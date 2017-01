"The Big Bang Theory", sitcom posmodernista

The Big Bang Theory, es una serie cmica televisiva estadounidense, actan siete personajes principales, jvenes veinteaeros, seis de ellos son cientficos, y una rubia de oficio mesera de un restaurante, estudi hasta secundaria.Esta comedia se ha convertido en importante, debido a que es una de las ms exitosas a nivel internacional, posee en promedio 12 millones de espectadores (The Big Bang Theory, 2016, p. 8) por cada episodio, el contexto del desarrollo de la misma es tecnolgico, y hace referencia a computadoras, programas de sistemas informticos, redes sociales, formulas cientficas, internet, video juegos y cmics.El 17 de diciembre de 2015 logr un promedio de 24 millones de espectadores, y se gan el derecho de aparecer en el libro de los Rcords Guinness, por ser el programa ms sintonizado de la TV en la categora live+7 (The Big Bang Theory logr Rcord Guinness 2016).En trminos generales, representa en cierta medida a la cultura de la generacin denominada millennials (19821994), sin embargo, en especfico, se enfoca a la vida cotidiana de los nerds, y sus relaciones interpersonales dentro y fuera del escenario de filmacin.La motivacin de elaborar este artculo consiste en analizar el contenido de la serie, y las causas del por qu el xito planetario de esta comedia, el propsito de analizar The Big Bang Theory es porque en nuestras latitudes geogrficas no es frecuente examinar los impactos sicolgicos, sociolgicos ni culturales en la poblacin objetivo de la serie.Entre los vacos que se identifican encontramos, que los estudios sobre esta serie son mnimos, a pesar de que el xito es gigantesco, este artculo pretende contribuir a promover un anlisis crtico sobre una de las series televisivas ms famosas.Para la elaboracin de este artculo se vieron durante seis meses episodios de la serie The Big Bang Theory, se realizaron entrevistas a personas fans de la comedia, asimismo, se pas un cuestionario a un grupo de quince estudiantes de maestra en derechos humanos de la Universidad de El Salvador, tambin se realiz una bsqueda por la web en bases de datos y repositorios de bibliotecas de educacin superior. El anlisis tiene un enfoque sociolgico.La comedia de situacin o sitcom (situation comedy), es una serie televisiva, que se desarrolla en un lugar comn donde coinciden los personajes, puede ser una sala de apartamento o de una casa, un caf, bar o restaurante, en ese punto de encuentro se desenvuelve la vida cotidiana de los personajes en un contexto informal, las relaciones interpersonales entre los actores son diferentes a causa de las caractersticas propias de cada personaje, por lo general, el tema de cada episodio de la serie es sobre la cotidianidad, los tpicos complicados tienden a banalizarlos o ridiculizarlos, y se circunscriben en la ingenuidad, bobera, sarcasmo, grandilocuencia, etc. El efecto humorstico es a menudo generado por el contexto (Bertero & Fung, 2016).La serie se desenvuelve con los mismos personajes, sin embargo, a veces hay actores invitados de forma espordica, asimismo, hay ocasiones que se vara el escenario y la comedia se realiza en el exterior, del lugar de produccin.La sitcom es una comedia que se desarrolla por temporadas, el lapso de existencia est determinado por el rating, entre las series de comedia televisivas estadounidenses ms exitosas encontramos, Alf (1986-1990), Seinfeld (1989-1998), Friends -Amigos-(1994-2004), Dos Hombres y Medio -Two and a Half Men- (2003- 2015), The Big Bang Theory -Teora del Big Bang- (2007-).Al observar las sitcoms notamos que son producciones que representan cada poca; el contenido, las caracterizaciones y los escenarios manifiestan aspectos econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos reflejados en cada episodio de la serie, estas variables tienen representacin superficial -light- y son abordadas de forma general, con el propsito de universalizarlas, para que en otros continentes no haya choque cultural con las audiencias de cada pas, y encajen de tal forma, que el televidente no perciba la diferencia, entre otras, la geogrfica y la etnolgica.El objetivo principal de las sitcoms es el entretenimiento de la audiencia, la comicidad de la actuacin de los personajes es el rol fundamental, por tanto, prima la diversin y no los fines pedaggicos.La sitcom se convierte para la audiencia en una especie de sedante porque calma, tranquiliza y disminuye el dolor existencial, causado por las crisis econmica, poltica y social.Las comedias televisivas abstraen a sus fans de la realidad nacional e internacional, adems influyen en sus audiencias a modificar o adquirir conductas, costumbres y tradiciones forneas, que no corresponden con sus respectivos entornos.The Big Bang Theory es una comedia que comenz la primera temporada en el mes de septiembre de 2007, en el ao de 2016, inici la dcima temporada, debido al xito que ha tenido; es una produccin de