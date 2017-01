La desigual lucha contra la credulidad: cosmovisin y ciencia

A veces parece que el progreso cientfico-tcnico no va a la par con el mejoramiento de la capacidad mental de los seres humanos.

(Salvador Reguant)





Hay que agradecer siempre toda experiencia comunicativa en la que se ejercite la inteligencia. Nada ms estimulante a mi modo de ver que el intercambio de ideas a travs de un dilogo racional entre personas a las que no anima a conversar otro inters que el incremento del conocimiento y el progreso en una lcida comprensin de la realidad. Por eso, vaya por delante mi agradecimiento a Granada Laica y al Seminario Galileo Galilei por haber organizado un ciclo de conferencias en torno al conocimiento, la racionalidad y el laicismo.

La segunda de las conferencias, a la que tuve la oportunidad de asistir, fue pronunciada por los profesores de qumica y doctores Juan de Dios Jimnez Valladares y Carlos Sampedro Villasn. Su exposicin fue una reflexin sobre la situacin y el valor actuales del pensamiento cientfico en confrontacin con las creencias que se mantienen al margen de l, bajo el muy explcito ttulo de Credulidad y conocimiento cientfico. Una Lucha desigual. Su contenido estaba montado a partir de la actitud de la sociedad actual respecto de su receptividad a un modo de afrontar el conocimiento de la realidad tan exigente en rigor lgico y objetividad como el cientfico. Ello explicara en parte a decir de los ponentes la incoherente actitud mayoritaria respecto a la ciencia, y que se podra condensar en el hecho indiscutible de que ciertamente es valorada, pero poco y mal conocida. Eso s, la ndole de su valoracin habra que analizarla ms detenidamente, ya que sera menester ponderar hasta qu punto es su producto prctico es decir, la tecnologa el apreciado, ignorando sus logros tericos. Pasando por alto esta deriva de la cuestin asociada a la tecnologa que por s misma merece reflexin aparte, segn los conferenciantes, el conocimiento que producen las ciencias no sera atractivo para el gran pblico dado que no ofrecen una cosmovisin definitiva y completa. Las ciencias se limitan, disciplinada y metdicamente, a explicar problemas bien definidos a partir del planteamiento de preguntas productivas (no se explicit este concepto, por cierto; pero entendamos que la pregunta productiva es la que potencialmente da lugar a una respuesta bien definida y susceptible de falsacin ). De modo que, atenindonos a lo dicho, no sera el propsito de las ciencias el ofrecer una cosmovisin que tuviese por objeto dar una respuesta integrada a las cuestiones trascendentales del estilo de de dnde venimos, quines somos y a dnde vamos.

Me produce rechazo, intuitivamente, la negacin tan taxativa de que las ciencias no tienen por objeto ofrecer una cosmovisin definitiva y completa. Cuando analizo intelectualmente esta primera reaccin, me viene a la memoria una de mis primeras lecturas como estudiante primerizo en la facultad de filosofa. Me refiero a la obra de Alexandre Koyr titulada Del mundo cerrado al universos infinito , todo un clsico de los estudios sobre historia de la ciencia publicado por primera vez en 1957, en el que se expone con una claridad no exenta de rigor la transicin de la cosmovisin medieval a la moderna entre los siglos XVI y XVII, lo que Thomas Kuhn , aos despus, categorizar como cambio de paradigma en su obra, tambin principal en la filosofa de la ciencia, titulada La estructura de las revoluciones cientficas .

Con el tiempo, y conforme he ido madurando intelectualmente y acumulando lecturas tanto del mbito cientfico como del filosfico, no he hecho sino confirmar desde mi modesto juicio el anlisis que Koyr plasma en su mencionado libro y del que aqu recojo una muestra mediante la cita que sigue: Es posible describir aproximadamente esta revolucin cientfica y filosfica [la que transcurre entre los siglos XVI y XVII] (...) diciendo que conlleva la destruccin del Cosmos; es decir, la desaparicin, en el campo de los conceptos filosfica y cientficamente vlidos, de la concepcin del mundo como un todo finito, cerrado y jerrquicamente ordenado, (...), ese Cosmos se ve sustituido por un universo indefinido y aun infinito que se mantiene unido por identidad de sus leyes y componentes fundamentales y en el cual todos esos componentes estn situados en un mismo nivel del ser. Todo esto, a su vez, entraa que el pensamiento cientfico desestima toda consideracin basada sobre conceptos axiolgicos. como son los de perfeccin, armona, sentido y finalidad, as como, para terminar, la expresa desvalorizacin del ser, el divorcio del mundo del valor y del mundo de los hechos.

Y, sin embargo, habra cientficos profesionales que, no obstante, rechazaran en todo o en parte el contenido de esta cita; que creen, aun siendo sostenedores de las verdades que constituyen su saber cientfico, en un universo en el que se confunden valores y hechos. Esta mirada contrasta con la cosmovisin que se transluce de cuantos pronunciamientos recibimos de alguien como Richard Dawkins, para el que el paradigma evolucionista conlleva ciertamente toda una cosmovisin en la que no cabe un modelo teteolgico de los sucesos, y en la que la percepcin del lugar que ocupa el ser humano en ella queda al margen de cualquier contaminacin axiolgica.

