Declaracin del Encuentro de Comunistas en Rosario

El da 25 de Noviembre de 2016, fecha de la muerte del lder revolucionario Fidel Castro, un grupo de militantes -pertenecientes a distintas agrupaciones- sesionamos en Rosario bajo la advocacin del Comandante cubano, en el marco del Encuentro de Comunistas.

Despus de un largo y rico intercambio, que continu por correspondencia, arribamos a la siguiente Declaracin:

Situacin Internacional

Est signada por la restauracin de la barbarie a nivel planetario, producto principalmente- de la dominacin mundial capitalista y de su crisis a nivel global. A medida que ms se acenta dicha crisis, mayor es el grado de barbarie al que asistimos; algunas cifras dan cuenta de ello. Segn la ONU 800 millones de personas sufren hambre a pesar que la clase obrera produce alimentos para unas 15 mil millones (el doble de la poblacin mundial actual)!!; segn la OMS 2400 millones de seres humanos carecen de infraestructura de saneamiento. Casi la mitad del planeta, unos 3 mil millones de personas, deben sobrevivir con 3 dlares diarios (casi $50 argentinos). Todo esto, mientras no ms de un centenar de individuos concentran la mitad de toda la riqueza existente en el planeta.

El capitalismo en su crisis y decadencia devasta los recursos naturales porque su objetivo es mantener, o aumentar, a cualquier precio, la tasa de ganancia del capital. Estn a la vista las calamidades que provoca su modo de produccin, adems de las guerras, la desigualdad, el hambre y la miseria de millones: el calentamiento global, el cambio climtico, tormentas cada vez ms poderosas, aludes, derrumbes, sequas prolongadas por un lado e inundaciones que dejan poblaciones enteras bajo el agua por otro, son consecuencias del modo de produccin burgus que ponen el futuro de la humanidad en jaque.

El triunfo de Trump en el decadente centro imperial, cuyo otrora poder omnmodo se reparte cada vez ms con otros estados imperialistas, parece venir a poner ms lea al contexto crtico que vive el mundo. Sin embargo, es difcil que el neofascista presidente de EEUU pueda hacer ms que lo que su propia clase le permita. Slo si la burguesa financiera imperialista ve peligrar sus ganancias y privilegios podra generar una ruptura en la estructura de las relaciones internacionales que tantos beneficios le brinda en la actualidad.

Ms all de eso, las tensiones son inevitables, hay contradictorios intereses inter-imperialistas que las generan. Como en Medio Oriente, donde Rusia se plant como potencia hegemnica ponindole coto a las aspiraciones de los yanquis y sus aliados en Siria. Como China, advirtindole al electo presidente imperial que no tolerar que se entrometa en sus intereses y pretensiones territoriales. Como Europa, que ve con preocupacin las trabas que se anuncian a sus productos en el comercio hacia el pas del norte. Pero sobre todo, estn los pueblos que luchan por su bienestar, contra sus opresores, a pesar de las botas asesinas y la propaganda de las clases dominantes. Las heroicas resistencias de los pueblos kurdo y palestino son claros ejemplos de ello. Igual que el estallido del pueblo mexicano que muestra su hartazgo con la suba de combustibles como chispa disparadora.

Latinoamrica no escapa a dicha dinmica

Nuestros pueblos han sido sometidos a la permanente expoliacin europea desde hace siglos y, ms recientemente a la de EE. UU, Japn y ltimamente China. Hoy Latinoamrica ostenta el ndice ms alto del mundo de concentracin de la tierra; ello, despus de ms de una dcada de gobiernos autodefinidos como progresistas o populistas.

Asistimos, en el mundo y en Amrica Latina, a una aparente paradoja. Mientras que, producto de la derrota de la Revolucin en los 70, el gran capital desarrolla una ofensiva en todos los planos, pases, estados y hasta organizaciones que se definen como anticapitalistas adoptan el modo burgus de produccin y reparto de bienes. Rusia y China son el ms acabado ejemplo de ello. En este ltimo pas es donde mayor es la tasa de explotacin sobre la clase obrera, donde ms plusvala se extrae de los trabajadores, nada ms y nada menos que por el Partido Comunista, que de comunista no tiene nada. Pero mientras ello sucede, las condiciones objetivas para una revolucin social estn ms presentes que nunca. De esa forma puede entenderse en la crisis Siria el papel del PKK con zonas liberadas como la de Rojava- donde el gobierno es ejercido por el pueblo mediante formas muy semejantes a nuestras Asambleas Populares aparecidas en el 2001.

Rusia y China se han transformado en potencias capitalistas con polticas imperiales; Vietnam marcha en la misma lnea y, hasta la direccin del PC cubano admite que la va china es la apropiada para salir de la situacin en que se encuentra la Revolucin. All residen las explicaciones del por qu de su apertura a EE. UU. cmo a las multinacionales. Tambin, por la influencia que mantiene producto de su otrora lucha revolucionaria, los acuerdos firmados por las FARC con el gobierno colombiano y el rol de los llamados gobiernos progresistas de la regin tienen mucho que ver con dicha direccin poltica. Escapa al parecer a esa tendencia la lucha revolucionaria que se est desarrollando en Paraguay.

