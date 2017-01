En los ltimos aos la justicia a ilegalizado 12 huelgas y paros en el sector minero, siderrgico y del vidrio, en defensa del capital transnacional

El estado colombiano elimina el derecho a huelga y contratacion colectiva en el trabajo

Desde que se suspendi por la va administrativa (Ministerio del Trabajo) la ilegalizacin de las huelgas, dndose esta facultad a la Justicia, sta con muy pocas excepciones, a ilegalizado la mayora de las huelgas o paros que realizan los trabajadores sindicalizados, violando flagrantemente las normas Constitucionales y los Convenios Internacionales del Trabajo, suscritos por Colombia. Lo grave de esta poltica antiobrera, adems de que el Gobierno no respeta ningn derecho, la OIT no hace nada para hacer respetar los Convenios Internacionales, en cumplimiento de las directrices patronales y capitalistas de acabar con el derecho de contratacin y huelga a nivel internacional, ofensiva que se agudiz, al nombrar al exsecretario general de la Confederacin Sindical Internacional C.S.I. GUY RYDER, como Director Internacional de la OIT en el ao 2012, en esa perspectiva, los patronos en la 104 Conferencia Internacional de este Organismo, quisieron borrar estos derechos en dichos convenios, es decir, El Gobierno y los patronos Colombianos, se adelantaron a volver a la poltica de hierro y mano dura del capital contra el trabajo, ejercida en los siglos XVIII, XIX e inicios del siglo XX en todo el mundo, que haba sido contrarrestada con la revolucin Bolchevique Rusa de 1917 y con la derrota del fascismo hitleriano, por el ejrcito Rojo Sovitico, en la segunda guerra mundial que termino en 1945.Las huelgas ilegalizadas son: 2 en Drummond en 2009 y 2013, 2 en Fenoco en 2009 y 2013, 2 en Dimantec Tratecol (Gecolsa) en 2013 y 2015, 1 en Caipa Guajira Cerrejn en 2012, 1 en Carbones de la Jagua CDJ (Glencore) en 2013, 1 en Cerromatoso (BHP Billinton) en 2015, 1 Paro en Aceras Paz del Rio en 2016, 1 huelga en Vidricol en 2016, en ninguna de estas huelgas hay pruebas de violencia o desacato a la ley por parte de los huelguistas, como lo argumentan los diligentes patronos, pero para la Justicia (Tribunales y la Corte Suprema de Justicia) la palabra del patrn es sagrada, as mientan.Estas ilegalizaciones traen nuevas ilegalizaciones y es que los empresarios en su afn de golpear los trabajadores, despiden sin verificacin, ni autorizacin del Ministerio del Trabajo a los huelguistas que se le antoje, sin ningn control, ni amonestacin por el Gobierno, ni la Justicia, es la ley del ms fuerte y protegido por el Estado inhumano capitalista.Funtramiexco Calle 16 No. 13 49 Of. 201 Bogot Email: [email protected] Sintramienergetica Calle 34 No. 44 63 Of. 9BBarranquilla Email: [email protected] SINTRAMIENERGETICA SINTRAIME SINTRAGMCOLEn la actualidad Paz del Rio, Vidricol y Dimantec, despiden ilegalmente a Dirigentes y activistas sindicales, sin compasin alguna.Como si las ilegalizaciones y despidos fueran poco, Drummond, Dimantec (Gecolsa), ha demandado ante la justicia a uno de los sindicatos implicados en los conflictos, en este caso, SINTRAIME por ms de 6 millones de dlares ($12.092403.000) por daos y perjuicios, es decir, los dirigentes sindicales de ser condenados por la justicia, pagaran cadena perpetua de crcel, por no tener dinero para darle a las pobres trasnacionales.No podemos perder de vista que los capitalistas industriales, coordinan sus acciones temerarias contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales, con el leonino propsito de eliminar los sindicatos que luchan por la igualdad, contra la explotacin inhumana, el derecho de asociacin y huelga, y mediante esta coordinacin en contubernio con el Estado, ilegalizan cualquier movimiento de masas que los trabajadores hagan, en su legtima defensa. En cambio, los sindicatos quedamos cortos para la coordinacin de nuestras acciones.En la actualidad se negocian pliegos de peticiones, en las siguientes empresas:MINERA EL ROBLE en el Carmen De Atrato, MINEROS NACIONALES En Marmato Caldas,PROMIGAS en Barranquilla y MINESA en California Santander y muchas otras, del Sector Minero Energtico y Metalrgico, conflictos que debemos Coordinar.Exigimos al gobierno nacional y entes de control del Estado a que hagan cumplir la Ley y se respete el derecho de contratacin y huelga, el debido proceso, que le ha sido vulnerado a la gran cantidad de trabajadores despedidos ilegalmente. Solicitamos del movimiento sindical Nacional e Internacional nos brinden la ms amplia solidaridad con los sindicatos afectados y sus afiliados despedidos, exigiendo al Estado Colombiano el respeto al Derecho a organizacin, contratacin, huelga y el debido proceso.Enviar notas de protesta y exigencia a la Corte Suprema de Justicia Calle 12 N 7 65 email: @cortesuprema.ramajudicial.gov.co, al Presidente de la Republica Cl. 7 # 6 54, Bogot, al Fiscal General de Nacin Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) / Conmutador: 57(1) 570 20 00 a la OIT Av. 82 No. 12-18 of. 504 .Fuente original: http://www.wftucentral.org/el-estado-colombiano-elimina-el-derecho-a-huelga-y-contratacion-colectiva-en-el-trabajo/?lang=es