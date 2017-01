Entrevista de Nodal a Guillaume Long, canciller ecuatoriano

Vamos a romper con la tendencia de reveses electorales en la regin

NODAL

A poco menos de un mes de las elecciones presidenciales en Ecuador, el canciller Guillaume Long se muestra confiado en un triunfo que garantice la continuidad de la Revolucin Ciudadana y adems signifique un reimpulso para las fuerzas progresistas de Amrica Latina. En esta entrevista, tambin se refiere al dilogo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN del que Ecuador es anfitrin y garante-, a las polticas extractivistas y explica por qu el cambio de escenario poltico que atraviesa la regin no significa una vuelta al neoliberalismo de dcadas pasadas.

En un artculo reciente, el socilogo Atilio Boron analiza que un triunfo de Alianza PAIS podra significar un reimpulso, una contraofensiva del espacio progresista en Amrica Latina. Siente que el proceso ecuatoriano puede jugar ese rol en este momento tan complejo para la regin?

Creo que s, es fundamental para el Ecuador y tambin para las fuerzas progresistas de Amrica Latina que tengamos un triunfo, y un triunfo contundente, el 19 de febrero. Ya necesitamos una buena victoria electoral en la regin. Es fundamental y creo que el Ecuador va a estar a la altura de este reto.

Creo que vamos a ganar y que vamos a romper con la tendencia de reveses electorales en la regin de los ltimos aos. Ahora, no se trata slo de ganar la presidencia, tambin hay que tener un resultado favorable en la Asamblea Nacional. Hemos visto en Brasil y en Venezuela lo peligroso que es tener un gobierno progresista con un espacio legislativo en contra, que incluso juega a la desestabilizacin. Entonces, tenemos el reto tambin de ganar a nivel parlamentario.

Venimos de enfrentar una situacin muy compleja, que ha sido muy poco cubierta a nivel internacional: los aos 2015 y 2016 para el Ecuador fueron dramticos, tuvimos la mayor reduccin de exportaciones desde 1949, la cada de los precios del petrleo, la apreciacin del dlar (somos una economa dolarizada y eso nos resta competitividad), tuvimos los embates de la naturaleza, el volcn Cotopaxi, un mini fenmeno de El Nio y, por supuesto, la desgracia de abril del ao pasado. El terremoto -ms all de lo terrible de la tragedia en cuanto a las prdidas humanas- tambin tuvo un costo econmico: 3.5% de nuestro PIB en reconstruccin. Y a pesar de todo esto, casi ni se sinti, claro que se estanc un poco la economa pero pasamos de manera brillante estos dos aos gracias a las medidas contracclicas.

Entonces no se trata slo de un triunfo electoral sino del ejemplo de que se puede salir de las crisis con medidas de crecimiento endgeno, con redistribucin, porque no aplicamos polticas neoliberales en 2015 y 2016 sino todo lo contrario, ahondamos el modelo progresista de desarrollo que adoptamos desde 2007. Y fue con ese modelo progresista que logramos salir de la crisis. Entonces es demostrar que no slo en los momentos con altos precios de los commodities sino que en los momentos difciles tambin sirve ms un gobierno progresista en el manejo de la economa que un gobierno neoliberal.

El proceso electoral tambin incluye la novedosa iniciativa del referendo que busca prohibir que los funcionarios pblicos y de eleccin popular tengan bienes en parasos fiscales, un debate que adems el Ecuador impulsar desde la presidencia del G77+China. Cul es el objetivo central de la propuesta y cmo cree que ser recibida en el mundo teniendo en cuenta los intereses que hay en juego?

El referndum es fundamental para nosotros, es una pregunta sobre el tipo de sociedad en que queremos vivir, y por lo tanto casi un tema civilizatorio. Incluso ms all de la continuidad del proyecto poltico, nos interesa que esa pregunta sea respondida de forma acertada. Tiene que ver con todo el tema de la economa financiera especulativa, de la evasin tributaria, de cmo las mafias y nuestras oligarquas esconden su dinero en parasos fiscales.

Ecuador es un lder global en la batalla contra los parasos fiscales y por una economa global ms justa. Desde 2007 el presidente Correa ha sido un vocero importante de un cambio en la arquitectura financiera y econmica global, y siempre ha hablado en contra de los parasos fiscales. Pero creo que hemos sabido aprovechar la coyuntura de 2016, todo el coletazo de los Panam Papers y el escndalo mundial que de repente coloc el tema en primera plana. Hemos sabido aprovechar esa coyuntura para volver a colocar fuertemente el tema en la agenda nacional y mundial.

