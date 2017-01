Donald Trump ungido emperador por el rabino Marvin Hier

En la pomposa ceremonia de la toma de posesin de Donald Trump tuvo un especial protagonismo ela quien le cupo el honor de dirigirse en primer trmino en el oficio religioso (en el que adems intervinieron tambin otros cinco predicadores cristianos fundamentalistas)- El Rabino Marvin Hier (director del Centro Simn Wiesenthal de los ngeles) estaba all para ungir a Donald Trump como redentor de la Amrica blanca aria y anglosajona. Yahv lo ha elegido como el emperador del imperio ms grande del mundo- sustentador de Eretz Israel- La estrella de David iluminar su alma para que sea justo y ecunime.El ogro del Ku Klux Klan ante sus miles de incondicionales pronunci desde el plpito del capitolio una egocntrica y antolgica homila. Con tono autoritario levantando el dedo ndice advirti:. Un lema muy utilizado en los aos 20 y 30 del siglo pasado por el partido Nazi-Americano. Y el verbo se hizo carne, el Golem, el sello de la bestia, el que habita en la pirmide de Keops donde fue hecho prisionero Lucifer - smbolo grabado en los dlares- ha tomado posesin del codiciado cetro. En el presente se desarrolla la batalla bblica entre las fuerzas del Bien -representado por Norte Amrica- y el Mal encarnado en las razas inferiores que habitan en el Tercer Mundo Amrica vencer! Aleluya!Trump en uno de los apartes de su discurso afirm enrabietado que iba a exterminar de la faz de la tierra a todo los terroristas islmicos (aqu entran desde Hezbollah, Hamas, OLP, ISIS, Al Qaeda, Irn (Ayatols del Marg Bar Amricka- o muerte a Amrica) y hasta Venezuela -porque Donald nos sabe a ciencia cierta dnde situarla en el mapa) que sin clemencia sern perseguidos y eliminados. Aquellos que por su pensamiento no-nico, su extraa forma de vestir, por su color de piel, lenguaje o el credo que profesen sospechosos de conspirar contra EE.UU. El nuevo presidente racista y xenfobo ha dado la orden de incrementar los ataques en todos los frentes a su ejrcito imperial especialmente en Siria e Irak- El stock de bombas y misiles tendr que reponerlo en tiempo record.La Tor nos dice cuan bueno y placentero es cuando los hijos de Yahv viven juntos y en armona. Este es el famoso salmo 133 del rey David que inspir parte de su discurso ultra fundamentalista y ultra nacionalista de Donald Trump. Donald utiliz una cita extrada de la Tor que tambin es una famosa cancin hebrea: Hine mah tov umanayim Algo que demuestra la enorme influencia que ejerce sobre l su yerno y asesor. El lobby sionista se instala a sus anchas en el despacho oval.Las palabras del rabino Marvin Hier son ms que elocuentes: Yahv eterno, bendice al presidente Donald J Trump y a EE.UU, nuestra gran nacin. Aydanos para que no olvidemos nunca las sagradas escrituras: Quin morar en tu santo monte? El que camina ntegro y hace justicia, y habla de la verdadel que sabecuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado sersquien con lgrimas siembra, solo regocijo cosecha Porque las libertades que disfrutamos no se conceden a perpetuidad, sino que deben ser reclamadas por cada generacin!As como nuestros antepasados han plantado para nosotros, nosotros debemos plantar para otros. Mientras que no es para nosotros para completar la tarea, tampoco podemos desistir de ellas (tica de Nuestros Padres). Defended al dbil y al hurfano, porque no tienen a nadie ms que a sus conciudadanos, y porque la riqueza de una nacin se mide por sus valores y no por el contenido de sus arcas! Bendice a todos nuestros aliados alrededor del mundo que comparten nuestras creencias.Si me olvidase de ti, Oh, Jerusaln!, deja que mi mano derecha pierda su fortaleza (Salmo 137) El hacedor de todas estas cosas nunca faltar Que pronto lleguen los das cuando habitar el juicio en el desierto, y en el campo labrado se asentar la justicia. Y la obra de la justicia ser Paztranquilidad y confianza para siempre. (Isaas) Amn.Esta bendicin es una autntica declaracin de guerra. Para mantener la paz y el orden en el mundo es necesario destruir a los enemigos de Amrica (y por aadidura de Israel). Nada nuevo bajo el sol. God protected us! Uno de los mximos consejeros de Donald en asuntos de Oriente Medio es nada menos y nada ms que su yerno el judo Ortodoxo Jared