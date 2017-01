Entrevista al economista poltico Julio Gambina, director del Fisyp

"La lucha de AGR debe ser de todo el movimiento obrero por la defensa de los derechos conquistados"

J.G.: La reflexin es clara. En Vaca Muerta sucede algo parecido en cuanto a los mtodos. La negociacin entre las petroleras, el sindicato petrolero, la Nacin y las provincias petroleras del sur, viene de lejos y de alguna manera aparece como un chantaje. Ahora el chantaje en AGR es mucho ms fuerte, ms violento, ms directo, ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la Patagonia apareci escamoteado, pero el chantaje es que de alguna manera el sindicato tena que aprobar esas concesiones que cedieron en cuanto a las formas de contratacin, en los niveles salariales, algo as como resignar salario a cambio de mantener el empleo. Ese chantaje va a ocurrir en todas las ramas de la economa, lo logrado en Vaca Muerta y como de alguna manera se ha logrado en algunos sectores con el SMATA (mecnicos) y se va a avanzar con todas las ramas de la actividad econmica. Venimos de un ao de recesin muy importante donde segn las estadsticas oficiales se han perdido ms de 120.000 puestos de trabajo entre el 4 trimestre de 2015 y finales de 2016. Es un ao de prdida de trabajo y sabemos que esa es una forma de disciplinar a los trabajadorxs, la amenaza de perder el empleo, el ingreso mensual, en el caso de los petroleros patagnicos estamos hablando de salarios altos, no necesariamente eso ocurre con los grficos ac en Buenos Aires, pero la prctica del chantaje es lo que acontece. Adems, el Grupo Clarn acaba de recibir cuantiosos volmenes por publicidad estatal y es el principal receptor de publicidad del Estado. As como Clarn tuvo su momento de luna de miel con el gobierno kirchnerista al principio del gobierno de Nstor Kirchner, tambin ahora tiene una luna de miel con el gobierno de Macri y, por lo tanto, se anima a avanzar en este camino, que es el que quieren y buscan las patronales pero que tambin el Estado. Hay cuatro ministros del gabinete nacional que estn participando en Suiza en Davos y el principal objetivo es ofrecer la Argentina para atraer inversiones externas y los inversores externos lo que preguntan es qu pasa con el movimiento sindical argentino, porque hay una historia y una tradicin de lucha y se est expresando ahora en Buenos Aires con la movilizacin de hoy, porque este es un ataque directo al movimiento de los trabajadores. Venimos de la represin a los manteros en la Ciudad de Buenos Aires y al pueblo indgena mapuche en el Sur, pero la tradicin obrera en la Argentina es de mucho peso y si algo tienen que disciplinar es en eso. Parte de esto es todo el trabajo que hizo el gobierno argentino el ao pasado por separar la lucha de las centrales sindicales, habamos hecho una vspera del 1 de Mayo con todas las centrales sindicales en una jornada de protesta, una movilizacin masiva en todo el pas y a partir de eso la estrategia del gobierno fue dividir, acercar a la CGT al dilogo, intentar mecanismos de conciliacin, de alguna manera transferir recursos como un mecanismo de compra de voluntades y evitar el paro general que es lo que est dando vueltas, ahora aparece como paro grfico, pero lo que se est buscando son condiciones sociales de una protesta ms general.

Digamos que hay un objetivo econmico entre las empresas y el gobierno para bajar el costo salarial y tratar de eliminar derechos largamente y dificultosamente conquistados por el movimiento obrero en su historia, pero me animo a decir que ms que lo econmico lo que importa es lo poltico, disciplinar al movimiento social, al movimiento popular, al movimiento sindical y eliminar la conflictividad en la Argentina. Esto es lo que se vio en las ltimas semanas del ao pasado, cuando hubo acuerdos con algunos movimientos sociales que a cambio de algunas compensaciones y concesiones de tipo econmico aseguraban al gobierno la inexistencia de conflicto social por todo el perodo. Es poco creble que esto vaya a durar todo el tiempo del gobierno Macri, pero toda concesin que arranque le permite consolidarse como proyecto poltico sobre todo en este 2017 que hay una disputa electoral, y si algo quiere mostrar el gobierno es que por un lado ante los lmites de la recesin econmica, de la inflacin, de las dificultades y cierto descontento que hay por la economa, lo que intenta es alivianar la situacin del conflicto social para disputar consenso y en todo caso pasar el primer perodo de gestin Macri e intentar largarse a un segundo perodo.