Los revolucionarios, y las masas del mundo, pero en particular de Latinoamrica, estamos ante el desafo de no caer presas del culto acrtico a los procesos revolucionarios, de no repetir la situacin que ya vivimos con el devenir de la URSS. Es necesario ms que nunca afilar el arma de la crtica como el de la historia. Los acuerdos firmados en 1972 entre Nixon y Brzhnev, y luego entre ste y Crter, necesariamente presagiaban el desenlace que tuvieron: la cada de la Unin Sovitica, que fuera vaticinada lcidamente por el comandante Guevara en su momento. Dicha desaparicin y regresin al capitalismo estaba larvada en las polticas adoptadas por la burocracia sovitica a partir de 1924, hecho que fue visible en la discusin entre el Che y parte de la direccin de la revolucin cubana, contra la fraccin burocrtica y conciliadora de la misma revolucin en la Asamblea nacional de 1964. Dos concepciones, dos formas antagnicas de ver la construccin del Comunismo (expresadas en el funcionamiento de la economa) se enfrentaban: por un lado, el Sistema Presupuestario de Financiamiento; por el otro, el del llamado Clculo Econmico (o autogestin).

Nacional

Argentina, como su principal socio econmico Brasil, no pueden escapar a la tendencia general de la economa capitalista, que es la acumulacin de la riqueza en pocas manos. Esto explica la profundizacin de la crisis que atravesamos. Ya China dej de ser el motor que era, el demandante de materias primas que haca elevar el precio de las mismas. A eso se agrega que el triunfo de Trump parece anunciar el fin de las tasas de inters bajas, cuestin que complica extremadamente a la fraccin poltica de la burguesa monoplica que representa Macri, que asentaba su posibilidad de gobernabilidad en la llegada de inversiones extranjeras y en un endeudamiento a tasas bajas. De estas variantes slo le queda la posibilidad de la entrada de inversiones a un costo social altsimo y explosivo (como lo demuestra el acuerdo para el saqueo de Vaca Muerta) y del endeudamiento, aunque a tasas elevadas, cuestin que amenaza poner al rojo nuestra economa, desde otro ngulo, en no mucho tiempo.

El primer ao de Macri estuvo signado por el temor al mal humor popular y a las protestas. Ello explica algunas concesiones a los sectores populares, como su contracara, el no poder aplicar a rajatabla su plan econmico y social. Sin embargo, machacan cada vez con ms fuerza sobre la necesidad empresarial de reformar los convenios colectivos de trabajo para destruir derechos que la clase trabajadora ha conseguido con sangre a travs de dcadas de lucha.

Los problemas econmicos y sociales continan y amenazan con agravarse en el 2017, lo distinto es que parece haber cooptado (lase comprado con migajas para los ms desposedos) a una parte de la dirigencia del movimiento de trabajadores desocupados. Aunque las condiciones objetivas, hambre, miseria y desocupacin pueden poner en crisis cualquier tipo de pacto. La tendencia objetiva de las grandes masas es a la protesta, la desobediencia civil y la rebelin, muestra de ello es la respuesta a cualquier tipo de atropello, sea policial, de gnero, etc, etc. Lo sucedido estos das con los llamados manteros de Once es un claro signo del estado real de situacin. Mientras tanto, algunos sectores de izquierda estn ms preocupados por los votos que por botar al sistema.

En dicho marco, la izquierda nucleada en el FIT convoc no a ganar las calles sino a marchar a Atlanta. Y, de ah, (a las calles?, no) a la cancha de Huracn en Marzo. Lo que agrava la situacin, en este sentido, es que distintas organizaciones que se autoproclaman del campo del guevarismo estn pidiendo ingresar a las boletas del FIT para las elecciones de este ao.

La tendencia a la rebelin callejera es algo palpable pues el ciclo iniciado en diciembre de 2001 no ha podido ser clausurado por la burguesa, muy a pesar del esfuerzo puesto en ese sentido por el kirchnerismo. Si algo est presente ante cada atropello es el mtodo asambleario y el corte, de calle o ruta. El pueblo lo ha tomado como herramienta de lucha y es lo que se ha consolidado desde el argentinazo a esta parte.

Esto nos lleva a concluir que lo ms probable es que ante la profundizacin del ajuste y del deterioro en las condiciones laborales y de vida, nuestra clase responda con levantamientos aqu y all, como vino sucediendo desde los 90, motivo por el cual las tareas que estn planteadas son las siguientes:

1) Desarrollar y ensanchar el Encuentro de los Comunistas

2) Desarrollar la construccin de un Frente o Bloque Antiimperialista y por el Socialismo

3) Alentar la llama de la rebelin obrera y popular, como de las Asambleas Populares.

4) Desarrollar la solidaridad con los pueblos y grupos en lucha contra el imperialismo y el capitalismo (Paraguay, Kurdistn, Palestina, Venezuela, etc.)

5) Planificar actividades en el marco de los 100 aos de la Revolucin bolchevique; coordinar con la Comisin que ya est funcionando.

6) Convocar a un Encuentro regional del conurbano bonaerense a llevarse a cabo en la ciudad de Avellaneda, en el CC Manuel Suarez, Av. Pavn 1635, el 18 de marzo de 2017, como paso previo a un nuevo Encuentro Nacional a llevarse a cabo en La Plata, en la Sociedad de Fomento La Cumbre, Av. 31 entre 531 y 532, para el 6 de Mayo de este ao.

Hace un siglo la Revolucin bolchevique empujaba a los trabajadores organizados como clase, a enfrentar al capital y luchar por el poder proletario, por una sociedad de seres libres e iguales, sin fronteras, sin estado, sin explotacin del hombre por el hombre y sin miseria. Hoy, debido a la derrota (momentnea en trminos histricos) y a la accin de las corrientes oportunistas, posibilistas, los llamados progresismos que lo nico que hacen es asegurarle los privilegios a los explotadores del mundo, la clase trabajadora lucha por modelos menos inhumanos de explotacin, muy a pesar de que la riqueza social alcanza y sobra para que los sueos revolucionarios sean posibles. Es cuestin de reemprender el camino.