Qu le espera con Trump a la paz de Colombia?

Razn Pblica

Donald Trump lleg al poder con un discurso agresivo, inscrito bajo el lema primero Amrica y con una marcada oposicin a la idea de ayudar econmicamente a otros pases. Llega adems en reemplazo de Obama, el lder de un gobierno que apoy de manera decidida la negociacin de paz con las FARC en Colombia.

El apoyo de Obama y el de su saliente enviado especial Bernie Aronson fueron importantes en algunos momentos, decisivos para el xito de la negociacin colombiana. Sin embargo no est claro todava si Trump y su gente seguirn apoyando la implementacin de estos acuerdos, o si respaldarn el proceso con el ELN.

Tampoco est claro qu pasar con el proyecto de 450 millones de dlares de ayuda denominado Paz Colombia, que el gobierno de Obama propuso al Congreso hace casi un ao. Ese monto fue aprobado por ambas cmaras (de mayora republicana), pero no se logr conciliar el presupuesto de 2017 (que permanecer en el nivel de 2016 hasta finales del mes de abril). Por lo tanto en las prximas semanas, la solicitud para la paz de Colombia tendr que ser considerada de nuevo.

Es imposible y hasta irresponsable tratar de adivinar el rumbo que tomar Trump con relacin a la paz de Colombia. Hay que tener en cuenta que ni en la campaa ni durante la transicin mencion el tema y todava no ha nombrado a ningn funcionario con responsabilidades directas sobre Amrica Latina. En Washington muchos dicen el personal es la poltica (personnel is policy) y, al menos por el momento, no hay personal.

No obstante lo anterior, es posible detectar varias seales preocupantes y un nmero menor de seales esperanzadoras en la nueva poltica norteamericana respecto de Colombia.

Trump ha prometido dejar de gastar recursos en el exterior y recortar drsticamente el presupuesto del gobierno federal. Esto implicara una disminucin importante de la ayuda a Colombia.

Sin que se hubiera referido a Colombia, es evidente que Trump no es amigo de soluciones polticas complejas, como ser la implementacin de los acuerdos de paz con las FARC.

Trump ha atacado el tratado nuclear con Irn que negoci Obama, es decir que se ha opuesto a un acuerdo poltico con una fuerza hostil como es tambin el acuerdo entre Santos y las FARC-.

En la plataforma del Partido Republicano de 2016 se dice que el sacrificio y sufrimiento [del pueblo colombiano] no deben traicionarse por la accesin al poder de asesinos y narcotraficantes. Esta es una referencia evidente al acuerdo de paz.

Aunque la mayora del Partido Republicano ha apoyado tibiamente la negociacin con las FARC, la franja que se opone y que tiene contacto frecuente con lvaro Uribe ha ocupado puestos importantes en el equipo de transicin de Trump.

Entre ellos hay varios que han trabajado para la congresista cubano-americana Ileana Ros-Lehtinen, una frrea opositora del proceso de paz que mantiene una relacin fluida con Uribe y que comparte su visin sobre una supuesta amenaza regional del castro-chavismo. Un colega suyo, el tambin congresista cubano-americano de Florida Mario Daz-Balart, dijo a principios de enero que Hay aspectos muy preocupantes sobre este acuerdo de paz que son inaceptables. Vamos a poner ms y ms restricciones para asegurar que el dinero no vaya a entregarle a Colombia a las FARC.

Uribe y su oposicin al proceso encontrarn en Washington un ambiente mucho ms propicio en este momento. Uribe y Trump tienen algunas similitudes: una visin ultraconservadora, riqueza personal, el deseo de resolver los problemas usando las fuerzas de seguridad y una tendencia a apelar directamente al pueblo, especialmente a travs de Twitter.

Entre el equipo de Trump se percibe la influencia de la Heritage Foundation, un think tank o centro de investigacin poltica de Washington que se ha opuesto frreamente al proceso de paz en Colombia.

o centro de investigacin poltica de Washington que se ha opuesto frreamente al proceso de paz en Colombia. La poltica norteamericana va a endurecerse en marzo o abril de este ao, cuando se haga pblico el clculo del gobierno sobre la cantidad de coca que se sembr en 2016. Es muy posible que por primera vez en la historia la cifra supere las 200.000 hectreas (en 2015 fueron 59.000 hectreas). Esta publicacin tendr un gran impacto poltico y aumentar la impaciencia de Washington respecto del acuerdo con las FARC.

La no extradicin de los ex miembros de las FARC tambin puede ser un tema complicado. Las relaciones entre Colombia y el gobierno de Obama (o un hipottico gobierno de Hillary Clinton) no se hubieran afectado por la no extradicin de los miembros de las FARC que abandonaran su participacin en el narcotrfico. Pero con Trump es ms probable que las relaciones se vean afectadas, especialmente si se encuentra alguna evidencia de que un exguerrillero solicitado ha reincidido en el crimen organizado.

Pero tambin hay razones para la esperanza.

Hay que recordar que el Partido Republicano, que hoy es mayora en todas las ramas del poder, apoy la solicitud Paz Colombia hace unos meses. Y Trump mismo no ha expresado opiniones personales contra del Acuerdo de paz y su implementacin.

Entre las entidades responsables de la poltica exterior, especialmente en el Departamento de Estado y en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), existe el consenso de que el acuerdo de paz es la mejor ruta para cimentar la estabilidad en Colombia, y en ellas no se encuentran muchos funcionarios que crean conveniente abandonar el Acuerdo y su implementacin.

El nico funcionario nombrado que sabe sobre Colombia es el general (r) John Kelly, quien ser secretario de Seguridad Interna. Kelly es amigo del embajador Juan Carlos Pinzn, quien est a cargo de vender el proyecto Paz Colombia y los acuerdos en Washington. Y aunque el general no tendr responsabilidad directa sobre la poltica hacia Colombia, s tendr influencia. Es cierto que Kelly y Pinzn, como exfuncionarios del sector de defensa, probablemente escogeran apoyar un paquete de ayuda militar, pero en este caso sern voces importantes a favor de la implementacin de lo acordado en La Habana.

En resumen, la ayuda a Colombia continuar, aunque quiz sea ms militar y con ms restricciones que antes. Sin embargo es menos probable que Colombia pueda construir con Washington una relacin paciente, positiva y tolerante de las complejidades y las ambigedades.

Si se mantiene el apoyo a la implementacin del Acuerdo se deber a los esfuerzos de la embajada colombiana y de las sociedades civiles de Colombia y de Estados Unidos.







Adam Isacson, Oficial de Programas para Polticas de Seguridad Regional, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Fuente original: http://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/9989-qu%C3%A9-le-espera-con-trump-a-la-paz-de-colombia.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%C2%BFQu%C3%A9+le+espera+con+Trump+a+la+paz+de+Colombia%3F&utm_campaign=20170124_m137193153_%C2%BFQu%C3%A9+le+espera+con+Trump+a+la+paz+de+Colombia%3F&utm_term=Adam+Isaacson