Chuck Lorre y la Warner Bros.La serie comenz con la historia de cuatro jvenes cientficos solteros, y una vecina con estudios de secundaria con una formacin educativa que se ubica abajo de estndar, en la medida que transcurren las temporadas se incorporan otros personajes, en particular las femeninas, que al final se convierten en novias y esposas de los cientficos.El nombre de la sitcom no indica que sea cmica, sino sobria, es decir acadmica, incluso, la letra de la cancin de la serie History of Everythig (La historia de todo), interpretada por el conjunto musical roquero alternativo humorstico canadiense Barenaked Ladies (BNL), aborda entre otros, los nombres de neandertales, galaxia, dinosaurios, estrellas, austrolopithecus, astronoma, msica, mitologa, Einstein (Ruiz, 2015). Adems, cuando se refiere a cientficos en el ideario popular se hace referencia a personas ancianas o de mediana edad, no a jvenes frikis.La serie fue hecha con un enfoque nuevo, rompi la tradicin del contenido de las comedias estadounidenses, que se han caracterizado por la superficialidad y simplicidad de la argumentacin, la caracterizacin de los personajes ha sido histricamente ingenua rozando con la idiotez.El mrito de la serie The Big Bang Theory es que conjuga de forma maestral la ciencia con la bobera, y esa combinacin se convierte en el combustible que produce la hilaridad, y es entre otros, precisamente la razn de la popularidad de la serie.Si bien es cierto, que tiene nombre cientfico, no significa que es una comedia educativa, que incita a los jvenes a devenir cientficos o emula a que los estudiantes de secundaria continen con carreras universitarias de pregrado, o a esos ltimos con estudios de posgrado.Los personajes principales son: Jim Parsons (Dr. Sheldon Lee Cooper, fsico terico), Johnny Galecki (Dr. Leonard Leaky Hofstand, fsico experimental), Kunal Nayyar (Dr. Rajesh Ramayan Koothrappali, astrofsico), Simon Helberg (M.A. Howard Joel Wolowitz, ingeniero mecnico, con maestra en ingeniera aeroespacial), Kaley Cuoco (Penny, mesera de un restaurante), Melissa Rauch (Dra. Bernadette Marian Rostenkowski, microbiloga), Mayin Bialik (Dra. Amy Farrah, neurobiloga).Los cientficos son jvenes veinteaeros, segn el libreto se trata de cuatro genios, que fueron ms que simples nerds; en los episodios de la serie cuentan ancdotas caractersticas de estas personas en los centros de estudios, por ejemplo, ser objetos de acoso fsico y psicolgico de parte de sus compaeros de estudio (bulling).Los nios genios por su adiccin al estudio los marginan y se auto excluyen de la vida comn y corriente de sus dems coetneos, por ejemplo, asistir a discotecas, realizar juergas, etc., la falta de relaciones interpersonales con individuos de su entorno, les hace difcil encajar con los convencionalismo sociales, verbigracia, no estar a la moda, conducta errtica en una reunin social, dificultad para mantener una conversacin con una chica de su edad, son personas inhibidas, por tal razn, los dems los consideran aburridos. El poderoso intelecto de los cuatro chicos contrasta notablemente con las habilidades sociales y el sentido comn de Penny (Glvez, 2014, p. 182).Los cuatro cientficos son geeks, es decir, aficionados a la tecnologa y a la informtica, alejados de los problemas mundiales de orden econmico, social y poltico, asimismo, de la realidad nacional, al principio de la serie, los cuatro residan en el mismo apartamento y trabajaban en la misma institucin, el escenario oscilaba entre la sala del apartamento y la mesa de la cafetera del centro cientfico donde laboraban.En la serie se hace referencia a frmulas de fsica, qumica y matemticas, teoras y a nombres de cientficos, con el propsito de escenificar o para que sirva de contexto a la comicidad, significa, que no es necesario una audiencia con un nivel determinado de escolaridad o conocimientos sobre fsica, qumica, astronoma o matemticas para rerse de las acciones cmicas de los actores, tampoco haber visto series de televisin de culto a la persona, jugado con videoconsolas, y haber ledo cmics. La serie tiene una carga de referentes y terminologa cientfica (Sedano & Cmitre, 2016, p. 17).Los geeks se convierten en satlites del entretenimiento tecnolgico e informtico, viven en un mundo virtual y hasta lo materializan en determinadas circunstancias cuando se visten como sus personajes cmics favoritos.El mundo gira de alrededor de los geeks, absortos en la realidad virtual y sta prevalece en importancia que la relacin con el sexo opuesto. Estos jvenes se identifican con el discurso amo tanto la ciencia como a la tecnologa, y la serie -The Big Bang Theory- nos muestra cmo desde un principio ese es su nico modo de hacer lazo (Molina, 2012, p. 5).El contenido expresado en los dilogos de los actores se convierte en una conversacin virtual con los oyentes que forman la audiencia, ms que una identificacin de parte de los fans, ocurre una apropiacin de un estilo de vida de realidad virtual, es de tomar en cuenta, que la descodificacin de los smbolos e