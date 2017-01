Csar Strawberry, Cassandra Vera, una carta de Luca Carrero-Blanco y la ms que maltratada libertad de expresin

Por situaciones como las siguientes pasa la libertad de expresin en nuestro pas [1]: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al cantante de Def con Dos, Csar Strawberry, que haba sido absuelto por la Audencia Nacional en julio de 2016 (el fiscal Carlos Bautista de la misma Audiencia recurri al Supremo), a un ao de crcel por humillacin a las vctimas y enaltecimiento del terrorismo. Nada menos . Se c onsidera que fueron mensajes de humillacin y burla que "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como frmula de solucin de los conflictos sociales.

Csar Strawberry fue detenido por una serie de tuits sobre los GRAPO, Jos Antonio Ortega Lara, Juan Carlos I y Eduardo Medina. Algunos ejemplos: "El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace aorar hasta a los GRAPO", "A Ortega Lara habra que secuestrarle ahora", "Street Figthter edicin post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina".

En mi opinin, ninguno de ellos, tampoco el dedicado a Aguirre desde luego, es de recibo. Ninguno. Pero no es esta la cuestin. Es esta: se pueden o no se pueden decir en nuestro pas cosas como sas?

Otro ejemplo [2].

Una joven estudiante de Historia, Cassandra Vera, de 21 aos, ha publicado -desde el 29 de novimebre de 2013 hasta el 16 de enero de 2016- una serie de chistes, 13 tuits en total, sobre el atentado contra Carrero Blanco. La fiscala de la Audiencia Nacional los considera un delito de humillacin a las vctimas. Lo mismo que en el caso anteior. Sus tuits: ETA impuls una poltica contra los coches oficiales combinada con un programa espacial. En otros se refiere al viaje espacial de Carrero Blanco. Humillacina las vctimas?

El pasado 10 de enero, la misma Cassandra informaba la decisin de la fiscala: Me pide el fiscal 2 aos y 6 meses de crcel ms 3 aos de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Solo eso, chistes sobre un dictador.

La estudiante ya declar por estos hechos en septiembre. Pens entonces que la Audiencia lo archivara. Pens mal. Expliqu al juez que eran bromas sobre un personaje histrico, el jefe de Gobierno de la dictadura, y que jams he hecho chistes sobre otras vctimas del terrorismo.

Existe un precedente en la Audiencia: los 18 meses de crcel a los que fue condenado en 2015 Beat Lasa Fernndez por tuitear una imagen del atentado de 1973 acompaada de la frase: Hasta el infinito y ms all. El acusado lleg a un acuerdo con la fiscala. Aadmiti los hechos a cambio de una rebaja de la pena.

Si la peticin del fiscal fuera aceptada por la Audiencia Nacional, la joven Cassandra tendra que ingresar en prisin. Aunque la rebajaran y no fuera a la crcel, ella teme con razn las consecuencias de una condena. Soy voluntaria en un proyecto social en Murcia y para poder hacerlo me han pedido certificado de antecedentes penales. La condena le impedira dedicarse a la enseanza pblica, como a ella le gustara. Hasta le podra obligar a abandonar la carrera de Historia: Con antecedentes perdera la beca y sin ella no puede estudiar.

En esta situacin, una carta -para m muy inesperada- de la nieta del que fuera presidente del gobierno del rgimen franquista y fascista nos ayuda a situarnos. Son cuatro puntos:

El primero: Escribo estas lneas con motivo de la peticin por parte de la Fiscala de la Audiencia Nacional de dos aos y medio de crcel (adems de libertad vigilada e inhabilitacin) para una estudiante de 21 aos por publicar mensajes en Twitter mofndose del asesinato de Carrero Blanco. Tratar de hacer humor con el asesinato de nadie me repugna. Me declaro firme contraria a la violencia, la ejerza quien la ejerza, me da igual que sea ETA o el GAL, Obama o El Che. Me horroriza que se intente legitimar cualquier asesinato (incluido el de Bin Laden, en su da aplaudido por los jefes de Estado de medio mundo), y me entristece que se haga burla de ello. Me entristece como ciudadana a secas, pero supongo que algo ms por ser hija de un padre al que le mataron al suyo, y que a pesar de la dureza de los hechos ha sido un hombre admirablemente discreto y sensato, al que nadie jams habr odo pronunciar al respecto una frase fuera de lugar, y que tuvo que encajar aquello prcticamente sin ms apoyo que el del dolor de su madre y sus hermanos y el del cario, la serenidad y la comprensin de su mujer los hijos apenas ramos unos nios. Esto, insisto, me entristece, pero no me preocupa. No hace falta coincidir con la referencia a Guevara para comprender la reflexion

El segund punto: Lo que me preocupa es que un acto de patente mal gusto y carencia de toda sensibilidad se considere un crimen. Yo no s de asuntos jurdicos, no s en base a qu artculos la fiscala hace semejante peticin, y si lo hace ser obviamente porque la ley la ampara. Pero, por muy legal que sea, me parece un absoluto disparate. No creo que sea ni proporcionada ni ejemplarizante. Tan solo atemorizadora, y no solo para la acusada, sino para todos los que vivimos en una democracia. Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresin, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de crcel. Considero un error peligroso tratar de que la ciudadana sea respetuosa a base de amenazas y sanciones desmedidas. Absoluto disparate: son sus palabras. Le asusta, tambin son suyas, una sociedad donde la libertad de expresin comporte penas de crcel.

El tercero: El miedo jams genera respeto, solo rencor. Se supone que se trata de un delito de humillacin a las vctimas y de enaltecimiento del terrorismo. Al menos a m (obviamente solo puedo y pretendo hablar por m), lo que esta persona ha escrito no me humilla en absoluto. Me apena y quiz inquieta un poco que se quiera dedicar a la docencia, pero no tiene en absoluto la capacidad de humillarme. Y creo que, efectivamente, hay un enaltecimiento pero, como he dicho, del mal gusto y de la falta de sensibilidad. Confo por el bien de todos en que esta peticin no prospere, y que aprendamos de una vez a tolerarnos los unos a los otros motivados por el respeto, y no por el miedo. Desde su perspectiva: no le humilla en absoluto lo escrito por Cassandra.

Yo no lo hubiera escrito exactamnte as si alguien se hubiera mofado del asesinato de mi abuelo en el Camp de la Bota por parte de un pelotn voluntario de la Guardia Civil, pero agradezco muy sinceramente la reflexin de Luca Carrero-Blanco por la dignidad y valenta con la que escribe sobre las coordanadas de la situacin. Absoluto disparate significa absoluto disparate.

Nos gustarn o no los tuits o los comentarios, pero existe o no existe libertad de expresin en Espaa? Carrero Blanco no fue un miembro esencial de eso que hemos llamado rgimen dictatorial franquista? Lo que llamamos terrorismo tiene prolongaciones hacia atrs, hacia los aos del fascismo? Podemos o no podemos hacer bromas sobre ello, nos gusten o no?