S, ciertamente el trabajo cotidiano, silencioso y paciente de los cientficos, el que no salta a los titulares de la prensa o de las pginas populares de internet, sino que suele ser plasmado en las revistas cientficas especializadas que slo leen los profesionales del gremio, tiene que ver con esas, en su mayora, modestas preguntas productivas que nacen de la honestidad intelectual y la pasin por saber que es el corazn de la actividad cientfica. Pero, acaso se la traiciona cuando, a partir del conjunto de sus logros, y mediante un esfuerzo de sntesis comprometido con el humano esfuerzo de bsqueda de la verdad, animado por el deleite en el conocimiento de la realidad, se compone una sntesis congruente y con vocacin de objetividad de todo lo que es, y se deduce lo que es consecuente responder a las preguntas trascendentales?

Y esto no es un vicio de los filsofos de flojo pensamiento, sino un ejercicio por el que abogan cientficos de la talla de Edward O. Wilson , como queda claro en libros suyos como Consilience. La unidad del concocimiento y La conquista social de la Tierra. Estoy con el Carl Sagan de la serie de televisin pionera en la divulgacin cientfica, de gran valor artstico a la par que rigurosa, Cosmos , y del libro martillo de la credulidad posmoderna El mundo y sus demonios , en el reconocimiento de la urgente necesidad de la construccin de una cultura cientfica popular integrada en lo que tradicionalmente se ha tenido por cultura, y que jams ha incluido las aportaciones de las que se suele reconocer como ciencias (fsica, qumica, biologa, matemticas...) para de esa manera constituir el ncleo duro de una forma de pensamiento exigente con las creencias, una forma de pensamiento que funcione efectivamente como contencin en todos los frentes, no slo el elitista de la academia y de los mbitos profesionales de la investigacin especializada, sino tambin el ordinario de la gente corriente en los distintos contextos en los que se desenvuelve la diversidad de sus actividades. Porque tampoco hay que soslayar el hecho de que la condicin de cientfico profesional sin ms no vacuna a quien la disfruta contra el virus de la irracionalidad como ya advirti Sam Harris en su libro El fin de la fe. La ciencia, en consecuencia, como arma que puede ser enormemente poderosa ha de administrarse democrticamente, para lo que se precisa necesariamente la vigorosa implantacin social de esa cultura cientfica. Como escribi en 1877 William K. Clifford , matemtico y filsofo ingls (ay, cuntos casos en la historia en los que se da esta doble condicin) en su hermossimo ensayo an no traducido que yo sepa al castellano The ethics of belief : No son nicamente los principales de los hombres, estadistas, filsofos, o poetas, los que se hallan ligados a este deber para con la humanidad. Cada hombre sencillo que intercambia opiniones cada da en la taberna de su pueblo puede contribuir a aniquilar o mantener con vida las fatales supersticiones que paralizan a su especie. Cada esforzada esposa de obrero puede transmitir a sus hijos las creencias que salvaguardan la integracin social, o las que la hacen aicos.

Para que el hombre sencillo (rustic dice Clifford en el ingls original) est en disposicin de combatir la credulidad no basta con el trabajo especializado y valiossimo, pero desconocido e incomprendido para la mayor parte de la ciudadana, de los cientficos profesionales, exquisitos especialistas en sus cada vez ms reducidos y acotados mbitos de investigacin. Se requiere buenos divulgadores de la ciencia y practicantes del pensamiento racional y escptico, ya sean periodistas, filsofos, profesores o mismamente cientficos; sobre todo, cientficos que han de abandonar a ratos sus torres de marfil como un deber que ha de tenerse por constitutivo de la propia tica cientfica. En esta tarea cabe tejer legtimamente una cosmovisin que se alimente de las aportaciones de los diversos campos activos de investigacin, sujeta, por tanto, como el propio mtodo cientfico exige a permanente y rigurosa revisin, pero que es irrenunciable si se quiere competir en el espacio de las creencias compartidas por el comn de la ciudadana en el mbito poltico de las democracias modernas y, por ende, laicas. Si se renuncia al trabajo de composicin de una intelectualmente honesta cosmovisin cientfica se deja el campo libre a aquellas carentes de todo fundamento cientfico, con los peligros que de ello se derivan asociados al fanatismo y al sectarismo. Para ello es menester la conformacin de un lenguaje accesible a las personas que nunca las desconecte de la realidad objetiva y de su mundo de significados. El mismo Carl Sagan da pautas para ello en el mencionado El mundo y sus demonios, y asegura, en consonancia con las ideas de Clifford: En todos los usos de la ciencia, es insuficiente incluso peligroso generar slo una pequea casta de profesionales, altamente competente y bien pagada. Adems, hay que disponer de una comprensin fundamental de los logros y mtodos de la ciencia a gran escala.

