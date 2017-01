Todo vale contra Unidos Podemos?

cua

Da 22 de enero, primera pgina del digital de El Pas: Errejn fuerza a Iglesias a cerrar el paso a una fusin de Podemos e IU. Ante la rotundidad del titular, entramos en el artculo. La supuesta base del mismo es que en el documento organizativo de igo Errejn, se dice que la fusin con cualquier otra fuerza poltica requerira los dos tercios de los afiliados de Podemos. Hasta ah, todo. Seguimos buscando pistas y no las encontramos. Ningn dirigente de IU, ningn dirigente de Podemos ha hablado de una posible fusin orgnica entre las dos formaciones y, mucho menos, como tema de la asamblea congresual de Podemos.

Habra que encontrar una conexin entre el documento de Iigo Errejn con el contundente titular del peridico El Pas. Lo nico que puede asociarse lejanamente a esto es un acto de integrantes de Unidos Podemos ms las confluencias celebrado en Madrid el da anterior. Alberto Garzn defendi la necesidad de proseguir con fuerza en la unidad electoral de IU con Podemos. Cosa parecida dijeron Xavi Domnech y Yolanda Daz. El carcter distendido y el tono unitario llev a Garzn a reconocer que hay gente que no sabe si l es de IU o de Podemos, cosa que le pareca bien. Pablo Iglesias concluy reafirmando la necesidad de profundizar en la convergencia ya lograda y que la prxima asamblea de Podemos sera tambin un avance unitario, no solo en Podemos sino en la construccin de una alternativa slida a la derecha y a las polticas de la derecha.

Qu tiene que ver todo esto con el titular de El Pas? Nada. Es una burda manipulacin tpica de la prensa amarilla que no tiene otro objetivo que erosionar poltica y electoralmente a Podemos e intentar marcar su agenda pblica. En la historia de El Pas y de PRISA no es algo nuevo. Lo que sorprende es la virulencia, la baja calidad periodstica y la falta de argumentos serios para poder influir decisivamente en el debate de la formacin morada. Es el mismo estilo y los mismos procedimientos empleados ya con el PSOE de Pedro Snchez. No quiero decir que entre El Pas y el sector de igo Errejn haya una coordinacin ni, mucho menos, complicidad, simplemente se trata del ensimo intento de romper Podemos y daar electoralmente a una formacin poltica que impide que la crisis del rgimen se cierre en el sentido y orientacin que marcan los poderes fcticos.

Siempre hay que sacar lecciones de los que mandan y no se presentan a las elecciones. Marcan el camino y nos desvelan sus tcticas y maniobras. Nadie se ha planteado en serio una fusin entre Podemos e IU. Sin embargo, merece la pena preguntarse el por qu se dicen determinadas cosas y se escriben determinados editoriales. Lo primero y fundamental, molesta la unidad, el gran frente amplio construido en torno a Podemos y sus dirigentes. Se trata de la mayor unidad poltica construida en Espaa desde el tiempo del Frente Popular. Una fuerza poltica que tiene capacidad de veto y bloqueo de una restauracin en marcha y que sigue provocando un enorme caudal de esperanza y de ilusin poltica. Unidos Podemos ha venido para quedarse y, hay que subrayarlo yo lo hago muchas veces- contra corriente de una Europa que ve la ruina de la socialdemocracia, la desaparicin de la izquierda social y poltica y la emergencia de populismos de derechas. En una Europa as, en Espaa crece una formacin poltica y se desarrolla con posibilidades reales de ser alternativa de gobierno y de poder. Los poderes de aqu y de all harn todo lo posible para debilitarla, dividirla y romperla en mil pedazos. Si se me permite, soy un viejo nostlgico, se trata de lucha de clases en sentido estricto, que tiene en su centro la disputa por el poder poltico.

Sin embargo, este pseudo debate provocado por el peridico El Pas seala que la lucha por una agenda propia es siempre una seal de autonoma y de construccin en serio de una hegemona nacional-popular. La cuestin de la unidad, de la construccin de un bloque popular y democrtico alternativo debera de ser un elemento central en nuestras discusiones, no un nuevo instrumento para generar ms confusin y crear un mal ambiente con unos aliados que estn dando muestras de lealtad y prudencia en momentos nada fciles para Podemos. Poltica de unidad, construccin de slidas alianzas sociales y polticas, organizacin de poderes sociales son los elementos bsicos de una estrategia que tiene en su centro la transformacin del pas. El problema se podra plantear del siguiente modo: en el sur de la UE, en el marco de los tratados existentes, con las polticas econmicas austeridad ligadas al euro, un gobierno democrtico popular, populista de izquierdas o como se quiera llamar tendra un margen de maniobra estrecho y siempre en disputa, interna y externa. Cmo ganar autonoma macro econmica, capacidad para intervenir en serio en los mercados y defender el Estado social? Sin un contrapoder social capaz de constituirse en sujeto activo, en poder constituyente del cambio poltico y econmico, ste difcilmente llegar. Por eso, la unidad es siempre decisiva, una unidad que vaya ms all de lo exclusivamente electoral, que se concrete programticamente y que haga posible unidad de accin. Hablar de fusin entre Podemos e IU es un modo de eludir el verdadero debate y confundirse de fase y de pas.

Despus de febrero, viene marzo. Pase lo que pase en Vistalegre II habr una direccin legtima y una poltica colectivamente aprobada. Comenzaremos un ciclo poltico-electoral largo y complejo. El PP va a seguir siendo el eje de la restauracin poltica. A su vez, tendrn que volver a levantar el PSOE e impedir la hegemona de Podemos en la izquierda. El rgimen necesitar la unidad de sus fuerzas fundamentales y entrar a fondo en el llamado problema cataln. Podemos deber seguir siendo el perno de una amplia poltica de alianzas que ser difcil de gobernar, que requerir pericia y mucha inteligencia. Si queremos realmente derrotar a la derecha y a sus polticas, hay que seguir fortaleciendo a los sujetos sociales, potenciando el conflicto, construyendo unidad desde abajo, cualificando mejor nuestro trabajo institucional para ser capaces de ofrecer un proyecto de pas solvente, alternativo y posible. Esta es la tarea decisiva; lo dems, manipulaciones del poder.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/cartaalamauta/2017/01/24/todo-vale-contra-unidos-podemos/587



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.