Kushner (esposo de su hija Nivanka -tambin convertida al judasmo por la gracia de Yahv). Kushner tiene un trato muy ntimo con el presidente, es la voz de su conciencia y el principal interesado en que se traslade la embajada de EE.UU a Jerusaln. Idea que ha asumido Trump sin medir las graves repercusiones que esto puede acarrear. Si se materializara significara la voladura del proceso de paz rabe-israel (actualmente congelado). Definitivamente Cisjordania o los territorios ocupados tendrn que resignarse a sobrevivir bajo un rgimen colonial. Y no sabemos a ciencia cierta cuntos aos les resta de condena. Algo que traer graves consecuencia como el recrudecimiento de las acciones armadas por parte de la resistencia palestina. Una novsima Intifada que sembrar de terror la tierra prometida. Ya no hay esperanza alguna de encontrar una solucin pacfica y ante tantas mentiras y falsedades es preferible elegir el martirio. Sobran las palabras. El Knesset acaba de aprobar la construccin de 2.500 viviendas en Cisjordania.Y encima Trump le ha extendido una cordial invitacin a Netanyahu para que lo visite en la Casa Blanca (quizs para refrendar la Santa Alianza?). El Primer ministro de Israel ser uno de los primeros jefes de estado en hacerlo. Bajo su administracin (que puede durar 8 aos si lo reeligen) los palestinos sern considerados non gratos pues ellos estn incluidos en la yihad, terroristas que ponen en peligro la seguridad de Eretz Israel y, por ende, del planeta tierra. As que los refugiados palestinos deben perder toda esperanza de regresar a su amada patria. Son casi 70 aos de paciente espera sin que se haya llegado a ningn acuerdo de Paz firme y duradero. Ya pueden dedicarse a orar en las mezquitas implorando la misericordia de Allah pues el Golem Donald se encargar de echarles las ltimas paladas de tierra sobre sus sepulturas.Lo primordial para la administracin Trump -como para todas las administraciones USA- es garantizar la seguridad de Israel. El Lobby sionista tiene una gran influencia en todos los mbitos de la sociedad estadounidense y sus deseos son rdenes. Ahora el ejrcito de ocupacin sionista podr actuar con mayor impunidad pues el veto que ejerce en el Consejo de Seguridad de la ONU los EE.UU les otorga carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. Los enclaves palestinos van camino de convertirse en guetos, jaulas o reservas de mano de obra barata (obreros de la construccin, agricultura, industria o sector servicios). Con este propsito se construy el muro del apartheid. Es imprescindible el control total de la poblacin intrusa, la segregacin y el sometimiento o doma de los colonizados. (Para los judos bestias que pacen en una inmenso establo). En otras palabras su rendicin. Una titnica obra que Donald quiere imitar como el mejor mtodo para consolidar la paz y la libertad en la frontera de EE.UU con Mxico -que es por donde penetrado y penetran millones de clandestinos latinoamericanos-.El Golem Trump cumple a la perfeccin su papel de pirmano y echa an ms gasolina al devastador incendio que consume Oriente Prximo. A los pueblos oprimidos, condenados de antemano a muerte por el imperialismo, no les queda ms remedio que armarse y resistir. Estamos hablando del conflicto rabe-israel, de la guerra en Siria o Irak o de la ocupacin de Afganistn y las futuras intervenciones que se planifican. Washington enva un mensaje guerrerista que se traduce en ms dolor y sufrimiento, ms muertes y destruccin. El mundo cada da que pase ser un lugar ms inseguro e inhabitable. El odio y la venganza se encargarn de escribir la historia, una historia que se resume simplemente a la sentencia bblica del Ojo por ojo diente por diente.Desde el plpito del Capitolio el Golem Trump, el diablico ngel rubio, el sello de la bestia con descarnada severidad anuncia que desatar el Armagedn contra el terrorismo islmico. Hay que borrarlos de la faz de la tierra. La ley del karma nos dice que una accin desencadena una reaccin proporcional a la fuerza que se ejerce. La orden es matar, aplastar, eliminar todo lo que se mueva, no importa que sea poblacin civil; nios, mujeres o ancianos (todos son culpables. Ya en el cielo Yahv decidir quienes son los bueno y quienes son los malos). Este es el castigo que se merecen los enemigos de EE.UU y la civilizacin occidental hoy ms que nunca judeo-cristiana.

