El ojo izquierdo: balance del 2016, perspectivas para el 2017

---------------

La ofensiva del continuismo. 2016 fue un ao complejo, el mero recuento noticioso as lo indica. Pero, tras el vendaval de noticias, nacionales e internacionales, se esconden dos hechos de enorme proyeccin. Por una parte, se experiment el cierre del despropsito que paraliz las reformas, y por otra, comienzan a visibilizarse tendencias en curso que posiblemente se materializarn con previsibles consecuencias.

En efecto, el cierre de 2016 ha coincidido con el desenlace de un caso de corrupcin. Se trata del impacto del Caso Caval. Como se sabe el resultado fue devastador para la Presidenta, al perder la base de apoyo y enfrentar la crtica interna y externa, vio cmo se derrumb el sueo de reformar estructuralmente el sistema. En efecto, la publicacin de la revista QUE PASA dej al descubierto el intento presidencial de gobernar con un grupo dirigente proveniente de la periferia del poder operante desde 1989. Por otra parte, en un momento inconfortable para la derecha econmica (colusiones, financiamiento ilegal de la poltica, cohecho), la sospecha de haber recibido financiamiento de SQM equipar la imagen. Situacin aprovechada por la oposicin para impedir las reformas. Pero, no era todo, desde importantes sectores de la Nueva Mayora, aprovechando tambin la ocasin, se alzaron voces para liquidar al nuevo grupo emergente, mediatizar las reformas y posicionar las aspiraciones presidenciales y parlamentarias del partido transversal, es decir, del grupo ligado al neoliberalismo-corregido.

En ese sentido, son seeras las recientes palabras de la Presidenta cuando indica que Hay sectores que todava no logran aquilatar que Chile ha cambiado, que el mundo ha cambiado () quisieran como esperar a que termine este gobierno y dar vuelta la hoja hacia atrs. Sectores que, en palabras de la mandataria, quieren generar un costo poltico al gobierno. Nada es ms cierto, solo que estamos ante una reaccin tarda. Adems, difcilmente podra esperarse un vuelco dinamizador con la presencia de agentes neoliberales y del FMI en el gabinete. En fin, M. Bachelet seguramente pasar a la historia como la Presidenta de la Repblica que intent dos veces llevar adelante reformas estructurales impedidas, no solo por la oposicin de derecha sino por sus propios aliados. Entonces, a principios de 2017 tenemos una Presidenta aislada, desencadenada la pugna presidencial, una lucha sin cuartel por los cupos parlamentarios y reformas desperfiladas del proyecto originario. Tendencias que no estn tomando en cuenta que el malestar ciudadano, aparecido hace ya un tiempo, se est transformando en una franca crispacin social que no est siendo advertida por el statu quo y que puede llegar a tener insospechadas consecuencias.

En suma, en este marco se encuadra el trmino de un ao complejo.

En el sistema-mundo hemos visto una acentuacin de los problemas por los que atraviesa la humanidad. Las consecuencias del neoliberalismo se expresan en guerras, en migraciones masivas, en la triple crisis (agua, alimentos, petrleo), en la emergencia ecolgica, en una crisis econmica que est trasladndose del centro a la periferia, en explosiones autoritarias (Filipinas, Estados Unidos), etc. En el campo latinoamericano la corrupcin ha terminado con la derecha en el poder en Brasil, finalizado con el capitalismo de Estado de los Kirchner y con la vuelta en el Per de un viejo agente mercantil. Chile no fue una excepcin en 2016, tambin hemos enfrentado graves problemas; entre otros, el magro crecimiento (1.5%), la distorsin de las reformas estructurales, la irrupcin de la corrupcin, la explosin del tema de las pensiones, el acrecentamiento de la molestia ciudadana, el debilitamiento tanto de la alianza gubernamental como de la oposicin, la crisis de representacin visualizada en la baja participacin electoral y en el consiguiente festn de los audaces, es decir, la apuesta electoral de llegar a la Presidencia de la Repblica, segn clculos actuales, con cerca del 25% de los votos del electorado.

Con un gobierno deteriorado se abri el espacio para la propuesta presidencial de 2017. En una trama en que se le acab el tiempo poltico, el gobierno no est en condiciones de enmendar rumbos y debe concentrarse en administrar una salida relativamente digna. Fin de tiempo que intentar ser llenado por la misma elite que se ha reproducido por un cuarto de siglo. En este contexto el partido trasversal est desencadenando la ofensiva final para posicionar a R. Lagos como candidato nico de la Nueva Mayora (o de la alianza que la reemplace).