Tengamos en cuenta que estamos hablando del primer gobierno no peronista o no radical desde que hay gobiernos constitucionales en Argentina y, por lo tanto, est la aspiracin de iniciar un nuevo ciclo poltico en la Argentina, con otros procesos de alternancia, donde la crisis de los partidos polticos es evidente, todo dicho en un marco de nuevas condiciones del sistema mundial. Maana asume Trump en EE. UU. y hay mucha incertidumbre a nivel mundial por lo que va a significar en el vnculo con Amrica Latina y en las disputas de la geopoltica mundial.

La economa es mundial, pero la poltica sigue siendo nacional

M.H.: Mencion como al pasar, vinculado a la presencia argentina, la reunin de Davos. Cul es su reflexin acerca de ese encuentro de la gran burguesa internacional? All aparece una suerte de contradiccin, vemos a un Primer Ministro chino defendiendo la globalizacin y a un Presidente norteamericano que asumir maana en una posicin aparentemente diferente.

J.G.: Ni tanto ni tan poco. Es correcto el enfoque del interrogante, los medios lo han expresado as tambin. China viene en un proceso de cambio econmico muy profundo, de reinsercin en la economa mundial desde hace 40 aos aproximadamente, con las modernizaciones hechas de la mano de la apertura de la economa china a las inversiones extranjeras, China no podra haber crecido como lo hizo sin las inversiones de EE. UU., de Europa, Japn y Taiwn.

China en 2001 se incorpor a la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), que le haba dado hasta el 2016 para ser reconocida por el sistema mundial como un pas para ser aceptado en condiciones de libre comercio. No ha recibido el reconocimiento de sus pares del sistema mundial y en la OMC estn pidiendo postergacin del plazo que venci en diciembre de 2016, por lo tanto, China busca su inters nacional para ser recibido y ser parte ms que de la globalizacin de la liberalizacin econmica.

Ahora, desde la crisis de 2008, la orientacin de la poltica econmica china cambia de un crecimiento va exportaciones e insercin en el comercio mundial a ser un pas inversor en el resto del sistema mundial, mientras EE. UU. entra en esta etapa abandonando el liberalismo a ultranza y planteando una proteccin de su economa nacional, con lo cual China siente que EE. UU. puede dejarle abierta la puerta para ganar mercados, por ejemplo, el caso de Amrica Latina donde en los ltimos aos China ha ganado mucho en inversiones. En Argentina la presencia de los capitales chinos ha sido creciente en los ltimos aos, como lo ha hecho en la mayora de los pases de Amrica Latina. China es socio comercial, inversor econmico, prestamista de ltima instancia a varios pases de Amrica Latina. Con lo cual China est planteando la lgica de la liberalizacin en el sentido de la penetracin de sus capitales excedentes en el resto del mundo y favorecer al mismo tiempo el aliento del consumo interno de una masa muy grande de poblacin china con capacidad de consumir lo que ya no coloca en el mercado mundial por la crisis, colocarlo en el mercado chino.

La realidad es que rota la polaridad socialismo-capitalismo con la cada de la URSS, lo que aparece ahora es una disputa del sistema mundial y Donald Trump toma la misma consigna de Reagan volver a hacer grande a EE. UU., es tratar de lanzar una nueva ofensiva para la hegemona estadounidense en el sistema mundial, pero en el camino entre Reagan y Trump ha crecido mucho el peso econmico de China y, por lo tanto, la confrontacin que en aqul momento apareca entre la URSS y EE. UU. ahora Trump la pone como una confrontacin con China.

El tema es grave y delicado para nosotros, y me refiero a toda la poblacin del mundo porque suenan tambores de guerra, esta semana China ha contestado que si Trump quiere ir a la guerra China va a contestar con guerra. China se ha convertido en los ltimos aos no solo en potencia econmica sino en la segunda potencia militar del mundo. Esta apuesta que plantea EE. UU. con Trump de ir contra los Tratados de Libre Comercio, de generar condiciones para que los capitales reviertan sobre EE. UU., le abre las puertas a China para negociar relaciones econmicas con Amrica Latina, con Europa, con Asia y, por lo tanto, seguir expandiendo su influencia.

Muchos imaginan que EE. UU. va a poder romper la alianza China-Rusia, algo que me parece totalmente imposible porque tanto China, Rusia como EE. UU., cada uno defiende sus intereses nacionales, esto es una contradiccin que siempre marco, porque la economa es mundial, pero la poltica sigue siendo nacional, complementada con la poltica exterior de cada uno de los pases para mejorar su posicin en las relaciones internacionales, entonces Rusia va a seguir mandndose flores con el gobierno de Trump en tanto y en cuanto favorezca a sus intereses y su desarrollo nacional en la proyeccin que tiene desde el punto de vista geopoltico y geoestratgico. Y China viene desarrollando podero econmico y militar que con este posicionamiento de EE. UU. va a agudizar la disputa por la hegemona del sistema mundial.