iconos tecnolgicos y cientficos son universales en la manera de funcionar, no de sus componentes y mecanismos, porque para comprender la dinmica interna de los mismo, si se requiere cierto nivel especializado de conocimiento.Este vnculo tecnolgico y virtual, de sistemas operativos informticos, internet y de redes sociales, entre otros, es tambin la afinidad con la audiencia de los millennials, incluso, en menor medida, hasta con cierto segmento de la generacin X (1965-1981).Se da una identificacin de la audiencia con los personajes, en cuanto al individualismo, tener como hroes a personajes de la ficcin, lecturas ligeras y sin contenido literario ni cultural de los cmics, sumergirse en su mundo privado virtual y digital, tener como problemas personales insignificancias existenciales, lo rutinario de la vida que ellos llevan, etc. Los espectadores construyen una relacin particularmente estrecha e ntima con los personajes en la ficcin televisiva (Bednarek, 2012).The Big Bang Theory relativiza y trivializa la existencia humana, es un reflejo de la sociedad posmodernista, en donde los valores, las causas, las luchas por la superacin, por la construccin de un mundo mejor, son temas del pasado, de la modernidad.Los meta relatos son cosa de la antigedad, la uniformidad y la generalidad de las modas tericas, de ropa de vestir, de los convencionalismos sociales, de paradigmas e ideologas, abri paso a la individualidad y al ser raro o freak, lo comn es no seguir ninguna corriente, pero al final, la moda es que no hay patrones definidos, sino, cada persona la establece de acuerdo con sus gustos y preferencias. Las caractersticas de este tipo de personaje, alejado de los estndares tradicionales narrativos, son diversas y mltiples, pero todas ellas son propias de lo denominado como freak (Glvez, 2014, p. 177).Esta situacin en cuanto a lo freak es un comn denominador con las series televisivas estadounidenses sobre superhroes, tales como Superman, Batman, Spiderman, Flash, Linterna Verde, Arrow, etc., no obstante, ellos tratan de acomodarse a las normas, roles, estatus y hechos sociales de la generalidad, para pasar desapercibidos por las personas de su entorno.Observamos que en The Big Bang Theory cada personaje tiene su propio gusto de ponerse la ropa, la vestimenta de los personajes por lo general permanece sin cambios en las escenas (Stiefelhagen, 2012), por ejemplo Rajesh usa ropa caracterstica de un joven del Tercer Mundo de estratos sociales bajos con educacin, Howard se viste con prendas retro de los aos setentas, Sheldon como un joven corriente de clase media sin pretensiones de impresionar a alguien, Leonard sin gusto para combinar las prendas de vestir y pasadas de moda, Penny se viste a la moda como una joven comn y corriente, sin caer en la vulgaridad. Avances recientes han demostrado que la apariencia de la ropa proporciona importantes caractersticas para la re-identificacin (Weber & Buml, 2011).The Big Bang Theory es una serie cmica para el entretenimiento de los telespectadores, su objetivo principal es ser de las mejores en rating, el xito en el mercado se mide por las ganancias que genera, su nicho objetivo es la poblacin entre los 18 y 45 aos.Por lo general, las sitcoms no tienen como propsito formar ni educar a su audiencia, sino alejarla y abstraerla de su realidad personal, nacional e internacional, que los treinta minutos que dura el episodio tengan un efecto narctico, para que no sientan el dolor de la crisis existencial, pierdan la sensibilidad con las injusticias y la conciencia del entorno, es decir, las sitcoms tienen efecto anestsico.The Big Bang Theory tambin tiene un efecto espejo de la nueva generacin, los millennials son la nica en su gnero que se encuentra inmersa en los dispositivos electrnicos y globalizada, las caractersticas sociolgicas que se atribuyen a este segmento de la poblacin son las manifestaciones de las relaciones interpersonales que se dan entre los personajes de la serie.En la serie se da una especie de caricatura de hibridacin cultural producida por las interacciones entre un indio (Rajesh Ramayan Koothrappali), un judo (Howard Joel Wolowitz), los dems personajes son anglosajones provenientes de la clase media estadounidense.En algunos episodios ocurren escenas de racismo que hacen referencia a Rajesh y de homosexualidad en alusin a la relacin de amistad entre Rajesh y Howard, asimismo, al estereotipo de Penny la rubia bella cabeza hueca, pero son ubicadas en un contexto de ridiculez que raya en la comicidad, por tanto, el efecto negativo se disipa con la risa.Es importante analizar las series televisivas que a diario se observan, para determinar y descodificar los smbolos lingsticos, de vestido, de gesticulacin, de interacciones sociales y de escenarios, etc.Entre las limitaciones que encontramos para realizar este artculo es la escasa informacin acadmica sobre estos productos enlatados que se distribuyen y transmiten a nivel internacional.Bednarek, M. Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.