Rodas, ya escaso despus de tres aos de gestin muy deficiente. El primero en desprenderse ha sido el candidato a presidente, Guillermo Lasso, quien mantena un acuerdo con Rodas desde octubre. Al respecto, Lasso ha sido claro en afirmar que el movimiento CREO tiene una alianza con el movimiento SUMA, no con el Municipio (de Quito), no con el alcalde[7].

En los ltimos das, Rodas haba sido citado por la Comisin de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional. En el comunicado, la presidenta de la Comisin afirmaba estar en conocimiento de que el alcalde haba mantenido reuniones con el encargado para Amrica Latina del Comit de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos por el caso Odebrecht. Razn por la cual lo convocaba para que exponga al conjunto del pleno de la Asamblea Nacional sus observaciones respecto al caso en cuestin. Sin embargo, Rodas emiti un comunicado donde se excus de asistir.





Notas



Fuente original: http://www.celag.org/odebrecht-en-quito-la-trama-de-la-corrupcion/