Hay muchas incgnitas en ese plano y para nosotros habr que ver que el gobierno Macri, que en principio apoy a la contrincante de Trump, Hillary Clinton, rpidamente dio una vuelta de campana y plante el saludo, el vnculo de relaciones e incluso estn los vnculos del nuevo Ministro de Economa va empresas de construccin con la gran empresa constructora que representa Trump. As que Argentina va a ser totalmente funcional a EE. UU., as como antes lo fue a la poltica claramente liberalizadora de la economa mundial, ahora lo ser en esta transicin entre la liberalizacin y el proteccionismo que no es otra cosa que agudizar el proteccionismo que ya exista y potenciar la liberalizacin que ya existe y Argentina solo puede funcionar si vienen capitales de afuera, esto es lo dramtico de la tendencia argentina.

Por esto decimos que no alcanza con discutir cmo se gestiona el capitalismo argentino sino que realmente hay que pensar en mecanismos de confrontacin que superen al orden capitalista, porque el capitalismo hoy lo que quiere es bajar los salarios, el cambio de los Convenios colectivos, sacar derechos que los trabajadores conquistaron en los 70 en el momento de mxima acumulacin de los trabajadores.

Macri dice que en el capitalismo contemporneo, aquellos derechos conquistados en los 70 ya no tienen sentido, por eso la lucha de AGR hay que verla en ese plano y debe ser una lucha de todo el movimiento obrero, de lxs trabajadores, los movimientos sociales, porque con los petroleros y con otros ejemplos y con esto que ocurre en AGR es la perspectiva para todo el movimiento social, es parte del ajuste y la reestructuracin regresiva que plantea el gobierno Macri, en este primer ao de gobierno, en la disputa por completar el primer ao de gobierno, y ya empieza a animarse para un segundo perodo. Por eso los cambios en el gabinete que se hacen son para seguir mejorando la disciplina del equipo econmico poltico para cumplir con objetivos estratgicos de relanzar un nuevo ciclo poltico econmico en Argentina.

El informe Oxfam describe el fenmeno, pero no plantea una crtica de cules son las causas que explican la desigualdad

M.H.: Otro aspecto de la reunin de Davos, es la denuncia de la asociacin humanitaria Oxfam que dice que 8 grandes empresarios internacionales poseen la riqueza de 3.600 millones de personas. Oxfam solicita en su informe un aumento en los ttulos impositivos contra los particulares ricos y las corporaciones as como un acuerdo mundial para que los pases dejen de competir para decretar impuestos bajos para las empresas. Una suerte de solucin Piketty. Este tipo de soluciones podran llevar a una mayor equidad al mundo?

J.G.: Yo quiero ser muy claro en este tema, el informe Oxfam sirve para describir la desigualdad creciente en el mundo, lo hemos conversado y escrito a propsito del libro de Piketty en su momento (El debate Piketty sobre El Capital en el siglo XXI, Editorial Metrpolis, Buenos Aires, 2014), donde analiza el crecimiento en la desigualdad del ingreso y, sobre todo, en la riqueza desde 1850 hasta el presente. El libro de Piketty, El Capital del Siglo XXI, as como el informe Oxfam, nos muestran cmo se concentra ao a ao la riqueza. Hace algunos aos Oxfam deca que 370 fortunas individuales tenan la misma riqueza que la mitad de la poblacin mundial, el ao pasado dijo 62 fortunas individuales y este ao en el informe dice 8 y agrega corrigiendo los datos del ao pasado, incorporando los datos de China y de India, el ao pasado debimos haber dicho que 9 fortunas individuales tenan la riqueza de 3.600 millones de personas.

Creo que tanto el libro de Piketty como el informe Oxfam describen el fenmeno, pero ninguno de los dos plantea una crtica de cules son las causas que explican esta desigualdad que es el orden capitalista. Por lo tanto, las soluciones que plantean es algo as como planteaban los socialistas utpicos, pedirle a los ricos que humanicen el capital, que socialicen la riqueza. James Tobin en los 70 ya plante el impuesto Tobin que era un impuesto a las transacciones monetarias para que con los recursos que se obtengan entorpecer la lgica especulativa que haba comenzado a inicios de los 70. Ya estamos en el 2017 y la lgica especulativa creci de manera espectacular, no se aplic la tasa Tobin que es mnima, es una medida reformista elemental y no se puede aplicar porque va contra la lgica del capital. El capital quiere ganar, esa ganancia la quiere aplicar de nuevo a la produccin para obtener ms ganancia y acumular y esa acumulacin la quiere para la dominacin. Es lo que estamos viendo ahora, incluso en la poltica tanto de Amrica Latina como del mundo, Donald Trump es un empresario que est poniendo de Secretario de Estado a uno de los principales funcionarios de la Exxon Mvil, que desarroll el fracking en EE. UU. y hoy es un tema clave para pensar la economa argentina, tanto en el gobierno anterior como en el actual.

