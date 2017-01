El peridico Crnica Popular presenta el suplemento Es la hora de la III Repblica en Valencia

Repblica significa que la democracia pertenece al pueblo

Los valores republicanos tal como hoy los conocemos- se despliegan a partir de la Revolucin francesa, aunque la idea de fraternidad se incorpore aos despus, en el prembulo de la constitucin francesa de 1848; sin embargo la idea de igualdad no existe hoy en Espaa: la jefatura del Estado monrquica- es la primera institucin en impedirlo. Las palabras de la historiadora Mara Rosa de Madariaga en la Librera Primado de Valencia justifican la actualidad del suplemento Es la hora de la III Repblica, recientemente publicado por el semanario digital Crnica Popular. Nacido en septiembre de 2011 desde la izquierda y para la izquierda, Crnica Popular se declara independiente de empresas, partidos polticos y sindicatos. El equipo de colaboradores se caracteriza por una composicin mixta: veteranos de la resistencia contra la dictadura y jvenes indignados que se esfuerzan por dar voz a la plural izquierda transformadora.

Los dos monogrficos anteriores se dedicaron a los crmenes del franquismo y al 40 aniversario del golpe de Pinochet en Chile. A lo largo de 176 pginas y ms de una veintena de artculos, el nuevo suplemento incluye reflexiones sobre la II Repblica, como las del hispanista Paul Preston, el catedrtico de Historia Contempornea de la Universidad de Oviedo, David Ruiz (Balance de la II Repblica (1931-1936); el investigador y exmagistrado Juan Jos del guila (Teora y praxis de la jurisdiccin militar: las contradicciones de los gobiernos de la II Repbica); la presidenta de la Asociacin Descendientes del Exilio Espaol, Pilar Nova Melle y el catedrtico de Derecho Internacional Privado, Pedro Pablo Miralles Sangro (La sentencia condenatoria a Alfonso XIII por alta traicin). Integran el grueso de la publicacin las propuestas para la III Repblica, con las colaboraciones de la escritora Rosa Regs; el economista Pedro Montes; la abogada y escritora feminista Lidia Falcn; el profesor de Sociologa en la Universidad Complutense, Armando Fernndez Steinko; el ingeniero y socilogo Jos Daniel Lacalle; el periodista Rodrigo Vzquez de Prada o el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

En la presentacin del suplemento en la Librera Primado, Mara Rosa de Madariaga destaca la actualidad de una octavilla con los Diez Mandamientos Republicanos, editada el 31 de mayo de 1931 en la imprenta Gutemberg de Guadalajara. Adems de propagar principios como la instruccin, el trabajo, vivir con honestidad o proteger al dbil, el declogo incluye un ltimo mandato en el que se centra la historiadora: No procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno. La escritora y miembro del Consejo de Redaccin de Crnica Popular llama la atencin sobre la fluctuacin de principios y valores segn las pocas: El escndalo de una pseudo-ruleta trucada que supuso la ruina del Partido Radical y la dimisin de Lerroux en septiembre de 1935, parece un inocente juego de pillos en comparacin con lo que vivimos hoy. Otro legado que debera asumir la III Repblica es la defensa de la paz, que figuraba en el artculo sexto de la constitucin de la Segunda Repblica Espaola: Espaa renuncia a la guerra como instrumento de poltica nacional.

Sobre las recientes mutaciones en la corona (un muchacho joven que se casa con una plebeya), Mara Rosa de Madariaga las califica como maquillaje para dar una imagen de modernizacin. Sostiene asimismo que durante la Transicin, la gente aspiraba a una democracia, aunque fuera imperfecta. Exceder los marcos establecidos en la poca por las lites? Es cierto que haba un peligro de ruido de sables. Sin embargo, han pasado ya cuatro dcadas de aquello. Recuerda que el expresidente Surez reconoci a la periodista Victoria Prego, en una entrevista del ao 1995, que las encuestas auguraban una derrota de la opcin monrquica frente a la Repblica en un eventual referndum. En uno de los artculos del monogrfico, Mara Rosa de Madariaga asimila Repblica a democracia que pertenece al pueblo, por lo que resultara impropio aplicar el trmino a dictaduras como la de Salazar en Portugal (aunque se tratara formalmente de una Repblica portuguesa) o a las implantadas en Amrica Latina. Lamenta tambin que la izquierda espaola no haga suya esta batalla, pues slo IU defiende abiertamente la Repblica; Podemos no quiere problemas y en el PSOE, los dirigentes o defienden la monarqua o no se mojan, al contrario que buena parte de las bases.