El primer acto de este drama se escenific con la proclamacin de A. Guillier por el radicalismo (7 de enero), el segundo acto estuvo a cargo del Consejo General del PPD que proclam a Lagos (14 de enero). El tercer acto, se escenific en la reunin del CC del PS, donde con la ratificacin del acuerdo de efectuar primarias el 23 de abril, la candidatura de R. Lagos sufri una humillante derrota (21 de enero). El cuarto acto ser escenificado en la Junta Nacional del PDC, donde no obstante la entusiasta adherencia del senador Zaldvar con R. Lagos, es probable que se imponga la candidatura de la nueva presidenta C. Goic (28 de enero). En otras palabras, las fuerzas restauradoras, provenientes del tiempo de la Concertacin se encuentran alineadas y activas, aunque muestran desgaste. Pero, para un partido como el PPD, una cpula desideologizada, pragmtica y sin proyecto histrico, es vital cobijarse bajo la sombra protectora de Lagos. Para sectores socialistas arrojados del movimiento social, despolitizados y deslizndose por la pendiente que los llev a la prdida de vigencia, Lagos tambin representa la sobrevivencia y el acceso a la proteccin que brinda el Estadode manera que difcilmente cejarn en sus afanes.

Empero, el drama lagista podra pasar a tragedia en la medida que se haga realidad el denominado puente de plata entre el PPD y la candidatura de A. Guillier, acuerdo propiciado por el lder de ese partido G. Girardi, posibilidad real en la medida que el ex presidente no logre remontar su magra adhesin. Panorama, adems, complicado por la adhesin al senador Guillier de varios parlamentarios socialistas en funcin de sus propias campaas. En cuentas resumidas, el 28 de enero podra estar resuelto el dilema o inicindose una nueva fase para la designacin del candidato.

Mientras tanto, contina el alejamiento de los sectores ligados al partido transversal con el gobierno, en vsperas de navidad, en el PDC se lanzaba una nueva ofensiva contra el proyecto de aborto por tres causales, la mayora de los senadores del PS se declaraban en estado de reflexin, y sus pares del PPD, notificaban su malestar con el gobierno, acrecentndose el desconcierto de la calle por el abandono de la Presidenta.

Velos en el camino . El debilitamiento presidencial y la ofensiva del partido trasversal estn tapando la visualizacin de procesos que estn cristalizando. Estos aspectos, en coincidencia con el aoso discurso oficial, la despolitizacin de los partidos polticos de la vieja izquierda y el rol de los aparatos ideolgicos del gran capital, estn contribuyendo a que se esfume la crtica al neoliberalismo.

As, por ejemplo, en la discusin programtica del socialismo (7 de enero), se perdi la oportunidad de caracterizar el capitalismo actual por el afn de mantener el funcionamiento macroeconmico. El encuentro, pensado para negociar la participacin de la burocracia cortesana en el prximo gobierno, no solo es una oportunidad perdida, consolida un importante vaci terico de este sector. Este no es otro que la prdida de visin de un largo proceso histrico. Se perdi de vista que estamos ante una frmula de correccin del capitalismo imperante desde 1974, proceso que coincidi con la derechizacin de occidente (1980) reforzada por la derechizacin de oriente (1989) y por el declive de los movimientos de liberacin nacional, es lo que se ha denominado como la recomposicin mundial del capitalismo, recomposicin caracterizada por la liquidacin del aparato econmico estatal del capitalismo de Estado, decisin inspirada en la corriente neoclsica monetarista, en la potenciacin de un fuerte sector financiero, el consiguiente rechazo a la industrializacin sustitutiva, en el sometimiento de la economa a la exportacin de recursos con poco valor agregado, en la apertura sin condiciones al capital extranjero, en la reduccin de aranceles y salarios, y en la liquidacin de todas las reformas concebidas para aliviar la angustia del pueblo.

