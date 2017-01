Llega Trump, y ahora qu en la cuestin palestina?

Middle East Monitor

Quiz los principales perdedores de las elecciones estadounidenses, adems de los propios votantes de Donald Trump, sean los palestinos. Esto significa, desde luego, que los israeles figuran entre los grandes ganadores. Trump, que apoy a Netanyahu activamente en las elecciones israeles de 2013, le ha invitado ya a reunirse con l en la primera oportunidad. Su asesor en las cuestiones israeles, el embajador designado David Friedman, un judo ortodoxo a quien la prensa israel posiciona a la derecha de Netanyahu, no perdi el tiempo y corri a anunciar que los asentamientos son legales. Trump, continu, no tiene problema si Israel contina construyndolos, o incluso si decide anexionarse Cisjordania. La Embajada de EEUU se trasladar a Jerusaln, dijo Friedman, reafirmando una de las promesas electorales de Trump.

Ni que decir tiene que Netanyahu ha entrado en xtasis. Su gobierno est ya pergeando amplios planes para construir infraestructuras en la ocupada Cisjordania, incluyendo alrededor de 7.000 viviendas en Jerusaln Oriental. La victoria de Trump es una tremenda oportunidad para que Israel anuncie de inmediato su intencin de renegar de la idea de establecer Palestina en el corazn del pas, lo que sera un golpe directo a nuestra seguridad y a la justicia de nuestra causa, declar Naftali Bennet, destacado ministro del gabinete. Fuera!, as de simple y claro. La era del Estado palestino se acab.

Se trata, de hecho, una nueva partida. Que no significa que la administracin Trump vaya a declarar formalmente el fin de la solucin de los dos Estados el presidente ha dicho que le gustara conseguir el acuerdo final-, pero es probable que persevere en la no intervencin. El ministro israel de Asuntos Exteriores, en una evaluacin preliminar de cmo sern las polticas de Trump hacia la cuestin israelo-palestina, conclua: En el marco de su escaso inters por los asuntos internacionales, Trump no considera Oriente Medio como una buena inversin y es razonable asumir que trate de reducir la involucracin estadounidense en la regin, aparte de la lucha contra el Daesh. El proceso diplomtico entre Israel y los palestinos no va a ser una prioridad destacada para la administracin Trump, contina el informe de posicin, y es razonable asumir que este asunto estar tambin influido por el equipo que tenga a su alrededor y por los desarrollos sobre el terreno. Las declaraciones de Trump no indican necesariamente una poltica coherente en esta cuestin. Por una parte, ha manifestado apoyar los asentamientos y el traslado de la Embajada de EEUU a Jerusaln, pero, en otras declaraciones, dijo que quiere permanecer neutral y que las dos partes deberan alcanzar un acuerdo por s mismas.

En efecto, el ministerio describe la posicin de Trump en los asuntos internacionales como aislacionista. Israel se siente muy cmodo al ver que Jason Dov Greeblatt, otro judo ortodoxo y ferviente defensor de Israel, ha sido designado como representante de Trump en las negociaciones internacionales.

La poltica de la administracin Trump hacia Israel/Palestina

Donde es probable que la administracin Trump est dando ms detalles es en una declaracin conjunta autorizada que Friedman y Greenblatt sacaron pocos das despus de las elecciones. La poltica de Trump hacia Palestina/Isrel, sugieren, se guiar por los siguientes principios:

La cooperacin y coordinacin militar entre Israel y EEUU deben continuar creciendo.

EEUU debe vetar cualquier Resolucin de las Naciones Unidas que excluya injustamente a Israel y oponerse a los esfuerzos para deslegitimar a Israel.

EEUU debe considerar al Movimiento por el Boicot, Desinversin y Sanciones a Israel (BDS, por sus siglas en ingls) como inherentemente antisemita y adoptar duras medidas para obstaculizarlo. Debe rechazarse la falsa idea de que Israel es un ocupante.

La administracin Trump pedir al Departamento de Justicia que investigue la intimidacin a aquellos estudiantes que apoyan a Israel en los campus universitarios.

Los dirigentes palestinos han liquidado cualquier posibilidad de paz con Israel al educar a generaciones de nios palestinos mediante un programa educativo de odio hacia Israel y los judos, as como a travs de la televisin y prensa palestinas y comunicados religiosos y polticos. La solucin de los dos Estados es imposible mientras los palestinos no estn dispuestos a renunciar a la violencia contra Israel o a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judo.

