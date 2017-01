Frente Amplio, frente estrecho

El Desconcierto

El Frente Amplio anuncia nombres de posibles candidatos parlamentarios y el diputado Jackson avanza sugestiones para las presidenciales. Habr que agradecer tamaa deferencia.

Contaba Galeano que dijo un cacique cuando le hablaron de cierta religin: Eso rasca donde no pica. Algo similar pasa con la iniciativa de levantar un Frente Amplio al ms puro estilo antiguo, es decir, entre cuatro paredes y un cielo raso.

Arrecia la discusin entre los grupos que componen la iniciativa y se detecta un cierto apuro impuesto por el calendario electoral. Esos colectivos, partidos y plataformas interesadas en acelerar la marcha hacen denodados esfuerzos por sumar y convencer.

Sin embargo la iniciativa no ha tomado el vuelo que en un primer momento parece que desplegaba, a pesar de lo evocador de su nombre y de las buenas intenciones que ofrecen al chungo que sigue mirando a travs de los visillos. La gente de verdad, la que pone el lomo a los palos y al crdito de cada da, no aparece por ningn lado.

Alejados de la gente real, aunque declamando cada cuatro pasos que son los que la representan, suponen que el desfonde de la corrupta cultura bacheleteana les dejar el campo abierto para irrumpir en las grandes ligas.

Con cristiano paternalismo se disponen a representar a la gente ahorrndose el trabajo de consultarle su parecer. Quizs sean suficientes sus decires, manifiestos y puntos de prensa. Algn vocero manifest que hay que irse haciendo la idea de que el Frente Amplio llevar candidatos a todo. Una especie de de notificacin que deberamos agradecer.

La crisis del sistema tambin es, de cierta manera, la crisis de la izquierda que no da pie con bola.

El amplio rechazo de la poblacin a una cultura corrupta no ha encontrado un cauce por el que pueda encarrilar ese descontento. La mera abstencin en las votaciones y la masividad de las marchas en contra de los rasgos insignes del modelo, no dicen nada si no se alinean en un proyecto que supere la actual oferta y se transforme en poltica.

Si se trata desde la ptica popular, lo que se requiere es una idea que proponga algo nuevo. Que se aleje de lo que ha habido en ms de un cuarto de siglo de pos dictadura, administrada por la quienes abjuraron de lo que decan creer y se rindieron al brillo del dinero.

El declive de la izquierda histrica, su rendicin, y el desfonde de la cultura corrupta de la Concertacin/Nueva Mayora/derecha, ha permitido la irrupcin de cuadros nuevos que han sido capaces de irritar a los que en este lapso han sido los dueos indiscutidos de todo el poder. Una especie pos izquierda anclada en la bronca de los estudiantes.

Pero an no hay una idea nueva que irrumpa y tuerza la historia. Una consigna que sea capaz de movilizar no tan solo a las cspides de los movimientos emergentes, sino a la gente real que ya no quiere ser el arroz del pescado frito.

Los estudiantes jaquearon al sistema aunque, en breve, ya no supieron qu hacer con su fuerza. Y se quedaron jugando con la pelotita de trapo que les prest la ministra de turno. Y eso qued en casi nada.

Ahora, la idea del Frente Amplio surge aprovechando la inercia estudiantil y en el contexto de una extendida crisis del tndem en el poder, luego de que las elecciones pasadas dejaran en claro que la abstencin lleg para quedarse.

Surge entonces la motivacin para que siglas y personalidades de la izquierda estudiantil hagan sus primeros pinitos. La idea es muy simple: disputar al duopolio en la justa electoral aprovechando que boquea entre estertores y malos olores.

Y la victoriosa experiencia de Jorge Sharp en Valparaso hace de referencia motivacional. Aunque no es lo mismo. No fue lo mismo.

El movimiento que impuls esa victoria no se puede asimilar a lo propuesto por el Frente Amplio. En Valparaso fue la gente comn, de los barrios y cerros, afectada por los planes reguladores, y la irrupcin de los edificios en altura, por la ofensa que significa para la ciudad puerto los proyectos del borde costero, la que hizo la pega ms importante. No fue una sumatoria de siglas imaginativas. Fue -y es-, un trabajo de muchos aos. Y esa es la leccin sospechosa de proponer un modo distinto de hacer las cosas.

Puede que la aventura del Frente Amplio tenga sus rditos, que logre un buen nmero de diputados, por ejemplo, o que eleve a condicin de presidenciable a alguna personalidad en posesin de edad, mrito y trayectoria.

Ante tamaa generosidad, lo que resta a la gente comn de los barrios, poblaciones, pueblos y ciudades, a los trabajadores, sindicalizados o no, los gremios y colegios profesionales, los estudiantes que ponen en lomo ante el apaleo, ser agradecer tanta amplitud de corazn?

Mientras la gente sea tratada como chusma que mira el sarao tras los visillos, sin que tenga el ciudadano comn, el poblador, el trabajador, el artista popular, el estudiante, ni un pito que tocar en todo lo que le atae, y solo le quede esperar las decisiones de las buenas personas que se proponen suplantarlos, no solo esa experiencia nacer trunca y boqueando, sino que no llegar muy lejos.

El intento del Frente Amplio se sumar algebraicamente nombres y siglas no es un rasgo unitario, sino una iniciativa pragmtica que solo intenta sumar votos. No voluntades, ni proyectos ni una idea de pas.

El Frente Amplio parece ocupado en relevar de la mejor manera el capital tico de los chascones dirigentes estudiantiles que irrumpieron para colmo del sistema. Y tambin los virajes de algunas personalidades que concurren a su formacin, tal es el caso de ex dirigentes sindical y ex agregado laboral en Espaa, Cristian Cuevas, la eventual panelista de la televisin, Javiera Parada y el diputado Giorgio Jackson, electo por la Nueva Mayora.

En fin.

Tarde o temprano va a emerger una iniciativa popular. Debera. Necesariamente los dirigentes sociales que no comulgan con un modo de hace poltica cupular, elitista, alejado del zamarreado y disperso universo de los sectores populares organizados o no, debern irrumpir con alguna propuesta que, esta s, le ofrezca la palabra al gilero que rara vez tiene la opcin de meter la cuchara, para que diga, y por sobre todo, para que haga lo suyo.

El Frente Amplio, dada su configuracin elitista y sus maneras, le resta el sentido insurgente del la lucha de la gente.

Y precisamente se trata de entender ese sentido rebelde y disponerlo para seducir a la gente. No para suplantarla por muy buenas que sean las intenciones del suplantador.

Cuando el pueblo le encuentra sentido a su lucha y se decide a dar la pelea, cuando lo seduce una causa y para el efecto pone su esfuerzo diario, los poderosos tiemblan. La gente ya ha sido suficientemente suplantada. Hoy se requiere que tenga un rol mucho ms importante que la mera audicin de las nobles propuestas.

Un lenguaje diferente y muchas buenas intenciones, no cambian el hecho antipopular de considerar a la chusma solo como nmeros que votan o que contribuyen a la grandiosidad de las marchas.

Si no va a ser con la gente, no va a ser.

Podr dar dos o tres corcoveos. Pero si quiere apuntar a un horizonte que ponga las cosas en su lugar, esto es, que se despliegue una fuerza histrica de tal magnitud, una perspectiva revolucionaria de tal profundidad que en el mediano plazo se asienten las bases de un pas decente, hgase moito. Y se habr perdido un tiempo del que no hay mucho. Y habr rascado donde no pica.

http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/26/frente-amplio-frente-estrecho/