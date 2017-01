El derecho a la informacin muere al llegar a la ONU

IPS

La Asamblea General de la ONU le da largas a una propuesta que circula desde hace ms de 10 aos en los pasillos del foro mundial: la ley de libertad de informacin, un derecho otorgado a los periodistas dentro de una inmensa burocracia que se protege.

Lo que resulta irnico es que casi 100 pases, todos miembros de la ONU, aprobaron leyes nacionales que reconocen de alguna forma el derecho a la informacin. Sin embargo, no parecen ser muy partidarios de extenderlo al cuerpo de prensa de esta organizacin.

La Ley de Libertad de Informacin (FOIA) de Estados Unidos, de 1967, que garantiza a la ciudadana y a la prensa el derecho a solicitar acceso a registros de agencias federales, se considera una norma que mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno.

Las agencias federales estn obligadas a cumplir y entregar la informacin solicitada a menos que el pedido caiga en una de las nueve excepciones que protegen la privacidad personal, la seguridad nacional y a las fuerzas de seguridad.

En Australia, la norma se conoce como Right2Know; y en Canad, la Ley de Acceso a la Informacin entr en vigor en 1983.

Asimismo, en Bangladesh, el Centro de Recursos sobre el Derecho a la Informacin ofrece lo necesario para quienes se la soliciten a las agencias gubernamentales. En Japn, el Centro Ciudadano para la Divulgacin de Informacin ayuda a quienes busquen presentar un pedido de ese tipo. Y en India, el Derecho a la Informacin: Portal Ciudadano tiene ese mismo fin.

Tambin en Kenia, una Ley de Acceso a la Informacin se adopt en agosto de 2016, precisa el canadiense Centro para el Derecho y la Democracia (CLD).

Y con la aprobacin de una norma similar en Sri Lanka, una de las ms fuertes de los ltimos tiempos, todos los pases de Asia meridional, salvo Butn, tienen una ley que protege el derecho a la informacin.

Los pases de esa regin tienen normas fuertes, salvo Pakistn, segn la clasificacin realizada por el CLD. Adems, seala que la Ley de Libertad de Prensa de Suecia, aprobada en 1766, se considera la ms vieja del mundo.

El ex secretario general adjunto de la ONU, Samir Sanbar, quien encabez el Departamento de Informacin Pblica (DPI), que entrega acreditaciones a los medios y consigue oficinas para los periodistas apostados en el foro mundial, dijo a IPS que el derecho a la informacin es una parte integral de los principios de la organizacin e incluido en la Carta.

Pero el goce de ese derecho, aun en lo que se refiere a la informacin bsica de dominio pblico, encontr obstculos, tanto de parte de los estados miembro, como de la propia burocracia de la ONU, se lament.

La implementacin de ese principio fue difcil para Sanbar, tanto por impedimentos de funcionarios pblicos de los gobiernos como de autoridades de la Secretara de la ONU.

Quienes creen que la informacin es poder dudaban porque entendan que estaban compartiendo su autoridad con el pblico, explic, Sanbar, quien trabaj durante los mandatos de cinco secretarios generales distintos.

Fue evidente cuando lanc el indiscutible sitio en Internet www.un.org, varios subsecretarios generales y representantes permanentes me advirtieron sobre decirle a todo el mundo lo que pasaba (en el sistema de la ONU) y se negaron a autorizar fondos, record.

Tuve que crear un equipo de voluntarios del DPI, que funcionaba con el presupuesto existente, para avanzar y finalmente ofrecer computadoras prestadas por una fuente externa para que ciertas delegaciones se dieran cuenta de que les era ms conveniente acceder a nuevos comunicados que tener que mandar a alguien de su personal al edificio para buscar el material al tercer piso, detall.

Al final, todo el mundo se uni y ahora todo el mundo coincide en que es uno de los 10 mejores sitios oficiales.

Tuvimos una dificultad similar pinchando para que se declarara el Da Mundial de la Prensa en la Asamblea General, de 193 miembros, apunt.

Parece que aun quienes tienen las mejores intenciones, pues los delegados representan a los gobiernos que consideran a la libertad de prensa con cautela, suelen temer destapar un asunto que podra resultar vulnerable, observ Sanbar, autor de Inside the U.N. in a Leaderless World (Dentro de la ONU, en un mundo sin liderazgo).

El periodista de investigacin Matthew Lee, quien trabaja en la ONU y sigue el tema desde hace ms de 10 aos, dijo que libra una batalla perdida.

Cuando llegu a la ONU en 2005, not que no haba FOIA, record.

Tras varias consultas, logr que el entonces subsecretario de administracin, Christopher Burnham, me dijera que se ocupara. Pero se fue. As que le ped a su reemplazante, Alicia Brcena, quien me dijo que trabajara en ello, pero nunca lo hizo, indic.

La Secretara de la ONU sigue responsabilizando a la Asamblea General de la falta de avances, pero podra adoptar su propia poltica, por ejemplo, revelando quin paga los viajes del secretario general.

De hecho, al ser consultado por IPS el portavoz de la ONU, Farhan Haq, respondi: el secretario general est a favor de la idea de transparencia. Pero es un asunto de los estados miembro.

Por su parte, Barbara Crossette, exjefa de la oficina de The New York Times en la ONU, dijo a IPS: Creo que tiene razn en que seamos escpticos sobre conseguir algo as a travs de la Asamblea General. O incluso que el Consejo de Seguridad coopere si se le pide informacin.

Mucha gente que trabaj en el DPI opina que a la Asamblea General, y en particular al Comit Asesor sobre Cuestiones Administrativas y Presupuestarias, no le gusta promover el intercambio de informacin, aun en el contexto actual, y asume que no hay suficientes pases que respalden la idea de garantizar el derecho de acceso a la informacin, indic.

Una FOIA sera una bendicin para posibles espas. Y me pregunto cmo se redactara desde el punto de vista legal. Sera interesante saber si espacios como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen esas polticas, aadi Crossette, editora colaboradora y redactora de PassBlue, una publicacin en Internet dedicada a la ONU.

El equipo del nuevo secretario general, Antnio Guterres se supone que debe escribir una nueva poltica de comunicacin para la ONU, y hacerla ms abierta y efectiva en su alcance. Pero no s si eso incluye a los periodistas, acot.

Hace poco Crossette escribi en PassBlue que el DPI est totalmente atado de manos por su mandato, segn reconocen los funcionarios. Y al director o directora de la oficina, con rango de subsecretario general, no lo eligen por su capacidad en materia periodstica y de medios, sino que es una designacin poltica de alguien con poca o ninguna experiencia periodstica.

La persona designada cuenta con un presupuesto ajustado, adrede para que el departamento no cuente con los recursos necesarios, aadi.





Fuente original: http://www.ipsnoticias.net/2017/01/el-derecho-a-la-informacion-muere-al-llegar-a-la-onu/



Traducida por Vernica Firme