Entonces, lo que tenemos son empresarios que se ponen a manejar el orden capitalista para regular, legislar y orientar la poltica de Estado en favor de los intereses de la ganancia, eso fue Piera en Chile en su momento, que hoy vuelve a ser candidato para las prximas elecciones, en Argentina es Macri y los Ceos en el gabinete, en Uruguay ha aparecido un gran empresario como expectativa para romper con el tradicional bipartidismo e inclusive superar al Frente Amplio. El mundo empresario busca acumular, ganar y dominar el Estado capitalista que es la palanca principal para hacer viable el problema de rentabilidad que tienen los capitales en la poca de la crisis capitalista. Oxfam permite denunciar el fenmeno pero no habla de la esencia, no ubica el problema en el capitalismo y, por lo tanto, no plantea un horizonte anticapitalista y este es el problema ideolgico central que tenemos para constituir una izquierda en el sistema mundial, porque el descontento que genera la globalizacin capitalista, hasta ahora viene saltando por derecha, el Brexit en Gran Bretaa, Trump en EE. UU., Macri en Argentina. Y el problema sigue estando en la incapacidad de articulacin de las luchas populares, de la lucha de los trabajadores con un horizonte de transformacin econmica profunda que no imagine que los ricos van a darse cuenta que la solucin est en distribuir la riqueza que ellos acumulan mediante una lgica de naturalizacin del proceso de reproduccin del capital.

La principal aspiracin es juntar fuerzas para frenar la ofensiva del capital en Argentina, en Amrica Latina y en el mundo

M.H.: Hablaste de cmo la salida de Prat Gay y Melconin, entre otros, apuntan a homogeneizar el equipo econmico, pero tambin escribiste en tu ltimo artculo Flexibilizacin laboral y endeudamiento pblico que el ao 2017 comienza con claras seales sobre la orientacin de la poltica econmica en la Argentina. Cules son esas claras seales a las que hacs referencia?

J.G.: Una tiene que ver con esto que empezamos hablando que son los acuerdos por Vaca Muerta. Esto es estratgico, el gobierno est pensando que antes que se abran los debates en ordinarias, sacar por decreto los cambios en el rgimen de ART que ya tienen media sancin en el Parlamento y antes de esperar que se resuelva por ley, negociarlo por decreto. Quieren negociar a la baja los salarios, modificar los convenios colectivos, disciplinar a los movimientos sociales, ese es un rumbo estratgico, un rumbo principal y eso es lo que est motivando el conflicto del da a propsito del de Clarn y AGR.

El otro tema es que mientras el gobierno no consigue los dlares o divisas por negociaciones externas, lo va resolviendo con deuda y se apuraron a tomar deuda antes de que asumiera Trump porque desde que fue elegido empez a subir la tasa de inters en EE. UU. y la Reserva Federal ha sealado que para este 2017, va a aumentar la tasa de inters en 3 ocasiones y la poltica que anticipa Donald Trump es de crecimiento de las tasas de inters y esa es una incgnita, cunto subirn las tasas de inters y, por lo tanto, el gran costo financiero para los pases endeudados.

Argentina el ao pasado entre las provincias y la Nacin ha tomado un poco ms de 35.000 millones de dlares de deuda pblica externa y la semana pasada tomaron un prstamo de 6.000 millones de dlares otorgados por 6 bancos transnacionales que son los mismos que hoy, un da antes de la asuncin de Trump, difunden que salen a colocar en el mercado mundial 7.000 millones de dlares y unos 5.000 millones de pesos en el mercado local, con lo cual es un anticipo de las necesidades financieras para todo este ao.

Ese dinero viene para lubricar la macroeconoma argentina que est afectada por una recesin profunda. Los datos del Indec hablan de una cada superior al 5% respecto al ao pasado del producto bruto industrial, marco la industria porque fue lo que signific la recuperacin del empleo luego de la crisis del 2000/2001 y, por lo tanto, ah se siente ms fuerte el impacto y los ms de 120.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado, a eso hay que sumarle todo lo que se despidi en el Estado y tens una cifra que ronda los 200.000 puestos de trabajo perdidos en el 2016. Por eso es que las seales de este ao son en ese plano.

