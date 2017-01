Basta ya de censura!

La historia de la censura es la historia del poder. En el mundo contemporneo la censura es algo sofisticado y mucha ms poderosa que lo ha sido nunca, pese a las miles de afirmaciones en favor de la libertad de expresin contenidas en las declaraciones de derechos humanos y en las constituciones. La censura de hoy no es la censura decimonnica del funcionario en manguitos que tachaba en negro las galeradas de los peridicos. Esa censura, que todava persiste en algunos pases, ha desaparecido en la mayor parte del mundo desarrollado. En la actualidad la censura se ejerce de mil maneras, es una censura que tiene su origen en el control de los medios de comunicacin de masas por unas pocas empresas, en el abuso de los derechos de autor, en la uniformidad y eliminacin de la reflexin personal y el pensamiento de crtico y tambin en el silencio. La mejor censura es no informar de lo que puede desestabilizar el status quo. Hoy la censura tiene un mbito internacional y en tiempo de guerras se convierte, la informacin, en un campo de batalla.

Por su puesto que la censura se ejerce hoy de manera contundente sobre las personas que se dedican a la actividad periodstica y de comunicacin. El despido es el mejor arma. Los y las periodistas ya saben que es lo que tienen que hacer y sobre todo hasta dnde pueden llegar. Saben que no pueden trasgredir los lmites establecidos por el editor. George Bataille pensaba que el principio del erotismo se apoyaba en la trasgresin de alguna prohibicin. Por eso uno encuentra ms atractiva la informacin analtica editada en medios minoritarios que en los medios de gran audiencia.

En Espaa la censura todava tiene algo de decimonnico. Por supuesto que la censura comercial, la del control de los medios y del negocio de la comunicacin es la fuerte pero todava persiste una censura burda y decimonnica. Y es paradjico que se quiera censurar a palos la libertad de expresin en la era digital. Puesto que es imposible controlar lo que se dice en las redes sociales, lo que se hace es castigar para ejemplarizar. Los procesamientos y condenas ltimas del concejal Zapata o Rita Maestre y otros, de los cantantes Pablo Hasel, Zurrapa o Strawberry son algunos ejemplos. El caso de Zapata fue an ms vergonzoso ya que se le oblig, desde su propio partido, a realizar un arrepentimiento pblico de algo que, en verdad, no estaba arrepentido ni lo tena porque estar. Lo mismo ocurri con Rita Maestre quien tambin realiz el escarnio del arrepentimiento pblico nada ms y nada menos que ante el mismsimo arzobispo Osoro. La relacin de Ahora Madrid y la libertad de expresin es preocupante ya que siendo un nuevo partido que debera pulsar por una mayor democracia est teniendo actuaciones inquietantes. En el asunto del encarcelamiento de la compaa de Titiriteros, Titiriteros desde abajo, la actitud de Ahora Madrid y su concejal de cultura Celia Meyer, flanqueada por la alcaldesa Manuela Carmena, fuer vergonzosa. Se personaron como acusacin contra la compaa y pese a la humillacin sufrida por los titiriteros de ser encarcelados, el comportamiento de stos fue ms que ejemplar ya que prefirieron no daar la imagen de Ahora Madrid. Pero es evidente que Ahora Madrid, como hacen otros partidos, se pliegan al redito electoral de imagen de partido duro, autoritario y responsable.

Mencin aparte merece el reciente procesamiento de jvenes annimos por decir lo que piensan en las redes sociales digitales; es el caso de la joven Cassandra, donde el fiscal pide ms de 2 aos de crcel por enaltecimiento del terrorismo por realizar bromas con la muerte de Carrero Blanco. El asunto es tan surrealista que hasta la nieta del almirante ha salido a la opinin pblica mediante un inteligente artculo sealando el despropsito de este tipo de acusaciones. En realidad estas acusaciones no son ms que avisos para navegantes.

La detencin y encarcelamiento de sindicalistas y activistas por realizar protestas sociales como el caso del lder sindical Andrs Bdalo, el joven Alfon o el profesor Domingo Alczar, raya ya el estado de excepcin. Son casos muy peligrosos ya que lo que se pretende es criminalizar la protesta social sin ms y por tanto limitar la libertad de manifestacin. La ley mordaza es la culminacin de la criminalizacin de la libertad de expresin

Toda esta tipologa de limitaciones a la libertad de expresin o manifestacin es posible porque todava persisten en las leyes y en el cdigo penal unas tipificaciones que permiten una una censura burda y decimonnica de palo y tentetieso.

Estas tipificaciones se justifican, por parte del Estado autoritario, por unas supuestas exigencias:

exigencias de la seguridad interior y lucha contra el terrorismo

exigencias del mantenimiento del honor de las instituciones pblicas y en particular de la Corona

exigencias derivadas del mantenimiento del orden publico incluyendo el mbito ciberntico

exigencias derivadas del delito de blasfemia hoy enmascarado en las ofensas al sentimiento religiosos

En realidad son justificaciones para imponer legislaciones de excepcin, que trasgreden las libertades y derechos fundamentales de las personas, legislaciones tpicas de estados autoritarios que pisotean las libertades individuales y la libertad de conciencia en favor de un supuesto inters general.

La lucha contra la censura y la libertad de expresin es consustancial al mantenimiento de un mbito pblico libre. La exigencia, por ejemplo, del mantenimiento de los delitos de blasfemia-enmascarados en las ofensas de los sentimientos religiosos- supuestamente para proteger la religin indica que vivimos en una sociedad culturalmente atrasada y muy autoritaria. Cmo es posible que la crtica a la religin o a la mofa te pueda llevar a la crcel? Es curioso que la iglesia catlica, que ha tenido por siglos a las mujeres secuestradas, humilladas y ofendidas, siga presionando a nuestros polticos para que en el cdigo penal persistan estos delitos de blasfemia.

La sociedad ya no tolera que por pulsar un cursor digital y enviar un mensaje de 133 caracteres te condenen a ms de un ao de prisin, mientras que programas de televisin basura que embrutecen masivamente reciben premios de honor.

Basta ya de censuras! La libertad de conciencia significa mantener una plena libertad de expresin y manifestacin.