No hemos de olvidar que hubo en Espaa una pre-transicin, subraya el escritor y periodista Alfons Cervera en el acto de presentacin. Se refiere a que en los aos 50 el PCE apost por la reconciliacin, y tambin al viraje del PSOE en el Congreso de Suresnes. Entonces ya se empieza a no nombrar a la bicha, a la cosa, a la Repblica, que resulta silenciada durante la Transicin, resalta el actual colaborador de Eldiario.es y autor de novelas como Otro Mundo o Las voces fugitivas. Ya en el periodo democrtico, la II Repblica se contina invisibilizando en la educacin, la literatura y los medios de comunicacin, lo que, a juicio de Cervera, implica riesgos serios: recordar la II Repblica a partir de mitos o como operacin de nostalgia. A ello se agrega la enorme fortaleza del adversario, es decir, la facilidad del poder para integrar lenguajes y discursos. A veces nos falta agilidad y nos pillan a traspi; Por qu no afirmamos que no es anticonstitucional colgar la tricolor republicana, cuando la equiparan a la bandera espaola con el guila?, se pregunta Alfons Cervera.

Otear el paisaje meditico, artstico y literario puede llevar a la desazn. Lo tenemos muy difcil. El autor de un ciclo de novelas sobre la memoria histrica pondera el trabajo de historiadores crticos como Francisco Espinosa, forzados a ir por libre. Dnde puede contestar a escritores del consenso como Cercas, Trapiello o Jordi Gracia?. Responde el mismo Alfons Cervera: En peridicos digitales como Pblico o eldiario.es, que no poseen grandes editoriales por lo que la desigualdad de condiciones es tremenda. En ese contexto, propone centrar la atencin en historiadores que puedan cuestionar las verdades oficiales, como Carme Molinero o Julin Casanova. A pesar de la (desfavorable) correlacin de fuerzas, el autor de Maquis y El color del crepsculo piensa que resulta fundamental mencionar a la bicha (la III Repblica); y persistir porque el sistema siempre encontrar razones para postergar el debate: supuesta reapertura de pasados conflictos, evitar una involucin democrtica, la existencia de otras necesidades perentorias Cita como ejemplo a Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, que el pasado 14 de abril iz la bandera republicana en el balcn del Ayuntamiento y defendi en una carta al da siguiente la legalidad de la iniciativa. Adems la Repblica no da votos, y vivimos en una democracia de urnas, remata el periodista valenciano.

El suplemento de Crnica Popular incluye una entrevista al historiador Paul Preston, autor de obras como El holocausto espaol o El final de la guerra, en la que advierte sobre las explicaciones simplistas: Sin el apoyo popular del cual gozaban la CEDA y la Comunin Tradicionalista y del que iba a gozar la Falange una vez iniciado el golpe militar, ste no podra haber triunfado. El historiador David Ruiz Gonzlez subraya que pese al contexto econmico que se encontr la II Repblica la crisis de 1929 empezaba a causar estragos en Occidente-, se construyeron 17.000 escuelas de enseanza primaria y miles de maestros no slo recibieron formacin en las modernas metodologas, sino que se les retribuy muy dignamente. Mujer de letras y exdirectora de la Biblioteca Nacional, la escritora Rosa Regas recuerda con una pincelada econmica lo que supuso la dictadura: el PIB de 1936 no volvi a alcanzarse en Espaa hasta finales de la dcada de 1950. De qu lado se posicion el mundo del poder y el dinero? Pedro Pablo Miralles Sangro pone el ejemplo de Alfonso XIII, que en 1937 don un milln de pesetas de la poca a los sublevados. La cifra, aade el catedrtico de Derecho Internacional Privado, es muy inferior a la aportada por los prceres econmicos desde antes del golpe militar.

En el bloque propositivo, el exsecretario general del PCE, Francisco Frutos recuerda el artculo sexto de la Constitucin republicana y defiende la conversin de las bases militares de Rota, Morn, Zaragoza, Madrid, Valencia y Albacete en bases para la paz y el desarrollo de los pueblos empobrecidos o destruidos por la guerra. El doctor en Filosofa e investigador del CSIC, Lorenzo Pea, alerta sobre la potestad moderadora de las monarquas; sta puede transformarse en ejecutiva, como sucedi en Blgica con la ocupacin alemana de 1940 o el aval a golpes de estado militares en Espaa (1923), Italia (1922), Tailandia o Grecia. El catedrtico de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Francisco J. Bastida, aboga por un pacto federal. Por el contrario, el profesor de la Universidad de Segovia, Juan Pablo Mateo, seala que la repblica unitaria ha de ser el modo de articulacin territorial y organizacin poltica del movimiento obrero. El profesor de Didctica, Francisco Javier Dez apunta, sobre el modelo educativo republicano, que ste no puede ser neutro. El economista Pedro Montes considera que la recuperacin de la soberana econmica es indisociable de la II Repblica. Adems, Francisco Delgado escribe sobre el laicismo necesario y Lidia Falcn pide el cumplimiento de las penas de prisin a los condenados por la violencia contra mujeres y nias, aunque sean inferiores a dos aos.