En la agenda nacional, el presidente anunci un referndum emblemtico, que ojal sea un ejemplo para el resto de los gobiernos de aqu a muchsimos aos, el atreverse a preguntar al pueblo estn de acuerdo que sus servidores pblicos sean verdaderos servidores pblicos y no saquen el dinero del pas a escondidas, sin pagar impuestos? Un poltico que dice que va a ser un gran patriota pero como empresario tiene todo su dinero escondido afuera sin pagar impuestos es una paradoja vergonzosa, una contradiccin irreconciliable.

Entonces la idea es tambin llevar ese mensaje al mundo, tratar de aprovechar este creciente consenso de que los parasos fiscales son una lacra, una vergenza. La evasin tributaria evidentemente impide el desarrollo. Nosotros calculamos que en Ecuador un monto cercano al 30% del PIB, es decir 30 mil millones de dlares, estara escondido en parasos fiscales. Esa es la gran lucha: en Amrica Latina si nuestras elites pagaran sus impuestos, cerca de 32 millones de personas podran salir de la pobreza. Acabamos de ver las ltimas cifras de Oxfam: ocho personas tienen la misma riqueza que el 50% ms pobre de la humanidad. Eso obviamente no es slo consecuencia de los parasos fiscales pero sin duda juegan un rol nefasto en esta acumulacin de capital.

Otra novedad en escenario ecuatoriano es el retiro del presidente Correa. Cmo darle continuidad a un proceso sin el principal lder que tuvo estos 10 aos?

El presidente Correa lo dice muy bien: todo el mundo es necesario pero nadie es imprescindible. Las revoluciones dependen de los liderazgos mltiples y estamos seguros de que Lenn Moreno va a ser un gran lder. Y bueno, el presidente Correa es un lder que sale por la puerta grande y puede volver, su retiro creo que es momentneo.

Das atrs se conocieron avances en los dilogos entre el gobierno colombiano y el ELN. Usted tuvo un rol protagnico como garante, en nombre de su gobierno. A qu cree que se deben las dificultades que se presentaron en este proceso que lo hizo ms enredado que el de las FARC? Por otra parte, qu apreciacin pudo hacerse de las delegaciones que llevan adelante el dilogo, en particular la del ELN cuyos miembros, por su trayectoria clandestina, son figuras poco conocidas incluso en Colombia?

Entendern que, como garantes, y en el caso de Ecuador adems como pas anfitrin, tenemos que tener muchsimo cuidado, respeto a la voluntad de las partes, que son quienes hacen los acuerdos. Los garantes estamos ah para acompaar, para ser testigos de los acuerdos. He tenido reuniones tanto con el ELN como con la delegacin del gobierno de Colombia, y con ambas tuvimos relaciones muy cordiales. Tratamos que las delegaciones estn cmodas, sin preocupaciones de seguridad, evidentemente desde la perspectiva del ELN eso es muy importante. Y tratamos de tener una relacin cordial, amena. Pero, insisto, no quisiera expresarme sobre los afectos con las delegaciones simplemente decirles que con las FARC tampoco fue de la noche a la maana, van para cinco aos desde que se empez a hablar de la paz con las FARC, de los primeros acercamientos con el presidente Santos. En el caso del ELN llevamos casi tres aos, porque durante dos aos y medio fue un acercamiento secreto, luego llevamos algunos meses de fase exploratoria, entonces no s si ser ms fcil o ms difcil

Nosotros siempre aspiramos por nuestra vocacin de paz, el presidente Correa siempre ha sido muy enftico con esto, de que se pueda concretar una paz completa en Colombia, no una paz parcial. Ecuador ha vivido unas consecuencias muy complejas del conflicto colombiano, en carne propia. Tenemos vocacin de paz, y en primer lugar para nuestros hermanos y hermanas colombianas creemos que la paz es el camino.

-Es optimista? Cree que esta vez s se va a poder avanzar?

Soy optimista. Ahora s hemos llegado a un acuerdo humanitario, con un apretn de manos, con las declaraciones conjuntas, pblicas, en rueda de prensa, en presencia de los seis pases garantes y de quien habla, entre las dos delegaciones, una liderada por Juan Camilo Restrepo, la otra por Pablo Beltrn. Creo que s, el 7 de febrero tendremos la instalacin ya finalmente de la mesa pblica de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN.

En los ltimos aos ha habido grandes cambios en el escenario poltico de Amrica Latina. En una entrevista reciente usted fue categrico en rechazar la idea de fin de ciclo progresista. Cmo denominara entonces este tiempo que vivimos en la regin?