Ahora bien, no puede perderse de vista que la transicin a ese modelo la impusieron los militares, en alianza con el empresariado y la capa tcnico-burocrtica, modelo que desde el abandono del Programa Olvidado, conducido por P. Aylwin, termin por hacer suyo la Concertacin, apareciendo las condiciones para la aparicin del neoliberalismo-corregido. Es decir, un modelo de sociedad que institucionaliz la diferenciacin social, la segregacin y la desigualdad, lacras contrapesadas por subsidios estatales, una nueva insercin en la comunidad internacional, el derecho a vivir y no desaparecer a travs de la restitucin del estado de derecho con las cortapisas de la Constitucin de 1980, tendencias potenciadas por la consolidacin de lo que los especialistas en ciencia poltica denominan como una poliarqua (casi una democracia). El Estado neoliberal-corregido, se explica, entonces, por la insercin en este del poderoso empresariado democratacristiano partcipe del golpe de Estado, la cooptacin de viejos cuadros de izquierda que asumieron el credo neoliberal, como lo ha reconocido recientemente E. Tironi, y por el apoyo que ha logrado en aquella militancia que se transform en cortesanos, es decir, esa burocracia estatal que perdi la capacidad crtica.

Hemos pasado un cuarto de siglo con el mismo modelo. Evidentemente trajo estabilidad y crecimiento, pero ha quedado estrecho. Ya pas la etapa en que la construccin del modelo se hizo a costa de los ms pobres. Ahora son mucho ms las demandas; en primer lugar, las del sector tradicional del universo popular por la exclusin a escala que viven (obreros, pobladores); en segundo lugar, los sectores medios estn reclamando redistribucin de la riqueza (pequea y mediana burguesa); en tercer lugar, protestan los componentes de la nueva estructura social demandando mejoras en sus condiciones de vida (subcontratados, pescadores artesanales); y, en cuarto lugar, est la presencia poltica de los nuevos movimientos sociales (estudiantes, minoras tnicas, mujeres). Esto significa que estamos presenciando los primeros pasos del retorno de la sociedad nacional-popular. Dicho de otra manera, el actor de cambio perfila su vuelta. Pero, el cambio tambin viene por la otra vereda, la del empresariado y la del partido transversal, ambas interesadas en introducir nuevas orientaciones al neoliberalismo-corregido para descomprimir la tensin social que viene, reposicionarse a escala internacional y ensayar una industrializacin pensada para dotar de mayor valor agregado a las exportaciones. Esta es la opcin que representa Lagos, insuficiente a nuestro juicio para los desafos que demanda la mayora.

Violencia simblica . La expansin de la dominacin cultural del empresariado se benefici del fracaso terico de la renovacin socialista as como la de los postulados de la social democracia, dejando a la izquierda sin orientacin.

En un sistema mundial complejo, en donde a escala latinoamericana se ha producido una recuperacin conservadora (Argentina, Per), una restauracin por la va del golpe blando (Honduras, Paraguay, Brasil), en que aument la pobreza (Centroamrica) y en que existen sospechas de una posible alianza entre Colombia y la OTAN, posiblemente pensada por la situacin venezolana, no es menor en Chile un gobierno de derecha de neoliberalismo extremo, un gobierno progresista de neoliberalismo-corregido o un gobierno de centro izquierda. Aunque, esta es tambin una oportunidad para que el socialismo, pensando en el largo plazo, pueda retomar aspectos vitales de su ideario. En fin, no habr llegado la hora de evaluar crticamente el cuarto de siglo en que el socialismo hipotec su ideario a la hegemona ideolgica del centro, en circunstancias que este experimenta el derrumbe total de sus convicciones ideolgicas?

El derrumbe terico est pasando la cuenta. Por ejemplo, hace una dcada comenz un proceso al cual no se le prest la suficiente atencin. Con las movilizaciones estudiantiles de los pinginos se inici una nueva fase en la reconstruccin democrtica. Pero, esas movilizaciones se paralizaron por la cooptacin institucional de los dirigentes de esa generacin. Un lustro despus (2011) nuevas movilizaciones estudiantiles permitieron ganar la calle y formular exigencias claramente anti sistmicas. Al mismo tiempo aparecan actuando polticamente los componentes ms visibles de la nueva estructura social inicindose la lenta recomposicin de la sociedad. Pero, nuevamente las seales no fueron atendidas, bastaba con controlar la CUT, el Colegio de Profesores y la ANEF. Los movimientos sociales estaban fuera del anlisis. Al unsono se fortalecan el modelo econmico y la ideologa neoliberal, llegando esta ltima a convertirse en sentido comn expandindose en la izquierda y en el gobierno la violencia simblica, una forma de sometimiento invisible, suave y feroz que justific los consensos e incluso cambio los gustos de la otrora izquierda cambiando la chaqueta con coderas y algo radas por una levita de corte Armani. As, se han ido diluyendo las actitudes y comportamientos, las normas, los ritos y la ideologa de contrapoder reflejndose en la prdida de orientacin terica y poltica. Adems, de una aguda despolitizacin que ha hecho perder a la izquierda la orientacin popular.