Comenz el ao con una liberalizacin del ingreso y salida de capitales, cualquiera puede traer dinero del exterior, colocarlo sin plazo en el mercado financiero local, algo as como entrarlos un da y sacarlos al siguiente haciendo ganancias especulativas sin ninguna contribucin al desarrollo productivo. Se han eliminado las restricciones a la compra-venta de dlares, que a los grandes operadores que manejan el sistema de cambio especulativo en Argentina les interesa para poder comprar y vender toda la divisa que quieran en el momento que quieran sin restricciones. Las divisas entran y salen en Argentina en funcin de la capacidad de producir riqueza y sta es producida socialmente tanto en Argentina como en todo el mundo, pero la apropiacin dineraria de esa riqueza social es de particulares y, por lo tanto, lo que el gobierno Macri est mostrando es una capacidad liberalizadora muy grande y una subordinacin a la lgica del capital mundial que se vio muy claramente en la defensa de sus amigos, del empresario Lewis con Lago Escondido, defendiendo esa inversin espuria y en el caso del funcionario denunciado (Arribas) por el caso Odebrecht que dicho sea de paso, se acaba de caer el avin en Ro de Janeiro donde iba el titular de la Corte Suprema que tena que presentar la semana prxima el informe del Lavajato que involucra principalmente a Odebrecht, caso que salpica a varios funcionarios en la regin.

M.H.: Pasan cosas raras, mencionabas a Arribas y me preguntaba qu tendr que ver un comprador y vendedor de jugadores de ftbol con los servicios de inteligencia y con Odebrecht que es una empresa constructora. Se producen estas combinaciones extraas a la luz de estos gobiernos neoliberales.

J.G.: Ms que con calificar a los gobiernos, tiene que ver con el capitalismo, primero que Trump no es solo construccin, tampoco lo es Odebrecht, hoy hay un entrelazamiento de los capitales que son verdaderos grupos econmicos que actan transnacionalmente con capacidad de intervenir globalmente. Yo me animo a decir que es una simplificacin decir que Trump est en la construccin, o que Odebrecht est solo en esto, o que el mismo Macri puede tener una empresa que sea vanguardia en su grupo econmico, pero normalmente estn en varios sectores. El grupo Macri supo estar en el sector automotriz pero tambin en la privatizacin del correo que se re-estatiz por los incumplimientos de pago en la gestin del grupo Macri. Hay que ver cmo el capital se mueve por distintos lugares y si ha desarrollado algo que es el mecanismo de la especulacin, ya no se puede pensar en el capitalismo solo como una cuestin productiva de bienes materiales sino que crecientemente es el capitalismo delictivo, la trata de personas, la venta de drogas, de armas, y por eso cuando se piensa en estas derivaciones militaristas y de confrontacin blica a escala mundial, ahora EEUU-China, son las consecuencias de las caractersticas y formas de desarrollo del capitalismo contemporneo.

Lamentablemente las luchas en Argentina ante todo esto son muy fragmentadas y hay que seguir trabajando mucho, ayudando a que el movimiento obrero y popular no siga alimentando luchas parciales y desarticuladas, sino ir a la confluencia, terminar con la fragmentaciones, el sectarismo y generar unidad de accin para generar xito en el debate ideolgico en la sociedad y lograr que la represin que hay desatada en Argentina no pase desapercibida. Ms all de cmo responde el activismo social ms convencido, realmente en trminos de electorado y consenso electoral de la sociedad todava se orienta a que el macrismo tenga xito en las elecciones de este ao y consolide un proyecto que nos va a costar mucho revertir. La principal aspiracin es juntar fuerzas para frenar la ofensiva del capital en Argentina, en Amrica Latina y en el mundo.

M.H.: S. Y un tema no menor es el cerco informativo, lo hemos vivido en el tema de El Bolsn, en el de la represin a la comunidad mapuche en la provincia de Chubut y en el tema de AGR. Aunque en los tres casos se ha logrado romper el cerco informativo, ha sido con muchas dificultades.

J.G.: Para m lamentablemente en un mbito muy estrecho del activismo social y de los sectores ms politizados, pero con el sector mayoritario de la sociedad, que es el que ha permitido el triunfo de Macri, todava hay mucho mbito para debatir y discutir, por eso insisto en que hacen falta argumentos slidos sobre lo que acontece y lo que debera acontecer.

