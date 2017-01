El pas debe transitar a una poltica comercial que no vulnere derechos sociales

La reaccin de la Cancillera chilena, ante la salida oficial de Estados Unidos del Tratado Transpacfico, no se hizo esperar. El mismo da que el Presidente Donald Trump firm el documento que retira a su pais del Tratado, Heraldo Muoz en compaa de Paulina Nazal, directora general de la Direcon, anunci que el gobierno de Chile no persistir en el envo del proyecto al Congreso.

Pese a los nimos de modificacin de la clusula de entrada en vigencia por parte de algunos de los pases suscriptores, que permitiran un TPP sin Estados Unidos, el canciller afirm que "el TPP tal cual lo conocamos ya no est en la mesa de discusin. Evidentemente no hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluye a Estados Unidos, porque esa es una de las clusulas que estn en el acuerdo".

Al respecto, la plataforma Chile Mejor sin TPP consider un triunfo que el Gobierno haya decidido no continuar con el TPP. Sin embargo, estim como preocupantes las declaraciones del canciller Muoz sobre la persistencia en la apertura al mundo, con especial nfasis en la integracin con los pases de la zona Asia-Pacfico, muchos de los cuales eran parte del TPP, por lo que se podran replicar las condiciones geopolticas y comerciales del fracasado acuerdo. De hecho, Muoz indic que se encuentran renegociando acuerdos de libre comercio con China e Indonesia.

Luca Seplveda, de RAP-AL, considera necesario destacar que las razones de Trump para oponerse al TPP son diametralmente distintas a las que Chile Mejor sin TPP ha evidenciado.

En oposicin a Trump, que busca relaciones comerciales que slo beneficien a los Estados Unidos sin considerar el respeto por el medio ambiente, la soberana alimentaria, los derechos fundamentales de las personas y los derechos particulares de los pueblos indgenas; como plataforma consideramos necesario transitar a un sistema econmico que tenga en consideracin todo aquello afirm Seplveda.

Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, advirti que si bien es cierto que el TPP ya no tiene viabilidad, vendrn nuevos acuerdos comerciales que utilizarn la misma estructura base y tendrn los mismos alarmantes alcances de este acuerdo, el que ha concitado pronunciamientos de relatores y expertos de Naciones Unidas y la mxima preocupacin de la Comisin Interamericana, dada su abierta violacin a derechos humanos. Tambin seal que, de hecho el tratado entre Chile y Uruguay recin suscrito, y el TISA, centrado en el mbito de los servicios y que en la actualidad negocian ms de 50 pases, poniendo en peligro lo poco que nos queda de pblico, tiene tambin la misma configuracin y riesgos.

Asimismo, indic que esta afectacin que tienen los acuerdos comerciales a los derechos humanos, no solamente por la solucin de controversias o los lmites a la soberana nacional, es uno de los puntos ms graves que tiene esta apertura comercial globalizada a travs de este tipo mega acuerdos. Por lo que es urgente, y un deber del Estado desde 2010 en los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de la ONU, medir los impactos que tienen estos acuerdos en derechos humanos, entre los cuales se encuentra la consulta indgena, antes de suscribirlos remat.

Carlos Figueroa, militante de Revolucin Democrtica, afirm que el libre comercio, de la manera que lo conocemos hoy, tiene sus das contados. Esto, porque siempre se ha puesto como prioridad los intereses de las grandes corporaciones y no los intereses de los chilenos y chilenas. Es hora de ser valientes y plantear una nueva manera de comerciar que considere el medio ambiente, los derechos sociales, las condiciones laborales, un acceso digno a la salud y que no hipotequen nuestra democracia".

Figueroa agreg que nosotros buscamos un comercio justo, que tome en consideracin el impacto en el cambio climtico y la dignidad que deben tener todos los trabajos. Chile necesita comerciar, somos un pas pequeo, pero eso no significa que tenemos comerciar de cualquier manera. Tenemos que atrevernos a poner condiciones al comercio.