En ese sentido, y continuando con esa lgica, la situacin del socialismo chileno se ha complejizado. De partida, la transferencia ideolgica mantuvo al socialismo hasta hoy sin Programa, por lo tanto, sin marcar un rumbo estratgico.

En otras palabras, el socialismo con el transcurrir del tiempo qued sin orientacin y a merced de definiciones pragmticas adoptadas en torno a la construccin neoliberal-corregida, lo que explica tambin la proliferacin de tendencias, entendidas como grupos de poder, para participar en los beneficios que otorga el hecho de ser fuerza de gobierno. Esto revela tambin el permanente traspaso de miembros de la colectividad de una fraccin a otra en funcin del beneficio propio. Las nuevas orientaciones explican tambin el extremo individualismo imperante y la necesidad de apandillarse para hacerse visible y participar en la toma de decisiones. Al no existir Programa fue fcil subordinar al cortesano, producindose el doble fenmeno de la adhesin a-crtica al gobierno y la transformacin partidaria en organizacin de funcionarios gubernamentales. Estas tendencias explican porque el socialismo no tiene una opinin sobre el sistema-mundo y sus tendencias, porqu esta fuera de la escena latinoamericana, por qu no tiene presencia en el mundo laboral, por qu fue desplazado de las universidades. An ms, al imponerse, entre sus sectores dirigentes ms ilustrados, la variable de pensamiento socialdemcrata acompaada del ideario liberal, seguido con la renuncia a la teora crtica y al allendismo, quedaron imposibilitados de leer al Chile profundo perdiendo de vista al sujeto histrico, pero este estaba all, solo bastaba interpretar la realidad y universalizarlo.

As, el abandono de la representacin, tanto de la vieja estructura social (en retirada) como la de la que est apareciendo, condujo a la prdida de vigencia, situacin acelerada por el surgimiento de una nueva fuerza poltica por la izquierda (Frente Amplio?). Por eso, ahora resulta extraordinariamente peligroso que las elites sigan ingenuamente preguntndose qu entendemos por socialismo?... sin intentar responder la pregunta. El precio de mantener lo que se ha logrado es a costa de abandonar la representacin popular. En ese sentido, la convocatoria a discutir sobre un nuevo proyecto est llegando con 27 aos de retraso. Pero, estas no son las nicas miserias que los afectan, la poco elegante bajada de I. Allende ha dejado a la organizacin sin candidato presidencial, razn de incertidumbre para las candidaturas parlamentarias.

En fin, los tiempos que corren no son halageos.

Obsolescencia o prdida de visin? Otro tema en los que ha prevalecido la ideologa dominante y que deben revisarse a la luz de la propuesta de reconstruccin de la teora crtica es la cuestin mapuche.

La prolongada detencin de la Machi Francisca Linconao, el baleo por la espalda de Brandon Hernndez, los innumerables allanamientos a comunidades, constituyen una alerta ante una posible escalada del centenario conflicto. En efecto, el tema mapuche se inscribe en lo que los historiadores denominan como la larga duracin. La irrupcin espaola en el Wallmapu inaugur un proceso cuyas consecuencias llegan a nuestros das por una sencilla razn, el mapuche convertido en el-otro mantuvo su reclamo por las tierras ancestrales, por la cultura y especialmente por su lengua. Durante tres siglos vivi la aculturacin del roce fronterizo, durante el siglo XIX experimento el despojo por la expansin del latifundio, en las primeras dcadas del siglo XX la exclusin se manifest en un equilibrio entre la institucionalidad ancestral y la winka, en la otra parte del siglo, al considerrsele como campesino pobre se mantuvo la exclusin.

