Estados Unidos no cambia sus agresiones contra Cuba

Martianos

Quizs para algunos, la divulgacin de noticias sobre la firma de varios memorandos de entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, unido a la reciente decisin del presidente Barack Obama de revocar la poltica de pies secos-pies mojados, pueda confundir y hacerles una falsa imagen de que los Estados Unidos han variado su lnea subversiva contra la Revolucin cubana. Nada ms lejos de la verdad.

Por supuesto que la buena convivencia es importante y necesaria para vecinos tan cercanos, pero nadie puede llamarse a engao con respecto a los propsitos que persigue el gobierno estadounidense con esas acciones, que no son otros que cambiar de tctica para lograr su viejo sueo: destruir el socialismo.

Nunca se podr olvidar que no haba triunfado la Revolucin cubana y ya en el Consejo de Seguridad Nacional se analizaba por el presidente D. Eisenhower y el director de la CIA, Allen Dulles, cmo evitar la victoria de Fidel Castro, y que la llamada Ley del Embargo se aprob precisamente por no estar ellos de acuerdo, con el rumbo socialista que el pueblo cubano haba decidido en abril de 1961. Por tanto, sus propsitos se mantienen con total vigencia.

Una prueba ms que fehaciente es la reciente decisin de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) , del Departamento del Tesoro, de imponer multas ascendentes a 10 mil y 955 mil 750 dlares, a la organizacin no lucrativa Alianza para una Poltica Responsable hacia Cuba (ARCPF, en ingls) y al banco canadiense Toronto Dominion (TD), por violar las regulaciones del criminal Bloqueo econmico, comercial y financiero, las que persisten con el fin de evitar la satisfaccin de la necesidades del pueblo por parte del gobierno comunista.

Cada vez ms se palpa que Washington no tiene intenciones de aflojar la cuerda para que mejore la economa interna, con la pretensin de que Cuba se vea obligada a ejecutar los cambios internos que desean, para ir desmontando el socialismo paulatinamente, como expresara el comunicado de la Casa Blanca del 17/12/2014, al asegurar:

La administracin continuar implementando programas de EE.UU. enfocados en promover el cambio positivo en Cuba, y fomentar reformas en nuestro compromiso de alto nivel con los funcionarios cubanos. Al final, los cubanos conducirn las reformas econmicas y polticas.

Los cambios introducidos en nuestra nueva poltica potenciarn an ms nuestro objetivo de empoderar al pueblo cubano.

Nuestros esfuerzos se enfocan en promocionar la independencia de los cubanos para que no tengan que depender del estado cubano.

Como demostracin de que esos lineamientos se cumplen al pie de la letra, a la par que continan imponiendo sanciones con alcance extraterritorial, a los que osen desobedecerlos y ayuden a la economa de la Cuba socialista, firman acuerdos con La Habana en materias que le son muy favorables a ellos, pues ninguna pone en peligro las acciones subversivas que desarrollan contra la Isla, las que permanecen inalterables.

Desde el restablecimiento de relaciones diplomticas el 17/12/2014, Estados Unidos ha multado a 11 entidades (7 estadounidenses y 4 extranjeras) por valor de 2 mil 843 millones 623 mil 359 dlares, siendo el presidente Barack Obama el que ms persecucin ha desarrollado en ese sentido, al imponer durante sus dos mandatos (2009-2016), 52 multas por violaciones de los regmenes de sanciones contra Cuba, por un valor total de 14 mil 404 millones 358 mil 605 dlares.

De ah la importancia de infrmale a los cubanos, y al mundo, el verdadero rostro del imperio que se esconde tras el aparente cambio de poltica, para no perder nunca la honra que se ha vivido y mucho ms ahora que los que pretendan emigrar por motivos econmicos no podrn hacerlo de forma ilegal, porque como dijera Jos Mart: la pobreza pasa, lo que no pasa es la deshora que con pretexto de la pobreza suelen echar los hombres sobre s.

Arthur Gonzlez especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.



Fuente: http://martianos.ning.com/profiles/blogs/estados-unidos-no-cambia-sus-agresiones-contra-cuba-por-arthur



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.