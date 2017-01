Trump sepult el cadver del ATP

El hiertico ATP ya estaba agnico antes de las elecciones presidenciales de EU y slo faltaba el anuncio de su defuncin oficial, cuyas exequias ofici ahora el presidente 45 Trump.Antecedentes: desde hace tres aos advert, cuando Trump ni apareca en el radar, que el Senado de EU haba aniquilado al mortinato ATP ( https://goo.gl/yRELxK ).Justamente fue el ala progresista del Partido Demcrata en el Senado la que haba bloqueado los dos tratados mercantilistas del simulador Obama y su legendaria duplicidad: el ATP y la Asociacin Transatlntica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en ingls). Fue cuando pregunt si en el Mxico neoliberal itamita los adherentes fast track al ATP estadunidense por la va de la hostil y subrepticiamente latinfoba Alianza del Pacifico estaban conscientes de que su genuflexin haba sido pospuesta por lo menos tres aos.En medio de las tendencias de la desglobalizacin, el ao pasado postul el Eplogo de la era Obama: revuelta global contra su secreta triada neoliberal financierista (ATP/TTIP/TISA) ( http://goo.gl/PqzxC8 ).Luego apunt que los Tres tratados secretos de EU, mejor dicho, del fracasado Obama, tenan destinatarios geoestratgicos: ATP vs China, TTIP vs Rusia, y TISA vs el mundo ( http://goo.gl/rrLhRQ ).Finalmente, hace exactamente un ao expuse el masoquismo del Mxico neoliberal itamita: el menos remunerado de la ATP, segn el Banco Mundial ( http://goo.gl/JxOVw8 ) y refrend la evidencia de que el Mxico neoliberal itamita no aprende de sus estruendosos fracasos mercantilistas, como el TLCAN y el ATP cuando el destino de la tormenta perfecta devel el espejismo del neoliberalismo global.El problema en el Mxico neoliberal itamita es que acaban creyendo sus alucinaciones y no estn acostumbrados a los cantos de sirenas de la crtica cartesiana cuando carecen de las herramientas de la dialctica que alienta la anttesis.Por desgracia, tuve la razn histrica ante los lubricados turiferarios por el sistema desinformativo y sentenci hace un ao, a guisa de epitafio, que tal sera el Mxico neoliberal itamita del futuro: ms mediocre y catatnico que nunca y maquillado por las telenovelas hilarantes del Mexicos Moment y SavingMexico.No me complace para nada haber tenido razn.Hechos: al primer da de su trabajo oficial, Trump cumpli su promesa de liquidar el ATP, mediante una fulminante orden ejecutiva, prerrogativa que elude al Congreso.Trump busca otorgar empleo a la desahuciada clase media descalabrada por la globalizacin financierista, mediante el renacimiento manufacturero que pasara del(deslocalizacin) al(relocalizacin) y la inversin gigantesca de un billn de dlares en infraestructura, con entonaciones nostlgicas de la reaganomics: disminucin de las regulaciones y los impuestos, segn la polmica curva Laffer ( http://goo.gl/wyM1vH ). Hasta el NYT, que suele ser el mximo vociferante anti-Trump, admite que el ATP era cismtico ( http://goo.gl/MbRMZV ).Nunca faltan las cifras alegres de los interesados apologistas del lobby mercantilista de Wall Street y los 12 pases firmantes, entre ellos el Mxico neoliberal itamita: el ATP representaba 28 billones de dlares: 40 por ciento del PIB global y una tercera parte del comercio mundial.No era ningn secreto exhibir que EU se llevara la tajada del len debido a su ventaja competitiva tecnolgica en un sinfn de servicios: finanzas, ingeniera, software, educacin, aspectos legales, tecnologa de la informacin, patentes, marcas, etctera.El supremo defecto antihumano del ATP era el advenimiento de un clandestino gobierno mundial controlado por las mega-trasnacionales israel-anglosajonas de bajos salarios ( http://goo.gl/h537ZO ).Ya antes el NYT haba aceptado que el ATP no beneficiara los empleos en EU que, adems, est(ba) a punto de entrar a la polmica automatizacin/robotizacin que seguir afectando la dispar correlacin de fuerzas entre las beneficiadas finanzas y los alicados empleos ( http://goo.gl/M7y0qM )., portavoz del fallido neoliberalismo global hoy en franca putrefaccin, detecta que el TPP-exit (por las siglas del tratado en ingls) se gesta despus de una advertencia de Trump a los ejecutivos de las trasnacionales de EU de no mover su produccin al extranjero, y a quienes adelant la creacin de un muy alto impuesto fronterizo ( http://goo.gl/hqwsdv ).Empez el desmantelamiento del obamismo mercantilista, lo cual para Trump significa una gran cosa para el trabajador estadunidense.La tnica de Trump es negociar tratados bilaterales comerciales justos que generen empleo e industria en EU.Para el pugnaz senador republicano de Arizona John McCain, el TPP-exit es un grave error que colisiona con la poltica de libre mercado durante dcadas del Partido Republicano, agregando que ello beneficiara a China, mientras enva una seal perturbadora de la retirada de EU en la regin Asia-Pacfico.Ni vale la pena preguntar qu advendr de la putrefacta APEC, en la que se clav el locuaz Fox con una carga de desastres a cuestas: desde el extinguido Plan-Puebla-Panam, pasando por sus seis quimricas refineras en Centroamrica, hasta la hilarante/delirante enchilada completa migratoria de su efmero canciller.De acuerdo con una representante de ATTAC movimientoaltermundista antifinancierista internacional ( http://goo.gl/VyZDPM ), con la triada geoestratgica del ATP/TTIP/TISA, lo que ha pretendido EU es frenar a las economas emergentes y al BRICS cuando EU ha intentado acelerar su crecimiento a costa de otras economas ( http://goo.gl/mMgTZ8 ).Por cierto, el muy popular en las huestes laborales senador Bernie Sanders apoy el TPP-exit de Trump, ya que slo beneficia a las trasnacionales ( http://goo.gl/aHDpp2 ).Para, portavoz del establishment anti-Trump, el TPP-exit cambia el papel de EU en la economa mundial ( http://goo.gl/GzeHdm ).Los ultraglobalistas estn desconsolados, como el Chicago Boy Eswar Prasad, ex funcionario del FMI, quien alucina que EU perder su capacidad para mantener su influencia y liderazgo en la economa mundial y en los asuntos polticos.Para Richard Haass, presidente del CFR, el TPP-exit levanta preguntas fundamentales sobre la confiabilidad en EU y deja a nuestros aliados y socios comerciales tambaleando. Crea oportunidades estratgicas para China.Por cierto, China impulsa su propio acuerdo regional econmico (RCEP, por sus siglas en ingls) de 16 pases, que incluye a India y Japn ( http://goo.gl/cdCscV ).Conclusin: cul ser el precipicio de la hilarante Alianza del Pacfico (Mxico, Chile, Per y Colombia) sin su director estadunidense de orquesta? Los regionalismos, al unsono de la demografa migratoria, vencieron ya a la cruel globalizacin financierista: tendencia que detect hace 10 aos ( http://goo.gl/4eK4sM ).Hoy el zeitgeist es geoestratgico, lo cual no entienden los fracasados negociadores mercantilistas del Mxico neoliberal itamita y su modelo oligofrnico.El comercio de EU se militariz: una de las seales del cambio tectnico de paradigma.