Con el arribo de la Concertacin, ante el abandono de la regin por parte de la dictadura, se abrieron nuevas expectativas al establecerse el dialogo con los pueblos indgenas. Las comunidades creyeron que haba llegado la hora de poner fin, por ejemplo, al Decreto Ley N 701 que desde 1975 permiti la expansin de la industria forestal/neoliberal. Por otra parte, el acuerdo de Nueva Imperial refrend la exigencia del reconocimiento constitucional de los pueblos indgenas floreciendo mltiples organizaciones, entre otras el Consejo de Todas las Tierras. Pero, al tipificarse al mapuche como etnia y no como pueblo, las tratativas perdieron efecto al imponerse en el gobierno de P. Aylwin la tradicin centralizadora que mira con hostilidad la supuesta amenaza al carcter unitario del Estado. El gobierno de E. Frei profundiz la disociacin al concluir que para salir de la exclusin y la marginalidad deban profundizarse las privatizaciones, encontrando como respuesta la toma de tierras. El gobierno de R. Lagos fue ms all al aplicar la ley antiterrorista, el gobierno de M. Bachelet tampoco tendra xito no obstante el Acuerdo de Nueva Imperial II. El de S. Piera tampoco lograra avanzar con el Plan Araucana, estallando un conflicto de graves proporciones. En fin, entre discriminacin, exclusin y criminalizacin ha ido avanzando una propuesta nueva, la de la Coordinadora Arauco Malleco y la de variados grupos autnomos.

En oposicin a una corriente nacional de gran simpata con la causa mapuche, en las cpulas de la Nueva Mayora, se ha impuesto una visin Estadocntrica (propia del siglo XIX) sustentada en la cosmovisin occidental. Pero, este estado de cosas no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo. Desde la quema de tres camiones en Lumaco han pasado diez aos y el conflicto escal. No prestar atencin a este tema desde una ptica acorde con las nuevas propuestas provenientes de las ciencias sociales (interculturalismo, poscolonialidad, Estado plurinacional) se ha constituido en un error de proporciones. Para la CAM la nacin mapuche estara experimentado un proceso de exterminio frente al cual han levantado un proyecto de subsistencia que considera al indgena como sujeto poltico-conductor del cambio que conduce al autogobierno en un Estado indgena. Al sentirse oprimidos por el desarrollo del capitalismo desde el siglo XVI han llegado a elaborar una estrategia que apela a la recuperacin de territorio para lo cual han ido dando forma a lo que denomina como rganos de Resistencia Territorial (ORT) orientadas al control del territorio, a la recuperacin productiva y a diversas formas de propaganda armada, peso previo de lo que en la teora de la violencia es la guerrilla.

En suma, la incomprensin del proyecto de la CAM (an en etapa de elaboracin), explica el paso gubernamental a la aplicacin de maniobras de guerra contra subversiva. Pero, el hecho que la propuesta est an inconclusa (en lo que al nuevo Estado se refiere), podra posibilitar el dialogo, por lo que el Estado debera valorizar el llamado de uno de sus principales lderes a buscar una tregua. As se evitara la escalada de violencia y comenzara a ponerse al da con la irrupcin de uno de los nuevos movimientos sociales. La bsqueda de un acuerdo es perentoria, el conflicto que viene es de proporciones, porque si tomamos en cuenta la encuesta CADEN en los ltimos tres aos aument la violencia en la regin en un 62%.

Pero, ser posible encontrar una solucin al tema mapuche, en las actuales circunstancias, como lo plantea la ltima Comisin de la Araucana?

El autoritarismo reverdece laureles? En los prximos meses en Europa la extrema derecha disputara el gobierno en varios pases. Por lo pronto, diversos partidos nacionalistas europeos reunidos en una cumbre del sector en Coblenza se preparan para dar forma a una nueva Europa. En Estados Unidos la intolerancia ya est cobrando victimas en personas (deportados) y pases (Mxico). Pero, an ms, el nuevo gobierno ha desahuciado a la OTAN, se ha enfrentado con A. Merkel, ha puesto reglas a la industria automovilista, poniendo en ejecucin lo que ser la salida a la crisis del neoliberalismo con neoliberalismo-protegido. En otras palabras, se est iniciando un nuevo ciclo en la acumulacin capitalista. No es todo, hace un par de meses el historiador E. Ortiz adverta sobre Una Amrica fascistizada? Y, tambin recordaba que el peligro neoliberal se haba vuelto contra sus propios creadores. Para mayor abundamiento, all estn los casos de Colombia en donde la personalidad autoritaria logra impedir un acuerdo de paz. All est el ejemplo de Filipinas donde el garrote impone la ley.