Es cierto que hay una coyuntura diferente, un cambio de signo poltico importante en la regin, ha habido una serie de derrotas y no solamente electorales, polticas, incluso no siempre democrticas, que han afectado a los proyectos progresistas. Ahora, mi discrepancia con la nocin de fin de ciclo: desde ciertos sectores se trata de sembrar la idea de que es una vuelta al neoliberalismo de los 90, y creo que claramente no es el caso. Yo vengo de una izquierda que llegaba al 2%, 3%, cuando nos iba bien el 4%. El candidato de izquierda llegaba en sexto, sptimo u octavo lugar, en Ecuador y en otros pases de Amrica Latina.

Ahora, incluso en los pases en que los gobiernos progresistas han sido derrotados, son la primera fuerza de oposicin. Vienen de una experiencia legislativa importante, no es lo mismo que no haber estado desde dcadas en el poder salir del gobierno con cuadros probados, muchos de ellos jvenes, que han manejado la economa muy bien, hay cuadros probados y hay polticas publicas probadas. El estereotipo de la izquierda era que tenamos buena intencin pero no ramos capaces de gobernar, claramente se comprob de que gobernamos, y gobernamos largo Somos parte del ajedrez poltico, somos una realidad, somos el partido gobernante o la primera fuerza de oposicin. Estamos en una pugna, quizs no con la misma hegemona de la primera dcada y media del siglo, pero estamos luchando por el proyecto hegemnico en contra de las fuerzas neoliberales. Es claramente un escenario de fuerzas neoliberales contra fuerzas progresistas disputndose el espacio poltico, disputndose la hegemona ideolgica. No era para nada ese el escenario en los 80 y los 90 cuando haba un dominio abrumador, una hegemona absoluta y casi incuestionable por parte de las fuerzas neoliberales.

Puede haber un retroceso, pero Amrica Latina ha cambiado y no se ha vuelto a lo que hemos denominado la larga y triste noche neoliberal. Evidentemente, cuando la apuesta es la democracia corres el riesgo en algn momento de perder en las urnas, sobre todo porque el poder desgasta muchsimo. Los malos augurios de quienes decan que en algn momento bamos a perder, bueno, se dio esa profeca autocumplida. Era inevitable que en algn momento algunos proyectos progresistas sean derrotados en las urnas. Ahora, hasta qu punto es reversible? Siempre podramos argumentar que en los proyectos revolucionarios se avanza muchsimo, luego puede haber un proceso de retroceso, pero el retroceso no es al punto de partida. Se regresa un poco y se sigue caminando.

Entonces, esa expresin fin de ciclo, si es que la intencin insinuar que hay una vuelta al neoliberalismo clsico de los 80 y 90, no me convence y creo que no es un criterio histrico acertado.

Hay algo que fue muy criticado por sectores sociales de oposicin en Ecuador y en Amrica Latina que es el extractivismo. Por ejemplo, el sealamiento de que su gobierno ha priorizado acuerdos con multinacionales extractivistas aun a costa de entrar en contradiccin con territorios de los pueblos indgenas. Cree que hay algo de legitimidad en esos reclamos o enmarca esos conflictos en lo que denomina la lucha contra los corporativismos?

Sobre el extractivismo, claramente no se pueden dejar las materias primas en una dcada, eso es imposible. Lo que se puede y debe hacer es aprovechar los recursos del extractivismo, en nuestro caso el petrleo, para invertir en sectores que nos van a permitir salir del extractivismo. Pero claro, si uno tiene un proyecto medianamente modernista en cuanto a los derechos humanos, no se puede declarar de la noche a la maana, como algunos tuvieron la irresponsabilidad de pedir, una moratoria sobre la extraccin petrolera.

Primero porque en este momento, incluso para fines ambientales, el problema petrolero no es el ms importante. A nadie le gusta el petrleo, en este momento el mayor peligro para la biodiversidad de la Amazona ecuatoriana no es el petrleo. De hecho la deforestacin en contra de la cual estamos luchando no es fruto del petrleo, porque los pozos estn ah, y es un par de hectreas alrededor del pozo. Los mayores problemas en la Amazona son la expansin de la frontera agrcola, sobre todo la palma africana para producir aceite de palma, y la pobreza. Porque se cortan rboles, se ampla la frontera agrcola con suelos muy pobres, y eso genera ms miseria. Pero adems la pobreza urbana en la Amazona, con falta de servicios como aguas sucias que van a los ros amaznicos y contaminan muchsimo ms que el petrleo.

(*) Entrevista realizada conjuntamente con la revista Lanzas y Letras



Fuente: http://www.nodal.am/2017/01/entrevista-de-nodal-a-guillaume-long-canciller-ecuatoriano-vamos-a-romper-con-la-tendencia-de-reveses-electoral-en-la-region/