Nosotros [EEUU] trataremos de ayudar a israeles y palestinos a alcanzar una paz amplia y duradera, que ser negociada libre y justamente entre quienes viven en la regin. Pero EEUU no puede ayudar a la creacin de un nuevo Estado en el que el terrorismo est incentivado financieramente, los terroristas aclamados por las instituciones del gobierno y el desvo corrupto de la ayuda exterior sea desenfrenado. EEUU no debe apoyar la creacin de un Estado que prohbe la presencia de ciudadanos cristianos o judos.

EEUU debe apoyar las negociaciones directas entre Israel y los palestinos sin condiciones previas, y oponerse a todos los esfuerzos para evitar negociaciones directas entre las partes que traten de favorecer un acuerdo impuesto, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una necesidad que Israel mantenga fronteras defendibles.

EEUU reconoce a Jerusaln como la capital eterna e indivisible del Estado judo, por lo que la administracin de Mr. Trump trasladar la Embajada estadounidense a Jerusaln.

En otras palabras, que EEUU no interferir en los esfuerzos del gobierno israel para negociar una solucin, lo que equivale a la no injerencia en la expansin y anexin de los asentamientos israeles mientras contina hablando de negociaciones a favor de una solucin de dos Estados. Esto se traduce en apoyo de facto al apartheid israel.

Entre la mala fe y la gestin intil del conflicto: el voto del Consejo de Seguridad, el discurso de Kerry y la respuesta de Netanyahu

La votacin del 23 de diciembre en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las polticas israeles en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) pone de relieve las deficiencias fundamentales de la diplomacia internacional: la futilidad de la gestin del conflicto. La resolucin insta a Israel a que cesen en la construccin de los ilegales asentamientos, la anexin unilateral, la demolicin de las casas y la expropiacin de la tierra, pero no contiene sancin alguna contra Israel si ignora o viola estos requerimientos, algo que el gobierno israel anunci de inmediato que hara. De hecho, la resolucin exige tambin a Israel que respete el IV Convenio de Ginebra. Irnicamente, si Israel respetara realmente ese convenio, toda la ocupacin se vendra abajo en funcin de su propia ilegalidad. El convenio contiene sanciones y mecanismos (as como un tribunal) que los gobiernos podran invocar si desearan sinceramente poner fin a la ocupacin israel y resolver el conflicto, pero no los aplican. Sabiendo como saben que sin sanciones Israel continuar sin obstculos con su proceso de judaizacin de Palestina, que dura ya un siglo, los quince miembros del Consejo de Seguridad han garantizado (con un guio cmplice hacia Israel) que la Resolucin 2334 sea letra muerta.

La futilidad y mala fe en la gestin del conflicto quedaron una vez ms puestas de relieve en el discurso de John Kerry del 28 de diciembre. Aunque crtico hacia Israel y hacia su empresa colonial de asentamientos, tambin se bas en la difunta solucin de los dos Estados; difunta no porque no pueda conseguirse a nivel logstico, sino porque la gestin del conflicto implica que la voluntad para obligar a Israel a salir de los TPO brilla completamente por su ausencia. Kerry incluso expres su oposicin al movimiento del BDS. Mientras la comunidad internacional no est dispuesta a obligar a Israel a salir de los TPO y las sanciones sean inexistentes, Israel gana.

Sin embargo, las votaciones en el Consejo de Seguridad -14 votos a favor, con una abstencin (EEUU)- demuestran un hecho alentador: que la comunidad internacional puede movilizarse mucho en apoyo de los palestinos y que la posicin de Israel es realmente dbil. Tambin pone de manifiesto dos corolarios fundamentales: (1) que ni los gobiernos ni la gente de fuera puede o va a formular una resolucin realmente justa; y (2) que la resolucin verdadera del conflicto sobre la base de la autodeterminacin nacional, derecho internacional, derechos humanos y justicia depende de que los palestinos y sus aliados israeles galvanicen y dirijan al unsono a sus partidarios, sociedad civil y gobiernos movilizables en el exterior. No importa cun comprometidos puedan estar nuestros partidarios en el extranjero con una resolucin justa, no pueden actuar eficazmente a menos que les proveamos de direccin, algo en lo que hemos fracasado y seguimos fracasando. Los acontecimientos de la pasada semana son una llamada de atencin. Podemos ganar, pero tenemos que ser inteligentes, estratgicos y proactivos.

Dnde nos lleva esto? Hacia un programa proactivo por una paz justa

As pues, qu es lo que deberamos hacer palestinos e israeles dedicados a poner fin a la opresin y a conseguir justicia- junto con nuestras legiones de simpatizantes en el exterior?