Ahora bien, este fenmeno reverdece laureles tambin en Chile. Sin ir ms lejos, recientemente en nuestro pas la presidenta electa de la UDI, sin ambages ni rodeos, justificando la estrategia de la provocacin, ha declaradolos falsos consensos nos han ido corriendo hacia la izquierda. Por otra parte, sustentada en viejas teoras conspirativas descalifica a la izquierda, veta a las minoras sexuales y reconoce que, no estamos de acuerdo con la igualdad. En otras palabras, las alambicadas palabras del ex presidente de la UDI han sido sepultadas por el golpe directo. Palabras reafirmadas por un senador RN para quin ser carabinero en La Araucana es ser un hroe, sin tomar en cuenta que su rol ha sido rebajado del resguardo del orden pblico a actor antisubversivo, reminiscencia de la DSN? Cunto queda del autoritarismo civil-militar?, cunto aumentar en la medida que S. Piera se aleje de la opcin presidencial? Pero, quin se lleva las palmas es el patriarca de RN, C. Larran, quin ante el cambio de detencin permanente a arresto domiciliario de F. Linconao, ha dicho que esta, no puede irse a su casa a cocinar hierbas, comentario que enfrenta el conflicto justificando la represin con racismo despectivo.

Estamos, pues, frente a una representacin de consumo tnico-cultural del grupo alto que en la arquitectura del grupo social expresa las condiciones de jerarqua social a travs de la diferenciacin con el-otro (el que cocina hierbas). Permanencias de la vieja dualidad civilizacin/barbarie.

Pero, esto es parte de una tempano de enormes proporciones porque la mentalidad autoritaria no solo ha despreciado la posibilidad de solucin del conflicto con el pueblo mapuche, tambin ha incidido en la segregacin de las mayoras urbanas confinadas en guetos separados por barreras (policas privados, barreras) lanzando a la periferia a los pobres en complicidad con polticas estatales en alianza con el capital privado. Por lo tanto, ese ciudadano precarizado, recibe adems el impacto de la privatizacin del sector pblico (salud, educacin) siendo reducido a la calidad de consumidores de segunda de servicios tercerizados. En suma, es evidente que la cultura neoliberal se traspas al gobernante y a su base de apoyo partidaria entrando en coexistencia la mentalidad autoritaria con la democracia liberal. Esto implica que la Concertacin/Nueva Mayora al trivializar la democracia entr en el espinoso camino de la coexistencia entre una democracia imperfecta y el autoritarismo cotidiano regulados procedimentalmente por la Constitucin de 1980. Estos son los peligros de cualquier sociedad estratificada socialmente, el ms fuerte termina absorbiendo al ms dbil ideolgicamente. Es lo que pas con socialista y progresistas que absorbidos por la ideologa de dominacin (habidas excepciones) terminaron aceptando la realidad que le presentaba la conjuncin entre la democracia imperfecta y el autoritarismo refugindose en los procedimientos constitucionales.

Estamos, pues, frente a otra forma de vida asumida por el neoliberalismo-corregido, la de la subordinacin acrtica a un pensamiento que le alej del mundo popular.

Probabilidades. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet probablemente pasar a la historia por su intencin de aplicar reformas profundas, tambin ser parte de ese recuerdo la apostasa de muchos de sus propios aliados y colaboradores. El segundo gobierno tambin ser recordado como el de la disolucin de las trabas ticas de muchos de sus compaeros de ruta para permanecer en los mltiples pliegues del poder. El segundo gobierno, desde el punto de vista de la historia, tambin ser examinado como el del colapso de la participacin electoral.

Pero, desde un punto de vista poltico, el segundo gobierno debera constituir una leccin-para no-repetir-errores.

Aunque, estos continan a la vista, uno de ellos, el ms visible es la proliferacin en la oferta de candidaturas presidenciales que en medio de la crisis de representacin disputan la posibilidad de gobernar sin proyecto de sociedad, sin programa, sin una clara poltica de alianzas y sin una tctica coherente. Cuestin grave, porque incluso el mejor posicionado de los candidatos de la Nueva Mayora, A. Guillier, tampoco ha presentado una oferta de pas. Personaje simptico, bien tratado por las encuestas, sin el lastre de la crtica a los polticos y con un buen sentido del posicionamiento est constituyendo su propuesta sin programa, sin apelacin a la movilizacin social y con un llamado prematuro al acuerdo con la derecha. Pero, esto no es todo, pues irrumpen dudas; por ejemplo, coincide el pensamiento ntimo del senador con el programa neoliberal-corregido vuelto a proclamar en el reciente encuentro programtico del oficialismo socialista? En fin, en medio de una crisis de representacin, estar dispuesto a proponer una estrategia que apele a la participacin y movilizacin social?, podr devolver su libre albedro, su voluntad, al pueblo?

