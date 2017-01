Mtalos, es juego limpio

Una captura de pantalla de un video muestra a soldados israeles arrastrando a un adolescente palestino que fue baleado durante enfrentamientos en Cisjordania. Captura de pantalla

Contra los palestinos y los rabes israeles es juego limpio.Juego limpio en los territorios ocupados y juego limpio en Israel.Juego limpio porque su sangre es barata. Es barato en Umm al-Hiran y barata en el puesto de control de Tul Karm. Es barata en los sitios de construccin y barata en las barreras de control.

Cuando las personas asesinadas son rabes a nadie le importa. Cuando un soldado israel muere en un accidente es una noticia de primera plana. Pero cuando un palestino es asesinado mientras apenas despierta en su casa a nadie le importa.

Ninguna de las personas asesinadas en los ltimos das habra sido asesinada a tiros si no fuera palestino o beduino. Es dudoso que alguno de ellos mereciera morir. Fue esta matanza al por mayor diseada para desviar la atencin de otra historia, como ha sucedido en Israel antes y es habitual en regmenes oscuros? Es difcil de decir. Pero es fcil decir con certeza: es juego limpio.

El jueves fueron justos en el Negev. He aqu el sionismo 2017 destruyendo una comunidad de refugiados beduinos para construir una comunidad juda en su lugar. Esa es la violencia bsica sionista; nacionalista y racista. Compara el caso con el puesto avanzado de Amona y tienes evidencia perfecta del apartheid: negociaciones y compensacin para los judos, brutalidad para los rabes.

En ningn desalojo de judos la polica habra disparado de esa manera. En Umm al-Hiran est permitido. Tambin se le permite herir al lder de la Lista Conjunta Ayman Odeh porque la polica ha sido entrenada para pensar que los miembros rabes de la Knesset son traidores. Eso es lo que escucharon de su ministro de seguridad pblica, Gilad Erdan.

Yakub Abu al-Kiyan, un maestro, fue asesinado a tiros en su cochepresuntamente por querer embestirles a propsito. Inmediatamente las autoridades difunden sus mentiras sobre el muerto. Dijeron que estaba vinculado con Estado Islmico y que tena cuatro esposas. (El diputado Ahmad Tibi dice que la nica esposa de Abu al-Kiyan tiene un doctorado mientras que su hermano es un inspector en el ministerio de Educacin).

Despus de eso, cmo alguien puede creer a la polica, que apresuradamente afirm que deliberadamente les quiso embestir? Al menos un testigo, Kobi Snitz, dijo en un sitio web que haba visto lo contrario. Primero la polica reg el coche de Abu al-Kiyan con balas, luego perdi el control. Un video publicado el mircoles tambin suscita fuertes sospechas sobre lo que sucedi. Tienes la impresin de que la balacera precedi a la embestida.

Pero la semana anterior muchos otros acontecimientos precedieron en Umm al-Hiran. En el campo de refugiados de Fara los soldados mataron a un hombre que acababa de despertar. 11 balas a quemarropa frente a su madre. Los soldados dicen que trat de atacarlos. Mohammed al-Salahi era un hijo nico que viva con su madre en una habitacin individual.

En la ciudad palestina de Tuqu la polica de fronteras dispar a un joven de 17 aos, Qusai al-Amour, que haba tirado piedras, venganza evidente. Luego arrastraron al joven moribundo por el suelo como un saco de patatas. Su cabeza fue golpeada en las rocas mientras lo arrastraban y las cmaras filmaban.

Al da siguiente las cmaras tambin documentaron el asesinato de Nadal Mahadawi, de 44 aos, en el puesto de control de Tulkarem. La vista era horrible. Se lo ve permanecer en silencio mientras los soldados le disparan sin motivo aparente. Cuando trata de huir, en lo que parece ser una carrera por su vida, lo matan.

Pero no hay problema, el "terrorista" fue asesinado. As es como los medios lo retrataron. Arrastrar al joven herido en Tuqu y la ejecucin en el puesto de control debera sorprender a cualquiera. Sobre todo debe sorprender a todos los israeles, porque los autores son sus hijos, sus soldados y su polica. Pero las vctimas eran palestinos.

Una lnea recta pasa por Umm al-Hiran, Tuqu, Fara y Tul Karm, la lnea de deshumanizacin que gua a los soldados y la polica. Comienza con las campaas de incitacin y termina con gatillo fcil.

Las races son profundas; se debe tomar conciencia de ellas. Para la mayora de los israeles todos los rabes son iguales y no son seres humanos como nosotros. No son como nosotros. No aman a sus hijos nisus vidas de la manera que lo hacemos. Nacieron para matar. No hay problema en matarlos. Son todos enemigos, sujetos sospechosos, terroristas, asesinos, sus vidas y muertes son baratas.

As que mtalos porque nada malo te pasar. Mtalos porque es la nica manera de tratarlos.

Fuente:http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.765915