Lo ms urgente es que los grupos y activistas palestinos e israeles se sienten para evaluar la nueva situacin poltica, para elaborar estrategias y, lo ms importante, para empezar a forjar el esquema de una solucin justa. Si la solucin de los dos Estados est muerta y liquidada, y si el Estado de apartheid que existe de facto desde el mar Mediterrneo al ro Jordn es inaceptable, slo cabe una solucin: la transformacin de ese Estado de apartheid creado por Israel en un Estado binacional y democrtico con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos. Los principios sobre los que tal solucin podra basarse son muy claros:

Una paz justa debe aceptar la realidad binacional de Palestina/Israel y encontrar un equilibrio entre los derechos colectivos (autodeterminacin) y los derechos individuales (democracia). Las identidades nacionales de rabes palestinos y judos israeles, ambos buscando la autodeterminacin en una tierra comn, no pueden ignorarse ni negarse si se quiere lograr una resolucin viable y sustancialmente justa al conflicto. Si ambas partes aceptan este principio, el proceso de construccin de una sociedad inclusiva, aunque binacional, es eminentemente posible. Una paz justa y las negociaciones que lleven a ella deben ajustarse a los derechos humanos, al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU en relacin a los derechos colectivos e individuales de ambos pueblos. Si slo las negociaciones de poder determinan el resultado, Israel gana y el conflicto se vuelve irresoluble. Una paz justa requiere que la cuestin de los refugiados se resuelva plenamente. Esto exige que Israel acepte el derecho al retorno de los refugiados, tal como se establece en la resolucin 194 de la Asamblea General de la ONU; el reconocimiento por parte de Israel de su responsabilidad en la creacin de la cuestin de los refugiados, un acto simblico del que depende la superacin de la misma y la eventual reconciliacin; y slo despus se pondrn en marcha las soluciones tcnicas que impliquen combinaciones mutuamente acordadas de repatriacin, reasentamiento en otro lugar y compensacin financiera. Una paz justa debe ser econmicamente viable. Todos los ciudadanos de Palestina/Israel deben ser iguales en el acceso a los recursos bsicos e instituciones econmicas del pas. Una vez que existan estructuras polticas y econmicas viables, la Dispora palestina invertir en el pas, apoyando en particular al sector palestino, una fuente de paridad econmica rara vez tenida en cuenta. Una paz justa debe abordar las preocupaciones por la seguridad de todos en la regin, y no, como hasta ahora, nicamente de Israel. Una paz justa debe tener un mbito regional. Palestina/Israel conforman una unidad demasiado pequea para poder abordar cuestiones regionales como las de los refugiados, agua, seguridad, desarrollo econmico y medio ambiente. Y no podr funcionar adecuadamente mientras su entorno regional est en conflicto. Cualquier paz viable en Palestina/Israel depende de la estabilidad y desarrollo regional.

Estos principios conducen a una solucin mutuamente ventajosa para el conflicto israelo-palestino. Ofrecen direccin. Nuestro grito de guerra podra ser: BDS4BDS (Siglas en ingls de Boicot, Desinversin y Sanciones a favor de un Estado Binacional y Democrtico).

Al final, depende de nosotros. Puede que Trump permita la construccin descontrolada de asentamientos e incluso la anexin del rea C, pero continuar hablando de boquilla de la solucin de los dos Estados, como hicieron sus predecesores en los ltimos 50 aos. Si resulta que vamos a disfrazar el apartheid con la solucin de los dos Estados o un protectorado internacional sobre las celdas del TPO en el que los palestinos se hallan prisioneros no depende de Trump. Se sentira cmodo con cualquiera de esas opciones. Depende ms bien de si nosotros, los actores participantes, palestinos e israeles juntos, somos capaces de formular una visin propia de cmo debera ser una paz justa y dirigir eficazmente a nuestros aliados en el exterior hacia una resolucin autntica del conflicto. El tiempo es oro. Haramos bien en empezar hoy mismo.





Jeff Halper es un antroplogo israel y exdirector del Comit Israel Contra la Demolicin de las Casas. Jeff ha sido Director del Middle East Centre for Friends World College. Ha dado clase en universidades de EEUU, Latinoamrica y frica. Es autor de An Israeli in Palestine (London: Pluto Press, 2008), una obra contra la ocupacin, y ms recientemente de War Amongst the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification (Pluto, 2015), seleccionado para el Palestine Book Award 2016. Puede contactarse con l en: [email protected]

Fuente: https://www.middleeastmonitor.com/20170101-enter-trump-where-do-we-go-from-here/

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.