Porque en la otra orilla del camino comienza a despunta una nueva opcin poltica, la del Frente Amplio. Un proyecto que viene con una visin distinta del Chile profundo. De partida es una alianza amplia que abarca desde liberales a la izquierda. Lo novedoso es que siendo un frente amplio se convertir en frente de izquierda solo con el correr del tiempo a partir de una propuesta de cambios estructurales que acometa la tarea de revisar por completo el actual modelo de vida. En ese sentido, no puede pasar desapercibido que estamos ante un movimiento que ha repolitizado a amplias capas oprimidas a travs de un trabajo de aos. Estamos, por lo tanto, ante un fenmeno que ha iniciado su irrupcin al llegar a la etapa de maduracin. Entonces, este no es un fenmeno del momento, es un producto histrico que viene desplegndose en las luchas de jvenes afectados por la dictadura (hurfanos, desplazados), luego organizados en movimientos como la Surda y organizaciones estudiantiles como Estudiantes Movilizados. Son los mismos que, luego que se cooptara al movimiento estudiantil de los pinginos, protagonizaron la rebelin estudiantil de 2011, cuna de la UNE y de Revolucin Democrtica. Ahora bien, su importancia no radica en el rol que jugaron como estudiantes que se proyectaron polticamente sino en que es una generacin que tiene por delante tiempo poltico para llevar adelante la idea de la transformacin por la va poltico-institucional.

El Frente Amplio, adems, cuenta con otra ventaja como es el surgimiento de una nueva estructura social. En efecto, los nuevos movimientos sociales siendo contestatarios al sistema han coincidido rpidamente con la propuesta de cambio. Es el caso de los subcontratados, enemistados con los gobiernos de la Concertacin/Nueva Mayora, el de los estudiantes agobiados por CAE, el de los pescadores afectados por la ley de pesca, el de los mapuches castigados por la ley antiterrorista, el de los sectores medios viviendo en la inseguridad. Estos nuevos actores afectados por las polticas neoliberales protestan desde hace mucho tiempo sin encontrar amparo en la vieja izquierda, como es el caso del movimiento NO+AFP, o el de las regiones que, por diversa ndole, han levantado la voz contra el centralismo, es el caso de Chilo (afectado por la marea roja), o el de la tercera regin (asolada por aluviones). Estas fortalezas estn haciendo posible que se consolide una tendencia fortalecida por la incorporacin de otras organizaciones. Pero, esta posibilidad no est asegurada.

Segn nuestros datos este sector, si logra organizarse, podra elegir entre diez y trece diputados y uno o dos senadores con lo cual se alzara como la nueva izquierda arrojando a socialistas y comunistas al centro, por lo tanto, estamos ante una fuerza en proyeccin que no puede seguir sin ser sometida al anlisis.

Ofensiva patronal . Recientemente la comunidad nacional ha sido remecida por un inserto de la SOFOFA en La Tercera. All se declara que en la Araucana ya no impera el estado de derecho. Evidentemente, una declaracin de esa naturaleza tiene por propsito profundizar la militarizacin por la va de la estrategia antisubversiva. Esta es una afirmacin de carcter sedicioso que no tuvo una respuesta contundente del gobierno. En otras palabras, el empresariado pas a la defensa activa de lo que consideran su propiedad intentando enfrentar al gobierno con las comunidades. Enjuiciados por el tema de las colusiones, el financiamiento ilegal de la poltica y la merma de prestigio, la derecha econmica se est adelantando a la derecha poltica poniendo temas fundamentales, como es la defensa de la propiedad privada desde la Araucana. Las querellas internas en la Nueva Mayora tambin le han permitido lanzar simultneamente una ofensiva respecto al tema de las AFP. En ese sentido son seeras las palabras del nuevo presidente de las AFP, quin luego de calificar como exticas las exigencias de No + AFP, concluye que si queremos mejores pensiones, es inviable seguir con una cotizacin de 10%, es inviable que los independientes no coticen, es inviable que no aumentemos la edad de jubilacin de hombres y mujeres. Eso es inviable. Una bofetada en el rostro para los viejos del futuro que esperan retirarse con dignidad.

Pero, este no es el nico problema de los ltimos das, el atentado contra el ejecutivo de CODELCO, O. Landerretche, debe analizarse profundamente porque, este si es un acto de terrorismo por constituir una accin que no discrimina y que tiene por objetivo sembrar el terror/miedo ante la llegada de una simple carta. Ahora bien, la investigacin debe ser acuciosamente seguida porque el tipo de mecanismo utilizado (artesanal) y de material (fsforo) no estaba destinado a matar sino a crear temor y confusin, en trminos simples se est inaugurando el terrorismo, aquella accin que no discrimina. En suma, desde ngulos distintos, los poderosos empresarios cobijados en la centenaria SOFOFA y los desconocidos y emergentes eco-terroristas coinciden en hacer crujir la paz social.

Entre ambos hechos irrumpi un tercero que probablemente podra constituirse en un eventual conflicto en el contexto de la molestia ciudadana. En la medida que la cooptacin pos transicin se hizo sentido comn y se esfuma en la normalidad del Estado neoliberal, se hacen visibles irregularidades que afectan esta vez a las fuerzas armadas.

Se trata, en un principio, del gasto fiscal en jubilaciones. 3090 oficiales en retiro y 38 procesados (por atentados a los derechos humanos y fraudes) reciben abultadas pensiones, llegando una de ellas a los 6.8 millones. Recalcamos, en un principio, porque durante este ao han ido apareciendo mltiples irregularidades difciles de pesquisar por el secreto que envuelve a las instituciones, por la fragmentacin de la noticia y por la falta de medios de comunicacin gubernamentales. As, entre otros han explotado, el Milicogate un grave fraude en el ejrcito (por falta de controles), polmicas por el patrimonio del ex comandante de jefe, acusaciones de proteccin poltica para el ex comandante en jefe E. Cheyre por su participacin en la Caravana de la Muerte, acusaciones de malversacin de caudales pblicos en la compra de tanques Leopard (1998), continuas expulsiones de carabineros de las filas por algn tipo de dolo (alquiler de armamento, participacin en asaltos, acoso sexual). Incluso ha sido capturado un ex armero de la CNI proveedor, ahora, de armas para el hampa criollo. Agreguemos, adems, los casos de fisgoneo/acoso a personal femenino en la marina. Estos no son casos aislados, el silencio por-temor ante una ciudadana molesta y mayormente empoderada ya no correy los casos proliferan.

Incendios . Desde un par de semanas diversos incendios estn asolando el pas. Los informes preliminares sealan que se han quemado cerca de 130.000 hectreas. En medio de la desolacin y el dolor se ha levantado la controversia; para algunos Alcaldes de RN el gobierno reaccion tardamente (pensando seguramente- en indemnizaciones), los fiscales indican que la responsabilidad posiblemente recae en la mala mantencin de los tendidos elctricos, tambin aparece la responsabilidad humana en el inicio de los siniestros, y comienza la sospecha que el rol del capital privado en CONAF no ha sido efectivo. Como si fuera poco, la Asociacin Nacional de Aeronavegacin Comercial se opone a que el gobierno compre aviones para combatir los incendios argumentando que esta es una actividad privada. En fin, al margen de responsabilidades y posibles miserias humanas, pareciera que ha llegado la hora de un enfoque sistmico del tema terremotos, tifones, mareas descomunales, deshielos, incendios y otros fenmenos naturales frreamente enfrentados por nuestros compatriotas.

Por ahora, al respecto, solo levantaremos una hiptesis de discusin: un fantasma recorre el mundo, un fantasma que tiene varios nombres: crisis civilizatoria, efecto invernadero, decrecimiento. Por un lado el acoso a la naturaleza convertida en un bien de consumo transable en el mercado, el agotamiento de las fuentes energticas, el cambio climtico y la emergencia ecolgica estn demandando discusiones que no estn en la agenda de la vieja izquierda. La falta de visin sobre estos problemas excede las respuestas que se puedan dar a fenmenos como los incendios masivos, explosivos y extensivos. En esa perspectiva se hace necesario levantar las preguntas pertinentes que encuentren respuestas adecuadas para un cambio de paradigma en el enfrentamiento a la catstrofe ecolgica que lleg para quedarsemientras tanto, aparece un fenmeno nuevo: las ondas cclicas de calor.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.